"Антон Кутев: В „Прогресивна България“ няма агенти на Държавна сигурност"

4 Април, 2026 10:25, обновена 4 Април, 2026 10:43 2 207 144

Реална съдебна реформа не може да се случи с участието на Бойко Борисов и Делян Пеевски, заяви бившият депутат

Снимка: БГНЕС
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Антон Кутев заяви в интервю за БНТ, че по време на предизборната кампания срещу „Прогресивна България“ се води „нечестна игра“, като натискът идва от две посоки – олигархични кръгове и обвинения в хибридни атаки.

„Смятам, че този период от един месец, в който бяхме по-тихи, също оказа влияние. Срещу нас играят две сили – две сглобки. От една страна олигархичните кръгове – Борисов и Пеевски. Те твърдят, че ще сменим една олигархия с друга – това не е нашата цел. Няма да унищожим България, няма да ни наднича Пеевски през рамото, няма да гласуваме с него“, посочи Кутев.

По думите му паралелно се води и друга линия на атака – че формацията представлява „хибридна руска атака“.

„Нашето финансиране е абсолютно светло. Хората вярват в нас – нашите пари са български и прозрачни“, подчерта той.

Кутев бе категоричен, че коалиция с представители на олигархичния модел няма да има. „Срастването на бизнеса с държавата създава онзи тип бизнесмен, който източва държавата. Олигархията не се бори със зехтин – не става само с приказки. Ако се махне Пеевски, ще се сложи друг, ако не се промени системата“, заяви той.

Според него реална съдебна реформа не може да се случи с участието на Бойко Борисов и Делян Пеевски, тъй като „те нямат интерес от такава промяна“.

В интервюто Кутев коментира и ролята на Румен Радев, като изрази увереност в намеренията му за реформи. „Той можеше да се оттегли като президент с висок рейтинг, което никак не е малко, но избра да се включи в тази надпревара заради идеята за промяна на България. Убеден съм, че той държи на името си и не би рискувал авторитета си без сериозна причина“, каза Кутев.

Той подчерта още, че в „Прогресивна България“ няма агенти на Държавна сигурност и отправи критика към ,,сглобката". По думите му коалицията цели широка подкрепа на избирателите: „Затова ние гоним 50%, а те не могат 10%“, коментира той по адрес на ПП–ДБ.

Източник: taralej.bg


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Мунчо

    65 8 Отговор
    Мдаааа....няма агенти, но пък за сметка на това е пълно с "честно" забогатели бизнесмени, тоест - ОЛИГАРСИ.... 🤣🤣🤣🤣

    Коментиран от #66

    10:47 04.04.2026

  • 2 да де

    63 3 Отговор
    то и ДС стана ДАНС with mе и библиотекарско задкулисие затова всичките сте бивши агенти на ДС

    10:47 04.04.2026

  • 3 пламен

    62 10 Отговор
    Там няма агенти. Там всички са от ДС

    Коментиран от #98

    10:48 04.04.2026

  • 4 ПОРЕДНИЯ ТЪПАК

    62 12 Отговор
    НА АМБРАЗУРАТА ДА БРАНИ ЗЕЛЕНИЯ ЧОРАП И КОХОРТАТА МУ ОЛИГАРСИ.

    Коментиран от #68

    10:49 04.04.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Баба ви

    31 7 Отговор
    Айде де!!?? А кой масон-ротарианец от ДС Радев назначаваше за областен управител на Пловдив и ще назначи след като вземе властта? Виждаме го да води хорото на желаещите властта в Пловдивската тайфа на Радев. Волейболистът е наложително своевременно да се ограмоти и го изолира, иначе си вкарва компромат таралеж в гащите.

    10:53 04.04.2026

  • 7 всеки сам си преценя

    34 6 Отговор
    Хладилния приватизатор Илиян Василев, баща и глашатай на президентския глашатай Слави Василев, дали ще влизе в списъка на олигарсите, когато има роднински връзки с властта?
    Справка: Олигархията е форма на управление, при която властта е съсредоточена в ръцете на малка група от обществото.
    Всеки от тази група се нарича олигарх.
    Обикновено думата има негативно звучене, защото се приема, че парите на олигарсите са незаконно придобити.

    Коментиран от #107

    10:53 04.04.2026

  • 8 Пенчо

    35 3 Отговор
    Ама сериозно..?..

    10:54 04.04.2026

  • 9 койдазнай

    21 11 Отговор
    От къде да има агенти на ДС?!? Държавна Согурност е закрита през 1990-а. Всички агенти, които са представлявали някаква ценност, са преподчинени на КГБ, в последствие СВР.
    Така че, Държавна сигурност е в историята, както и нейните агенти. А живите агенти от едно време, са си намерили нови господари!

    10:54 04.04.2026

  • 10 Даниел Немитов

    33 7 Отговор
    Ха-ха-ха-хааа! Ама има ген. Решетников!

    10:54 04.04.2026

  • 11 2013001768

    34 1 Отговор
    Прав е има само доносници

    10:55 04.04.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Антоне,

    38 3 Отговор
    недей бе, Кутев. Недей става маскара.

    10:57 04.04.2026

  • 15 Пръцко

    37 2 Отговор
    Отде знайш, бе готин? 37 години няма лустрация благодарение на симеоновските възпитаници и дружките им. В списъците за кандидат-депутати 70 души официално са с досиета, за неофициалните (унищожените) да не говорим...

