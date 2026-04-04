  Тема: Избори

Радев: Начинът, по който се управлява България през последните 15 години, ни докара до първото място по корупция

4 Април, 2026 18:19 2 391 160

„Не може 68 декара в Козлодуй, предназначени за новите блокове — един да ги оценява на 3000 лв. за декара, а след това да водят друг оценител, който да оцени земята 1000 пъти по-високо. Така искаха държавата да плати 200 млн. лв. за 68 декара. Къде го има това нещо?”, попита бившият президент

Снимка: Прогресивна България
Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Начинът, по който се управлява България през последните 15 години, ни докара до първото място по корупция и до последното място във всички европейски класации по стандарт и качество на живот. Вчера, най-сетне, излязоха с тяхната програма, която се оказа по-скоро презентация без никаква стратегия за енергетиката. Това заяви лидерът на „Прогресивна България” Румен Радев на среща с граждани в Стара Загора и припомни, че темите „корупция” и „енергетика” често се пресичат, цитиран от novini.bg.

„Не може 68 декара в Козлодуй, предназначени за новите блокове — един да ги оценява на 3000 лв. за декара, а след това да водят друг оценител, който да оцени земята 1000 пъти по-високо. Така искаха държавата да плати 200 млн. лв. за 68 декара. Къде го има това нещо?”, запита президентът (2017 - 2026) Радев.

Той подчерта, че в програмата на коалицията по отношение на енергетиката има конкретни насоки за действие, които отчитат обективната реалност – неустойчива работа на АЕЦ „Козлодуй”, повреди в ПАВЕЦ „Чаира”, ВЕИ мощности, които нямат надеждна и евтина система за съхраняване на енергията.
„Ясно е накъде ще се върви – осигуряване на националната сигурност, чрез максимално възможна автономна енергийна система. А единствената автономна енергийна система при нас са въглищата — това, което имаме в Стара Загора”, отбеляза Румен Радев.

Той припомни, че последната енергийна стратегия на България е изтекла през 2019 г. и единственият опит за създаването на нова такава беше на служебния кабинет на Гълъб Донев през 2023 г.

Разбира се, че ще работим за нови и зелени технологии в енергетиката, но не трябва да се губи автономията, която осигуряват въглищата. Особено в случай на криза, подчерта още той.

Въглищата са наши, мощностите са наши, хората са наши, технологиите са наши. Виждаме и как държави като Германия и Полша започват вече да вземат завоя поради безизходицата в кризата”, заяви Радев и отбеляза, че „Прогресивна България” смята да се продължи именно по пътя на реализма.
Лидерът на „Прогресивна България” заяви също така, че българското здравеопазване залага твърде много на хоспитализациите, а това е неефективен модел, с който често се злоупотребява чрез фиктивни приеми в болниците.

„Да намалим категорично доплащането от джоба за здраве, да въведем централизирани доставки за скъпо струващи медикаменти и изделия, защото там изтичат огромни пари и трябва това кранче най-сетне да го затворим”, подчерта Румен Радев.
Той открои и необходимостта от добре работеща система за спешна медицинска помощ по въздуха, особено на фона на високата смъртност, причинена от инфаркти и инсулти и за оказване на помощ в отдалечените и труднодостъпни райони на страната. Лидерът на „Прогресивна България“ припомни борбата на президентската институция, която изработи проекта за създаване на системата за спешна медицинска помощ по въздуха (HEMS), за внасянето му в Плана за възстановяване и устойчивост, как този проект беше отхвърлен от правителството на Борисов, но благодарение на служебния кабинет през 2021 г. получи одобрение от страна на ЕС.

В Казанлък Румен Радев подчерта, че България е признат световен производител на висококачествено въоръжение и отбранителни продукти, и модернизацията на Българската армия не трябва да пропуска родната отбранителна индустрия в този процес.

„Модернизацията на българските въоръжени сили трябва първо да търси нашия производител и държавата да го подпомогне в научно-техническо отношение и с производството на квалифицирани кадри. Да направим всичко възможно отбранителната ни индустрия да стане част от големите европейски отбранителни проекти, за което имаме доказан потенциал, да помагаме тя да излиза на нови пазари“, заяви още лидерът на „Прогресивна България“ Румен Радев.


  • 1 Старшината

    19 42 Отговор
    Ти си моят идол би ги наред

    Коментиран от #68

    18:21 04.04.2026

  • 2 пламен

    62 29 Отговор
    Особено договора с Боташ. В продължение на 17 години по един милион всеки ден

    18:23 04.04.2026

  • 3 първото място е за Вас господин

    46 19 Отговор
    УанКоин. Кеша вече всички го виждаме. От всякъде Ви е заобиколил

    18:23 04.04.2026

  • 4 Баце ЕООД

    14 35 Отговор
    Очаквайте скандална коалиция с Борисов

    Коментиран от #28, #44, #140, #160

    18:24 04.04.2026

  • 5 хмммм

    54 22 Отговор
    От последните 15 г. ти 9 г. си управлявал.

