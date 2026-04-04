Новини
България »
Шефът на БАБХ: Има опити за политическо влияние при проверките

4 Април, 2026 10:26, обновена 4 Април, 2026 09:47

  • бабх-
  • ангел мавровски-
  • политика

Това няма как да стане и съм предупредил министъра, заяви Ангел Мавровски

Снимка: bTV
бТВ бТВ Телевизия бТВ

Има опит за политическо влияние върху проверките на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ). Това заяви в студиото на „Тази събота“ изпълнителният директор на агенцията д-р Ангел Мавровски.

„Хора от властта с телефонни обаждания се опитват да влияят – на определени места да не се влиза, да не се извършват проверки или как да протече проверката. Това няма как да стане и съм предупредил министъра. Не са еднократни случаите“, обясни той и допълни, че има теч на информация в агенцията.

По думите му проверката в Лесидрен е след сигнал от граждани: „Заснето е, дадена ни е информация, отишли са колегите на място и са установили изливане на кръв извън обекта по неправомерен начин, разхвърляни кости. Дали са им предписание, което трябва да изпълнят, за да функционират отново“. Мавровски отрече проверката да има политически елемент. Обясни, че не знае дружеството да е свързано с кандидат за депутат от БСП.

През последните 2 седмици има няколко затворени кланици и фирми за преработка на месо. Проверки показаха и незаконен внос на животни от Румъния у нас, както и терени с изхвърлени трупове на животни. Всичко това се случва на фона на наближаващите великденски празници.

Мавровски препоръча на потребителите, ако купуват агнешко месо от ферми – да търсят утвърдени търговци, които спазват законовите норми.

„Ако купуват от магазин, трябва да следят за дата на замразяване и размразяване. Има случаи, в които замразеното месо се смесва с прясното, въпреки че цената е доста различна. Ако месото е добито от кланица – да гледат за синия печат за българско месо. Ако липсва печат, месото е без произход“, обясни Мавровски.

По думите му проверките в страната, които текат в момента, са рутинни, а не кампанийни. Той допълни, че в някои области има близо 70% осуетяване на инспекциите в животновъдни обекти.

„Рязко се разболяват собственици, рязко преминават границата. Тези хора чертаят пасища, които ограничават дейността на истинските фермери, но реално обявеният брой животни не отговаря. Предходното управление беше пуснало едно перденце върху информационната система ВЕТИС, която показва какви животни има в даден животновъден обект“, допълни изпълнителният директор на БАБХ.

Той разказа, че има случаи, в които инспекторите „влизат“ с дрон на проверка, защото никой не ги допуска до обектите. Оказало се, че стадо от 630 говеда се е „изгубило“. Според него злоупотребите са за милиони.


България
Поставете оценка:
Оценка 1.9 от 31 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 още

    9 2 Отговор
    изливане на кръв е за кандидат за депутат от БСП.

    09:50 04.04.2026

  • 2 ДрайвингПлежър

    19 0 Отговор
    Този нали знаете, че е престъпник?!

    10:23 04.04.2026

  • 3 Истината е

    14 0 Отговор
    Докато Боко и щиши са на свобода ,тази територия никога няма да стане бяла страна

    Коментиран от #6, #10

    10:27 04.04.2026

  • 4 Перо

    8 0 Отговор
    Само заради намерените животински остатъци и разпространено незнайно количество, непроверено месо в търговската мрежа трябва цялото ръководство да бъде подведено под наказателна отговорност за безстопанственост и престъпно неизпълнение на служебните задължения, също и органите на БАБХ на ГКПП!

    11:28 04.04.2026

  • 5 Месия

    6 0 Отговор
    Изтичането на Информация е свързано с един Лапач в БАБХ

    11:31 04.04.2026

  • 6 Перо

    7 0 Отговор

    До коментар #3 от "Истината е":

    Смяната или отстраняването на две личности не води до никъде! Имаше протести против Филчев, после Цацаров, сега Сарафов и разлика никаква! Трябва да бъде срината сбърканата система, направена преди 36 г. с безкрайни възможности за завладяване на държавата от престъпни елементи и генерираща държавни милионери и бедност! Нужна е нова Конституция, нова система, нови образовани хора, които не са участвали в политиката, през време на прехода!

    11:39 04.04.2026

  • 7 И грам

    3 1 Отговор
    не ти вярвам !

    12:01 04.04.2026

  • 8 дедо

    2 1 Отговор
    Докторе , нищо не казваш за АРЖЕНТИНСКИЯТ СЛЪНЧОГЛЕД , защо ли...

    12:42 04.04.2026

  • 9 бабх

    0 1 Отговор
    е ОПГ!

    12:44 04.04.2026

  • 10 А истината е една

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Истината е":

    От всички партии и лидери ЕДИН НЕ Е КАЗАЛ КАКВО Е НАПРАВИЛ ПЪТ ЦЪРКВА ЗАЛА СТАДИОН /Освен Киро които направи мостове и тунел под Шипка Василев ще направят метро в Пловдив а Радев летище в Смолян /

    14:33 04.04.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове