"Антон Кутев: В „Прогресивна България“ няма агенти на Държавна сигурност"

Антон Кутев заяви в интервю за БНТ, че по време на предизборната кампания срещу „Прогресивна България“ се води „нечестна игра“, като натискът идва от две посоки – олигархични кръгове и обвинения в хибридни атаки.
„Смятам, че този период от един месец, в който бяхме по-тихи, също оказа влияние. Срещу нас играят две сили – две сглобки. От една страна олигархичните кръгове – Борисов и Пеевски. Те твърдят, че ще сменим една олигархия с друга – това не е нашата цел. Няма да унищожим България, няма да ни наднича Пеевски през рамото, няма да гласуваме с него“, посочи Кутев.
По думите му паралелно се води и друга линия на атака – че формацията представлява „хибридна руска атака“.
„Нашето финансиране е абсолютно светло. Хората вярват в нас – нашите пари са български и прозрачни“, подчерта той.
Кутев бе категоричен, че коалиция с представители на олигархичния модел няма да има. „Срастването на бизнеса с държавата създава онзи тип бизнесмен, който източва държавата. Олигархията не се бори със зехтин – не става само с приказки. Ако се махне Пеевски, ще се сложи друг, ако не се промени системата“, заяви той.
Според него реална съдебна реформа не може да се случи с участието на Бойко Борисов и Делян Пеевски, тъй като „те нямат интерес от такава промяна“.
В интервюто Кутев коментира и ролята на Румен Радев, като изрази увереност в намеренията му за реформи. „Той можеше да се оттегли като президент с висок рейтинг, което никак не е малко, но избра да се включи в тази надпревара заради идеята за промяна на България. Убеден съм, че той държи на името си и не би рискувал авторитета си без сериозна причина“, каза Кутев.
Той подчерта още, че в „Прогресивна България“ няма агенти на Държавна сигурност и отправи критика към ,,сглобката". По думите му коалицията цели широка подкрепа на избирателите: „Затова ние гоним 50%, а те не могат 10%“, коментира той по адрес на ПП–ДБ.
Източник: taralej.bg
1 Мунчо
2 да де
3 пламен
4 ПОРЕДНИЯ ТЪПАК
6 Баба ви
7 всеки сам си преценя
Справка: Олигархията е форма на управление, при която властта е съсредоточена в ръцете на малка група от обществото.
Всеки от тази група се нарича олигарх.
Обикновено думата има негативно звучене, защото се приема, че парите на олигарсите са незаконно придобити.
8 Пенчо
9 койдазнай
Така че, Държавна сигурност е в историята, както и нейните агенти. А живите агенти от едно време, са си намерили нови господари!
10:54 04.04.2026
10 Даниел Немитов
11 2013001768
14 Антоне,
15 Пръцко
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Казанлъшкия
18 МунчоЛЕТ
19 непротестиращ
20 Така е
21 пътник
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 ЕДГАР КЕЙСИ
24 МунчоЛЕТ
Коментиран от #30
25 Избирател
Е те евроатлантици нали за това плюят срещу нея - ето в ПП$ДБ над 80% са бивши комуняги и ченгета от ДС.
26 Неподписан
27 Хамелеонът
28 Фен
29 Този коментар е премахнат от модератор.
До коментар #24 от "МунчоЛЕТ":"Е сегашният президент и бивше вице на Муня е агент"
Е така де и нали тъкмо за това "сегашният президент" назначи Гюро да сключи 10 годишен договор с Украйна. Защо ли всички евроатлантици без изключения са бивши комуняги и ченгета от ДС или пък родителите им са такива че минаха 36 години. Защо ли всички евроатлантици и козячета плюят срещу "Муня" - не им се иска комунягите да загубят властта ли?
31 Гочо
32 Озадачен
33 Неподписан
До коментар #22 от "Казанлъшкия":И той и тази партия са косъм част от останалите косми на баданарката с която мажат пред очите ви, държавата спря да съществува през 1989 година...
34 Цялата предизборна кампания
Моделът Радев - Копринков- Прокопиев срещу модела Борисов - Пеевски.
Нашите олигарси срещу вашите олигарси!