    10:57 04.04.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Казанлъшкия

    30 2 Отговор
    Макс 30% ще вземете , има "пробити" личности в листата на Радев, което отказа бая хора , като пример за доказали се б.клуци са Гълъб Донев, Миланов, още няколко също стари муцуни.

    Коментиран от #137

    10:58 04.04.2026

  • 18 МунчоЛЕТ

    31 3 Отговор
    Вчера 27%, а на 19-ти - под 20% за Муня👍👍😂

    10:59 04.04.2026

  • 19 непротестиращ

    39 3 Отговор
    Обаче има олигарси! Бобокови, Гергов, Копринков! Скъпите билбордове на Рундьо са факт и няма как да се скрият! Колко трябва да си тъп, за да парадираш със скъпата кампания?! И Радев дори не е подкрепен от съпругата си, която се дистанцира от него, още когато излезе от президентството! Десислава Радева знае всички мръсни тайни на съпруга си! Как очакваш Кутев, другите да гласуват за олигархията, щом най-близките хора не подкрепят кандидата Радев?!

    10:59 04.04.2026

  • 20 Така е

    30 2 Отговор
    Така е Кутев, няма агенти на ДС,има само,, бивши,, агенти на ДС,защото официално агенцията е закрита 1990 г, но,, бившите,, едва ли са станали монаси или градинари...защото са реваншисти,така че по- внимателно с лъжите,не сме тинейджъри...

    10:59 04.04.2026

  • 21 пътник

    23 1 Отговор
    Дрън-дрън:авторитет!Марионетка и авторитет-друг път.

    11:00 04.04.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 ЕДГАР КЕЙСИ

    20 3 Отговор
    СТРИНА КУТА : В ПРОГРЕСИВНА БЪЛГАРИЯ НЯМА АГЕНТИ НА (ДС) , НО ........................... ИМА РЕZИДЕНТ НА КГБ И ШПИОНИН НА ВЛАДИМИР ИЛЬИЧ ПУТЛЕР ........................ МИСТЪР МУНЧО ............................ ФАКТ !

    11:02 04.04.2026

  • 24 МунчоЛЕТ

    20 2 Отговор
    Е сегашният президент и бивше вице на Муня е агент. За Мунчо проблем нет.

    Коментиран от #30

    11:02 04.04.2026

  • 25 Избирател

    7 10 Отговор
    "В „Прогресивна България“ няма агенти на Държавна сигурност"

    Е те евроатлантици нали за това плюят срещу нея - ето в ПП$ДБ над 80% са бивши комуняги и ченгета от ДС.

    11:02 04.04.2026

  • 26 Неподписан

    6 3 Отговор
    Имащите мозък участват в Зелената лотария на САЩ, чуят ли българска реч бягат надалеч в случай че искат да преуспеят в живота...

    11:04 04.04.2026

  • 27 Хамелеонът

    19 0 Отговор
    През 2003 г. става съветник на БСП в Столичната община. През 2007 г. е избран за говорител на БСП. При управлението на тройната коалиция в продължение на 3 години е член на съвета на директорите на ЧЕЗ. По-късно става секретар на Изпълнителното бюро на БСП. ... и т.н.... Нищо укоримо, но всичко е показателно за Радевия кръг (изтъкнати спортисти и ексдиректор на ЧЕЗ с икономическо образование в Московския Киноинститут)

    11:04 04.04.2026

  • 28 Фен

    22 0 Отговор
    Вие не сте тихи. Вие сте безлични. Кат мунчото ви.

    11:05 04.04.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Антитрол

    9 6 Отговор

    До коментар #24 от "МунчоЛЕТ":

    "Е сегашният президент и бивше вице на Муня е агент"

    Е така де и нали тъкмо за това "сегашният президент" назначи Гюро да сключи 10 годишен договор с Украйна. Защо ли всички евроатлантици без изключения са бивши комуняги и ченгета от ДС или пък родителите им са такива че минаха 36 години. Защо ли всички евроатлантици и козячета плюят срещу "Муня" - не им се иска комунягите да загубят властта ли?

    11:07 04.04.2026

  • 31 Гочо

    8 1 Отговор
    Имало е явни /несекретни/,поради което ги няма в Комдос.Има мангизлии и косъмът им съвсем не е чист!!!!!

    11:08 04.04.2026

  • 32 Озадачен

    22 2 Отговор
    Абе, Кутев, я кажи "ПБ" партия боташ ли означава?!?

    11:08 04.04.2026

  • 33 Неподписан

    7 5 Отговор

    До коментар #22 от "Казанлъшкия":

    И той и тази партия са косъм част от останалите косми на баданарката с която мажат пред очите ви, държавата спря да съществува през 1989 година...

    Коментиран от #38

    11:08 04.04.2026

  • 34 Цялата предизборна кампания

    17 2 Отговор
    се състои в следното: Радевата Шайка плюе Борисов и Пеевски, Пеевски и Борисов плюят Радевата Шайка.

    Моделът Радев - Копринков- Прокопиев срещу модела Борисов - Пеевски.
    Нашите олигарси срещу вашите олигарси!

    След изборите същите тия ще се СГЛОБЯТ пак в някаква комбинация, за която никой не е гласувал!
    С оправданията, че " така ни е подредил народът ", международното положение, националния интерес и стабилност.
    СТАБИЛНОСТ най вече.

