Зарков за споразумението с Украйна: Външна политика не може да се прави на тъмно

4 Април, 2026 09:25, обновена 4 Април, 2026 10:54 2 785 180

  • крум зарков-
  • политика-
  • споразумение-
  • украйна

Лидерът на БСП подчерта, че решението идва по средата на предизборна кампания и внася допълнително напрежение в обществото по една чувствителна тема

Зарков за споразумението с Украйна: Външна политика не може да се прави на тъмно - 1
Снимка: БГНЕС
Антония Симеонова Автор във Fakti.bg

„Външна политика не може да бъде правена на тъмно. В едно демократично общество решенията се взимат с публично обсъждане и търсене на консенсус, а когато такъв не се постига - с гласуване“.

Това заяви председателят на БСП Крум Зарков в предаването “Събуди се” по Нова във връзка с подписаното от служебния премиер споразумение с Украйна. Според него това действие е проява на безотговорност и антиинституционалност.

Зарков разкритикува, че решението идва по средата на предизборна кампания и внася допълнително напрежение в обществото по една чувствителна тема.

„То е проява и на непоследователност, защото Гюров само дни по-рано с право отказа да внесе в Народното събрание ратификацията на друго подобно споразумение за „Борда за мир“ на САЩ, подписано от предишния премиер по същия изненадващ начин - с аргумента, че не е постигнат национален консенсус. А нима тук е постигнат?“, допълни той.

Според него този акт на служебното правителство подлежи на контрол от Народното събрание. Той бе категоричен, че въпросите от най-върховния политически характер - за войната и за мира, трябва да бъдат решавани от следващото мнозинство.

По думите на Зарков конфликтът в Украйна може да бъде решен само и единствено чрез преговори. „Границите на суверенните държави не трябва да бъдат променяни със сила. Това е принципна позиция, която важни от Украйна през Палестина до Венецуела. Реалностите обаче показват, че това се е случвало и ще продължи да се случва, защото много държави започнаха да използват бомбите като аргумент за решаване на външнополитическите си въпроси.“, коментира председателят на БСП.

Според него български политици използват разделението в обществото по темата, за да трупат подкрепа, игнорирайки човешката цена на войната. „Българският и европейският интерес е постигането на мир, но с позициите, които ЕС заема и България подкрепя, ние всъщност бяхме изтикани от масата за преговори. В чий интерес е американците да договорят мира и на чий гръб ще бъде това?“, попита Зарков.

По неговите думи управленски мнозинства не могат да бъдат съставяни по една тема. Необходими са преговори на база равнопоставеност и взаимоуважение.

„Пътищата ни не могат да се пресекат с партиите, защитаващи статуквото, което българските граждани многократно отхвърлят от 2013 г. насам - ГЕРБ и ДПС.“, каза още Крум Зарков.


Подобни новини


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Това си е лично мнение на Крум Зарков!

    38 42 Отговор
    Служебното правителство изпълнява своите задължения по Конституция и международни ангажименти. Подписването на споразумението с Украйна от Андрей Гюров е в рамките на неговите правомощия и показва, че България е активен и отговорен международен партньор. В сложна политическа обстановка понякога е важно решенията да се вземат своевременно, а не да се блокират заради политически спорове. Обществото и изборите ще оценят тези действия по същество, а не според партийни интереси.

    Коментиран от #60, #79

    09:32 04.04.2026

  • 5 Синя София

    42 16 Отговор
    Тоя комсомолец взе да се прави на политик ,а партията му вече я няма

    Коментиран от #11, #170

    09:32 04.04.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Някой

    28 35 Отговор
    Така е! Но едни десни-бесни и умнокрасиви от ПП-ДБ са решили, че това ще им е единствената възможност да направят това, за което им е платено от американското посолство. Никога повече няма да се докопат до властта. А и не им пука за бъдещето и просперитета на народа и държавата. Те са национални предатели.

    09:33 04.04.2026

  • 8 Не са били компютри, а компоти

    16 13 Отговор

    До коментар #1 от "Сталин":

    Не са били урки, а рашки.

    09:33 04.04.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Еееей,

    22 11 Отговор
    овцо комунистическа....от ядене на овци сте на овци станали!Може ли християнски празници с мюсулманско меню да празнувате бре,овциииии!?!

    09:35 04.04.2026

  • 11 Ирония

    28 18 Отговор

    До коментар #5 от "Синя София":

    Крум Зарков прави отчаяни опити и той да оклевети ПП-ДБ, за да влезе в парламента на раменете им, като ги натисне надолу. Май Шиши и Боко му свиха перките, хахаха.

    09:35 04.04.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Майстора

    25 3 Отговор
    Късно е чадо.От как БСП се съгласи да приеме еврото, си изгуби половината избиратели.

    09:36 04.04.2026

  • 15 Браво на Андрей Гюров, смил политик

    25 31 Отговор
    Андрей Гюров подписа споразумението с Украйна в рамките на служебните си правомощия – България показа, че може да взема отговорни решения навреме, без да блокира процесите заради партийни спорове.

    09:36 04.04.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Джендър Британия 🇬🇧🏳️‍🌈

    0 4 Отговор
    Фиксирани са върху мене понеже съм Огледален Атински Подлец Студен Надменен и Унил Египетско Етиопски черен талибанин от Атина
    Системата е безсилна да изглади онова високомерие в мене и винаги съм казвал че между тях и мене съществува една тънка граница която се нарича илюзия говоря за всички хора който са наивни суетни и гонещи вятъра келемета понеже съм ЛЕКЕ и в мене има едно състояние на отсъствие горд собственик и притежател съм на едно поведение което е ниско грубо и неприемливо затова Съдбата и Природата изпитват неприязън към мене, защото съм ДЕГЕНЕРАТ НИХИЛИСТ С ПОГЛЕД на Атински Подлец Британски Мракобесен Британец и съм пренебрегван цял живот от всички хора и соросоиди които не гледат от високо

    09:37 04.04.2026

  • 18 Тоя

    20 6 Отговор
    цоциалист е много забавен.

    09:37 04.04.2026

  • 19 избирател

    21 7 Отговор
    Зарков бяга от директни отговори . Всички свои действия одобрява , а всички други обвинява . Боташ беше огромна грешка, която той не признава и дори излъга , че е имало необходимост от тази сделка поради липсата на газ в България . Разочарова ме .

    09:37 04.04.2026

  • 20 Само така ПП!