    Коментиран от #159

    18:26 04.04.2026

  • 6 Дориана

    25 34 Отговор
    Много ясно Борисов и Пеевски са създателите и проводниците на корупцията и мафията завладели всички институции.. За това народа излезе срещу тяхното корумпирано управление с лозунги , плакати и карикатури. Слагаме край на завладяната държава. На тяхно място в Парламента влизат нови лица с нов морал и заявка за Освобождаването на България от Коалиция Магнитски .

    Коментиран от #21, #52, #93

    18:26 04.04.2026

  • 7 Кой

    49 12 Отговор
    беше президент 9 години?

    18:26 04.04.2026

  • 8 Лена

    54 20 Отговор
    Този лицето на корупция Боташ Копринки бобоци черепи алчен фатмак

    18:26 04.04.2026

  • 9 Гробар

    19 25 Отговор
    Ей плешив. А Белене няма да строим, нали? Твойте протежета обещаха реакторите на укронацистите и ти ги подкрепяш?

    18:27 04.04.2026

  • 10 и най бедни болнави измиращи в ес

    22 10 Отговор
    през последните 15 години, ни докара до първото място по корупция

    като виновниците ги знаем дето ги избират едни наивни хорица

    Коментиран от #57, #142

    18:28 04.04.2026

  • 11 Новфейс Гергов

    23 1 Отговор
    Теябва да преборим корупцията!

    18:28 04.04.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Дориана

    17 32 Отговор
    Борисов са сетен път доказва как Завладяната държава включително и Общините влизат в действие за да обслужват мафиотско - корумпирания модел Борисов- Пеевски. Времето им свърши. На тяхно място вече има други играчи с друг морал и интелект.

    Коментиран от #15

    18:28 04.04.2026

  • 14 Дориана

    16 36 Отговор
    Сега на изборите Румен Радев и неговата партия Прогресивна България печелят над 30 % от гласовете, а ГЕРБ/ СДС и ДПС Ново Начало се сриват надолу получават наказателен вот от Народа. Висока избирателна активност и машинно гласуване за ужас на корумпираните партии.

    Коментиран от #26

    18:31 04.04.2026

  • 15 Кокорчо съм

    13 14 Отговор

    До коментар #13 от "Дориана":

    Дори, муцка, да правим ли сглобка и с Боташа, щото с Боко и Шиши сме вързани както винаги?

    18:31 04.04.2026

  • 16 Мнение

    12 26 Отговор
    По принцип Радев е прав. Остава да се еманципира от русофилията и да обещае съдебна реформа.

    Коментиран от #18, #71, #153

    18:31 04.04.2026

  • 17 Вижте

    15 27 Отговор
    листите на ПБ!Там са най-чистите,некорумпирани хора!Нови,млади лица!

    18:32 04.04.2026

  • 18 Кирил

    12 6 Отговор

    До коментар #16 от "Мнение":

    Добре ли си?

    18:33 04.04.2026

  • 19 Ура,,Ура

    18 18 Отговор
    Малко им остава на прасетата. Единият мълчи като п......, а другият не можеш да го спреш да хули и плюе всички.

    Коментиран от #50

    18:34 04.04.2026

  • 20 ПБ-Партия БО(га)ТАШ

    26 13 Отговор
    Б€З$РАМНИКЪТ ХВАЛИ-ПРЪЦКО Mr. К € Ш, ДЕТО НИ НАБУТА $ ШАР ЛА ТАНИ Т€ ПП(Промяна на Пола) , А ПО$Л€ $ "договора" $ "Б О Т А Ш" ОТНОВО ИМА Н А Г Л О $ТА ДА $€ ПРАВИ НА НАРОДЕН ЗАКРИЛНИК И $ПА$ИТ€Л!
    ГОСПОД, ГОСПОД ДА НИ ПАЗИ ОТ Ч€РВ€НИ нато-П€ Д€ Р. $ТИ!
    СПЕШНО: АНТИ-КОМУНИ$ТИЧ€$КА РЕВОЛЮЦИЯ! НОВА КОНСТИТУЦИЯ!
    ЛУСТРАЦИЯ! ЛУСТРАЦИЯ! ДА СПАСИМ БЪЛГАРСКАТА НАЦИЯ!
    НОВ НАРОДЕН СЪД, фат ма ка ОСЪДЕН ПРЪВ!
    81г. К А Р М А З Ъ ф а т м а ц и- Г л у п а ц и СТИГАТ СТИГАТ!