След изборите същите тия ще се СГЛОБЯТ пак в някаква комбинация, за която никой не е гласувал!
С оправданията, че " така ни е подредил народът ", международното положение, националния интерес и стабилност.
СТАБИЛНОСТ най вече.
35 Перо
36 само питам
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Неподписан
До коментар #33 от "Неподписан":Румен Радев показно "отстрани" скандалното същество Димитър Георгиев от поста директор на ДАНС,и веднага го назначиха за директор на Виваком с близо два пъти по-голяма заплата от заплатата която получаваше в ДАНС....
39 Има има
40 Запознат
До коментар #36 от "само питам":Няма - те олигарсите са Шиши и Боко и приближените им в България.
41 Неподписан
До коментар #38 от "Неподписан":Предварително са подготвили всичко за да може веднага да бъде назначен на още по-блага хранилка.Мозъците ви спят ли не знам,мислете с тез глави българските празни
42 Помнещ
До коментар #38 от "Неподписан":"и веднага го назначиха за директор на Виваком"
И сигурно Радев го назначи директор на Виваком - защо получихте амнезия кой купи БТК и Виваком от къде се пръкна.
43 българин
44 Нямало агенти на ДС,
По лошо! Агентите поне ги подбираха, шапкар ставаше всеки, който не ставаше за нищо друго. Кеф ти летни дрехи и обувки, кеф ти зимни, кеф ти санатаориум без пари, кеф ти Военна болница с връзки, кеф ти апартамент и гараж, кеф ти работа на жена ти и детска градина, кеф ти голяма пенсия на 45 г. и т.н.
От полковник нагоре ги пращаха за промиване на мозъци в СССР.
44 Нямало агенти на ДС,
45 обаче
на КГБ
46 Зевзек
До коментар #39 от "Има има":агент, комуняга, агент, комуняга - това е листата на ПП-ДБ и ГЕРБ.
47 Зевзек
До коментар #45 от "обаче":Абе друго си е да са от БКП и ДС нали както са всички евроатлантици.
11:18 04.04.2026
48 Неподписан
До коментар #41 от "Неподписан":Всички са в играта,безучастни няма,това театри ще ви го играят и техните деца които вече са набутани/уредени на висши държавни постове и навсякъде.Делян Пеевски по известен като Делян Шопара е син на бивш директор на ДАНС.На 19 годишна възраст току-що завършил средно образование без дори житейски опит Делян го назначават за директор на най-голямото пристанище в България и започва шеметното му продуциране
49 Възможно е да няма
50 Лена
51 Анджо
52 Помнещ
До коментар #44 от "Нямало агенти на ДС,":"Агентите поне ги подбираха"
Така е подбираха ги по това колко са продажни и колко са наведени на КГБ и колко добре пращат хора в Белене и Скравена. Те сега като станаха евроатлантици са си същите - пак продават България и пак са наведени и пак затриват българския народ.
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 Прав е
56 Айде бе,
Точно обратното, там са подбрани само такива като започнеш още от Радев и изредиш всички останали от коалицията "Путин".
57 Учуден
До коментар #51 от "Анджо":"дано не се подлъжат Българите да гласуват за тия"
И за кои трябва да гласуват българите според теб - за комунягите и агентите от ДС които са се писали евроатлантици и са най-много в ПП$ДБ следвани от ГЕРБ.
11:26 04.04.2026
58 пък тиквата каза онзи ден
я му докажете че при него пък има чекмеджари с ясни факти
барем стадото им да си напрегне мозъците да разберат истината
59 Даката
Нека да видим колко от тях са потомци на агенти на държавна сигурност.
За олигархията е ясно... те вече казаха, че са за Румен Радев има го на запис... и Васил Божков, и братя Бобокови, и семейство Арнаудови и Георги Гергов и хората от "Мултигруп" Стоян Денчев и Николай Вълканов.
И накрая да се изтъпанчи Румен Радев и да каже че щял да бори олигархията... няма такова безочие, досущ като своя вожд Путин... а всички знаем, че който плаща-поръчва музиката... както е видно русофилът Румен Радев ще играе казачок.
60 Неподписан
До коментар #52 от "Помнещ":Не се гласува-първо е деврим,за да имат страх...
