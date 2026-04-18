Дечев: Утре в 20:01 часа ще обявя топ 3 на партиите, купували гласове

18 Април, 2026 20:35

Дечев обяви, че лицата с имунитет, които участват в изборите и за които МВР има данни за съпричастност за извършване на изборни престъпления, са вече около 50

Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Вътрешният министър Емил Дечев ще обяви минута след края на изборния ден кои партии са купували гласове.

Той направи тази заявка в интервю за "Дойче веле".

На въпрос около една партия ли се въртят имената и злоупотребите, вътрешният министър отговаря: "Няма да го казвам сега. Когато стане 20:01 на изборния ден, ще кажа кои са шампионите, кой е сребърният и бронзовият медалист".

Дечев обяви, че лицата с имунитет, които участват в изборите и за които МВР има данни за съпричастност за извършване на изборни престъпления, са вече около 50. "Преписките са изпратени на Софийска градска прокуратура и за момента нямаме информация дори за едно от тези лица да има образувано досъдебно производство и да е издадено постановление за привличането му като обвиняем", заяви вътрешният министър.

Дечев коментира и че не е изненадан от мащаба на този "бизнес", от заловените на 1 200 000 евро и от над 370-те задържани.

Той е убеден, че това е само малка част. "Теоретично е невъзможно да задържим всичко", казва той.

Служебният министър обясни, че контролираният вот се предотвратява много по-трудно от купения и е по-труден за разследване.

"Противодействието срещу него има успехи, когато има вътрешни хора, които са готови да съдействат. Много по-лесно се противодейства на такъв тип вот от редовно правителство, което е имало четири години време, за да осигури достатъчно добре полиция, да обезпечи заподозрените лица, така че да може, когато наближи изборният процес и датата на изборите, оперативно органите да са достатъчно добре подготвени - както с агентура, така и със специални разузнавателни средства и вътрешни хора, които да са готови да дадат информация, да им се осигури защита като свидетели", каза Дечев и натърти, че за всичко това е нужно и съдействието на прокуратурата,

Дечев предполага, че и той е сред проверяваните от прокуратурата министри, но още не е разпитван. "Нищо не пречи да ме призоват след изборите. Такава е логиката", обяви той.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Може

    99 7 Отговор
    и сега те са ясни !

    Коментиран от #89

    20:36 18.04.2026

  • 2 Ха така.

    84 7 Отговор
    Топ 3 на политкриминалите и мутрите.

    Коментиран от #73

    20:37 18.04.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Буха ха

    27 33 Отговор
    Гласувайте за ГЮРО

    Коментиран от #23

    20:37 18.04.2026

  • 5 По резултатите ще ги познаеш

    74 15 Отговор
    ЦИК ще го обяви преди тебе!

    Коментиран от #65

    20:38 18.04.2026

  • 6 Стягай си багажа!

    45 66 Отговор
    Не легитимното правителство си обира крушите!

    20:38 18.04.2026

  • 7 Потрес

    89 11 Отговор
    Е защо след "дъжд качулка", т. е. след изборите!? Какъв е смисъла, след като дебелите дебело са напазарували?

    Коментиран от #30, #100

    20:40 18.04.2026

  • 8 съдията-полицай

    42 23 Отговор
    И след образуваните дела, ако няма присъди, само ще се извини за полицейското насилие над неосъдените.

    Коментиран от #36

    20:40 18.04.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 в надпреварата

    46 2 Отговор
    Щом има класация по похарчени пари в топ 3 , то ще рече , че са заловени търговци за много партии.

    20:45 18.04.2026

  • 11 Това

    32 2 Отговор
    не е купуване на гласове, а предварително изпълнение на изборните обещания. Останалите ще чакаме да си изпълнят обещанията след изборите. Ай, наздраве!

