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Река Черна излезе от коритото си, залети са къщи

Река Черна излезе от коритото си, залети са къщи

4 Юни, 2026 20:08 891 5

  • наводнения-
  • река черна

Наводнения след пороите има и в други части на страната

Река Черна излезе от коритото си, залети са къщи - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Обстановката в страната се усложнява след обилните валежи. В село Тича са наводнени къщи и има материални щети след проливния дъжд. Река Черна излезе от коритото си, а пътят към селото е залят.

Получен е сигнал чрез BG-ALERT, че река Черна е излязла от коритото си в района на село Тича.

Републиканският път II-48 между Котел и Омуртаг е залят в двете посоки. Препоръчва се да се избягва пътуване по маршрута до оттичане на водата.

Наводнения след пороите има и в други части на страната.

В ранния следобед улица „Елин Пелин“ във Велико Търново е наводнена. Заради наклона водата достига до средата на някои от оградите. Наводнени са улици и в останалата част на града.

Проливен дъжд валя и в Казанлък. Той бе придружен от ситна градушка. Заради огромното количество вода, изляло се за минути, част от канализацията не успя да я поеме.

Градушка с големината на орех падна в казанлъшкото село Енина. За минути дворовете побеляха, показват кадри в социалните мрежи. Малко преди 14:00 часа обилен дъжд заваля и в Перущица.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 Боклука тОчко Йорданов

    2 0 Отговор
    С тези спагетенни ръчички, и изривени крачета ,ще те м@й....в твоя ГАЗ.

    20:40 04.06.2026

  • 2 Добър ден

    2 2 Отговор
    Римски сайт,тези мразят всички Българи!

    20:43 04.06.2026

  • 3 Палава митова

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    не му пусна на ТоЧко, това е проблем.

    20:47 04.06.2026

  • 4 Дзак

    0 2 Отговор
    Дано всичко да няма поражения!

    20:52 04.06.2026

  • 5 хмммм

    1 0 Отговор
    Котел и Омуртаг са сигано-турски дупки.

    20:57 04.06.2026

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