61 Димо
62 Никой
като и да е - и това ще мине - разбира се - не трябва да се дава "въздух" на Мутрите, но и какво следва от това - да се легне на "една кълка".
Трябва да се прави нещо.
63 Василев
64 Само
65 Учуден
До коментар #53 от "България":"Тези ли които не са създали нищо,морни вода не са пили,цял живот са били на държавна издръжка ще изкарат България от блатото"
Що бе двамата толупи и перачите от ПП$ДБ какво са създали, кога са пили морни вода, и какво са работили освен на държавна издръжка. Пък Радев е пил морен вода и то многократно - то изтребител да караш не е като да фалираш КТБ и да откраднеш парите.
66 пешо
До коментар #1 от "Мунчо":за борисов и пеевски ли говориш за чекмеджетата и кюлчета
67 боги
68 Този коментар е премахнат от модератор.
69 Даката
До коментар #58 от "пък тиквата каза онзи ден":Много ми е интересно какъв руски "компромат" ще хвърлите през последната седмица преди изборите в България... чекмеджетата и кюлчетата злато ги видяхме вече, не свършиха работа, разбра се че са фалшиви снимки и до там.
Понеже му знам КГБ начина на разсъждение, компромата трябва да бъде хвърлен в последния момент преди гласуването така, че хората да не могат да се информират и да проверят достоверността му... руските служби така действали по света... и наш мунчо тоже.
70 Бандера
11:36 04.04.2026
71 кутьо да замълчи, факт:
72 Запознат
До коментар #59 от "Даката":"Нека да видим колко от тях са потомци на агенти на държавна сигурност"
Ами първи в списъка са Кирчо и Кокорчо следвани от Гюро
73 Зевзек
До коментар #71 от "кутьо да замълчи, факт:":Трябва да се лъже яко че да има какво да се яде нали ?
74 непротестиращ
75 Антитрол
До коментар #69 от "Даката":"разбра се че са фалшиви снимки"
И от къде се разбра че били "фалшиви" снимките - толупа лично ли те увери. Само че защо амнезия получихте че тъкмо толупа каза че "Мата Хари" го е снимала и той потвърди че снимките са истински.
76 Грууух
77 Весело
Платена с рубли любов, бащата Кутев в новия бардак на Радев, дъщерята Кутева в стария бардак на Зарков. А Кума Лиса Нинона обикаля отвън парламента и врещи рублите са кисели доларите на синчето са сладки.
78 Този коментар е премахнат от модератор.
79 Не бе, не
11:44 04.04.2026
80 Какви агенти, НАРОДЕ ????…
81 Червен кхмер
11:47 04.04.2026
82 Ройтерс
83 Антитрол
До коментар #77 от "Весело":"Не ми били агенти, най ми били РЕЗИДЕНТИ рубладжии"
Абе друго си е пребоядисаните комуняги и ченгета от ДС в евроатлантическите партии - така и така се свикнали да се кланят на СССР навремето пък сега на САЩ. Ще вземе да дойде някой който не знае как да се навежда на господарите ви и какво ще правите.
84 Помнещ
До коментар #82 от "Ройтерс":"Рекламирането с билбордове е тъпа исея"
Що забравихте билбордовете с тиквата или пък кирчо
85 Незнайко
86 Този коментар е премахнат от модератор.
87 Да бе да
88 Учуден
До коментар #80 от "Какви агенти, НАРОДЕ ????…":Че защо гласувате за комуняги и ченгета от ДС само защото са се писали евроатлантици - над 80% от ПП$ДБ са такива.
89 Роки
90 Шегаджия
До коментар #78 от "Зевзек":И на Прасето и на чорапа са олигарси.Борбата е кой повече ще вземе от държавната софра.
Другото е Народни приказки за заспал народ.
91 Ройтерс
До коментар #84 от "Помнещ":Точно заради тях!
Ама на тях им отива да висят по пътищата!
92 Верваме му
93 Този коментар е премахнат от модератор.
94 Този коментар е премахнат от модератор.
95 Ники
96 Кутю цунамиту
97 Войници
98 Иван4о
До коментар #3 от "пламен":По точно: Всеки член на БКП на практка беше АГЕНТ на ДС, която е орган на БКП, останалите агенти са ставали такива по неизбежност, користни съображения и др., те не са подавали молби за сътрудници на ДС.
