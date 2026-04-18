Дечев: Утре в 20:01 часа ще обявя топ 3 на партиите, купували гласове

Вътрешният министър Емил Дечев ще обяви минута след края на изборния ден кои партии са купували гласове.
Той направи тази заявка в интервю за "Дойче веле".
На въпрос около една партия ли се въртят имената и злоупотребите, вътрешният министър отговаря: "Няма да го казвам сега. Когато стане 20:01 на изборния ден, ще кажа кои са шампионите, кой е сребърният и бронзовият медалист".
Дечев обяви, че лицата с имунитет, които участват в изборите и за които МВР има данни за съпричастност за извършване на изборни престъпления, са вече около 50. "Преписките са изпратени на Софийска градска прокуратура и за момента нямаме информация дори за едно от тези лица да има образувано досъдебно производство и да е издадено постановление за привличането му като обвиняем", заяви вътрешният министър.
Дечев коментира и че не е изненадан от мащаба на този "бизнес", от заловените на 1 200 000 евро и от над 370-те задържани.
Той е убеден, че това е само малка част. "Теоретично е невъзможно да задържим всичко", казва той.
Служебният министър обясни, че контролираният вот се предотвратява много по-трудно от купения и е по-труден за разследване.
"Противодействието срещу него има успехи, когато има вътрешни хора, които са готови да съдействат. Много по-лесно се противодейства на такъв тип вот от редовно правителство, което е имало четири години време, за да осигури достатъчно добре полиция, да обезпечи заподозрените лица, така че да може, когато наближи изборният процес и датата на изборите, оперативно органите да са достатъчно добре подготвени - както с агентура, така и със специални разузнавателни средства и вътрешни хора, които да са готови да дадат информация, да им се осигури защита като свидетели", каза Дечев и натърти, че за всичко това е нужно и съдействието на прокуратурата,
Дечев предполага, че и той е сред проверяваните от прокуратурата министри, но още не е разпитван. "Нищо не пречи да ме призоват след изборите. Такава е логиката", обяви той.
Такива хора ни трябват .
16 Значи няма да гласуваме тогава
Аз отивам за гъби овчите глави да се редят и да се кефят, че са гласували за мутри.
Коментиран от #38, #125
20:49 18.04.2026
20 Сън сънувах
До коментар #14 от "гост":Надпартиен? Той беше зам министър при Бената зад Щанда- Надежда Йорданова.
20:52 18.04.2026
23 Гласоподавател
До коментар #4 от "Буха ха":БРАВО НА ГЮРОВ,БРАВО НА ДЕЧЕВ. ДОСТОЙНИ БЪЛГАРИ.
20:53 18.04.2026
24 ?????
С кой да се обзаложа че в списъка няма да ги има ПП-тата?
Коментиран от #31, #61
20:54 18.04.2026
26 За информация
До коментар #17 от "Цвете":За инфо- събраните 1.2 мнл евро за купуване на гласове, първо трябва да бъдат доказани в съда. После разпределяйте каквото е останало за различни каузи.
30 Прокурор
До коментар #7 от "Потрес":Закона трябва да се спазва. ....
Ама наш човек да не се плаши защото закон за него не важи.
20:59 18.04.2026
31 ДрайвингПлежър
До коментар #24 от "?????":Надали ще има с кого :D :D
Едните са с промити мозъци да вярват, че те са девственици... другите знаят точно що няма да ги има :)
21:00 18.04.2026
33 Отивам за гъби
До коментар #28 от "коментар":Познати стари муцуни от последните 10-15-20 години!Нищо ново!
36 Той няма
До коментар #8 от "съдията-полицай":да се се извини , ами ние вкупом ще платим . Имам информация , че вече са заведени дела за полицейския произвол . Адвокатите сами намирали клиентите да ги представляват .
38 Факти
До коментар #16 от "Значи няма да гласуваме тогава":Ти като не гласуваш пак гласуваш. В случая ще гласуваш за мутрите.
53 Данчо
9ти септември
До коментар #24 от "?????":Как да ги има ве те правят Ала бала 🤣
Зъл пес
До коментар #5 от "По резултатите ще ги познаеш":Тая кратуна вече прекалява с изявите си.Скоро отича в каналя,заедно с Гюрю и всичката останала паразитна група.
Анонимен
До коментар #66 от "Горски":Касиране
ганю
До коментар #21 от "Ивелин Михайлов":сите са мангуни
на туткал
на туткал
Мимчо
До коментар #2 от "Ха така.":Тоя белокос дедо се взе много насериозно.