    24 21 Отговор
    В сложна международна обстановка понякога трябва да се действа навреме. Подписването на споразумението с Украйна от Андрей Гюров е именно такъв пример за отговорност и държавност.

    09:38 04.04.2026

  • 21 стоян георгиев

    19 16 Отговор
    Радев защото е руски агент ще получи шамар от избирателя и няма да успее да яхне вълната което ще остави пеевски и борисов в политиката.тоя зарков даже не трябва да го броим в живите.той не знае на кой свят е като повечето комунисти.

    Коментиран от #161

    09:38 04.04.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Напротив

    15 13 Отговор
    Политиката на тъмно? Не. Решенията на служебното правителство са в интерес на страната и международните ангажименти – подписването на споразумението с Украйна е доказателство за това.

    09:39 04.04.2026

  • 24 Даааааа

    15 7 Отговор
    Току що падна под 4 %

    09:39 04.04.2026

  • 25 Андрей Гюров е с Международен Опит!!!

    16 20 Отговор
    Андрей Гюров действа в интерес на България – подписът с Украйна е отговорност, а не политика на партии

    Коментиран от #38

    09:40 04.04.2026

  • 26 Чест и почитания на Андрей Гюров

    20 20 Отговор
    Служебното правителство работи за страната, не за скандали. Решения като това с Украйна показват държавност.

    09:40 04.04.2026

  • 27 ксефрде

    12 12 Отговор
    Ами като се въргаляхте в кревата с крадците ГЕРБ докато разграбват България и правят подаръци на бандера фашистите в Украйна,мълчахте и си деляхте грабежа. Сега за изборите като идват, изведнъж за да излъжете хората сте учудени и против??? Кого лъжете бре некадърници??? Нямате 1 ден да сте работили, ама 20 милиона долара подарявате на надрусания наркоман Зеленски. Българите бачкат, а вие не стига че ви хранят и вас, ами и фашистите ни натресохме и тях да хрантутим. Слава на Господ ИИсус Христос идват избори. Сега ще ви обясним как се хранят фашисти с моите пари и как се гушкате с крадците ГЕРБ и се оглеждате пак да ви вкарат в парламента да ви храним.

    09:40 04.04.2026

  • 28 Истината

    16 18 Отговор
    Не е въпрос на партии, а на държавата. Андрей Гюров показа, че България може да действа навреме, а не за лъже-маже като ГЕРБ-ДПС и Желязков.

    09:41 04.04.2026

  • 29 Гюров е класи над другите премиери

    17 16 Отговор
    Когато страната има нужда – се действа. Служебното правителство и Гюров доказват, че времето за решения не чака избори.

    09:42 04.04.2026

  • 30 България е номер 1

    12 12 Отговор
    Гюров действа – България не чака изборите.

    09:43 04.04.2026

  • 31 Да знаете -

    18 7 Отговор
    Зарков = Радев.

    Обикновена пешка!

    09:43 04.04.2026

  • 32 Реалист

    13 12 Отговор
    Служебното правителство работи, а не мишкува като тжва на Желязков от ГЕРБ.

    Коментиран от #54

    09:44 04.04.2026

  • 33 Браво, Гюров!

    13 12 Отговор
    Решенията за страната не са партийни.

    09:44 04.04.2026

  • 34 Гюров е отговорен и смел политик

    15 14 Отговор
    Държавата преди партиите – това показа Гюров.

    09:45 04.04.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Разликата

    15 14 Отговор
    Докато някои като Зарков плюят и спорят, Гюров подписва и България върви напред!

    09:46 04.04.2026

  • 37 Срам за ГЕРБ и Борисов,

    17 9 Отговор
    че се присъединиха към хора от партии около Радев, които ревнаха против споразумението с Украйна!

    Русия агресор ли е?
    Украйна защитава ли Европа от мордорските орди?
    България с Украйна ли е?

    Какво реват тогава Зарков и Борисов?!
    Всички реват против споразумението!

    Коментиран от #96

    09:47 04.04.2026

  • 38 Хапчетата...

    12 5 Отговор

    До коментар #25 от "Андрей Гюров е с Международен Опит!!!":

    ...спешно!

    09:48 04.04.2026

  • 39 Зарков

    16 2 Отговор
    Се оказва същото ла й но

    09:49 04.04.2026

  • 40 Хъркащ

    15 1 Отговор
    Заре ти как подписваше тайните споразумения и защо те изгони Радев?

    09:49 04.04.2026

  • 41 Не е точно така!

    10 9 Отговор

    До коментар #35 от "НЕ Е БАШ ТАКА!":

    Ако България купува оръжие за Украйна, това е част от договор или военна помощ, а не „подарък“.
    Размерът и характера на помощта зависят от международни договори и бюджетни решения, одобрени от държавата.
    Наричането на това „подарък“ е откровенна лъжа, а не факт.
    Такива сделки са част от стандартна военна логистика и се извършват чрез международни договори и контрол на бюджета.
    Това не означава, че България е „наливала“ пари на Украйна от джоба си, а че се изпълняват официални задължения.
    България изпълнява международни ангажименти, а позицията на страната се формира от правителството, парламента и съюзнически договори.

    Коментиран от #59

    09:50 04.04.2026

  • 42 Джилезкуф

    8 1 Отговор

    До коментар #12 от "Ас Копейката":

    И ас съм купейка-не само подкрепям ,,Съвета за мир" на Тръмп,ами и подписах...!

    09:50 04.04.2026

  • 43 Альооо

    10 8 Отговор

    До коментар #35 от "НЕ Е БАШ ТАКА!":

    България предоставя военна помощ на Украйна, като част от договора и международните си ангажименти. Част от оръжието идва от САЩ. Това не е „подарък“, а официално решение на държавата в рамките на служебните й правомощия.

    09:52 04.04.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Гандалф

    5 6 Отговор
    Един въпрос...всички политици са против спорузомението с украйна...това добре...просто се питам кои прати и нареди на гюров да подпише това спорузомение...нали не мислите...че гюров ей така е тръгнал да включва спорузомения...наредено му е от хората в сянка...кукловодите които му дърпат конците...същите които плюят плотив него...

    09:52 04.04.2026

  • 46 Ползите за България

    9 12 Отговор

    До коментар #35 от "НЕ Е БАШ ТАКА!":

    Ползите за България от предоставянето на военна помощ на Украйна са стратегически, политически и сигурностни.
    Международен имидж и доверие
    България показва, че е надежден партньор на НАТО и ЕС.
    Това укрепва отношенията с ключови съюзници като САЩ, Германия и Франция.
    Добрите дипломатически отношения могат да доведат до инвестиции, технологии и политическа подкрепа.

