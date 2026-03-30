МВР мобилизира 200 полицаи за противодействие на изборни престъпления

МВР въвежда допълнителни мерки за контрол и бърза реакция за осигуряването на честни и прозрачни избори. Това съобщи в профила си във Фейсбук главният секретар на МВР Георги Кандев.
200 служители на Главна дирекция „Национална полиция“ ще бъдат командировани в цялата страна, за да подпомагат наблюдението и противодействието на изборните нарушения и престъпления преди и в изборния ден.
Създава се и специално комуникационно звено към Дирекция „ЕЕН 112“ с допълнителни оператори за приемане на сигнали от граждани, свързани с изборния процес. Звеното ще функционира в ГДНП и ще следи в реално време за получаването, регистрирането и обработването на сигналите в цялата страна.
Всички сигнали ще се обработват по две независими линии, за да се гарантира, че нито един няма да бъде пренебрегнат или забавен.
От МВР призовават гражданите към активност и отговорност при подаването на сигнали за нередности, допълни Кандев.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 провинциалист
14:41 30.03.2026
2 Последния Софиянец
14:43 30.03.2026
3 Ура,,Ура
14:46 30.03.2026
4 Има ни пак
14:49 30.03.2026
5 Баце
14:50 30.03.2026
6 Мвр е крадлива мафия
14:54 30.03.2026
7 Сто по Сто
Само PR акции можете да правите.
По цял ден сте в медиите за да кажете, че вършите работа, а всъщност нищо не вършите.
14:54 30.03.2026
8 Прекалено светец и богу не е драг
14:55 30.03.2026
9 Защо не кажат кои партии са купувачи
15:02 30.03.2026
10 кнош
15:02 30.03.2026
11 Посещението на Гюров в украйна
15:05 30.03.2026
12 Социологическите изследвания що не ги
15:12 30.03.2026
13 Питар
Ставате за смях
15:14 30.03.2026