Река Черна излезе от коритото си, залети са къщи

Обстановката в страната се усложнява след обилните валежи. В село Тича са наводнени къщи и има материални щети след проливния дъжд. Река Черна излезе от коритото си, а пътят към селото е залят.

Получен е сигнал чрез BG-ALERT, че река Черна е излязла от коритото си в района на село Тича.

Републиканският път II-48 между Котел и Омуртаг е залят в двете посоки. Препоръчва се да се избягва пътуване по маршрута до оттичане на водата.

Наводнения след пороите има и в други части на страната.

В ранния следобед улица „Елин Пелин“ във Велико Търново е наводнена. Заради наклона водата достига до средата на някои от оградите. Наводнени са улици и в останалата част на града.

Проливен дъжд валя и в Казанлък. Той бе придружен от ситна градушка. Заради огромното количество вода, изляло се за минути, част от канализацията не успя да я поеме.

Градушка с големината на орех падна в казанлъшкото село Енина. За минути дворовете побеляха, показват кадри в социалните мрежи. Малко преди 14:00 часа обилен дъжд заваля и в Перущица.