99 Пламен
През 1987 – 1991 година е секретен сътрудник на Първо главно управление на Държавна сигурност с псевдоним „Економов“
Министър на икономическото развитие в правителството на Жан Виденов.
100 Този коментар е премахнат от модератор.
101 Кутьо Кутэв
102 Майора
103 Георгиев
104 Няма ами
105 Бонд, Джеймс Бонд
106 Поръчковите проекти
107 Спас Спасов
До коментар #7 от "всеки сам си преценя":Васил Василев,а не Илиян.Макар ,че и той е като него.
108 Григор
Някои изглежда съвсем са полудели. Каква Държавна сигурност ви е патила? Колко години са минали? Останаха ли живи и ако да, на колко години са били тогава? На някои още им ехтят залповете на "Аврора" в главите. Луда работа!
А сега някой да ми обясни ЗАЩО ДЪРЖАВНА СИГУРНОСТ Е НЕЩО ЛОШО! Има ли държава в света без служби за сигурност и коя е тя? Та това е имунната система на всяка държава. В Българската Държавна сигурност от онова време, от всичките девет управления, само в едно Шесто управление, са се занимавали със следене на интелектуалци и инакомислещи. Всички останали са работили честно и почтено на ползу роду. Нали казаха за Георги Първанов,че бил агент "Гоце"? Е, и? Човекът е работил за Първо главно управление/външно разузнаване/, следователно е работил за България. Хората оцениха всичко това и два пъти по ред го избираха за президент. ПРЕСТАНЕТЕ С ТЕЗИ ГЛУПОСТИ ЗА ДЪРЖАВНА СИГУРНОСТ! ТЕ ОТДАВНА НЕ СА В ДНЕВНИЯ РЕД НА БЪЛГАРИНА! ОСВЕН ТОВА БОЛШИНСТВОТО ОТ ХОРАТА РАБОТИЛИ ТАМ СА ЧЕСТНИ И ПОЧТЕНИ ХОРА!
109 Много вожд
110 Така е!
До коментар #75 от "Антитрол":Точно за Боко толупа: бил е агент на ДС по линия на управление 06, снимките са истински, няма обяснения откъде са му парите в сметки в чужбина, в акции и други, смачка се барцелонагейт. Ще се стигне до там, че всичките му пари и активи зад граница ще бъдат конфискувани от САЩ, а ние ще пием една студена вода.
111 Този коментар е премахнат от модератор.
112 Сергей
Продуценти Георги Гергов
Румен Петков
Режисьор Копринков
Организация Цветан Цветав
В главните роли Румен Радев
Гълъб Донев
113 краен потребител на фронтовата територия
До коментар #108 от "Григор":Щом започна този да говори за ДС ,работата е ясна. Поредните измамници. Тор !
114 Знайко
До коментар #109 от "Много вожд":Всички знаят как да се оправи България, ама от това не се печелят рубли.
Рубли се печелят от далавири с обществени поръчки, защото кукловодите зад кулисите са московски резиденти.
115 Леле!
116 Този коментар е премахнат от модератор.
117 Сергей
"Резиденти, агенти, шопари, милиционери, духовници, фатмаци, пожарникари, сценаристи, режисьори редом крачим в един същи червен строй."
118 Анонимни
119 Много кофти
До коментар #110 от "Така е!":Нямаш обяснение... дай някакви доказателства, нали се сещаш, че парите оставят следа, няма такива вълшебства, като изчезнали изпарили се милиони или милиарди, никакъв шанс... Само малоумните ви мозъчета могат да решат, че парите се изпаряват в сметки в чужбина, нали има трансакции, които оставят електронен отпечатък, нищо не може да изчезне безследно... явно много филми гледате, русофилчета сладки, мамини гугутки. Доказателства трябват... имал бил милиарди, къде бе мамин сладък, дай някакви доказателства. Нали и за аферата с магистрала "Хемус", ужким бяха виновни ГЕРБ, а Бойко рашков, както се заканваше и ... изведнъж млъкна, оказаха се пак от вашите другари, русофили, а крайният получател беше Университет Спецназа имени В. В. Путина и Русия.