    11:10 04.04.2026

  • 35 Перо

    16 2 Отговор
    Само няколкото депутати за които имам пълна информация, говори че подбора е абсолютно хаотичен и повърхностен, кандидат депутатите са най-големите некадърници! Търси се куха популярност, иначе между ушите няма никой! Основният критерии е бил да не са били свързани с ДС, която не съществува от 36 г. Какви промени ще правят с тия овце!

    11:11 04.04.2026

  • 36 само питам

    13 0 Отговор
    а има бли олигарси за депутати при прогресивна българия

    Коментиран от #40

    11:11 04.04.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Неподписан

    13 2 Отговор

    До коментар #33 от "Неподписан":

    Румен Радев показно "отстрани" скандалното същество Димитър Георгиев от поста директор на ДАНС,и веднага го назначиха за директор на Виваком с близо два пъти по-голяма заплата от заплатата която получаваше в ДАНС....

    Коментиран от #41, #42

    11:12 04.04.2026

  • 39 Има има

    19 2 Отговор
    Спортист милиционер, спортист милицонер, спортист милиционер - това е листата на Рублен

    Коментиран от #46

    11:12 04.04.2026

  • 40 Запознат

    3 7 Отговор

    До коментар #36 от "само питам":

    Няма - те олигарсите са Шиши и Боко и приближените им в България.

    11:12 04.04.2026

  • 41 Неподписан

    9 1 Отговор

    До коментар #38 от "Неподписан":

    Предварително са подготвили всичко за да може веднага да бъде назначен на още по-блага хранилка.Мозъците ви спят ли не знам,мислете с тез глави българските празни

    Коментиран от #48

    11:14 04.04.2026

  • 42 Помнещ

    6 6 Отговор

    До коментар #38 от "Неподписан":

    "и веднага го назначиха за директор на Виваком"

    И сигурно Радев го назначи директор на Виваком - защо получихте амнезия кой купи БТК и Виваком от къде се пръкна.

    Коментиран от #54

    11:15 04.04.2026

  • 43 българин

    17 0 Отговор
    Прав е кутето, няма агенти на ДС, има служители, сътрудници и доносници на ДС.

    11:15 04.04.2026

  • 44 Нямало агенти на ДС,

    19 2 Отговор
    ама е пълно с шапкари!

    По лошо! Агентите поне ги подбираха, шапкар ставаше всеки, който не ставаше за нищо друго. Кеф ти летни дрехи и обувки, кеф ти зимни, кеф ти санатаориум без пари, кеф ти Военна болница с връзки, кеф ти апартамент и гараж, кеф ти работа на жена ти и детска градина, кеф ти голяма пенсия на 45 г. и т.н.
    От полковник нагоре ги пращаха за промиване на мозъци в СССР.

    Същите тия шапкари сега ще управляват.

    Коментиран от #52

    11:16 04.04.2026

  • 45 обаче

    16 2 Отговор
    е пълно с агенти
    на КГБ

    Коментиран от #47

    11:16 04.04.2026

  • 46 Зевзек

    5 8 Отговор

    До коментар #39 от "Има има":

    агент, комуняга, агент, комуняга - това е листата на ПП-ДБ и ГЕРБ.

    11:17 04.04.2026

  • 47 Зевзек

    9 3 Отговор

    До коментар #45 от "обаче":

    Абе друго си е да са от БКП и ДС нали както са всички евроатлантици.

    11:18 04.04.2026

  • 48 Неподписан

    8 3 Отговор

    До коментар #41 от "Неподписан":

    Всички са в играта,безучастни няма,това театри ще ви го играят и техните деца които вече са набутани/уредени на висши държавни постове и навсякъде.Делян Пеевски по известен като Делян Шопара е син на бивш директор на ДАНС.На 19 годишна възраст току-що завършил средно образование без дори житейски опит Делян го назначават за директор на най-голямото пристанище в България и започва шеметното му продуциране

    11:19 04.04.2026

  • 49 Възможно е да няма

    8 3 Отговор
    Те са заети да @ върху всичко Прогресивно в България. Затова провинцията е заприличала на Бангладеш .

    11:21 04.04.2026

  • 50 Лена

    16 2 Отговор
    Целият ви проект е на даржавна сигурност и приватизатори

    11:21 04.04.2026

  • 51 Анджо

    10 2 Отговор
    Няма да , всичките са бивши комунисти и въобще не са се объркали в ДС. Абе то се вижда ,че от тия нищо не става ,дано не се подлъжат Българите да гласуват за тия. Лошото е ,че и нови да излезнат в политиката ще ги осапат тия проклети комунисти.

    Коментиран от #57

    11:22 04.04.2026

  • 52 Помнещ

    7 3 Отговор

    До коментар #44 от "Нямало агенти на ДС,":

    "Агентите поне ги подбираха"

    Така е подбираха ги по това колко са продажни и колко са наведени на КГБ и колко добре пращат хора в Белене и Скравена. Те сега като станаха евроатлантици са си същите - пак продават България и пак са наведени и пак затриват българския народ.

    Коментиран от #60

    11:22 04.04.2026

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Прав е

    5 2 Отговор
    Но защо н яма лидерски диспути? Нека има, да ги видим и чуем

    11:24 04.04.2026

  • 56 Айде бе,

    14 2 Отговор
    "Антон Кутев: В „Прогресивна България“ няма агенти на Държавна сигурност"

    Точно обратното, там са подбрани само такива като започнеш още от Радев и изредиш всички останали от коалицията "Путин".

