Зарков за споразумението с Украйна: Външна политика не може да се прави на тъмно

„Външна политика не може да бъде правена на тъмно. В едно демократично общество решенията се взимат с публично обсъждане и търсене на консенсус, а когато такъв не се постига - с гласуване“.
Това заяви председателят на БСП Крум Зарков в предаването “Събуди се” по Нова във връзка с подписаното от служебния премиер споразумение с Украйна. Според него това действие е проява на безотговорност и антиинституционалност.
Зарков разкритикува, че решението идва по средата на предизборна кампания и внася допълнително напрежение в обществото по една чувствителна тема.
„То е проява и на непоследователност, защото Гюров само дни по-рано с право отказа да внесе в Народното събрание ратификацията на друго подобно споразумение за „Борда за мир“ на САЩ, подписано от предишния премиер по същия изненадващ начин - с аргумента, че не е постигнат национален консенсус. А нима тук е постигнат?“, допълни той.
Според него този акт на служебното правителство подлежи на контрол от Народното събрание. Той бе категоричен, че въпросите от най-върховния политически характер - за войната и за мира, трябва да бъдат решавани от следващото мнозинство.
По думите на Зарков конфликтът в Украйна може да бъде решен само и единствено чрез преговори. „Границите на суверенните държави не трябва да бъдат променяни със сила. Това е принципна позиция, която важни от Украйна през Палестина до Венецуела. Реалностите обаче показват, че това се е случвало и ще продължи да се случва, защото много държави започнаха да използват бомбите като аргумент за решаване на външнополитическите си въпроси.“, коментира председателят на БСП.
Според него български политици използват разделението в обществото по темата, за да трупат подкрепа, игнорирайки човешката цена на войната. „Българският и европейският интерес е постигането на мир, но с позициите, които ЕС заема и България подкрепя, ние всъщност бяхме изтикани от масата за преговори. В чий интерес е американците да договорят мира и на чий гръб ще бъде това?“, попита Зарков.
По неговите думи управленски мнозинства не могат да бъдат съставяни по една тема. Необходими са преговори на база равнопоставеност и взаимоуважение.
„Пътищата ни не могат да се пресекат с партиите, защитаващи статуквото, което българските граждани многократно отхвърлят от 2013 г. насам - ГЕРБ и ДПС.“, каза още Крум Зарков.
Това си е лично мнение на Крум Зарков!
09:32 04.04.2026
Синя София
Коментиран от #11, #170
09:32 04.04.2026
Някой
09:33 04.04.2026
8 Не са били компютри, а компоти
До коментар #1 от "Сталин":Не са били урки, а рашки.
09:33 04.04.2026
Еееей,
09:35 04.04.2026
11 Ирония
До коментар #5 от "Синя София":Крум Зарков прави отчаяни опити и той да оклевети ПП-ДБ, за да влезе в парламента на раменете им, като ги натисне надолу. Май Шиши и Боко му свиха перките, хахаха.
09:35 04.04.2026
Майстора
09:36 04.04.2026
Браво на Андрей Гюров, смил политик
09:36 04.04.2026
Джендър Британия 🇬🇧🏳️🌈
Системата е безсилна да изглади онова високомерие в мене и винаги съм казвал че между тях и мене съществува една тънка граница която се нарича илюзия говоря за всички хора който са наивни суетни и гонещи вятъра келемета понеже съм ЛЕКЕ и в мене има едно състояние на отсъствие горд собственик и притежател съм на едно поведение което е ниско грубо и неприемливо затова Съдбата и Природата изпитват неприязън към мене, защото съм ДЕГЕНЕРАТ НИХИЛИСТ С ПОГЛЕД на Атински Подлец Британски Мракобесен Британец и съм пренебрегван цял живот от всички хора и соросоиди които не гледат от високо
09:37 04.04.2026
Тоя
09:37 04.04.2026
избирател
09:37 04.04.2026
Само така ПП!
09:38 04.04.2026
стоян георгиев
Коментиран от #161
09:38 04.04.2026
Напротив
09:39 04.04.2026
Даааааа
09:39 04.04.2026
31 Да знаете -
Обикновена пешка!
09:43 04.04.2026
37 Срам за ГЕРБ и Борисов,
Русия агресор ли е?
Украйна защитава ли Европа от мордорските орди?
