"Антон Кутев: В „Прогресивна България“ няма агенти на Държавна сигурност"

Антон Кутев заяви в интервю за БНТ, че по време на предизборната кампания срещу „Прогресивна България“ се води „нечестна игра“, като натискът идва от две посоки – олигархични кръгове и обвинения в хибридни атаки.



„Смятам, че този период от един месец, в който бяхме по-тихи, също оказа влияние. Срещу нас играят две сили – две сглобки. От една страна олигархичните кръгове – Борисов и Пеевски. Те твърдят, че ще сменим една олигархия с друга – това не е нашата цел. Няма да унищожим България, няма да ни наднича Пеевски през рамото, няма да гласуваме с него“, посочи Кутев.



По думите му паралелно се води и друга линия на атака – че формацията представлява „хибридна руска атака“.

„Нашето финансиране е абсолютно светло. Хората вярват в нас – нашите пари са български и прозрачни“, подчерта той.



Кутев бе категоричен, че коалиция с представители на олигархичния модел няма да има. „Срастването на бизнеса с държавата създава онзи тип бизнесмен, който източва държавата. Олигархията не се бори със зехтин – не става само с приказки. Ако се махне Пеевски, ще се сложи друг, ако не се промени системата“, заяви той.



Според него реална съдебна реформа не може да се случи с участието на Бойко Борисов и Делян Пеевски, тъй като „те нямат интерес от такава промяна“.



В интервюто Кутев коментира и ролята на Румен Радев, като изрази увереност в намеренията му за реформи. „Той можеше да се оттегли като президент с висок рейтинг, което никак не е малко, но избра да се включи в тази надпревара заради идеята за промяна на България. Убеден съм, че той държи на името си и не би рискувал авторитета си без сериозна причина“, каза Кутев.



Той подчерта още, че в „Прогресивна България“ няма агенти на Държавна сигурност и отправи критика към ,,сглобката". По думите му коалицията цели широка подкрепа на избирателите: „Затова ние гоним 50%, а те не могат 10%“, коментира той по адрес на ПП–ДБ.