    Коментиран от #117

    09:53 04.04.2026

  • 47 Румен

    6 1 Отговор
    Много ми е смешен!

    09:54 04.04.2026

  • 48 Сигурност и стабилност в региона

    9 9 Отговор

    До коментар #35 от "НЕ Е БАШ ТАКА!":

    Подкрепата на Украйна е част от общата стратегия на НАТО за стабилност в Източна Европа.
    По-силна Украйна намалява риска от разширяване на конфликта към съседни страни, включително България.

    09:54 04.04.2026

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Анонимен

    11 10 Отговор
    Споразумението е предателско. На всичкото отгоре отидоха на крака при Зеленски след като му подариха 20 милиона от бюджета. Все едно сме колония на Украйна с губернатора Зеленски. Срам.

    09:55 04.04.2026

  • 51 Вътрешнополитически ефект за България

    11 10 Отговор
    България се позиционира като страна, която действа проактивно, а не пасивно.
    Това увеличава влиянието й в ЕС и НАТО, когато се обсъждат бъдещи решения за региона.

    09:55 04.04.2026

  • 52 Даааааа

    6 1 Отговор
    Току що падна под 4 %

    09:56 04.04.2026

  • 53 Дългосрочни стратегически ползи

    7 4 Отговор

    До коментар #35 от "НЕ Е БАШ ТАКА!":

    Създаване на мрежи за сътрудничество с военни и политически структури.
    Възможност за обучение и модернизация на собствената армия чрез съвместни програми и технологии.

    09:56 04.04.2026

  • 54 така е

    7 1 Отговор

    До коментар #32 от "Реалист":

    Споразумението трябваше да се подпише от Желязков, но някой от другите "премиери не разреши, а го прати да подпише борда на Тръмп.

    09:56 04.04.2026

  • 55 Пфуууу

    8 1 Отговор
    Мазна тъпа физиономия. Само в старата к… партия може да се събирате такива проститу…

    09:57 04.04.2026

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Накратко казано

    7 9 Отговор
    България засилва сигурността си, авторитета си и стратегическото си влияние!!!
    Който не го разбира, е страхлива мишка.

    09:58 04.04.2026

  • 58 Браво, Гюров!

    9 8 Отговор
    По-силна интеграция в НАТО и ЕС
    Активната подкрепа на Украйна укрепва позицията на България в съюзите.
    Дава право на страната да участва по-активно в решения за регионална сигурност.

    Коментиран от #133

    09:59 04.04.2026

  • 59 Анонимен

    4 4 Отговор

    До коментар #41 от "Не е точно така!":

    Както каза шефът на германския оръжеен комплекс ще купуваме от Украйна дронове правени от домакини на 3 Д принтер.

    09:59 04.04.2026

  • 60 Морски

    10 7 Отговор

    До коментар #4 от "Това си е лично мнение на Крум Зарков!":

    Я дай по подробно,в какво точно сме партньор на англосаксите и тяхните слуги в ЕС?Защото аз виждам а и не само аз че ние се явяваме нищо повече от слуги на слугите.Служебното правителство може и да има право да представлява страната и да подписва договори,но тези договори не са в интерес на България а в ущърб.И не е нужно да си политик за да го разбереш

    09:59 04.04.2026

  • 61 Някой

    11 9 Отговор
    Зарково договора Боташ е много пъти по-сканделен от споразумениито на Гюров с Украйна. Защо БКП мълчи по тази важна тема?

    09:59 04.04.2026

  • 62 И още...

    9 5 Отговор
    Опит и модернизация на армията
    Българската армия може да получи обучение и практика с ново въоръжение.
    Подготовката на персонал за работа с международни стандарти повишава оперативната способност.

    10:00 04.04.2026

  • 63 ЕДГАР КЕЙСИ

    9 4 Отговор
    КОМУНИСТ "ИМЕТО" СИ СМЕНЯ (ОТ БКП НА БСП , ОТ БСП НА ПРОГРЕСИВНА БЪЛГАРИЯ) , НО ВЪЛЧИЯ (ХИШНИЧЕСКИ) НРАВ - НИКОГА ...................... ФАКТ !

    Коментиран от #105

    10:00 04.04.2026

  • 64 България е на прав път този път

    8 8 Отговор
    Подобряване на външнополитическия капитал
    България показва, че е проевропейска и проатлантическа държава.
    Това може да помогне при бъдещи международни преговори за проекти, фондове или инвестиции.

    Коментиран от #128

    10:01 04.04.2026

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 Енергийна и геополитическа сигурност

    8 7 Отговор
    Подкрепата за Украйна може да увеличи доверието на съюзниците, което води до сътрудничество по енергийни и транспортни проекти.
    България става по-малко уязвима на геополитически натиск в региона.

    10:02 04.04.2026

  • 67 Социална и морална стойност

    8 6 Отговор
    България се позиционира като страна, която подкрепя демокрацията и международното право.
    Това укрепва вътрешната легитимност на държавата пред гражданите и обществото.

    10:02 04.04.2026

  • 68 Извод

    9 6 Отговор
    Ползите не са само материални, а по-скоро сигурност, влияние, модернизация и международен престиж за БЪЛГАРИЯ!!!!!

    10:03 04.04.2026

  • 69 Някой

    8 4 Отговор
    Зарков: "в случия контекста е по-важен" от основното съдържанието и от истината. Защото БСП сме столетна московска марионетка.

    10:05 04.04.2026

  • 70 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 71 Анонимен

    6 10 Отговор
    България губи пари,влиза в дългова спирала и се позиционира като подлога на всеки, който я привика.

    10:06 04.04.2026

  • 72 Альооо

    10 2 Отговор

    До коментар #65 от "Анонимен":

    Ти правиш ли разлика между СПОРАЗУМЕНИЕ и ДОГОВОР?!
    Или ти е миш-маш в главата?!

    10:07 04.04.2026

  • 73 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 74 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 75 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 76 Споразумението НЕ е Договар!!

    5 8 Отговор
    Споразумението не съдържа правно обвързващи задължения, а предлага възможности и рамки за съвместна работа.
    Конкретните мерки могат да бъдат реализирани само чрез националното законодателство и конкретни решения на парламента или други институции.