    20:45 18.04.2026

  • 12 МхтоМхто

    46 28 Отговор
    Бас държа ,че неговите хора ще са чисти като сълзи. Ще загубят изборите и веднага ще поискат касиране заради купуването на гласове. От ЕСссР ще им ударят едно рамо и ще отменят изборите. На следващите, ще осребрят сегашното управление и честито ни либерасти на власт.

    Коментиран от #135

    20:45 18.04.2026

  • 13 Киро Шприца

    43 34 Отговор
    Ппдб са в челото сред братята роми.

    Коментиран от #130

    20:45 18.04.2026

  • 14 гост

    80 25 Отговор
    Абе този човек си върши работата както е по закон - надпартиен !

    Такива хора ни трябват .

    Коментиран от #20

    20:47 18.04.2026

  • 15 Анонимен

    22 47 Отговор
    Имаш ли доказателства или действаш по доноси на шарлатанията срещу техните опоненти Нелигитимнигюрови касиране на изборите

    20:48 18.04.2026

  • 16 Значи няма да гласуваме тогава

    13 43 Отговор
    на следващите избори ще си помислим.
    Аз отивам за гъби овчите глави да се редят и да се кефят, че са гласували за мутри.

    Коментиран от #38, #125

    20:49 18.04.2026

  • 17 Цвете

    47 7 Отговор
    Е КАК ДА НЕ ГО ПОЗДРАВИМ ЗА СТОРЕНОТО ? НАД 1, 200000 ( НАД ЕДИН МИЛИОН И ДВЕСТА ХИЛЯДИ) ЕВРА. КОЛКО ЩЕДРИ ХОРА ЖИВЕЯТ МЕЖДУ НАС, А НИЕ " НАСТЪРВЕНО " ГИ ОБИЖДАМЕ.БРАВО НА БЛАГОДЕТЕЛИТЕ ,СЕГА ОТДЕЛЕТЕ И ЗА ДЕТСКАТА БОЛНИЦА ,КОЯТО Е ЧАКАМЕ 40 ГОДИНИ. МАЛКИТЕ ПОРАСНАХА И ВЕЧЕ СА РОДИТЕЛИ .ДА ЖИВЕЕ БЪЛГАРИЯ. 🙈🙉🙊🇧🇬🇧🇬🇧🇬🇧🇬🇧🇬

    Коментиран от #26, #134

    20:50 18.04.2026

  • 18 Помак

    19 28 Отговор
    Един етнос -ен.чар купува всичко а Ра.дев няма да промени нищо защото е от този етнос! който вече е поробил България .! ..той ще продължи ...ако не се яви българин който да елиминира този етнос така ще продължава ...мафия , корупция , издевателства ,своеволия,беззакония , безобразия ...допусна ги броико предателя ..за това че ги възхваляваше дето като го би.ат и и..т

    20:51 18.04.2026

  • 19 Факти

    55 31 Отговор
    Това служебно правителство постави рекорд за разбити схеми за купуване на гласове. Надявам се да остане на власт.

    20:52 18.04.2026

  • 20 Сън сънувах

    22 11 Отговор

    До коментар #14 от "гост":

    Надпартиен? Той беше зам министър при Бената зад Щанда- Надежда Йорданова.

    20:52 18.04.2026

  • 21 Ивелин Михайлов

    28 45 Отговор
    1. Герб 2. Пепейките 3. Дпс

    Коментиран от #68

    20:52 18.04.2026

  • 22 Цвете

    23 10 Отговор
    20:53 18.04.2026

  • 23 Гласоподавател

    45 34 Отговор

    До коментар #4 от "Буха ха":

    БРАВО НА ГЮРОВ,БРАВО НА ДЕЧЕВ. ДОСТОЙНИ БЪЛГАРИ.

    20:53 18.04.2026

  • 24 ?????

    44 14 Отговор
    Ха ха.
    С кой да се обзаложа че в списъка няма да ги има ПП-тата?

    Коментиран от #31, #61

    20:54 18.04.2026

  • 25 ДрайвингПлежър

    19 15 Отговор
    То много хубаво... ама след като няма осъдени даже, ти на каква база ще "обявиш" - правно погледнато ще е набеждаване.

