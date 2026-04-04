Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Полицейска операция срещу купения вот в Сливенска област
Полицейска операция срещу купения вот в Сливенска област

4 Април, 2026 13:08 1 485 30

Полицейска операция срещу купения вот в Сливенска област - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Мащабна специализирана полицейска операция срещу купения вот се провежда на територията на цялата Сливенска област. Акцията, която е стартирала в ранните часове на деня, има за цел да пресече престъпленията срещу изборното законодателство преди предстоящия вот, съобщават от БНТ.

Към 12:00 часа полицията е задържала четирима души. При обиски в частни домове и търговски обекти в областния център са открити и иззети тефтери и списъци с лични данни, имена и адреси, както и мобилни телефони. По случая вече са образувани три досъдебни производства, като разпитите на свидетели продължават.

В операцията участват екипи на ОДМВР-Сливен, жандармерията от Бургас и представители на Областната дирекция по безопасност на храните. На входно-изходните точки на редица населени места са изградени контролно-пропускателни пунктове.

Освен по линия на изборните нарушения, органите на реда докладват и за други установени. Затворени са четири нелегални обекта в кв. „Надежда“, иззети са и голямо количество цигари без бандерол.

Засечени са шофьори с алкохол и фалшиви книжки, а един автомобил е спрян от движение заради незаконно монтирани „буркани“.

От полицията в Сливен подчертават, че проверките ще останат интензивни и ще продължат до самия край на изборния ден.


Сливен / България
Подобни новини


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Олеле

    25 1 Отговор
    Елена Йончева от Новото време пак ще ореве Европарламента, че има терор над електората и.

    Коментиран от #8, #19

    13:18 04.04.2026

  • 2 Пешо

    19 3 Отговор
    Язък що са хаби боко. Ма разправят, че тиквата плащал с фалшиво евро, на ксерокс

    Коментиран от #18

    13:23 04.04.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Хайде пак

    13 8 Отговор

    До коментар #1 от "Олеле":

    Обраха пак оборотните пари на магазинчетата и им взеха списъците с вересиите.

    Коментиран от #17

    13:32 04.04.2026

  • 9 Мнение

    25 5 Отговор
    Браво! Най-накрая в тази държава всички трябва да разберат, че гласуването е право на всеки човек и ниКОЙ, ниКОЙ не може да те принуждава, да ти плаща, да те заплашва, наказва, купува, за да гласуваш за този или онзи, от който по някакъв начин си зависим в оцеляването си, било чрез работата ти, социални помощи, дърва за огрев или каквото и да било. През последните 30 години, особено при Борисов и Дебелото Д, тези уродливи явления станаха непоносими. Браво на министър Дечев и, ако питате народа точно такъв човек сме чакали от 35 гонини, човек с характер и нетърпимост, и непоносимост към мафията, пуснала отровните си пипала навсякъде, където се обърне човек. Дебелото Д дори и патриарх си купи и назначи, какво остава за останалите системи и учреждения в държавата.

    Коментиран от #16, #24

    13:35 04.04.2026

  • 10 оня с коня

    3 12 Отговор

    До коментар #3 от "Сталин":

    Така е- че всеки има право да продава и купува,но следва да се ПЛАЩА ДДС и всякакви други държавни Данъци и Такси.Така е в БГ и на който не му харесва - Свят широк.

    Коментиран от #22

    13:35 04.04.2026

  • 11 Смешки страшни

    5 2 Отговор
    ПИИИШШ!

    13:36 04.04.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Майстора

    10 6 Отговор
    Имаше едно време имаше един филм - Много шум за нищо.

    13:42 04.04.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Анонимен

    6 7 Отговор

    До коментар #9 от "Мнение":

    Че това си е истинска заплаха за хората от родната полиция на гюровите незаконници Всяват страх това как се нарича

    14:10 04.04.2026

  • 17 Как вересии,бе

    11 4 Отговор

    До коментар #8 от "Хайде пак":

    Нали Шиши все работи за "хората"?А то резултатът е бедност и вересии?Сигурно защото не е посочил за кои хора точно работи.