    Коментиран от #86, #115

    10:11 04.04.2026

  • 77 Най-голямата глупост

    11 7 Отговор
    Зарков твърди, че контекста бил най-важен, а не съдържанието.

    Спопед ме "контекста" на всичко, което БКП и БСП напровиха в изминалите 100 години и което прави Зарков от няколко сезмици, им отрежда да гледат парламента отвън в следнащите 100 години.
    Да България има нужда от социаристическа партии и то повече от една, за да има истинска конкуренция. Обаче БСП не са социалисти, първо са рубладжии, второ са невежи, трето са популисти.

    10:12 04.04.2026

  • 78 Лъжеш нагло!

    11 10 Отговор

    До коментар #73 от "Анонимен":

    НЕ Е вярно, че Украинската страна няма никакви ангажименти!
    Документът НЕ Е правно обвързващ международен договор!
    Той съдържа политически и рамкови цели за съвместна работа, които включват и двете страни;
    конкретното изпълнение зависи от законите и решенията на съответните държави.

    Коментиран от #130

    10:13 04.04.2026

  • 79 Мирът, и войната...

    11 9 Отговор

    До коментар #4 от "Това си е лично мнение на Крум Зарков!":

    Споразумението е доста странно.
    Звучи като мирен договор след капитулация. Сякаш двете държави са воювали и България е загубила войната...
    Пълна лудост! Миролюбивите българи получиха от управниците си участие в две войни, вместо неутралитет, който истински искат.

    Коментиран от #82

    10:14 04.04.2026

  • 80 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 81 Дедо

    12 9 Отговор
    Оф тоя само за това говори . Ей всеки червен путинофил иска да е новия Орбан

    10:15 04.04.2026

  • 82 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 83 Анонимен

    11 9 Отговор
    Докато други страни от ЕС ограничават помощите за украинците и определят срокове, Гюров ни задължава да помагаме с здравно,социално и каквото още се сетите ДОКАТО Е НЕОБХОДИМО

    10:17 04.04.2026

  • 84 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 85 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 86 Анонимен

    10 4 Отговор

    До коментар #76 от "Споразумението НЕ е Договар!!":

    Като не е обвързващо това споразумение, защо Гюров се ангажира да финализира продажбата на атомните реактори?

    10:22 04.04.2026

  • 87 Зарка

    7 8 Отговор
    Путин ще те потупа го гърба но загуби младите - внуците на комунистите които не мислят като тях. Затова 2.8% и досвидание при Путлер в бункера!

    10:23 04.04.2026

  • 88 Анонимен

    11 4 Отговор

    До коментар #85 от "Тервел":

    И двата милиона за охрана и 20 милиона за Украйна трябва да отидат за подпомагане на българите.

    Коментиран от #90

    10:25 04.04.2026

  • 89 Анонимен

    13 7 Отговор
    България се задължава да продава ток на Украйна на фиксирани цени. Е като ви дойде висока сметка за ток да знаете защо.

    Коментиран от #100

    10:30 04.04.2026

  • 90 4567

    8 1 Отговор

    До коментар #88 от "Анонимен":

    Баневи осъдиха България за 25 млн. ЛЕВА. (25 000 000)!

    10:30 04.04.2026

  • 91 Зарков

    10 11 Отговор
    много си ретрограден. С тази позиция се нареждаш до всички руски нацисти и българските митрофановци. Споразумението е перфектно. Отваря вратите ни за активен бизнес след войната, възстановяване на Украйна. Все ползи за България. Трябва да не влезете в парламента. Както и мистър Кеш - Боташ ще се спука балонът му!

    10:32 04.04.2026

  • 92 хихихи

    9 3 Отговор
    червеното джендиКацамунчо скочи на пребоядисаните в синьо червени джендитаОтЛГДБПП+

    10:33 04.04.2026

  • 93 Новак

    5 7 Отговор
    Това момче го харесва, а сега гледа като зомби, това доказва, че всяка близост с БСП (БКП) води до умствен запек и болезнени напъни.

    10:34 04.04.2026

  • 94 Перо

    9 3 Отговор
    Червената буржоазия успя, чрез предателства да унищожи гръбнака на БСП, работещите бедни! Въведоха плосък данък, еднакъв за минимална заплата и за милиарди. В началото неграмотниците пропагандираха за бъдещ наплив на чуждестранни инвеститори, което не се получи, сега плашат хората със увеличаване на сивата икономика и намаляване на приходите в бюджета, ако се възприеме прогресивния данък! БСП станаха ортак на всички партии, които ни доведоха до сегашния упадък! Станаха ортаци с приватизаторите, концесионерите, крадците от обществени поръчки, надписвачите на битовите сметки! Пълна координация с държавните милионери! Напълно заслужено ще останат извън НС, а в допълнение няма да получат и държавни средства за издръжка, поради това, че са коалиция! Лява партия с десни политики!

    Коментиран от #119

    10:37 04.04.2026

  • 95 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 96 Не, Борисов

    9 1 Отговор

    До коментар #37 от "Срам за ГЕРБ и Борисов,":

    беше в посолството на САЩ на 1.04. и декларира пред посланика, че подкрепя Украйна. Но го е яд, че той не е подписал това споразумение. Затова нямаше форум в НС.

    10:42 04.04.2026

  • 97 Мериленд

    5 2 Отговор

    До коментар #2 от "Българин":

    С това изявление стана ясно, че нищо няма да промени

    10:47 04.04.2026

  • 98 Послушен Z

    9 5 Отговор

    До коментар #2 от "Българин":

    Тези договори за дронове,ще ни излязат през носа.На нас бедните хорица.+30 процента в цената на парното,довежда до оргазъм ДДС.
    Вие си дешифрираите това.

    10:50 04.04.2026

  • 99 Оруел

    10 5 Отговор
    Атлантиците станаха по-нагли,от сталинистите!Отврат.Погнуса!

    10:56 04.04.2026

  • 100 Атлантик

    3 0 Отговор

    До коментар #89 от "Анонимен":

    Ни стотинка за рязаният.

    10:59 04.04.2026

  • 101 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 102 55 от Козлодуй

    7 3 Отговор
    Тоя пък , кой го пита ? Да си търси работа , че след изборите няма да има субсидии.

    11:03 04.04.2026

  • 103 абракадабра

    2 2 Отговор
    Не само на тъмно, ами и зад океана.