    20:54 18.04.2026

  • 26 За информация

    14 12 Отговор

    До коментар #17 от "Цвете":

    За инфо- събраните 1.2 мнл евро за купуване на гласове, първо трябва да бъдат доказани в съда. После разпределяйте каквото е останало за различни каузи.

    Коментиран от #131

    20:54 18.04.2026

  • 27 Анонимен

    18 18 Отговор
    Нелегитимни назначени против конституцията Защо Йотова не спази законите или те важат само за другите Победил има предварително показно

    20:55 18.04.2026

  • 28 коментар

    19 28 Отговор
    Циркаджия!

    Коментиран от #33

    20:56 18.04.2026

  • 29 Анонимен

    17 25 Отговор
    И как така ще обявяваш без доказателства без разследване без присъди това е незаконно

    20:59 18.04.2026

  • 30 Прокурор

    12 6 Отговор

    До коментар #7 от "Потрес":

    Закона трябва да се спазва. ....
    Ама наш човек да не се плаши защото закон за него не важи.

    20:59 18.04.2026

  • 31 ДрайвингПлежър

    8 2 Отговор

    До коментар #24 от "?????":

    Надали ще има с кого :D :D
    Едните са с промити мозъци да вярват, че те са девственици... другите знаят точно що няма да ги има :)

    21:00 18.04.2026

  • 32 Хо хо

    15 24 Отговор
    Тоя пак е прекалил с узото и е спал на некоя пейка в Филиповци пред кръчмата на Японеца.

    21:01 18.04.2026

  • 33 Отивам за гъби

    13 12 Отговор

    До коментар #28 от "коментар":

    Познати стари муцуни от последните 10-15-20 години!Нищо ново!

    Коментиран от #126

    21:02 18.04.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Гумичка за триене

    14 9 Отговор
    Вчера пудела махаше с опашка по телевизията, утре булонката ще му се хвърли в краката на шапкаря! Кученца братче кво да ги правиш. Има ли пилот в самолета???

    21:05 18.04.2026

  • 36 Той няма

    12 13 Отговор

    До коментар #8 от "съдията-полицай":

    да се се извини , ами ние вкупом ще платим . Имам информация , че вече са заведени дела за полицейския произвол . Адвокатите сами намирали клиентите да ги представляват .

    Коментиран от #139

    21:06 18.04.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Факти

    21 8 Отговор

    До коментар #16 от "Значи няма да гласуваме тогава":

    Ти като не гласуваш пак гласуваш. В случая ще гласуваш за мутрите.

    Коментиран от #96

    21:09 18.04.2026

  • 39 Ото фон Бломберг

    10 18 Отговор
    Да ти обявът некролога дано утре и.зрод побъркан

    21:09 18.04.2026

  • 40 Джон Наш

    15 23 Отговор
    И тоя е бил наказателен съдия? Сарафов е цвете в сравнение с този любител на узото и спането на открито.

    21:11 18.04.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 кой мy дpeмe

    6 1 Отговор
    току що установиха че в българските евро монети

    21:12 18.04.2026

  • 43 кой мy дpeмe

    5 1 Отговор
    има живак и

    21:13 18.04.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 кой мy дpeмe

    6 2 Отговор
    радиоактивни

    21:14 18.04.2026

  • 48 кой мy дpeмe

    5 2 Отговор
    вещества

    21:14 18.04.2026

  • 49 кой мy дpeмe

    5 2 Отговор
    има живак и радиоактивни вещества

    21:15 18.04.2026

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 нннн

    23 8 Отговор
    А за партиите, правили ала-бала с машинките ще разберем ли. Там също има фаворит.

    21:16 18.04.2026

  • 52 !!!?

    15 4 Отговор
    Кеша печели изборите...!!!?

