Полицейска операция срещу купения вот в Сливенска област

Мащабна специализирана полицейска операция срещу купения вот се провежда на територията на цялата Сливенска област. Акцията, която е стартирала в ранните часове на деня, има за цел да пресече престъпленията срещу изборното законодателство преди предстоящия вот, съобщават от БНТ.
Към 12:00 часа полицията е задържала четирима души. При обиски в частни домове и търговски обекти в областния център са открити и иззети тефтери и списъци с лични данни, имена и адреси, както и мобилни телефони. По случая вече са образувани три досъдебни производства, като разпитите на свидетели продължават.
В операцията участват екипи на ОДМВР-Сливен, жандармерията от Бургас и представители на Областната дирекция по безопасност на храните. На входно-изходните точки на редица населени места са изградени контролно-пропускателни пунктове.
Освен по линия на изборните нарушения, органите на реда докладват и за други установени. Затворени са четири нелегални обекта в кв. „Надежда“, иззети са и голямо количество цигари без бандерол.
Засечени са шофьори с алкохол и фалшиви книжки, а един автомобил е спрян от движение заради незаконно монтирани „буркани“.
От полицията в Сливен подчертават, че проверките ще останат интензивни и ще продължат до самия край на изборния ден.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Олеле
Коментиран от #8, #19
13:18 04.04.2026
2 Пешо
Коментиран от #18
13:23 04.04.2026
8 Хайде пак
До коментар #1 от "Олеле":Обраха пак оборотните пари на магазинчетата и им взеха списъците с вересиите.
Коментиран от #17
13:32 04.04.2026
9 Мнение
Коментиран от #16, #24
13:35 04.04.2026
10 оня с коня
До коментар #3 от "Сталин":Така е- че всеки има право да продава и купува,но следва да се ПЛАЩА ДДС и всякакви други държавни Данъци и Такси.Така е в БГ и на който не му харесва - Свят широк.
Коментиран от #22
13:35 04.04.2026
16 Анонимен
До коментар #9 от "Мнение":Че това си е истинска заплаха за хората от родната полиция на гюровите незаконници Всяват страх това как се нарича
14:10 04.04.2026
17 Как вересии,бе
До коментар #8 от "Хайде пак":Нали Шиши все работи за "хората"?А то резултатът е бедност и вересии?Сигурно защото не е посочил за кои хора точно работи.
14:10 04.04.2026
18 Анонимен
До коментар #2 от "Пешо":Ей тия купувачи даже едни истински пари нямат много бедни
14:12 04.04.2026
19 Анонимен
До коментар #1 от "Олеле":Ами това според теб какво е законите демокрацията за нашето мвр важат ли
14:13 04.04.2026
20 Сатана Z
Това не е ли КУПЕН ВОТ с парите на данъкоплатците в полза на ППдофилската партия“
Кой освен нас,гласоподавателите ще се бори с беззаконието на временното правителство на шепа либерал-фашисти завзела управлението на държавата незаконно?
14:19 04.04.2026
22 Айше
До коментар #10 от "оня с коня":Няма как това, че съм тарикатка да го дължа на държавата...
14:55 04.04.2026
23 Коткаааа
Разкарай ги от мен, че тежат и не са удобни.
15:26 04.04.2026
24 Този министър
До коментар #9 от "Мнение":Е пълен боклук
15:38 04.04.2026