    11:05 04.04.2026

  • 104 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 105 55 от Козлодуй

    3 1 Отговор

    До коментар #63 от "ЕДГАР КЕЙСИ":

    Кейси, ама ти пак ли си на Позитано ?

    Коментиран от #118

    11:07 04.04.2026

  • 106 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 107 За теб става дума моди

    3 0 Отговор
    Проудд ажен иббр ик ччия

    11:10 04.04.2026

  • 108 БСП е готава устра дясна нова коалиция

    5 0 Отговор
    Предлагам БСП да внесе закон за забрана на всички референдуми на планетата и който не е капиталист да продължава да го репресират както сега.

    11:11 04.04.2026

  • 109 Весело

    8 3 Отговор
    Зарков-Кацамунски и компания ще духат супата, т.е. ще гледат парламента отвъв. Извън парламента, лапачката е постна, а като паднат под 1% ще настане глад за червените рубладжии. И Костадинов ще стане главна марионетка на Москва.

    11:12 04.04.2026

  • 110 Българин

    1 5 Отговор
    Зарков за споразумението с Украйна: Външна политика не може да се прави на тъмнo, понеже народа няма да ми забележи къдpавите кoсъмчета по главата и синитe вeнци, като приказвам мъдрости, кой овчaрин да изберем в днешната кoшaра, за да е кoшеpна и да дава мед за да имат комунистите, отново през лятото сладолет.

    11:12 04.04.2026

  • 111 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    6 3 Отговор

    До коментар #101 от "Българин":

    При Бай Тошо цигойните учеха български и работеха❗
    При Мавъра Костов започна цигойнизацията за която пишеш- забраниха на полицаите да ги респектират, започнаха да им дават над дузина видове помощи, вече има махали в които не говорят, но и не знаят български❗
    Навъдиха се НПО-та които дори съдят България ❗

    Коментиран от #126

    11:14 04.04.2026

  • 112 БКП

    7 5 Отговор
    Какво тъмно бе, другарю! Още бай Гълъб преди ДВЕ години е трябвало да го подпише! ДА не би войната да е от вчера? Украйна е възникнала онзи ден? Галош!

    11:16 04.04.2026

  • 113 Абсурдистан

    6 3 Отговор
    Личат си още тежките зависимости от безродното минало на партията.

    11:16 04.04.2026

  • 114 Лицемер като другите

    5 1 Отговор
    Зарков на кого беше юридически съветник, а Кой назначи нелегитимния жалбоподател Гюров срещу отстраняването си от поста подуправител на БНБ , за служебен премиер? На кого Зарков ще е патерица? (ако прескочи трапа 4%)
    Силно се преструва на изненадан и възмутен като изтъкнатата си съпартийка И.Йотова (няма бивш комунист, както и да е нарекъл партията си, но все с термин "България" в абревиатурата)

    11:17 04.04.2026

  • 115 Укро-козяшкият новоговор

    10 3 Отговор

    До коментар #76 от "Споразумението НЕ е Договар!!":

    и жалките опити за подмяна на значението на думите няма да ви помогнат с нищо. ПИСМЕНОТО СПОРАЗУМЕНИЕ Е ТОЧНО ДОГОВОР!

    11:18 04.04.2026

  • 116 Никой

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "Българин":

    Но - то - след изборите на 19-април - отново ще има избори - няма съмнение - не е възможно да има Правителство. Все трябва да се придвижи някой въпрос.

    Фронтът в Украйна е ужасно разтеглен и едни 20 милиона са нещо - като за 1 ден - едва ли не.

    Коментиран от #121

    11:21 04.04.2026

  • 117 АМАН

    2 3 Отговор

    До коментар #46 от "Ползите за България":

    (вкл. до ком.43, ком.41 и пр. чужд слугинаж)
    аман от демагог-техничари на държавна и др.ясла, сякаш тук сме неандарталци отпреди милиони години.Практиката съвсем точно показва кой е по-по-най-, с един Орешник и технологиите на представящите се за водещи стават на пух и прах.....

    Коментиран от #141

    11:23 04.04.2026

  • 118 ЕДГАР КЕЙСИ

    4 1 Отговор

    До коментар #105 от "55 от Козлодуй":

    ТИ ОЩЕ ЛИ СЕ "ВЪРТИШ" ОКОЛО ПОZИТАНО 20 ........................ СТОЛЕТНИЦАТА Е В ПИРОГОВ ........................ ПАТРИАРХА И ЧЕТЕ ЗАУПОКОЙНА МОЛИТВА ......................... ТИЧАЙ ТАМ , ДА НЕ ИZПУСНЕШ ПОГРЕБЕНИЕТО .........................

    11:24 04.04.2026

  • 119 Знайко

    6 1 Отговор

    До коментар #94 от "Перо":

    Не е само това, червената буржоазия БСП успя премахна необлагаемия минимум, въведе таван на осигуровките. Че въведе и 5% данък дивисент, за да могат милиардерите законно да плащат само 5% данък дивидент, вместо 10% данък доход.

    11:25 04.04.2026

  • 120 бачо киро

    3 4 Отговор
    Помните ли че при представянето на кабинета за слжебно правителство президента ксаза че има резерви за някои министри в предложения кабинет .Тази нейна резерва беше за министерството на външните работи и министъра на отбраната .Имено те са министрите на опг на борисов и пеевски които саботират правителството с грешни решения които подлежат на ревизия -..Нотата на иран е заради самолетите на борисов който ги инсталира на аеро гара в. левски ,и сега надежда нейски и министъра на отбраната вкараха гюров в капана на герб за сключване на това споразумение с хукрайна която е във война с братска русия .Фатална неосъзната грешка на гюров ,че не е споделил това с президента йотова.Гюров недей се пързаля по пързалката на ппдб,защото е с неравности и шейната може да промени своята посока

    11:28 04.04.2026

  • 121 Знайко

    3 0 Отговор

    До коментар #116 от "Никой":

    Слез изборите на 19.04.26 има две възможности. Едната нови избори, другата нова сглобка на льотчика с шопарите. А чалгарите 7/8, понеже няма са с в парламента ще събират трохите от софрата на льотчика, копринката и шопарите.

    11:30 04.04.2026

  • 122 Доктора

    6 2 Отговор
    Този комсомолски секретар защо не разкаже как е минало обществото обсъждане на договора с Боташ. Руските п@дл@ги си мислят пак да ни вкарат в рашиката, но този път - няма да стане! Гласувайте!!!