    14:10 04.04.2026

  • 18 Анонимен

    7 0 Отговор

    До коментар #2 от "Пешо":

    Ей тия купувачи даже едни истински пари нямат много бедни

    14:12 04.04.2026

  • 19 Анонимен

    2 3 Отговор

    До коментар #1 от "Олеле":

    Ами това според теб какво е законите демокрацията за нашето мвр важат ли

    14:13 04.04.2026

  • 20 Сатана Z

    5 7 Отговор
    Режимът в БГ ползва полицията като бухалка в полза на определена ПП групировка за натиск върху избирателите преди изборите уж,че водят борба против купен вот.А защо режимът в Булгария обещава увеличение на заплатите на държавната и общинска администрация точно в навечерието на изборите.
    Това не е ли КУПЕН ВОТ с парите на данъкоплатците в полза на ППдофилската партия“
    Кой освен нас,гласоподавателите ще се бори с беззаконието на временното правителство на шепа либерал-фашисти завзела управлението на държавата незаконно?

    14:19 04.04.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Айше

    1 0 Отговор

    До коментар #10 от "оня с коня":

    Няма как това, че съм тарикатка да го дължа на държавата...

    14:55 04.04.2026

  • 23 Коткаааа

    2 0 Отговор
    На кой са масажиращите обувки?
    Разкарай ги от мен, че тежат и не са удобни.

    15:26 04.04.2026

  • 24 Този министър

    1 4 Отговор

    До коментар #9 от "Мнение":

    Е пълен боклук

    15:38 04.04.2026

  • 25 ЧИЧО

    1 5 Отговор
    Радевото МВР беснее. Представете си , ако спечели каква диктатура ни очаква.

    15:40 04.04.2026

  • 26 безпартиен

    4 0 Отговор
    Има ЗАКОН ЗА ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ОБРАЗОВАНИЕ! Който не е спазвал закона, няма право да гласува!!! Образованието е задължително основно!Без диплома за завършено основно образование,няма да гласува!!! Същото се отнася и за данъците!Не си платил данъци,нямаш право на глас!

    17:13 04.04.2026

  • 27 Рогач

    2 0 Отговор
    За информация на матряла . Снимката е от ромският квартал ,,Надежда" в който живее около една трета от населението на Сливен . Там не живее нито един българин , но за сметка на това там се намира единствената джамия на града . Практически това е кварталът на турчеещите се роми в града . За Сливен справедливо важи поговорката , че за разлика от другите градове които имат само 1 ромска махала , Сливен има само 1 българска . Ромите успешно се инфилтрират и в други сливенски квартали , а северната част на квартал Комлука е другата компактна маса роми . Като цяло , ромите в Сливен и окръга отдавна преобладават над етническите българи в града и региона . И нямат никакво намерение да се интегрират с българите ...

    21:40 04.04.2026

  • 28 Знаещ

    0 0 Отговор
    Ти явно нямаш представа за какво става въпрос в ромското гето на Сливен , квартал ,,Надежда" . Там държавата отдавна е абдикирала и ромите живеят по собствени правила и закони . Ако рискуваш да влезеш вътре особенно нощно време , клоаките на Момбай, ще ти се сторят Монте Карло ! Иначе си имат даже Казино...

    21:48 04.04.2026

  • 29 Сливен -Градът на стоте!

    0 0 Отговор
    Войводи, ветрове,. ....., и еврака за глас!

    22:44 04.04.2026

  • 30 В СЛИВЕН НИКОЙ ОСВЕН ГЕРБ НЕ МОЖЕ ДА

    0 0 Отговор
    КУПУВА ГЛАС НАД 20 ЕВРО ! ДОРИ И КОМИСИЯТА СТРУВА ТОЛКОВА , ИНАЧЕ ЧЕКМЕДЖЕТО ЩЕ ОЛЕКНЕ !

    13:35 05.04.2026

