Дечев: Утре в 20:01 часа ще обявя топ 3 на партиите, купували гласове

Вътрешният министър Емил Дечев ще обяви минута след края на изборния ден кои партии са купували гласове.

Той направи тази заявка в интервю за "Дойче веле".

На въпрос около една партия ли се въртят имената и злоупотребите, вътрешният министър отговаря: "Няма да го казвам сега. Когато стане 20:01 на изборния ден, ще кажа кои са шампионите, кой е сребърният и бронзовият медалист".

Дечев обяви, че лицата с имунитет, които участват в изборите и за които МВР има данни за съпричастност за извършване на изборни престъпления, са вече около 50. "Преписките са изпратени на Софийска градска прокуратура и за момента нямаме информация дори за едно от тези лица да има образувано досъдебно производство и да е издадено постановление за привличането му като обвиняем", заяви вътрешният министър.

Дечев коментира и че не е изненадан от мащаба на този "бизнес", от заловените на 1 200 000 евро и от над 370-те задържани.

Той е убеден, че това е само малка част. "Теоретично е невъзможно да задържим всичко", казва той.

Служебният министър обясни, че контролираният вот се предотвратява много по-трудно от купения и е по-труден за разследване.

"Противодействието срещу него има успехи, когато има вътрешни хора, които са готови да съдействат. Много по-лесно се противодейства на такъв тип вот от редовно правителство, което е имало четири години време, за да осигури достатъчно добре полиция, да обезпечи заподозрените лица, така че да може, когато наближи изборният процес и датата на изборите, оперативно органите да са достатъчно добре подготвени - както с агентура, така и със специални разузнавателни средства и вътрешни хора, които да са готови да дадат информация, да им се осигури защита като свидетели", каза Дечев и натърти, че за всичко това е нужно и съдействието на прокуратурата,

Дечев предполага, че и той е сред проверяваните от прокуратурата министри, но още не е разпитван. "Нищо не пречи да ме призоват след изборите. Такава е логиката", обяви той.