    Коментиран от #124

    11:31 04.04.2026

  • 123 боклук

    6 4 Отговор
    Отличен ход на Гюров, след като фалшиви евроатлантици проявяват вярност към Москва и атлантизма им се състои само да източват парите на ЕС! Ние лоялни партньори ли сме или латентни копейчици, господа политици с висок рейтинг!? Не бил питал парламента!? Кой парламент - този, назначен с фалшиви избори, заради чийто провал сте на осми поредни избори и е по незаконен и от самия Гюров! Росен в последния ден на изгоненото от народа правителство отиде да се отърка о световния тероряга бай Дон, но той бил правилен, а Гюров злодеец!?

    11:35 04.04.2026

  • 124 Миме

    2 4 Отговор

    До коментар #122 от "Доктора":

    вън България от €ГЕЙския съюз и североатлантическия диктат

    Коментиран от #162

    11:36 04.04.2026

  • 125 ганю

    6 1 Отговор
    така на "Тъмно" работят крадците на коли и мафията
    Бою кат млад крадеше коли в чехия
    и сега краде ама държавни пари

    11:37 04.04.2026

  • 126 Българин

    1 1 Отговор

    До коментар #111 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Спомням си, че при Бай Тошо, в училише имаше малки циганчета да се обучават на български. Истина е. Но те бяха все още малки и през 50 те години на миналия век Лазарца роди 13 юнака. и на всеки 13 годинки се скупляваха помежду си със 13 циганки. Значи на всеки 13 годинки са се раждали 13 умножено по 13 = 169. От 1950 до сега 2026 са минали 76 години. 76 години поделени на 13 = около 6 пъти. Та като умножим 169 на всеки 13 години по 6 пъти, се равнява на и сега са цял квартал = 1014 циганета, потомци на Лазарца и именно те обслужват в момента погребалните церемонии, понеже квартала им е около гробищата. Още веднъж казвам: Само Лазарца направи този рекорд всред циганките тогава, да се родят 13 юнака за футболен отбор. А колко още циганки там е имало и са раждали нямам си на представа. Сега нито ходят по училищата, ходят на тълпи. В градчето останалите Българи си затвориха входните врати по домовете и апартаментите още преди 2000 година със железни врати и ключалки за да не ги крадат. Даже си спомням един мой приятел български полицай, се е опитал да арестува цигани по време на кражби и от горе го уволниха. Та внимавайте!

    11:41 04.04.2026

  • 127 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 128 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 129 23433

    0 0 Отговор
    И какво от това?

    11:48 04.04.2026

  • 130 Боклукчийка...

    1 3 Отговор

    До коментар #78 от "Лъжеш нагло!":

    Не ни индефицирайте с евроатлантиците , за нас това е обида !

    11:53 04.04.2026

  • 131 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 132 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 133 Мдаа

    5 3 Отговор

    До коментар #58 от "Браво, Гюров!":

    ...искрено желая успех на Русия , както и крайно време е европейските народи да се освободт от тези псевдолидери .

    Коментиран от #135

    11:56 04.04.2026

  • 134 Зарков,

    3 1 Отговор
    само си губил времето на преподавателите си в Сорбоната. Говедо влязло, говедо излязло.Като няма с какво да зарибиш избиратели започваш като туту; те те те, ние обаче сме по, по, по - даже най-. Нше сме единствените, които..."

    12:03 04.04.2026

  • 135 Българин

    1 1 Отговор

    До коментар #133 от "Мдаа":

    Да искрено желаеш успех на Русия - Чингис Хан, отново да докара Куманите по Българските Земи.

    ПОДГОНЕНИТЕ КУМАНИ - ЦИГАНИ - ОТ МОНГОЛИТЕ НА ЧИНГИС ХАН по пътя си повличат и СЕЛДЖУКСКИТЕ..... става страшна КАКАФОНИЯ - СМЕС ОТ КУMАНИ - ЦИГАНИ, МОНГОЛИ и ЦЕЛДЖУЦИ. ПРИЕМАТ МЮЗЮЛМАНСКАТА РЕЛИГИЯ, УСТАНОВЯВАТ СЕ В МАЛА АЗИЯ. ПОКОРЯВАТ ВИЗАНТИЙСКАТА ИМПЕРИЯ.....и това е съвременна ТУРЦИЯ.
    ЦИГАНИТЕ - КУМАНИТЕ (БЕЗ ПРИМЕС С МОНГОЛИ) настанени на север от България не приемат МЮЗЮЛМАНСТВОТО ....ТЕ СТАВАТ ХРИСТИЯНИ.... в 19 век създадоха държавата РУМЪНИЯ - ВЪВЕДОХА ИЗКУСТВЕННО СЪЗДАДЕНИЯ РУМЪНСКИ ВЗЕК
    По този начин в момента има две ЦИГАНСКИ - КУМАНСКИ ДЪРЖАВИ
    Едната е РУМЪНИЯ - ХРИСТИЯНСКА - където е унищожен КУМАНСКИЯТ ЕЗИК = ТУРСКИЯ
    Другата е ТУРЦИЯ - МЮЗЮЛМАНСКА със запазен КУМАНСКИ ЕЗИК = ТУРСКИ
    А ние БЪЛГАРИТЕ се явяваме по СРЕДАТА..........МЕЖДУ КУМАНИТЕ и КУМАНИТЕ (ТУРЦИ)
    В МОМЕНТА ТЕЧЕ ПЪЛЕН ПРОЦЕС НА УНИЩОЖАВАНЕТО НА БЪЛГАРИНА

    12:03 04.04.2026

  • 136 Смешен мазен клоун

    3 0 Отговор
    Защо този се изказва- партията в която членува не може да мине 4% бариера

    12:03 04.04.2026

  • 137 Роко

    2 2 Отговор
    По принцип като попиташ Chat GTP относно това спорозумение подписано от служебно правителство .Има варианти законно да се анулира ,например от народното събрание ,стига да не е влязло в действие.Не знам какво се повъртат всички партии ,та не гласуват за анулирането.

    12:08 04.04.2026

  • 138 Зарков клекна на Боко и Шиши

    3 3 Отговор
    Зарков говори за прозрачност и консенсус, но забравя, че външната политика често изисква бързи решения и гъвкавост, особено в условия на международни кризи. Неговата реторика за „публично обсъждане“ звучи повече като предизборна критика, отколкото като реалистична оценка на дипломатическите реалности. Като лидер на опозицията той удобно пренебрегва, че без действия България рискува да остане извън ключови международни процеси.