    11:25 04.04.2026

  • 57 Учуден

    0 6 Отговор

    До коментар #51 от "Анджо":

    "дано не се подлъжат Българите да гласуват за тия"

    И за кои трябва да гласуват българите според теб - за комунягите и агентите от ДС които са се писали евроатлантици и са най-много в ПП$ДБ следвани от ГЕРБ.

    11:26 04.04.2026

  • 58 пък тиквата каза онзи ден

    6 3 Отговор
    че при вас има олигарси

    я му докажете че при него пък има чекмеджари с ясни факти
    барем стадото им да си напрегне мозъците да разберат истината

    Коментиран от #69

    11:26 04.04.2026

  • 59 Даката

    13 1 Отговор
    Той си мисли, че след като са овладели всички институции в България, са прикрили всички бивши агенти на държавна сигурност, а ако не са бивши агенти на държавна сигурност със сигурност са техните деца.
    Нека да видим колко от тях са потомци на агенти на държавна сигурност.

    За олигархията е ясно... те вече казаха, че са за Румен Радев има го на запис... и Васил Божков, и братя Бобокови, и семейство Арнаудови и Георги Гергов и хората от "Мултигруп" Стоян Денчев и Николай Вълканов.

    И накрая да се изтъпанчи Румен Радев и да каже че щял да бори олигархията... няма такова безочие, досущ като своя вожд Путин... а всички знаем, че който плаща-поръчва музиката... както е видно русофилът Румен Радев ще играе казачок.

    Коментиран от #72

    11:28 04.04.2026

  • 60 Неподписан

    0 2 Отговор

    До коментар #52 от "Помнещ":

    Не се гласува-първо е деврим,за да имат страх...

    11:29 04.04.2026

  • 61 Димо

    9 3 Отговор
    Кутев лъже,пълно е с комунисти и ченгета в листите на Радев! Статуквото е Радев,заедно с Борисов и Пеевски!

    11:29 04.04.2026

  • 62 Никой

    1 5 Отговор
    Няма просто за кого да гласуваме - иначе - приказвате общи приказки всички.

    като и да е - и това ще мине - разбира се - не трябва да се дава "въздух" на Мутрите, но и какво следва от това - да се легне на "една кълка".

    Трябва да се прави нещо.

    Коментиран от #130

    11:31 04.04.2026

  • 63 Василев

    1 5 Отговор
    Абе тролчета! Сменете плочата с опорките срещу Радев! Безпристрастния “журналист” Жорката подаде нова тема! Вече ще коментирате “крилата” в партията на Радев. Захващайте се за работа!

    11:31 04.04.2026

  • 64 Само

    5 1 Отговор
    на кгб.

    11:33 04.04.2026

  • 65 Учуден

    2 3 Отговор

    До коментар #53 от "България":

    "Тези ли които не са създали нищо,морни вода не са пили,цял живот са били на държавна издръжка ще изкарат България от блатото"

    Що бе двамата толупи и перачите от ПП$ДБ какво са създали, кога са пили морни вода, и какво са работили освен на държавна издръжка. Пък Радев е пил морен вода и то многократно - то изтребител да караш не е като да фалираш КТБ и да откраднеш парите.

    Коментиран от #100

    11:33 04.04.2026

  • 66 пешо

    2 4 Отговор

    До коментар #1 от "Мунчо":

    за борисов и пеевски ли говориш за чекмеджетата и кюлчета

    Коментиран от #142

    11:34 04.04.2026

  • 67 боги

    5 1 Отговор
    няма начин гергов и пимкаджията те са наща гордост

    11:35 04.04.2026

  • 68 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 69 Даката

    7 2 Отговор

    До коментар #58 от "пък тиквата каза онзи ден":

    Много ми е интересно какъв руски "компромат" ще хвърлите през последната седмица преди изборите в България... чекмеджетата и кюлчетата злато ги видяхме вече, не свършиха работа, разбра се че са фалшиви снимки и до там.
    Понеже му знам КГБ начина на разсъждение, компромата трябва да бъде хвърлен в последния момент преди гласуването така, че хората да не могат да се информират и да проверят достоверността му... руските служби така действали по света... и наш мунчо тоже.

    Коментиран от #75

    11:36 04.04.2026

  • 70 Бандера

    5 1 Отговор
    Само офицери!

    11:36 04.04.2026

  • 71 кутьо да замълчи, факт:

    8 2 Отговор
    Румен Гечев - агент ЕКОНОМОВ на ДС

    Коментиран от #73

    11:36 04.04.2026

  • 72 Запознат

    8 2 Отговор

    До коментар #59 от "Даката":

    "Нека да видим колко от тях са потомци на агенти на държавна сигурност"

    Ами първи в списъка са Кирчо и Кокорчо следвани от Гюро

    11:37 04.04.2026

  • 73 Зевзек

    6 1 Отговор

    До коментар #71 от "кутьо да замълчи, факт:":

    Трябва да се лъже яко че да има какво да се яде нали ?

    11:38 04.04.2026

  • 74 непротестиращ

    11 0 Отговор
    Обаче има олигарси, Кутев! Бобокови, Гергов, Копринков! Скъпите офиси и билбордове на Рундьо са факт и няма как да се скрият! Колко трябва да си тъп, за да парадираш със скъпата кампания?! И Радев дори не е подкрепен от съпругата си, която се дистанцира от него, още когато излезе от президентството! Десислава Радева знае всички мръсни тайни на съпруга си! Как очакваш Кутев, другите да гласуват за олигархията, щом най-близките хора не подкрепят кандидата Радев?!

