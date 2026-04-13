Акция на МВР срещу купуването на гласове в област Плевен: Задържани са трима, иззети са бюлетини и списъци
  Тема: Избори

Акция на МВР срещу купуването на гласове в област Плевен: Задържани са трима, иззети са бюлетини и списъци

13 Април, 2026 10:40 410 5

Открити са и 4 115 евро в брой

Акция на МВР срещу купуването на гласове в област Плевен: Задържани са трима, иззети са бюлетини и списъци - 1
Снимка: МВР
Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

113 образци на бюлетини за изборите в неделя и 17 тетрадки с имена и суми срещу тях са открити при полицейска операция в област Плевен. Това съобщи в профила си във фейсбук и.д. главният секретар на МВР Георги Кандев, цитиран от БНТ.

Той посочва, че в рамките на няколко операции на територията на област Плевен, служители на МВР са иззели значително количество доказателства, свързани с купуването на гласове за предстоящите избори.
При извършените действия са открити и иззети:

17 тетрадки и 1 тефтер, съдържащи списъци с имена и вписани срещу тях суми
113 образци на бюлетини за предстоящите избори
4 115 евро в брой

"Задържани са трима души. Образувани са досъдебни производства.", пише още главният секретар на МВР Георги Кандев.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Да си кажат

    0 0 Отговор
    Кой им е давал пари за да купуват гласове.

    10:43 13.04.2026

  • 2 Тервел

    1 0 Отговор
    Вероятно сайгъните от Буковлък с тартора им слуга на Пееефски .

    10:45 13.04.2026

  • 3 Тези пари от бюджета ли са?

    2 0 Отговор
    Няма ло викат пари?!

    10:46 13.04.2026

  • 4 Пич

    2 0 Отговор
    Мисля, че акциите на МВР ще са много по ефективни, ако бъдат насочени срещу намалените грамажи при дюнер - кебапите !!!

    10:47 13.04.2026

  • 5 Ура,,Ура

    1 0 Отговор
    17 тетрадки и един тефтер със списъци от имена и суми?????!!!! Представям си как двете прасета са крали избори в продължение на много години. Браво на МВР. Не ходете за гъби. Осъзнайте се.

    10:52 13.04.2026

