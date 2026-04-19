Ивелин Михайлов: Гласувах, за да върнем държавата на българския народ

Да върнем държавата на българския народ. Tова заяви лидерът на "Величие" Ивелин Михайлов веднага след като гласува във варненското село Неофит Рилски.

"Рано гласувах, защото тръгвам за Кърджали, където ще помогна, доколкото мога да се даде кураж на хората, които са във феодална зависимост, ако може да спрем купувачите на гласове. Вече го правим - вчера имаме няколко акции - задържане на хора. Една голяма фирма в Благоевградско, която взема много държавни поръчки е нападнала наш екип, защото искат да променят вота и това няма да го допуснем днес", каза Ивелин Михайлов след като гласува с хартиена бюлетина.