    Коментиран от #78

    11:39 04.04.2026

  • 75 Антитрол

    4 6 Отговор

    До коментар #69 от "Даката":

    "разбра се че са фалшиви снимки"

    И от къде се разбра че били "фалшиви" снимките - толупа лично ли те увери. Само че защо амнезия получихте че тъкмо толупа каза че "Мата Хари" го е снимала и той потвърди че снимките са истински.

    Коментиран от #110

    11:42 04.04.2026

  • 76 Грууух

    5 2 Отговор
    Ду Пя Се - На Ново (ДПС НН) сме на зор ... Как ще стане незнам? И ромляните намаляха ...

    11:42 04.04.2026

  • 77 Весело

    9 2 Отговор
    Не ми били агенти, най ми били РЕЗИДЕНТИ рубладжии.

    Платена с рубли любов, бащата Кутев в новия бардак на Радев, дъщерята Кутева в стария бардак на Зарков. А Кума Лиса Нинона обикаля отвън парламента и врещи рублите са кисели доларите на синчето са сладки.

    Коментиран от #83

    11:44 04.04.2026

  • 78 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 79 Не бе, не

    7 2 Отговор
    Само мюлционере. А те, прогресивнии, просто умрат за прогрес.

    11:44 04.04.2026

  • 80 Какви агенти, НАРОДЕ ????…

    6 3 Отговор
    Тя, България, от 80 години си е тотална Ченгесария.

    Коментиран от #88

    11:46 04.04.2026

  • 81 Червен кхмер

    11 3 Отговор
    Там е червената алчна олигархия

    11:47 04.04.2026

  • 82 Ройтерс

    5 2 Отговор
    Рекламирането с билбордове е тъпа исея,все едно Радев е вид салам или туристическа дестинация...

    Коментиран от #84

    11:48 04.04.2026

  • 83 Антитрол

    7 1 Отговор

    До коментар #77 от "Весело":

    "Не ми били агенти, най ми били РЕЗИДЕНТИ рубладжии"

    Абе друго си е пребоядисаните комуняги и ченгета от ДС в евроатлантическите партии - така и така се свикнали да се кланят на СССР навремето пък сега на САЩ. Ще вземе да дойде някой който не знае как да се навежда на господарите ви и какво ще правите.

    11:48 04.04.2026

  • 84 Помнещ

    3 2 Отговор

    До коментар #82 от "Ройтерс":

    "Рекламирането с билбордове е тъпа исея"

    Що забравихте билбордовете с тиквата или пък кирчо

    Коментиран от #91

    11:49 04.04.2026

  • 85 Незнайко

    9 1 Отговор
    Расев откъде взе толкона евро за скъпи билбордове? А да, сетих се от червениге милиардери, не от работещи бедни или пенсионери.

    11:50 04.04.2026

  • 86 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 87 Да бе да

    12 1 Отговор
    Няма и олигарси. Само Георги Гергов, Николай Вълканов, братя Бобокови, Васил Божков, Спас Русев и Цветан Василев.

    11:51 04.04.2026

  • 88 Учуден

    5 2 Отговор

    До коментар #80 от "Какви агенти, НАРОДЕ ????…":

    Че защо гласувате за комуняги и ченгета от ДС само защото са се писали евроатлантици - над 80% от ПП$ДБ са такива.

    11:51 04.04.2026

  • 89 Роки

    10 0 Отговор
    Агенти няма. Има масони, олигарси, други мошеници, крадци, лъжци, национални предатели и мухльовци.

    11:52 04.04.2026

  • 90 Шегаджия

    7 1 Отговор

    До коментар #78 от "Зевзек":

    И на Прасето и на чорапа са олигарси.Борбата е кой повече ще вземе от държавната софра.
    Другото е Народни приказки за заспал народ.

    11:52 04.04.2026

  • 91 Ройтерс

    3 0 Отговор

    До коментар #84 от "Помнещ":

    Точно заради тях!
    Ама на тях им отива да висят по пътищата!

    11:53 04.04.2026

  • 92 Верваме му

    5 0 Отговор
    да бе да

    11:54 04.04.2026

  • 93 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 94 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 95 Ники

    4 1 Отговор
    Само на КГБ

    11:58 04.04.2026

  • 96 Кутю цунамиту

    4 1 Отговор
    Да ви ебПМ.

    12:01 04.04.2026

  • 97 Войници

    5 1 Отговор
    и само комунисти ! Чакай от такива нещо продуктивно ?!

    12:04 04.04.2026

  • 98 Иван4о

    5 0 Отговор

    До коментар #3 от "пламен":

    По точно: Всеки член на БКП на практка беше АГЕНТ на ДС, която е орган на БКП, останалите агенти са ставали такива по неизбежност, користни съображения и др., те не са подавали молби за сътрудници на ДС.

    12:04 04.04.2026

  • 99 Пламен

    4 2 Отговор
    Румен Гечев

    През 1987 – 1991 година е секретен сътрудник на Първо главно управление на Държавна сигурност с псевдоним „Економов“
    Министър на икономическото развитие в правителството на Жан Виденов.