    21:17 18.04.2026

  • 53 Данчо

    12 16 Отговор
    Откога министъра произнася присъди, може да има съмнения, но че е така ще го каже съда!
    После ще му спукат шушоните, а уж бил прокурор...

    21:19 18.04.2026

  • 54 Изборите приличат на футболен мач

    9 3 Отговор
    Полицията пази избирателите а на терена са 24 честни частни партии които искат да завземат властта и да управляват финансиите на държавата от народното събрание

    21:20 18.04.2026

  • 55 Сократ

    13 3 Отговор
    Защо утре? Защо не кажете преди изборите, та хората да знаят кои са бандитите.

    21:22 18.04.2026

  • 56 Дръта чанта

    9 7 Отговор

    До коментар #3 от "Последния Софиянец":

    Забрави и Възраждане

    21:23 18.04.2026

  • 57 Бат Венце Сикаджията

    13 11 Отговор
    Отсега мога да ти ги кажа. ГЕРБ, ДПС, ППДБ.

    21:23 18.04.2026

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Мухахаха

    5 1 Отговор

    До коментар #37 от "1488":

    Болна ти е козяшката кратуна

    21:25 18.04.2026

  • 60 ВАР на мача са машините

    10 0 Отговор
    Които отчитат гласовете на агитките

    21:26 18.04.2026

  • 61 9ти септември

    6 3 Отговор

    До коментар #24 от "?????":

    Как да ги има ве те правят Ала бала 🤣

    21:27 18.04.2026

  • 62 Като има толкова кадърни политици що

    6 1 Отговор
    Не основат частни фирми и да плащат 10% плосък данък на държавата и да прибират 90% от печалбата на фирмата ами се натискат да управляват 10% от парите на частните фирми

    21:31 18.04.2026

  • 63 Те се знаят

    4 9 Отговор
    Подред! ДПС, ГЕРБ, ПП и ДБ, МЕЧ

    21:34 18.04.2026

  • 64 На запад данъка е 40% и политиците

    7 2 Отговор
    Управляват държавата все едно е частна фирма където частниците получават 60% от печалбата на световнитр пазари

    21:34 18.04.2026

  • 65 Зъл пес

    9 13 Отговор

    До коментар #5 от "По резултатите ще ги познаеш":

    Тая кратуна вече прекалява с изявите си.Скоро отича в каналя,заедно с Гюрю и всичката останала паразитна група.

    21:37 18.04.2026

  • 66 Горски

    14 8 Отговор
    Не вярвам да кажеш че някой е купувал гласове от тези където сте били на лодката в Гърция. Има си хас, да не каже ГЕРБ,ДПС и някой други за парлама. Въобще не му вярвам на този. Каква е ползата да ги обявиш след изборите и хората вече са гласували?Демагогия,уж нещо се прави!И какво като ги обявиш?След дъжд-качулка. Нито имаш доказателства нито има присъди това че наше мвр тероризира едни групи с цел. Така, така! Браво! Ще гледам новините в 20:01 часа с повишено внимание! Въпреки че отсега ги знам кои партии са купували гласове! Браво министър Дечев, има надежда за България! Дано това да са последните извънредни избори, хората се умориха от кражби, купени гласове, измами и фалшификации, подмяна на гласовете на честните българи!!! Защо мислите много българи са отчаяни, обезверени и нямат желание повече да гласуват? Именно затова - заради купените гласове, заради измамите и фалшификациите които никой досега нямаше смелост и желание да ликвидира! Дано този път победи българският избирател! Хора, гласувайте! Тези избори са съдбоносни за България.