България с Украйна ли е?
Какво реват тогава Зарков и Борисов?!
Всички реват против споразумението!
38 Хапчетата...
До коментар #25 от "Андрей Гюров е с Международен Опит!!!":...спешно!
09:48 04.04.2026
41 Не е точно така!
До коментар #35 от "НЕ Е БАШ ТАКА!":Ако България купува оръжие за Украйна, това е част от договор или военна помощ, а не „подарък“.
Размерът и характера на помощта зависят от международни договори и бюджетни решения, одобрени от държавата.
Наричането на това „подарък“ е откровенна лъжа, а не факт.
Такива сделки са част от стандартна военна логистика и се извършват чрез международни договори и контрол на бюджета.
Това не означава, че България е „наливала“ пари на Украйна от джоба си, а че се изпълняват официални задължения.
България изпълнява международни ангажименти, а позицията на страната се формира от правителството, парламента и съюзнически договори.
Альооо
До коментар #35 от "НЕ Е БАШ ТАКА!":България предоставя военна помощ на Украйна, като част от договора и международните си ангажименти. Част от оръжието идва от САЩ. Това не е „подарък", а официално решение на държавата в рамките на служебните й правомощия.
09:52 04.04.2026
46 Ползите за България
До коментар #35 от "НЕ Е БАШ ТАКА!":Ползите за България от предоставянето на военна помощ на Украйна са стратегически, политически и сигурностни.
Международен имидж и доверие
България показва, че е надежден партньор на НАТО и ЕС.
Това укрепва отношенията с ключови съюзници като САЩ, Германия и Франция.
Добрите дипломатически отношения могат да доведат до инвестиции, технологии и политическа подкрепа.
48 Сигурност и стабилност в региона
До коментар #35 от "НЕ Е БАШ ТАКА!":Подкрепата на Украйна е част от общата стратегия на НАТО за стабилност в Източна Европа.
По-силна Украйна намалява риска от разширяване на конфликта към съседни страни, включително България.
09:54 04.04.2026
50 Анонимен
Това увеличава влиянието й в ЕС и НАТО, когато се обсъждат бъдещи решения за региона.
53 Дългосрочни стратегически ползи
До коментар #35 от "НЕ Е БАШ ТАКА!":Създаване на мрежи за сътрудничество с военни и политически структури.
Възможност за обучение и модернизация на собствената армия чрез съвместни програми и технологии.
09:56 04.04.2026
54 така е
До коментар #32 от "Реалист":Споразумението трябваше да се подпише от Желязков, но някой от другите "премиери не разреши, а го прати да подпише борда на Тръмп.
09:56 04.04.2026
57 Накратко казано
58 Браво, Гюров!
59 Анонимен
60 Морски
62 И още...
64 България е на прав път този път
България показва, че е проевропейска и проатлантическа държава.
Това може да помогне при бъдещи международни преговори за проекти, фондове или инвестиции.
66 Енергийна и геополитическа сигурност
България става по-малко уязвима на геополитически натиск в региона.
10:02 04.04.2026
67 Социална и морална стойност
Това укрепва вътрешната легитимност на държавата пред гражданите и обществото.
10:02 04.04.2026
72 Альооо
До коментар #65 от "Анонимен":Ти правиш ли разлика между СПОРАЗУМЕНИЕ и ДОГОВОР?!
Или ти е миш-маш в главата?!
10:07 04.04.2026
76 Споразумението НЕ е Договар!!
Конкретните мерки могат да бъдат реализирани само чрез националното законодателство и конкретни решения на парламента или други институции.
77 Най-голямата глупост
Спопед ме "контекста" на всичко, което БКП и БСП напровиха в изминалите 100 години и което прави Зарков от няколко сезмици, им отрежда да гледат парламента отвън в следнащите 100 години.
Да България има нужда от социаристическа партии и то повече от една, за да има истинска конкуренция. Обаче БСП не са социалисти, първо са рубладжии, второ са невежи, трето са популисти.
78 Лъжеш нагло!
До коментар #73 от "Анонимен":НЕ Е вярно, че Украинската страна няма никакви ангажименти!
Документът НЕ Е правно обвързващ международен договор!
Той съдържа политически и рамкови цели за съвместна работа, които включват и двете страни;
конкретното изпълнение зависи от законите и решенията на съответните държави.