    12:05 04.04.2026

  • 100 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 101 Кутьо Кутэв

    5 1 Отговор
    Аз съм българско рубладжийче, първа радост е за мене да служа на МАсква. Рублите немедлено обръщам в долари и евро. Затем как делает мой льотчик я вношу депозит в швейцарские банки.

    12:08 04.04.2026

  • 102 Майора

    3 3 Отговор
    Ало Учуден , явно си много учуден за Радев , но това е жалката истина! Спри се както и другите с мантрата Пеевски , Борисов , която е само в главите ви , а не виждате тези които го подкрепят и спонсорират! И що за морал от човек , абдикирал без нужда от поста си?

    12:10 04.04.2026

  • 103 Георгиев

    2 1 Отговор
    С тия са генти на Държавна сигурност няма край. Та потърсете ги в ГЕРБ, ПП, ДПС. А имали още такива? Да, има ги още живи. Вижте А. Йорданов, Н. Нейнски, турците около Шиши, ами самият Боко... А всъщност сега чия игра играят? Всички ги управлява задкулисието. И никой от изброените не работи за България, а само за себе си.

    12:11 04.04.2026

  • 104 Няма ами

    4 1 Отговор
    Вервайте му.

    12:11 04.04.2026

  • 105 Бонд, Джеймс Бонд

    3 1 Отговор
    Тенкю на нашата “Пета колона” в България - агентите на ДС. Те ударно съсипаха страната си, а ние, без да гръмнем пушка, я завладяхме. Кралицата ни се чуди, кого да удостои със званието “Сър”. Все се оплаква, че кандидатите вонят на потна ватенка.

    12:12 04.04.2026

  • 106 Поръчковите проекти

    4 2 Отговор
    Се познават по това, че лидерите им се крият. И нареждат от дивана, или от спалнята с жакузи в Анел.

    12:13 04.04.2026

  • 107 Спас Спасов

    3 1 Отговор

    До коментар #7 от "всеки сам си преценя":

    Васил Василев,а не Илиян.Макар ,че и той е като него.

    12:14 04.04.2026

  • 108 Григор

    2 6 Отговор
    "В „Прогресивна България“ няма агенти на Държавна сигурност".

    Някои изглежда съвсем са полудели. Каква Държавна сигурност ви е патила? Колко години са минали? Останаха ли живи и ако да, на колко години са били тогава? На някои още им ехтят залповете на "Аврора" в главите. Луда работа!
    А сега някой да ми обясни ЗАЩО ДЪРЖАВНА СИГУРНОСТ Е НЕЩО ЛОШО! Има ли държава в света без служби за сигурност и коя е тя? Та това е имунната система на всяка държава. В Българската Държавна сигурност от онова време, от всичките девет управления, само в едно Шесто управление, са се занимавали със следене на интелектуалци и инакомислещи. Всички останали са работили честно и почтено на ползу роду. Нали казаха за Георги Първанов,че бил агент "Гоце"? Е, и? Човекът е работил за Първо главно управление/външно разузнаване/, следователно е работил за България. Хората оцениха всичко това и два пъти по ред го избираха за президент. ПРЕСТАНЕТЕ С ТЕЗИ ГЛУПОСТИ ЗА ДЪРЖАВНА СИГУРНОСТ! ТЕ ОТДАВНА НЕ СА В ДНЕВНИЯ РЕД НА БЪЛГАРИНА! ОСВЕН ТОВА БОЛШИНСТВОТО ОТ ХОРАТА РАБОТИЛИ ТАМ СА ЧЕСТНИ И ПОЧТЕНИ ХОРА!

    Коментиран от #113

    12:16 04.04.2026

  • 109 Много вожд

    5 0 Отговор
    Много вожд малко индианец. Всички знаят как да се оправи България, ама няма желаещи да запретнат ръкави и да работят като нашите деди- за божията слава и за ползу роду. Фалшивата демокрация деморализира и демотивира младите,така че всички напъни да се реанимира България са демагогия или наивност. Продължаваме напред към нови хоризонти. Дано един ден България да бъде нормална страна,защото червената кочина успя да роди само прасета,макар и боядисани ...

    Коментиран от #114, #121

    12:17 04.04.2026

  • 110 Така е!

    3 3 Отговор

    До коментар #75 от "Антитрол":

    Точно за Боко толупа: бил е агент на ДС по линия на управление 06, снимките са истински, няма обяснения откъде са му парите в сметки в чужбина, в акции и други, смачка се барцелонагейт. Ще се стигне до там, че всичките му пари и активи зад граница ще бъдат конфискувани от САЩ, а ние ще пием една студена вода.

    Коментиран от #119

    12:17 04.04.2026

  • 111 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 112 Сергей

    8 0 Отговор
    Най-новият бг филм "Червени лъжи на всеки километър."

    Продуценти Георги Гергов
    Румен Петков
    Режисьор Копринков
    Организация Цветан Цветав

    В главните роли Румен Радев
    Гълъб Донев

    12:22 04.04.2026

  • 113 краен потребител на фронтовата територия

    7 0 Отговор

    До коментар #108 от "Григор":

    Щом започна този да говори за ДС ,работата е ясна. Поредните измамници. Тор !

    12:25 04.04.2026

  • 114 Знайко

    9 0 Отговор

    До коментар #109 от "Много вожд":

    Всички знаят как да се оправи България, ама от това не се печелят рубли.
    Рубли се печелят от далавири с обществени поръчки, защото кукловодите зад кулисите са московски резиденти.