120 Манчо
До коментар #94 от "Разправяй ги на старата ми":Няма проблем, но окаже ли се след9 изборите, че Радев е пръв атлантик, на старата ти шапка ще се появи дупка... а дали ще бъде на главатата ти? При всички случаи, защото соросоиди да прикриват Радев са за бунището.
121 Весело
До коментар #109 от "Много вожд":Много крадци, много търтеи/чиновншци/, много пенсионери на глава от населението и малко работещи бедни на глава от насалениет. За това се налага да внасяме бедни работещи от Африка и Азия.
10-15 хиляди майстори крадци
700 000 "калинки" стажант крадци
900 000 под 18 години
2 000 000 работещи бедни
2 100 000 пенсионери, от които 600 000 са под 60 годишни хитреци милиционери, фатмаци, льотчици, въздушни диспечери, инвалиди, кято преобрадаващо инвалидите са менте.
122 Този коментар е премахнат от модератор.
123 бълг. патриот
В случая от ТИМ.
124 Цвете
125 Този коментар е премахнат от модератор.
126 Този коментар е премахнат от модератор.
127 Този коментар е премахнат от модератор.
128 55 от Козлодуй
129 КУТЕВ ЩО МЪЛЧИ МИ НЕ КАЖЕ КОЙ Е ЗАРКОВ
130 Даката
До коментар #62 от "Никой":Жалко, че има такива, които не могат да разсъждават и да мислят далновидно, както се оказаха болшинството от американците гласували за Тръмп... такива като вас са много лесни за манипулация, показват ви кюлчета злато и ви казват, че еди кой си имал злато и пачки евро в нощното си шкафче... а вие си мислите това, че вие нямате злато и това ви е достатъчно, за да гласувате против него, тоест за опонента му. Нямало за кого да гласувате, ами помислете трезво, коя е единствената партия която е изпълнила програмата, която си е поставила пред избирателите си, която има морал и не се свени да уволнява тези кадри, които злепоставят името на партията ГЕРБ... в коя друга партия можете да видите уволнения на корумпирани членове... няма друга партия, всички останали са навързани като свински черва и се пазят един друг, Слави Трифонов дори отказа да състави кабинет ако в него не участва Петър Илиев, който дословно е плагиатствал от труда на своя колежка...
Помислете добре от това зависи дали ще продължим напред към Европа и европейските стандарти или ще се върнем назад към средновековието и Русия.
Помислете дали някога сте се разочаровали от своя избор който сте правили на избори и ако те са много, може би такива като вас не трябва да гласуват?
131 Прогрес Ще е !
Човек !
Да Не Лъже !
Но !
С !
Прогресивна България !
Очевидно !
Не Е !
Така !
132 Корман
133 Историята помни
Спомняте ли си ?
134 Хайде бе!
А за парите съм сигурен, че са български. Еврото е официална българска валута.
135 130 - и нещастник
136 Запознат
137 Мечтател
До коментар #17 от "Казанлъшкия":Те и 23% им са много При този терор от МВР И. КАТО ГЛЕДАМ ЛЕКТОРАТА ИМ ПО техните телевизии Последните дни на кампанията и на 20% ще са доволни /Само и само да си върнат Парите на олигарсите които ги спонсорират
138 Шоо
139 БЪЛГАРИН
Беден речник,визия на вол (извинявам се на животинчето),не може да се мери с олигарха Орбан.
Като няма друг рашите са доволни и на тоя.
140 Нехис
А другите червени олигарси?
141 ИМАМЕ САМО АГЕНТИ НА КГБ !
142 Мунчо
До коментар #66 от "пешо":Неее, драги ми "смехурко"....виж кои са зад любимеца ти, кои спонсорират цялата му кампания и ако има с какво да разсъждаваш ще се сетиш, че подобна подкрепа ще трябва да се изплати.....и познай как.. 🤣🤣🤣.... а за "кюлчета и пачки в чекмеджета" се доказа, че са манипулирани снимки, ама който няма мозък за 1€ няма с какво да мисли, капиииишш.. 🙏🤣
143 Ня
144 Хи Хи Хии 🤣🤣🤣
