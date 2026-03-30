МВР мобилизира 200 полицаи за противодействие на изборни престъпления

30 Март, 2026 14:40 607 13

  • мвр-
  • полицаи-
  • избори

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

МВР въвежда допълнителни мерки за контрол и бърза реакция за осигуряването на честни и прозрачни избори. Това съобщи в профила си във Фейсбук главният секретар на МВР Георги Кандев.

200 служители на Главна дирекция „Национална полиция“ ще бъдат командировани в цялата страна, за да подпомагат наблюдението и противодействието на изборните нарушения и престъпления преди и в изборния ден.

Създава се и специално комуникационно звено към Дирекция „ЕЕН 112“ с допълнителни оператори за приемане на сигнали от граждани, свързани с изборния процес. Звеното ще функционира в ГДНП и ще следи в реално време за получаването, регистрирането и обработването на сигналите в цялата страна.

Всички сигнали ще се обработват по две независими линии, за да се гарантира, че нито един няма да бъде пренебрегнат или забавен.

От МВР призовават гражданите към активност и отговорност при подаването на сигнали за нередности, допълни Кандев.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 провинциалист

    5 2 Отговор
    На тези избори явно контролирания вот ще се контролира от МВР. Напълно очаквано след заповедта на Баба Яга.

    14:41 30.03.2026

  • 2 Последния Софиянец

    5 1 Отговор
    Купуват се цели избирателни комисии че е по евтино.

    14:43 30.03.2026

  • 3 Ура,,Ура

    4 1 Отговор
    Да мобилизират и жандармерията. Че даже тук, таме да сложат и по някой БТР. Ей така за профилактика. За такива юнаци като кмета на Кърджали.

    14:46 30.03.2026

  • 4 Има ни пак

    3 4 Отговор
    Кандев е полицай на място. Такива хора трябват в полицията.

    14:49 30.03.2026

  • 5 Баце

    2 0 Отговор
    Тъжен смях. Всеки път едно и също и всеки път всичко пак е купено и наредено, а Ганьо си мисли, че прави нещо ново. Все едно да си купиш кола от Пернишкия битак 2008 г. "на реални" 176 000 км. и да го вярваш.

    14:50 30.03.2026

  • 6 Мвр е крадлива мафия

    1 0 Отговор
    В Монтана мвр участва активно в пазаруване то на изборите, а в Лом и медковец е страшна търговия

    14:54 30.03.2026

  • 7 Сто по Сто

    2 0 Отговор
    Не ви ли е срам! С най-много полицаи на глава от населението и пак казвате че не ви стигат.
    Само PR акции можете да правите.
    По цял ден сте в медиите за да кажете, че вършите работа, а всъщност нищо не вършите.

    14:54 30.03.2026

  • 8 Прекалено светец и богу не е драг

    5 0 Отговор
    В страната е създадена обстановка на недоверие и подозрение. Имам чувството че се цели ниска избирателна активност която да засили тежестта на НПОтата на Сорос. Медиите също работят за НПОтата на сорос

    14:55 30.03.2026

  • 9 Защо не кажат кои партии са купувачи

    2 0 Отговор
    Обаче хвърлят вина на някаква жена уж че рускиня била. Лазят по търпението на Путин. Добре че той има здрави нерви но никой не знае до кога.

    15:02 30.03.2026

  • 10 кнош

    0 0 Отговор
    Първо да се проверят банковите им сметки преди и след изборите

    15:02 30.03.2026

  • 11 Посещението на Гюров в украйна

    2 0 Отговор
    Някаква шега ли е. Много лош пиар за ППДБ най вече но може би и за ГЕРБ и останалите сорросоиди и либерали например ДПС.

    15:05 30.03.2026

  • 12 Социологическите изследвания що не ги

    2 0 Отговор
    Забранят преди изборите тъй като те манипулират най много и нанасят вреда също както и търговията с гласове както и всяка друга търговия в България в последните години е престъпна !

    15:12 30.03.2026

  • 13 Питар

    1 0 Отговор
    Нещо се уляхте.
    Ставате за смях

    15:14 30.03.2026