    12:27 04.04.2026

  • 115 Леле!

    8 0 Отговор
    Верно ли, Куте. Кутето мислило, мислило какво няма ПБ и измислило, че нямат агенти на ДС. ББ се жали, че в стадото му няма олигарси, Кутето страда, че нямало в Слънце ориент атенти на ДС. Такива проблеми ги решава една яка...

    12:36 04.04.2026

  • 116 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 117 Сергей

    4 0 Отговор
    "Нас московската ЧЕРВЕНА РЕЛИГИЯ НА ТРУДА роди, ний рублите немедлено обръщаме в евро ..."

    "Резиденти, агенти, шопари, милиционери, духовници, фатмаци, пожарникари, сценаристи, режисьори редом крачим в един същи червен строй."

    12:36 04.04.2026

  • 118 Анонимни

    4 0 Отговор
    Кутев ама ти за какъв се имаш хахахаха А аз не искам теб и всичката регресия Кутев ама сте се самозабравили регресите Аз не искам нито теб нито шарлатаните които назначи Радев нито петроханските извратеняци Аман от самозабравили се алчници

    12:37 04.04.2026

  • 119 Много кофти

    2 3 Отговор

    До коментар #110 от "Така е!":

    Нямаш обяснение... дай някакви доказателства, нали се сещаш, че парите оставят следа, няма такива вълшебства, като изчезнали изпарили се милиони или милиарди, никакъв шанс... Само малоумните ви мозъчета могат да решат, че парите се изпаряват в сметки в чужбина, нали има трансакции, които оставят електронен отпечатък, нищо не може да изчезне безследно... явно много филми гледате, русофилчета сладки, мамини гугутки. Доказателства трябват... имал бил милиарди, къде бе мамин сладък, дай някакви доказателства. Нали и за аферата с магистрала "Хемус", ужким бяха виновни ГЕРБ, а Бойко рашков, както се заканваше и ... изведнъж млъкна, оказаха се пак от вашите другари, русофили, а крайният получател беше Университет Спецназа имени В. В. Путина и Русия.

    12:40 04.04.2026

  • 120 Манчо

    3 0 Отговор

    До коментар #94 от "Разправяй ги на старата ми":

    Няма проблем, но окаже ли се след9 изборите, че Радев е пръв атлантик, на старата ти шапка ще се появи дупка... а дали ще бъде на главатата ти? При всички случаи, защото соросоиди да прикриват Радев са за бунището.

    12:49 04.04.2026

  • 121 Весело

    8 1 Отговор

    До коментар #109 от "Много вожд":

    Много крадци, много търтеи/чиновншци/, много пенсионери на глава от населението и малко работещи бедни на глава от насалениет. За това се налага да внасяме бедни работещи от Африка и Азия.

    10-15 хиляди майстори крадци
    700 000 "калинки" стажант крадци
    900 000 под 18 години
    2 000 000 работещи бедни

    2 100 000 пенсионери, от които 600 000 са под 60 годишни хитреци милиционери, фатмаци, льотчици, въздушни диспечери, инвалиди, кято преобрадаващо инвалидите са менте.

    12:50 04.04.2026

  • 122 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 123 бълг. патриот

    8 1 Отговор
    Лъжеш Антоне.Въртиш се като фурнаджийска лопата откъде ще ти напълнят джоба.
    В случая от ТИМ.

    12:54 04.04.2026

  • 124 Цвете

    4 1 Отговор
    АЙДЕ БЕ, НА КОГО ГИ РАЗПРАВЯШ ТЕЗИ ПРИКАЗКИ ? ПИТАМ САМО, КОВАЧКИ ,БОЖКОВ, ГЕОРГИ ГЕРГОВ, " ТИМ " ," СЛЪНЦЕ ОРИЕНТ " .ПОСЛЕДНИЯТ СЕ СМЕЕ НАЙ ДОБРЕ. ✈️🪆🫦🎲🇧🇬

    12:55 04.04.2026

  • 125 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 126 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 127 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 128 55 от Козлодуй

    3 0 Отговор
    A пък злите езици ( архивните) говорят , че доносниците са 27 , а служителите 32 . А за КГБ ( ФСБ) данни няма ,но като ги гледам са около 100% .

    13:06 04.04.2026

  • 129 КУТЕВ ЩО МЪЛЧИ МИ НЕ КАЖЕ КОЙ Е ЗАРКОВ

    5 0 Отговор
    И КОЙ Е ДЕДО МУ ГЕН. КАЦАМУНСКИ НА МАЙКА МУ БАЩА ? ВСИЧКИ МЪЛЧАТ ВЪВ ВСИЧКИ ПАРТИИ ПО СЪЩАТА ПРИЧИНА КРЪВТА ВОДА НЕ СТАВА - ТАКА Е И С КУТЕВ !

    13:18 04.04.2026

  • 130 Даката

    5 1 Отговор

    До коментар #62 от "Никой":

    Жалко, че има такива, които не могат да разсъждават и да мислят далновидно, както се оказаха болшинството от американците гласували за Тръмп... такива като вас са много лесни за манипулация, показват ви кюлчета злато и ви казват, че еди кой си имал злато и пачки евро в нощното си шкафче... а вие си мислите това, че вие нямате злато и това ви е достатъчно, за да гласувате против него, тоест за опонента му. Нямало за кого да гласувате, ами помислете трезво, коя е единствената партия която е изпълнила програмата, която си е поставила пред избирателите си, която има морал и не се свени да уволнява тези кадри, които злепоставят името на партията ГЕРБ... в коя друга партия можете да видите уволнения на корумпирани членове... няма друга партия, всички останали са навързани като свински черва и се пазят един друг, Слави Трифонов дори отказа да състави кабинет ако в него не участва Петър Илиев, който дословно е плагиатствал от труда на своя колежка...

