Акция на МВР срещу купуването на гласове в област Плевен: Задържани са трима, иззети са бюлетини и списъци

113 образци на бюлетини за изборите в неделя и 17 тетрадки с имена и суми срещу тях са открити при полицейска операция в област Плевен. Това съобщи в профила си във фейсбук и.д. главният секретар на МВР Георги Кандев, цитиран от БНТ.
Той посочва, че в рамките на няколко операции на територията на област Плевен, служители на МВР са иззели значително количество доказателства, свързани с купуването на гласове за предстоящите избори.
При извършените действия са открити и иззети:
17 тетрадки и 1 тефтер, съдържащи списъци с имена и вписани срещу тях суми
113 образци на бюлетини за предстоящите избори
4 115 евро в брой
"Задържани са трима души. Образувани са досъдебни производства.", пише още главният секретар на МВР Георги Кандев.