Коментиран от #130
79 Мирът, и войната...
До коментар #4 от "Това си е лично мнение на Крум Зарков!":Споразумението е доста странно.
Звучи като мирен договор след капитулация. Сякаш двете държави са воювали и България е загубила войната...
Пълна лудост! Миролюбивите българи получиха от управниците си участие в две войни, вместо неутралитет, който истински искат.
Коментиран от #82
10:14 04.04.2026
86 Анонимен
До коментар #76 от "Споразумението НЕ е Договар!!":Като не е обвързващо това споразумение, защо Гюров се ангажира да финализира продажбата на атомните реактори?
10:22 04.04.2026
До коментар #85 от "Тервел":И двата милиона за охрана и 20 милиона за Украйна трябва да отидат за подпомагане на българите.
90 4567
До коментар #88 от "Анонимен":Баневи осъдиха България за 25 млн. ЛЕВА. (25 000 000)!
10:30 04.04.2026
96 Не, Борисов
До коментар #37 от "Срам за ГЕРБ и Борисов,":беше в посолството на САЩ на 1.04. и декларира пред посланика, че подкрепя Украйна. Но го е яд, че той не е подписал това споразумение. Затова нямаше форум в НС.
10:42 04.04.2026
97 Мериленд
До коментар #2 от "Българин":С това изявление стана ясно, че нищо няма да промени
10:47 04.04.2026
98 Послушен Z
До коментар #2 от "Българин":Тези договори за дронове,ще ни излязат през носа.На нас бедните хорица.+30 процента в цената на парното,довежда до оргазъм ДДС.
Вие си дешифрираите това.
10:50 04.04.2026
100 Атлантик
До коментар #89 от "Анонимен":Ни стотинка за рязаният.
10:59 04.04.2026
105 55 от Козлодуй
До коментар #63 от "ЕДГАР КЕЙСИ":Кейси, ама ти пак ли си на Позитано ?
111 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #101 от "Българин":При Бай Тошо цигойните учеха български и работеха❗
При Мавъра Костов започна цигойнизацията за която пишеш- забраниха на полицаите да ги респектират, започнаха да им дават над дузина видове помощи, вече има махали в които не говорят, но и не знаят български❗
Навъдиха се НПО-та които дори съдят България ❗
114 Лицемер като другите
Силно се преструва на изненадан и възмутен като изтъкнатата си съпартийка И.Йотова (няма бивш комунист, както и да е нарекъл партията си, но все с термин "България" в абревиатурата)
115 Укро-козяшкият новоговор
До коментар #76 от "Споразумението НЕ е Договар!!":и жалките опити за подмяна на значението на думите няма да ви помогнат с нищо. ПИСМЕНОТО СПОРАЗУМЕНИЕ Е ТОЧНО ДОГОВОР!
116 Никой
До коментар #2 от "Българин":Но - то - след изборите на 19-април - отново ще има избори - няма съмнение - не е възможно да има Правителство. Все трябва да се придвижи някой въпрос.
Фронтът в Украйна е ужасно разтеглен и едни 20 милиона са нещо - като за 1 ден - едва ли не.
117 АМАН
До коментар #46 от "Ползите за България":(вкл. до ком.43, ком.41 и пр. чужд слугинаж)
аман от демагог-техничари на държавна и др.ясла, сякаш тук сме неандарталци отпреди милиони години.Практиката съвсем точно показва кой е по-по-най-, с един Орешник и технологиите на представящите се за водещи стават на пух и прах.....
118 ЕДГАР КЕЙСИ
До коментар #105 от "55 от Козлодуй":ТИ ОЩЕ ЛИ СЕ "ВЪРТИШ" ОКОЛО ПОZИТАНО 20 ........................ СТОЛЕТНИЦАТА Е В ПИРОГОВ ........................ ПАТРИАРХА И ЧЕТЕ ЗАУПОКОЙНА МОЛИТВА ......................... ТИЧАЙ ТАМ , ДА НЕ ИZПУСНЕШ ПОГРЕБЕНИЕТО .........................
119 Знайко
До коментар #94 от "Перо":Не е само това, червената буржоазия БСП успя премахна необлагаемия минимум, въведе таван на осигуровките. Че въведе и 5% данък дивисент, за да могат милиардерите законно да плащат само 5% данък дивидент, вместо 10% данък доход.