78 Развитие
До коментар #66 от "Горски":Какви глупости си написал тук за невежи Глупости за малоумници То има победител ти си гласувай и На гюрови нелигитимни какви избори да има алабалата много заблуди за невежи
Анонимен
До коментар #75 от "ШИШИ,ТИКВУН ,СЛАВУЦА":Хорица от Карлуково тук са постоянни
Анонимен
До коментар #79 от "Никой":Кой уволни всичко живо в последните месеци я стига сте лъгали кой назначи свои слуги на държавната последните месеци лъжци драскаци ОТ утре като има нови в парламента ще ви видя дали ще посмеете така да клеветите лъжци драскачи
83 Кой го е упълномощил този
Че и се самоназначил за шеф на журито!
Пука ми за класацията на Дечев!
тдй
До коментар #79 от "Никой":Болен си.
89 тръц
До коментар #1 от "Може":Народе,гласувайте с хартиени бюлетини!Машините са тотално компрометирани.Най добре с 15!!!
2. ГЕРБ
3. ППДБ
Така беше на предишните избори!
Аз ще гласувам с хартия
Напук на всички некадърници, които търпим вече 35 години.
2. осъдения Магнитски
3. Бившия сарай
96 Гласа ще ми се разпредели
До коментар #38 от "Факти":между всички.
2. А да си губя времето да ходя да драскам, че никой не подкрепям няма да стане.Човек сам не се ли оправи няма кой тук да му помогне.А пък ти ходи ако искаш всеки месец да гласуваш и да слушаш сладки приказки как ще те оправят и как зависи от твоя глас.Приказки за наивници, няма проблем надеждата умира последна.Ако се замислиш ще разбереш, че изборите са за кой как да те краде и няма значение кой ще спечели защото ще трябва да се коалира.Демяк новите крадци ще работят със старите крадци с опит.Гледай филма от 1 ред и докато го правиш някой ще си е направил нов хотел или болница.
22:33 18.04.2026
100 РЕАЛИСТ
До коментар #7 от "Потрес":На Емилчо срока му на годност изтече, то се прави на интересно. Нищо няма да каже. И Гешев така се канеше, но му казаха, какво имат срещу него. На Емилчо му намекнаха за една яхта, дето е бил и бас давам , че ще си мълчи.
22:46 18.04.2026
Страшен виц
До коментар #101 от "Боко бандита":ТЪПО !
104 Няма нужда,
герП, дпс и апс.
Истинският въпрос е кога ще сменим избирателната система, която не върши нищо, освен да възпроизвежда тези, които я експлоатират.
До коментар #79 от "Никой":Цифром и словом 100 бива.
Не е като 200 ама...
В кои градове и училища?
Всичките ли плащат по 100 евра за вот?
До коментар #91 от "Аз ще гласувам с хартия":и себе си мразиш,бре
113 На тебе бе, за да
До коментар #111 от "Ддд":разбереш какъв балък си гласувайки за КОРУМПЕТА ! Но едва ли си толкова умен за да се усетиш ? Дечев засега единствен прав и това което трябваше да се направи по избори в време на демокрация и свободно изразяване на мнение !
23:49 18.04.2026
Или ние купуваме по-малко от топ 3 затова сме ок...
125 ИМАМ СЪМНЕНИЯ, ЧЕ...
До коментар #16 от "Значи няма да гласуваме тогава":.
Имам сериозни съмнения, че хора, облагодетелстващи се под някаква форма от досегашното статукво, умишлено демотивират гражданите да гласуват. Така твърдият електорат на статуквото, който на всички избори гласува като под строй, ще има по-голяма тежест.
.
01:05 19.04.2026
До коментар #13 от "Киро Шприца":На бурята? При барел 130$, Левон каза, че се задава буря. Дали ще оцелеят на ангро?
134 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣
До коментар #17 от "Цвете":- Тате, кога ще ме заведеш в детската болница?
- Като пораснеш синко, като пораснеш!
02:10 19.04.2026
136 Защо пишете глупости?
Системата е поддържана от изедници с пари, които си купуват изборите с пари.
Кажете истината и сложете коня пред каруцата.
02:37 19.04.2026
Никой не каза и как да си получа моя дял от парите, които трактора е оставил и за мен.
И не знам за кого да гласувам вече.
Ако някой знае отговорите на тези въпроси да ми каже, преди да е приключил изборния ден.
04:42 19.04.2026
139 А аз имам
До коментар #36 от "Той няма":информация, че платените тролове по сайтовете след изборите доста ще намалеят!
05:50 19.04.2026