    Коментиран от #67, #78

    21:41 18.04.2026

  • 67 Анонимен

    3 3 Отговор

    До коментар #66 от "Горски":

    Касиране

    21:47 18.04.2026

  • 68 ганю

    4 1 Отговор

    До коментар #21 от "Ивелин Михайлов":

    сите са мангуни
    на туткал

    21:51 18.04.2026

  • 69 Това къде е

    3 16 Отговор
    ВАЖНО!!!СПОДЕЛЯЙТЕ ПО ГРУПИТЕ!!! ЕДНА ДОБРА ПОЗНАТА НА БРАТОФЧЕДА РАБОТИ В ЦИК И ОТ НЕЯ РАЗБРАХ ЧЕ ТРЯБВА ДА ПИШЕМ НА БЮЛЕТИНАТА С СИН ХИМИКАЛ !!!ЗА ЛЕВА!!! С ПЕЧАТНИ БУКВИ НЕ РАКОПИСНО! ТОВА СЕ ЗАЧИТА ЗА РЕФЕРЕРЕНДОМ ПРОТИВ ШИТКОИНА И АВТОМАТИЧНО НИ ВРЪЩАТ ЛЕВЧЕТО! НО ТОВА ГО КРИЯТ ОТ НАРОДА ПО ЗАПОВЕД НА УРСУЛАТА! СПОДЕЛЯЙТЕ ДА СИ ВЪРНЕМ ЛЕВА!!!!ЗА ЛЕВА!!!"

    21:53 18.04.2026

  • 70 Чики-Рики

    4 4 Отговор
    И така няма да те запомнят с нищо, така че обявиш,не обявиш, все тая! Точно ти ли ще ,,откриваш,, топлата вода?!....Ми ,,тя,, отдавна е открита!

    21:54 18.04.2026

  • 71 А50

    7 6 Отговор
    ПП ДПС ГЕРБ

    21:55 18.04.2026

  • 72 Бако

    15 6 Отговор
    У моя край са едни и същи: ГерП и ДъПъСъ-то...а сигур и на другите им се сака, ма немат кинти.

    21:55 18.04.2026

  • 73 Мимчо

    7 8 Отговор

    До коментар #2 от "Ха така.":

    Тоя белокос дедо се взе много насериозно.

    21:58 18.04.2026

  • 74 класиране

    8 6 Отговор
    ДПС, ГЕП и БСП

    21:59 18.04.2026

  • 75 ШИШИ,ТИКВУН ,СЛАВУЦА

    9 6 Отговор
    Едни и същи

    Коментиран от #81

    22:00 18.04.2026

  • 76 бай Ганьо прави избори

    5 6 Отговор
    Двамата дебелаци-тарторите на държавата и мафията плюс артисалите комуняги.

    22:00 18.04.2026

  • 77 йкькьфк

    6 5 Отговор
    защо утре в 20:01 а не сега ????

    22:01 18.04.2026

  • 78 Развитие

    2 4 Отговор

    До коментар #66 от "Горски":

    Какви глупости си написал тук за невежи Глупости за малоумници То има победител ти си гласувай и На гюрови нелигитимни какви избори да има алабалата много заблуди за невежи

    22:02 18.04.2026

  • 79 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 80 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 81 Анонимен

    5 1 Отговор

    До коментар #75 от "ШИШИ,ТИКВУН ,СЛАВУЦА":

    Хорица от Карлуково тук са постоянни

    22:04 18.04.2026

  • 82 Анонимен

    7 5 Отговор

    До коментар #79 от "Никой":

    Кой уволни всичко живо в последните месеци я стига сте лъгали кой назначи свои слуги на държавната последните месеци лъжци драскаци ОТ утре като има нови в парламента ще ви видя дали ще посмеете така да клеветите лъжци драскачи

    22:07 18.04.2026

  • 83 Кой го е упълномощил този

    8 4 Отговор
    от Яхтата с Прокурорката и Пепи Еврото да прави класации?!
    Че и се самоназначил за шеф на журито!

    Пука ми за класацията на Дечев!

