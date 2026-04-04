Зарков за споразумението с Украйна: Външна политика не може да се прави на тъмно

„Външна политика не може да бъде правена на тъмно. В едно демократично общество решенията се взимат с публично обсъждане и търсене на консенсус, а когато такъв не се постига - с гласуване“.

Това заяви председателят на БСП Крум Зарков в предаването “Събуди се” по Нова във връзка с подписаното от служебния премиер споразумение с Украйна. Според него това действие е проява на безотговорност и антиинституционалност.



Зарков разкритикува, че решението идва по средата на предизборна кампания и внася допълнително напрежение в обществото по една чувствителна тема.



„То е проява и на непоследователност, защото Гюров само дни по-рано с право отказа да внесе в Народното събрание ратификацията на друго подобно споразумение за „Борда за мир“ на САЩ, подписано от предишния премиер по същия изненадващ начин - с аргумента, че не е постигнат национален консенсус. А нима тук е постигнат?“, допълни той.



Според него този акт на служебното правителство подлежи на контрол от Народното събрание. Той бе категоричен, че въпросите от най-върховния политически характер - за войната и за мира, трябва да бъдат решавани от следващото мнозинство.



По думите на Зарков конфликтът в Украйна може да бъде решен само и единствено чрез преговори. „Границите на суверенните държави не трябва да бъдат променяни със сила. Това е принципна позиция, която важни от Украйна през Палестина до Венецуела. Реалностите обаче показват, че това се е случвало и ще продължи да се случва, защото много държави започнаха да използват бомбите като аргумент за решаване на външнополитическите си въпроси.“, коментира председателят на БСП.



Според него български политици използват разделението в обществото по темата, за да трупат подкрепа, игнорирайки човешката цена на войната. „Българският и европейският интерес е постигането на мир, но с позициите, които ЕС заема и България подкрепя, ние всъщност бяхме изтикани от масата за преговори. В чий интерес е американците да договорят мира и на чий гръб ще бъде това?“, попита Зарков.



По неговите думи управленски мнозинства не могат да бъдат съставяни по една тема. Необходими са преговори на база равнопоставеност и взаимоуважение.



„Пътищата ни не могат да се пресекат с партиите, защитаващи статуквото, което българските граждани многократно отхвърлят от 2013 г. насам - ГЕРБ и ДПС.“, каза още Крум Зарков.