    12:09 04.04.2026

  • 139 Ирония

    3 0 Отговор

    До коментар #127 от "Миме":

    Рашки дезинформатор криещ се под женско име.

    12:11 04.04.2026

  • 140 Пенсионерка

    3 1 Отговор

    До коментар #22 от "ЗабеляЗЪЛ":

    Нещо не си прав. Цените няма какво да се помнят. Те са си същите, само, че вместо “лв”, пише “€”! Толкова сме ограничени, че даже не ползваме “ев”, както би трябвало Нали за това изписаха името на тази измислена парица и на кирилица? С което уж много се възгордяхме?!Племе сме си, без идеал за идентичност. Не изключвам и себе си! И по-зле ставаме…

    12:12 04.04.2026

  • 141 Аман вече!

    4 3 Отговор

    До коментар #117 от "АМАН":

    Аман от рашки слуги разпространяващи дезинформация и разделящи България на две, за да я направят по-слаба.

    12:13 04.04.2026

  • 142 Зарков е позор!!

    3 2 Отговор
    Зарков говори за демократичност и консенсус, но в същото време игнорира, че служебното правителство действа в рамките на своите правомощия. Опозиционният му тон изглежда повече като политическа театралност, отколкото като конструктивна критика, а България не може да си позволи да блокира решения по важни международни въпроси само заради предизборни аргументи.

    12:15 04.04.2026

  • 143 Зарков е лицемер

    3 2 Отговор
    12:15 04.04.2026

  • 144 Зарков е популист

    2 2 Отговор
    Зарков говори за консенсус, но самият той често подкрепя едностранни решения. Сега се прави на защитник на демокрацията, докато всъщност води предизборна кампания чрез критика на служебното правителство.

    12:16 04.04.2026

  • 145 Зарков манипулира

    4 2 Отговор
    В международната дипломация често се изискват бързи и конфиденциални решения поради чувствителността на темите.
    Законодателно, служебното правителство има пълни правомощия да подписва такива споразумения!!
    Неговата критика за „предизборен момент“ също е политическа интерпретация, а не факт – решението може да е взето поради международни нужди, а не поради времето в изборния цикъл.

    12:18 04.04.2026

  • 146 Заркови лъжи

    4 3 Отговор
    Зарков използва темата за политически и изборен ефект, а не толкова за чисто дипломатическа или юридическа аргументация. Неговите думи съдържат частична истина, но са силно обагрени от политическа перспектива.

    12:19 04.04.2026

  • 147 Зарков е лицемер

    4 3 Отговор
    В действителност служебното правителство има законното право да подписва международни споразумения, така че обвинението му е по-скоро политическа критика, отколкото абсолютна истина.

    12:20 04.04.2026

  • 148 Предизборна интерпретация на Зарков

    4 2 Отговор
    Той сравнява настоящото споразумение с отказ на предишния премиер да внесе друго споразумение, но пропуска различията в контекста. Това създава впечатление за непоследователност у служебното правителство, което е подчертано за политически ефект, не защото е чист факт.

    12:21 04.04.2026

  • 149 Предизборен момент:

    4 1 Отговор
    Критиката му за „предизборната кампания“ е тактика за мобилизиране на електората на БСП, а не доказано твърдение за вреда или нарушение.

    12:22 04.04.2026

  • 150 Българин

    2 4 Отговор
    Спомняте ли си как през 60 те години на миналия век, по заповед на Чингис Хан от Москва, докараха в България, жълтурници - Виетнамци и напълниха София, да се размножават.... за да има Род и велик Чингис Хански Народ!

    12:22 04.04.2026

  • 151 Парадокс БГ

    5 2 Отговор
    Зарков манипулира емоциите и общественото мнение, като използва реални факти, но ги рамкира в негативен контекст за политическа изгода. Това е типичен политически подход, който се среща и при други лидери.

    12:23 04.04.2026

  • 152 Крум Ботошов,

    4 1 Отговор
    Засрами се, придаде и малкото останали избиратели на партията. Ти си бил скритата лимонка на Гергов. Гласуваш за Зарков, получаваш Гергов и зафирките. Гласуваш за Радев, получаваш Слънце ориент. Радев е надграждане на Зарковото. И Зарков това, че плюеш служебното, нищо няма да ти вдигне, даже още повече ще кльопне.
    Респект към Андрей Гюров!

    12:25 04.04.2026

  • 153 Григор

    3 1 Отговор
    "Външна политика не може да се прави на тъмно".
    Оказва се,че може! Гюров стриктно изпълнява нарежданията на "Продължаваме промяната" и "Демократична България", а президентът Йотова, хабер си няма какво се случва. Как ти харесва?Йотова нали беше ваша кандидатура?Дали ще има втори мандат? Едва ли! Както вие ще имате проблеми с влизането в парламента, така и тя ще гледа президентството през крив макарон. Подобни издънки не се прощават!

    12:27 04.04.2026

  • 154 Искрено пожелание

    0 2 Отговор
    Пожелавам на лидера на столетницата 3,9 процента.
    На Меч,Възраждане и величие също.
    О, забравих и оня народ дето го имаше!

    12:32 04.04.2026

  • 155 мамин зарко

    1 1 Отговор
    е комунис и коткоубиец!!!

    12:37 04.04.2026

  • 156 само това

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Сталин":

    е спасението от алчните вампири!

    12:38 04.04.2026

  • 157 бсп

    1 0 Отговор
    Е В КИРЕЧА

    12:40 04.04.2026

  • 158 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 159 Георгиев

    2 1 Отговор
    Ако искаш да си качиш рейтинга, обещай, че:
    - ще се борите да ликвидирате промените в Конституцията и ще ликвидирате "домовата книга";
    - ще въведете ограничения на правата на служебното правителство;
    - ще конкретизиране правата на служебното правителство.
    - ще направите президентът солидарен с дейността на служебното правителство и отговорен за неговите негативни действия.
    - ще се прегледат и актуализират административно правните норми и документи за дейността на министри и председател на НС.
    Това безобразие отпреди седмица не трябва да се повтаря!

    Коментиран от #168

    12:49 04.04.2026

  • 160 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 161 Не е така!