    22:10 18.04.2026

  • 84 ЗАЩО ЩЕ ОБЯВЯВАШ СЛЕД ИЗБОРИТЕ

    5 5 Отговор
    А НЕ ПРЕДИ ТЯХ ........... ЗАЩО КОГАТО ВЕЧЕ Е КЪСНО ? МРЪСНИИИИИИИИИИК

    22:11 18.04.2026

  • 85 Дечо се натяга

    7 7 Отговор
    Радев да го назначи за постоянен министър на МВР.

    22:11 18.04.2026

  • 86 я си знам, ама и вие знаете

    7 7 Отговор
    Тоя смешко, представяте ли си, че на всикото отгоре е съдия. До къде сме я докарали, ама като гледам още може.

    22:14 18.04.2026

  • 87 тдй

    4 2 Отговор

    До коментар #79 от "Никой":

    Болен си.

    22:16 18.04.2026

  • 88 ИМА ИНФОРМАЦИЯ

    4 0 Отговор
    ОТ СРЕЩА ПАК В ДРУГ РЕСТОРАНТ

    22:17 18.04.2026

  • 89 тръц

    8 6 Отговор

    До коментар #1 от "Може":

    Народе,гласувайте с хартиени бюлетини!Машините са тотално компрометирани.Най добре с 15!!!

    22:24 18.04.2026

  • 90 az СВО Победа80

    8 9 Отговор
    1. ДПС НН
    2. ГЕРБ
    3. ППДБ

    Така беше на предишните избори!

    22:26 18.04.2026

  • 91 Аз ще гласувам с хартия

    5 7 Отговор
    за този, когото всички мразят, а Радев се изприщва само като го види! ППДБ бълват змии и гущери по него!

    Напук на всички некадърници, които търпим вече 35 години.

    Коментиран от #106

    22:29 18.04.2026

  • 92 Тома

    5 3 Отговор
    А затвор за топ три няма ли да има или циганите ще операт пешкира.

    22:30 18.04.2026

  • 93 Топ 3

    4 5 Отговор
    1. Зайчарника,
    2. осъдения Магнитски
    3. Бившия сарай

    22:30 18.04.2026

  • 94 Нищо ново, шефе

    4 3 Отговор
    Ние ги знаем.

    22:32 18.04.2026

  • 95 Нехис

    6 3 Отговор
    А тези вашите няма да ги обявяваш, нали така, другарю?

    22:33 18.04.2026

  • 96 Гласа ще ми се разпредели

    8 7 Отговор

    До коментар #38 от "Факти":

    между всички.
    2. А да си губя времето да ходя да драскам, че никой не подкрепям няма да стане.Човек сам не се ли оправи няма кой тук да му помогне.А пък ти ходи ако искаш всеки месец да гласуваш и да слушаш сладки приказки как ще те оправят и как зависи от твоя глас.Приказки за наивници, няма проблем надеждата умира последна.Ако се замислиш ще разбереш, че изборите са за кой как да те краде и няма значение кой ще спечели защото ще трябва да се коалира.Демяк новите крадци ще работят със старите крадци с опит.Гледай филма от 1 ред и докато го правиш някой ще си е направил нов хотел или болница.

    22:33 18.04.2026

  • 97 Луд

    5 1 Отговор
    Ефекта щщеше да е поучителен за купувачите ако имената бяха обявени преди изборите.

    22:34 18.04.2026

  • 98 Хер Ото Флик

    9 7 Отговор
    Шампион е Шишко то се знае, втори и трети са Тиквун и Пеньоарчо.

    22:39 18.04.2026

  • 99 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 100 РЕАЛИСТ

    8 6 Отговор

    До коментар #7 от "Потрес":

    На Емилчо срока му на годност изтече, то се прави на интересно. Нищо няма да каже. И Гешев така се канеше, но му казаха, какво имат срещу него. На Емилчо му намекнаха за една яхта, дето е бил и бас давам , че ще си мълчи.

    22:46 18.04.2026

  • 101 Боко бандита

    10 6 Отговор
    От тази серия от избори чекмеджето ми се изпразни. Нищо не остана. Празно. Празно.Толкова беден не съм бил. Само на една мизерна депутатска заплата съм. Добре че е Шиши да даде назаем няколко милиончета та да спечелим изборите. И като ги спечелим съм му обещал министерско кресло.