    Помислете добре от това зависи дали ще продължим напред към Европа и европейските стандарти или ще се върнем назад към средновековието и Русия.

    Помислете дали някога сте се разочаровали от своя избор който сте правили на избори и ако те са много, може би такива като вас не трябва да гласуват?

    13:18 04.04.2026

  • 131 Прогрес Ще е !

    4 0 Отговор
    Ако Накарш !

    Човек !

    Да Не Лъже !

    Но !

    С !

    Прогресивна България !

    Очевидно !

    Не Е !

    Така !

    13:35 04.04.2026

  • 132 Корман

    2 0 Отговор
    Има такива, също и свързани лица. По добре е човек да не се изказва неподготвен, защото поддържащите ги втори ешалон е пълно с такива. Нали вече ще връщаме държавността, да говорим тогава истината.

    13:35 04.04.2026

  • 133 Историята помни

    5 0 Отговор
    Навремето на тpoловете викаха кутевчета .
    Спомняте ли си ?

    13:44 04.04.2026

  • 134 Хайде бе!

    4 0 Отговор
    Имам две съображения: 1) Кутев е професионален лъжец. Така си изкарва парите. 2) Не е правил проверка в Комисията по досиетата.
    А за парите съм сигурен, че са български. Еврото е официална българска валута.

    13:44 04.04.2026

  • 135 130 - и нещастник

    1 0 Отговор
    Тоя нещо сопменава думата "морал" във връзка с най-престъпната, най-просташка, най-крадлива и най-мразена партия в България, чийто "лидер" е свиреп престъпник от подземния свят! Абе, няма ли близо до този 129 - и нещастник добри хора, които да извикат спешно линейка от 4- и километър, защото той просто е опасен за околниет!

    13:56 04.04.2026

  • 136 Запознат

    4 0 Отговор
    Доста пачка се върти около Радев

    14:20 04.04.2026

  • 137 Мечтател

    2 0 Отговор

    До коментар #17 от "Казанлъшкия":

    Те и 23% им са много При този терор от МВР И. КАТО ГЛЕДАМ ЛЕКТОРАТА ИМ ПО техните телевизии Последните дни на кампанията и на 20% ще са доволни /Само и само да си върнат Парите на олигарсите които ги спонсорират

    14:27 04.04.2026

  • 138 Шоо

    5 0 Отговор
    Хич няма ДС, да. Червени чугуни. БКП възкръсна да се бяхте кръстили.

    15:13 04.04.2026

  • 139 БЪЛГАРИН

    4 0 Отговор
    Орбан си отива,Путин вожда на "дивите северни племена" искат да натресат в ЕС фатмак Мунчо.
    Беден речник,визия на вол (извинявам се на животинчето),не може да се мери с олигарха Орбан.
    Като няма друг рашите са доволни и на тоя.

    15:35 04.04.2026

  • 140 Нехис

    1 0 Отговор
    Другарю, вашите членове не са членове на ДС, но дали не са техниндеца/внуци? А къде забравяш Черепа, който заяви по медиите - ще гласувам за Мунчо Естонски? А Бобокови не са ли ваши хора?
    А другите червени олигарси?

    18:10 04.04.2026

  • 141 ИМАМЕ САМО АГЕНТИ НА КГБ !

    2 0 Отговор
    Антон Кутев: В „Прогресивна България“ няма агенти на Държавна сигурност ИМАМЕ САМО АГЕНТИ НА КГБ!

    19:04 04.04.2026

  • 142 Мунчо

    0 1 Отговор

    До коментар #66 от "пешо":

    Неее, драги ми "смехурко"....виж кои са зад любимеца ти, кои спонсорират цялата му кампания и ако има с какво да разсъждаваш ще се сетиш, че подобна подкрепа ще трябва да се изплати.....и познай как.. 🤣🤣🤣.... а за "кюлчета и пачки в чекмеджета" се доказа, че са манипулирани снимки, ама който няма мозък за 1€ няма с какво да мисли, капиииишш.. 🙏🤣

    19:14 04.04.2026

  • 143 Няма

    1 0 Отговор
    Да, наистина няма... бивши няма, има все още действащи и ти също си от тях.

    02:04 05.04.2026

  • 144 Хи Хи Хии 🤣🤣🤣

    0 0 Отговор
    НЯМАЛО..МА ХИЧ.. САМО НА ПРИМА ВИСТА ВИЖДАМ ДЕСЕТИНА, КАТО НАПРИМЕР БАЩАТА НА МАЛКИЯ МРАЗ- ГОЛЕМИЯ МРАЗ- СЪЩИЯТ Е ИЗВЕСТЕН КАТО АГЕНТ БОБЕВ, А ТАКА СЪЩО И КАТО АГЕНТ ПАСКАЛ..ТА НЯМАЛО АГЕНТИ..КВИ ГИ РАЗПРАВЯ ТОЯ БЕ

    09:33 05.04.2026