    0 1 Отговор

    До коментар #21 от "стоян георгиев":

    Научи се първо да пишеш и тогава ъела във форума. Пък много разбираш от агентури, много филми гледаш. Пък изкажи си мнението във фейсбук, за да те видим кой си и колко струваше. Още нищо не е ясно. Аз лично искам да победят силите, които ще разрушат невидимата стена в Европа. Да няма войни, да се уважава цвят на кожа, религия, убеждения. Да се пътува свободно от Лисабон до Владивосток, както е искал де Гол. Да няма военни и политически съюзи, само икономически. Какво лошо има в това? Защо трябва да се мине през нова ТСВ, за да се реализира?

    Коментиран от #171, #175

    12:59 04.04.2026

  • 162 Хаха

    2 2 Отговор

    До коментар #124 от "Миме":

    Що така бе Миме, пак ли искаш да подсмърчаш пред витрината на Кореком?

    13:04 04.04.2026

  • 163 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 164 Ех Круме Круме

    4 1 Отговор
    Уж Бонжур, бонжур, пардон , пардон. Ах на мама френчето. А той почна със здраствуйте братушки.

    13:06 04.04.2026

  • 165 Анонимен

    0 2 Отговор
    Все едно какво мислите за Зарков и аз не го харесвам особено,но в случая казва истината за това заробващо България споразумение. Прочетете го. Всяко второ изречение започва с ... България се задължава.

    Коментиран от #166

    13:07 04.04.2026

  • 166 от некадърни

    4 1 Отговор

    До коментар #165 от "Анонимен":

    комунета акъл нещем!!!

    13:09 04.04.2026

  • 167 Ха ха

    3 1 Отговор
    Гюров сигурно им е дал на украинците 3 милиарда , Нефтохима, БТК , 300 декара на Камчия. И е обещал във всеки град паметник на Украинската армия.

    13:15 04.04.2026

  • 168 Анонимен

    2 1 Отговор

    До коментар #159 от "Георгиев":

    Най умното което прочетох досега. Аз бих препоръчал и намаляване броя на депутатите. На 9 милиона население -240, на 6,5 милиона - пак толкова. Да се редуцира.

    13:20 04.04.2026

  • 169 Някой

    4 0 Отговор
    Проблема на БСП и българските социалисти и че не са никакви социалисти, това е основният им проблем . Ако бяха социалисти щях да гласувам с две ръце за тях но не са !!!

    13:26 04.04.2026

  • 170 Роко

    0 2 Отговор

    До коментар #5 от "Синя София":

    Сигурен ли си гледай вие разни сини десни психопати дали ще ви има скоро

    13:40 04.04.2026

  • 171 стоян георгиев

    4 2 Отговор

    До коментар #161 от "Не е така!":

    Ти си руска к..ва дето иска да мине за демолрат.не ми пробутвай тия глупости за цветовете и пътуването.това го спират вашите идоли като путлер .вие сте расисти като ценности и недемократи като разбиране.радев е руска марионетка.няма нужда да разбирашюот разузнаване за да видиш какви ги говори и как се държи.заслужавате да живеете извън ес и извън нато подобни ама за сега няма как,нп не е ясно до кога.

    13:42 04.04.2026

  • 172 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 173 Цвете

    2 2 Отговор
    НЕМОГА ДА ПОВЯРВАМ, КАКВА ЛОГИКА ИЗВАДИ ЗАРКОВ?! ТИ ЛИЧНО, МНОГО ДОБРЕ ЗНАЕШ, ЧЕ ГЛАВЧЕВ ОЩЕ ПРЕДИ 2 ГОДИНИ ГО КАЗА, НО ЯВНО ГИ Е ХВАНАЛА ШУБЕ И СИ ЗАТРАЯХА.24 ДЪРЖАВАИ СА ПОДПИСАЛИ ТАЗИ ХАРТА ОТДАВНА ДОРИ ЛОНДОН Е ЗАЯВИЛ ,ЧЕ ПОДПИСЪТ ИМ Е ЗА 100 ГОДИНИ. НАЛИ СМЕ В ЕВРОПА, КАКВО ДРУГО ТРЯБВА ДА СЕ ДОКАЗВА.? ТОВА, ЧЕ БЯХА В КОАЛИЦИЯ С БОКО И ШИШИ НЕ СЕ ЗАБРАВЯ. 20 МИЛИОНА СА МНОГО, ТАКА ЛИ, А ВСЕКИ ДЕН ПО ПОЛОВИН МИЛИОН ЕВРО ЗАРАДИ " БОТАШ " ,КАК ТИ СЕ СТРУВА? 🪆🙉🙊🙈🫦

    14:20 04.04.2026

  • 174 Цвете

    2 3 Отговор
    14:21 04.04.2026

  • 175 Сийка

    0 3 Отговор

    До коментар #161 от "Не е така!":

    Нали знаеш,че скоро Владивосток ще е в Китай, а за там ще е необходима виза.

    Коментиран от #177

    14:41 04.04.2026

  • 176 Зарков не го овъртай

    3 1 Отговор
    Нищо не се прави на тъмно в обществото.

    14:55 04.04.2026

  • 177 Сийо

    3 0 Отговор

    До коментар #175 от "Сийка":

    Ами ти от къде знаеш това. Дори не си погледнала картата ма.

    14:57 04.04.2026

  • 178 БЪЛГАРИН

    2 1 Отговор
    Орбан си отива,Путин вожда на "дивите северни племена" искат да натресат в ЕС фатмак Мунчо.
    Беден речник,визия на вол (извинявам се на животинчето),не може да се мери с олигарха Орбан.
    Като няма друг рашите са доволни и на тоя.

    15:43 04.04.2026

  • 179 Горски

    3 0 Отговор
    В момента лае. защото има теоретична възможност пак да захапе кокала. После - поворот на 180 градуса. Населението е късопаметно. Аналогично ИТН "разкриха нотата на Иран". Нищо, че тяхното правителство барабар с ДПС и ББ са подписали съгласието за ползването на гражданско летище за логистика за удари по суверенна държава. Направо пишете, че майка му му е написла бележки и той рецитира, декламира майчините думи! В документа пише, че България заедно с Украйна ще използват принуда по отношение на Руската федерация с оглед на това същата да изплати репарации на Украйна. Съюзените държави, или на кратко "Участниците" в споразумението се договарят за съвместно използване на сила срещу Руската федерация с оглед изправяне на ръководството и пред трибунал.

    15:52 04.04.2026

  • 180 Цървул

    1 0 Отговор
    Не знам дали е на тъмно . Вероятно изобщо няма значение . Но нашата външна политика е истинска външна и се прави навън .

    17:24 04.04.2026