    Коментиран от #103

    22:46 18.04.2026

  • 102 Те се знаят

    6 4 Отговор
    Делян Пеевски - ДПС и Бойко Борисов - ГЕРБ. И разбира се Радостин Василев -МЕЧ.

    22:52 18.04.2026

  • 103 Страшен виц

    5 4 Отговор

    До коментар #101 от "Боко бандита":

    ТЪПО !

    22:54 18.04.2026

  • 104 Няма нужда,

    14 4 Отговор
    те се знаят и сега.
    герП, дпс и апс.
    Истинският въпрос е кога ще сменим избирателната система, която не върши нищо, освен да възпроизвежда тези, които я експлоатират.

    22:54 18.04.2026

  • 105 Айше

    5 0 Отговор

    До коментар #79 от "Никой":

    Цифром и словом 100 бива.
    Не е като 200 ама...
    В кои градове и училища?
    Всичките ли плащат по 100 евра за вот?

    22:58 18.04.2026

  • 106 Ама,ти

    2 5 Отговор

    До коментар #91 от "Аз ще гласувам с хартия":

    и себе си мразиш,бре

    22:59 18.04.2026

  • 107 Гост

    2 0 Отговор
    Взех от сите! И накрая ще пусна,. Не подкрепям никой! Еал съм ги све!

    23:06 18.04.2026

  • 108 абе, да

    5 0 Отговор
    100 евро може да е по големите градове, по селата най-много 20 евро или заплахи за живота, имота, социалните помощи... В центъра на Варна активисти на МЕЧ агитират с подаръци - празни торбички като предизборно обещание. Ами те и сета са празни торбички и никой не очаква след изборите да се напълнят, бе, Гел. Няма да отидем в Дубай, а и не искаме. Обаче много искаме ти и благодетелите ти да изчезнете завинаги от политическия живот в България. И Сарафов, дето достойнство за 5 евроцента няма, и той да изчезне завинаги. И ВСС-то, и ДКЕВР и КЗП също. За Гюров, Запрянов и Нейнска е повече от ясно.

    23:08 18.04.2026

  • 109 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 110 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 111 Ддд

    3 3 Отговор
    В 20:01, всички медии ще казват резултатите от вота, и ще коментират гостите на медиите. Дечев на кого точно ще казва това?

    Коментиран от #113

    23:35 18.04.2026

  • 112 пеликан 11

    7 0 Отговор
    Нека да ги обяви нищо че ние ги знаем. Нека всички да ги узнаят кои са. Та на следващите избори нека пак тоя глупав народ гласува за тях.

    23:43 18.04.2026

  • 113 На тебе бе, за да

    4 3 Отговор

    До коментар #111 от "Ддд":

    разбереш какъв балък си гласувайки за КОРУМПЕТА ! Но едва ли си толкова умен за да се усетиш ? Дечев засега единствен прав и това което трябваше да се направи по избори в време на демокрация и свободно изразяване на мнение !

    23:49 18.04.2026

  • 114 Емигрант

    8 2 Отговор
    Браво Дечев, така се прави във време на демокрация и свобода ! Според мен обаче трябваше вчера когато е последния ден за агитация да се обявят тези МУТРЕНСКИ шайки въпреки, че всеки умен българин знае кои са тези престъпни главатари - Мутрата от Банкя, Намагнитения и Чалга-диванът !

    23:54 18.04.2026

  • 115 Геро

    5 9 Отговор
    Поредния некадърник в МВР ще обяви как са работили за изборите! Папка ли са сладичко!

    00:01 19.04.2026

  • 116 Един

    4 3 Отговор
    Тоя не остър ли е?! Как така топ 3!? Да каже всичките. Никой не го интересува колко са купували, а кои са партиите. Мишок .