До коментар #116 от "Никой":Слез изборите на 19.04.26 има две възможности. Едната нови избори, другата нова сглобка на льотчика с шопарите. А чалгарите 7/8, понеже няма са с в парламента ще събират трохите от софрата на льотчика, копринката и шопарите.
11:30 04.04.2026
124 Миме
До коментар #122 от "Доктора":вън България от €ГЕЙския съюз и североатлантическия диктат
Бою кат млад крадеше коли в чехия
и сега краде ама държавни пари
126 Българин
До коментар #111 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Спомням си, че при Бай Тошо, в училише имаше малки циганчета да се обучават на български. Истина е. Но те бяха все още малки и през 50 те години на миналия век Лазарца роди 13 юнака. и на всеки 13 годинки се скупляваха помежду си със 13 циганки. Значи на всеки 13 годинки са се раждали 13 умножено по 13 = 169. От 1950 до сега 2026 са минали 76 години. 76 години поделени на 13 = около 6 пъти. Та като умножим 169 на всеки 13 години по 6 пъти, се равнява на и сега са цял квартал = 1014 циганета, потомци на Лазарца и именно те обслужват в момента погребалните церемонии, понеже квартала им е около гробищата. Още веднъж казвам: Само Лазарца направи този рекорд всред циганките тогава, да се родят 13 юнака за футболен отбор. А колко още циганки там е имало и са раждали нямам си на представа. Сега нито ходят по училищата, ходят на тълпи. В градчето останалите Българи си затвориха входните врати по домовете и апартаментите още преди 2000 година със железни врати и ключалки за да не ги крадат. Даже си спомням един мой приятел български полицай, се е опитал да арестува цигани по време на кражби и от горе го уволниха. Та внимавайте!
130 Боклукчийка...
До коментар #78 от "Лъжеш нагло!":Не ни индефицирайте с евроатлантиците , за нас това е обида !
133 Мдаа
До коментар #58 от "Браво, Гюров!":...искрено желая успех на Русия , както и крайно време е европейските народи да се освободт от тези псевдолидери .
135 Българин
До коментар #133 от "Мдаа":Да искрено желаеш успех на Русия - Чингис Хан, отново да докара Куманите по Българските Земи.
ПОДГОНЕНИТЕ КУМАНИ - ЦИГАНИ - ОТ МОНГОЛИТЕ НА ЧИНГИС ХАН по пътя си повличат и СЕЛДЖУКСКИТЕ..... става страшна КАКАФОНИЯ - СМЕС ОТ КУMАНИ - ЦИГАНИ, МОНГОЛИ и ЦЕЛДЖУЦИ. ПРИЕМАТ МЮЗЮЛМАНСКАТА РЕЛИГИЯ, УСТАНОВЯВАТ СЕ В МАЛА АЗИЯ. ПОКОРЯВАТ ВИЗАНТИЙСКАТА ИМПЕРИЯ.....и това е съвременна ТУРЦИЯ.
ЦИГАНИТЕ - КУМАНИТЕ (БЕЗ ПРИМЕС С МОНГОЛИ) настанени на север от България не приемат МЮЗЮЛМАНСТВОТО ....ТЕ СТАВАТ ХРИСТИЯНИ.... в 19 век създадоха държавата РУМЪНИЯ - ВЪВЕДОХА ИЗКУСТВЕННО СЪЗДАДЕНИЯ РУМЪНСКИ ВЗЕК
По този начин в момента има две ЦИГАНСКИ - КУМАНСКИ ДЪРЖАВИ
Едната е РУМЪНИЯ - ХРИСТИЯНСКА - където е унищожен КУМАНСКИЯТ ЕЗИК = ТУРСКИЯ
Другата е ТУРЦИЯ - МЮЗЮЛМАНСКА със запазен КУМАНСКИ ЕЗИК = ТУРСКИ
А ние БЪЛГАРИТЕ се явяваме по СРЕДАТА..........МЕЖДУ КУМАНИТЕ и КУМАНИТЕ (ТУРЦИ)
В МОМЕНТА ТЕЧЕ ПЪЛЕН ПРОЦЕС НА УНИЩОЖАВАНЕТО НА БЪЛГАРИНА
До коментар #127 от "Миме":Рашки дезинформатор криещ се под женско име.