    00:27 19.04.2026

  • 117 Опа

    3 2 Отговор
    Обзалагам се, че няма да спомене партията на Радев или партията на пудела.

    00:33 19.04.2026

  • 118 Сарафов съм

    2 3 Отговор
    Утре в 20.01 минути повдигам обвинения на г-н Румен Боташ, Доган и Кокорчо.

    00:35 19.04.2026

  • 119 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 120 Путqin

    1 1 Отговор
    Утре си знаете урока

    00:40 19.04.2026

  • 121 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 122 Всичките!!!

    3 0 Отговор
    Що само топ 3 - кажи ги всички!
    Или ние купуваме по-малко от топ 3 затова сме ок...

    00:47 19.04.2026

  • 123 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 124 Жорко

    3 0 Отговор
    Е,що утре бре,така народа гласува за шмекери,бунак!

    01:01 19.04.2026

  • 125 ИМАМ СЪМНЕНИЯ, ЧЕ...

    6 1 Отговор

    До коментар #16 от "Значи няма да гласуваме тогава":

    .


    Имам сериозни съмнения, че хора, облагодетелстващи се под някаква форма от досегашното статукво, умишлено демотивират гражданите да гласуват. Така твърдият електорат на статуквото, който на всички избори гласува като под строй, ще има по-голяма тежест.


    .

    01:05 19.04.2026

  • 126 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 127 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 128 БАЩАТА НА БАТ РАМБО

    1 1 Отговор
    ЗА ДОЙЧЕ...ЗЕЛЕ..ААА

    01:18 19.04.2026

  • 129 ганев

    1 0 Отговор
    ЧУЖДОПОКЛОННИЦИ

    01:19 19.04.2026

  • 130 В окото

    2 2 Отговор

    До коментар #13 от "Киро Шприца":

    На бурята? При барел 130$, Левон каза, че се задава буря. Дали ще оцелеят на ангро?

    01:42 19.04.2026

  • 131 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 132 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 133 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    4 0 Отговор
    Слави - бронзов медалист! Ще купи бронзови струни на Цветан и бронзови тромпети на професорите си.

    02:06 19.04.2026

  • 134 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    4 0 Отговор

    До коментар #17 от "Цвете":

    - Тате, кога ще ме заведеш в детската болница?
    - Като пораснеш синко, като пораснеш!

    02:10 19.04.2026

  • 135 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 136 Защо пишете глупости?

    5 3 Отговор
    Кажете, че системата за гласуване е сбъркана. Хората биват безмилостно обезкуражавани да гласуват заради същия резултат от предишни “избори”.
    Системата е поддържана от изедници с пари, които си купуват изборите с пари.
    Кажете истината и сложете коня пред каруцата.

    02:37 19.04.2026

  • 137 бай Ганя

    4 1 Отговор
    Евала нека ги чуят гласувалите за тях и да продължават да ги подкрепят браво,ти си първия който ще направи това евала пич

    03:42 19.04.2026

  • 138 Фют

    1 0 Отговор
    Абе никоя партия не каза, че предлага финансиране на бизнес.
    Никой не каза и как да си получа моя дял от парите, които трактора е оставил и за мен.
    И не знам за кого да гласувам вече.
    Ако някой знае отговорите на тези въпроси да ми каже, преди да е приключил изборния ден.

    04:42 19.04.2026

  • 139 А аз имам

    1 1 Отговор

    До коментар #36 от "Той няма":

    информация, че платените тролове по сайтовете след изборите доста ще намалеят!

    05:50 19.04.2026

  • 140 Якоби

    2 2 Отговор
    Тиквата биде ли 2ри е пътник до 1 година.

    07:14 19.04.2026

  • 141 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 142 Луд

    1 0 Отговор
    Значи купувалите гласове са 14 партии. И си има и класация . Значи единствените които са реялно против корупцията са НЕГЛАСУВАЛИ ТЕ.

    10:37 19.04.2026