140 Пенсионерка
До коментар #22 от "ЗабеляЗЪЛ":Нещо не си прав. Цените няма какво да се помнят. Те са си същите, само, че вместо “лв”, пише “€”! Толкова сме ограничени, че даже не ползваме “ев”, както би трябвало Нали за това изписаха името на тази измислена парица и на кирилица? С което уж много се възгордяхме?!Племе сме си, без идеал за идентичност. Не изключвам и себе си! И по-зле ставаме…
141 Аман вече!
До коментар #117 от "АМАН":Аман от рашки слуги разпространяващи дезинформация и разделящи България на две, за да я направят по-слаба.
145 Зарков манипулира
Законодателно, служебното правителство има пълни правомощия да подписва такива споразумения!!
Неговата критика за „предизборен момент“ също е политическа интерпретация, а не факт – решението може да е взето поради международни нужди, а не поради времето в изборния цикъл.
152 Крум Ботошов,
Респект към Андрей Гюров!
153 Григор
Оказва се,че може! Гюров стриктно изпълнява нарежданията на "Продължаваме промяната" и "Демократична България", а президентът Йотова, хабер си няма какво се случва. Как ти харесва?Йотова нали беше ваша кандидатура?Дали ще има втори мандат? Едва ли! Както вие ще имате проблеми с влизането в парламента, така и тя ще гледа президентството през крив макарон. Подобни издънки не се прощават!
154 Искрено пожелание
На Меч,Възраждане и величие също.
О, забравих и оня народ дето го имаше!
До коментар #3 от "Сталин":е спасението от алчните вампири!
159 Георгиев
- ще се борите да ликвидирате промените в Конституцията и ще ликвидирате "домовата книга";
- ще въведете ограничения на правата на служебното правителство;
- ще конкретизиране правата на служебното правителство.
- ще направите президентът солидарен с дейността на служебното правителство и отговорен за неговите негативни действия.
- ще се прегледат и актуализират административно правните норми и документи за дейността на министри и председател на НС.
Това безобразие отпреди седмица не трябва да се повтаря!
161 Не е така!
До коментар #21 от "стоян георгиев":Научи се първо да пишеш и тогава ъела във форума. Пък много разбираш от агентури, много филми гледаш. Пък изкажи си мнението във фейсбук, за да те видим кой си и колко струваше. Още нищо не е ясно. Аз лично искам да победят силите, които ще разрушат невидимата стена в Европа. Да няма войни, да се уважава цвят на кожа, религия, убеждения. Да се пътува свободно от Лисабон до Владивосток, както е искал де Гол. Да няма военни и политически съюзи, само икономически. Какво лошо има в това? Защо трябва да се мине през нова ТСВ, за да се реализира?
Коментиран от #171, #175
162 Хаха
До коментар #124 от "Миме":Що така бе Миме, пак ли искаш да подсмърчаш пред витрината на Кореком?
165 Анонимен
166 от некадърни
До коментар #165 от "Анонимен":комунета акъл нещем!!!
168 Анонимен
До коментар #159 от "Георгиев":Най умното което прочетох досега. Аз бих препоръчал и намаляване броя на депутатите. На 9 милиона население -240, на 6,5 милиона - пак толкова. Да се редуцира.
170 Роко
До коментар #5 от "Синя София":Сигурен ли си гледай вие разни сини десни психопати дали ще ви има скоро
171 стоян георгиев
До коментар #161 от "Не е така!":Ти си руска к..ва дето иска да мине за демолрат.не ми пробутвай тия глупости за цветовете и пътуването.това го спират вашите идоли като путлер .вие сте расисти като ценности и недемократи като разбиране.радев е руска марионетка.няма нужда да разбирашюот разузнаване за да видиш какви ги говори и как се държи.заслужавате да живеете извън ес и извън нато подобни ама за сега няма как,нп не е ясно до кога.
175 Сийка
До коментар #161 от "Не е така!":Нали знаеш,че скоро Владивосток ще е в Китай, а за там ще е необходима виза.
177 Сийо
До коментар #175 от "Сийка":Ами ти от къде знаеш това. Дори не си погледнала картата ма.
178 БЪЛГАРИН
Беден речник,визия на вол (извинявам се на животинчето),не може да се мери с олигарха Орбан.