    18:35 04.04.2026

  • 21 Ку-ку

    19 9 Отговор

    До коментар #6 от "Дориана":

    Дорианче, пий си предписаните лекарства, че положението ти се влошава много бързо и не дай Боже след изборите ще имаш спешна нужда от незабавна лекарска намеса, след като видиш крайните резултати на твоите "любимци".... 🤣🤣🤣

    Коментиран от #31

    18:35 04.04.2026

  • 22 Миризлив пор

    25 7 Отговор
    След като е толкова наясно с корупцията и кой кой е в нея колко официални сигнали е подал? Или само говорим че я има а наказани няма.

    Коментиран от #41

    18:37 04.04.2026

  • 23 Архимандрисандрит Бибиян

    5 6 Отговор
    Пембен разбрахме не е гйонсурат и не мо е толко голем ка на Бацо! Внетен ли сме?

    Коментиран от #33

    18:38 04.04.2026

  • 24 Кукувица

    37 9 Отговор
    Радев е кукувица. Винаги се опитва да се възползва от протестите без да ги е организирал или участвал в тях.

    18:39 04.04.2026

  • 25 Обява

    9 3 Отговор
    Заменям Х5 за Шкода!

    18:40 04.04.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Дядо Раза

    7 10 Отговор
    А дано е за добро

    18:40 04.04.2026

  • 28 Ти къде беше?

    8 7 Отговор

    До коментар #4 от "Баце ЕООД":

    Радев сам отрече възможност за такава коалиция!

    Коментиран от #146

    18:41 04.04.2026

  • 29 ЕДГАР КЕЙСИ

    14 7 Отговор
    ТОZИ ШАРЛАТАНИН Е ПРОТИВ КОРУПЦИЯТА ? ? ? ....................... ПЪРВО ДА КАЖЕ КОИ СА ШАРЛАТАНИТЕ СРЕЩУ КОИТО ЩЕ СЕ "БОРИ" И ....................... НЕ Е ЛИ ПЪРВИЯ КОЙТО ТРЯБВА ДА ....................... БЪДЕ ПРИ БАЙ СТАВРИ .........................

    18:42 04.04.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Ами

    2 7 Отговор

    До коментар #21 от "Ку-ку":

    Ма Дорианчето влезе в час

    18:44 04.04.2026

  • 32 Радка депутатка

    3 5 Отговор
    Ей.....НЕOСВЕДОМЕН.....

    ТИ.... ЗНАЕШ ЛИ, КОЙ е

    ИСУC ХРИCТОС?

    Биле са НЯКОЛКО.

    Един преди 12000 години, подобно не е бил ЧО + ВЕЧНА ПЛЪТ....

    следващият е АЛEКСАНДЪР МАКЕДOНСКИ и на 33 години починал.

    неговите легенди..... се тoчат и тoчат и разтoчват...

    ида Евyня(БИБЛИЯ) - Елeна от СРEДЕЦ(СEДИКА) - днешна ЦИГAНСКА СOФИЯ и вика на МЛАДЕНЦА - своя син, КОНСТАНТИН - AДAМ(БИБЛИЯ), замени РИМ със СEРДИКА - Рaя на ЗЕМЯТА, но AДAМ не послушал и от това до ден днешен си ПAТИМЕ. Отишъл Адaм - КOНСТАНТИН в село ВOЗАНТИЯ и ИЗПРАCКАЛ ИМПEРИЯТА НА ИСТОК. Но и се появил ИСУC НAВИН - Кнeз (ТЕPВЕЛ) и РEКЪЛ: - НЕ на тоа PАЗВРAТ и 12 съдилищa поставил на тоя КРЪCТОПАД.

    18:44 04.04.2026

  • 33 Напусни форума!

    6 4 Отговор

    До коментар #23 от "Архимандрисандрит Бибиян":

    Не внетен, а НЕВМЕНЯЕМ си!

    Коментиран от #72

    18:45 04.04.2026

  • 34 Ъхъ!!!

    27 8 Отговор
    В една велика книга е казано: "По делата им ще ги познаете"!
    Малка част от делата на "поредния спасител":
    1. Заобиколен от стари муцуни с неособено чиста биография.
    2. Подарил на Турция милиарди чрез позора "Боташ".
    3. Добрал се до втори президентски мандат чрез лъжа и измама на милиони избиратели.
    Списъкът може да бъде доста удължен, но не ми се пише повече. И това е достатъчно, за да стане ясно "лицето" Румен Решетников що за "месия" е!!!

    18:45 04.04.2026

  • 35 И той ,

    18 4 Отговор
    както и тия подредените около него , свинари олигарси и куп червени и ДС престъпници , къде беше през тези години ? На война ?! И сега се връща и е "изненадан" какво вижда !

    18:47 04.04.2026

  • 36 Гьонсурат

    23 4 Отговор
    От тези 15г.,ти 9г. къде блея?Ааааа,да,ти беше зает с Боташ.Няма по-голяма кражба от твойта.Всекидневна,за 13г.,недоразумение на природата.

    18:48 04.04.2026

  • 37 Антикомуне

    19 5 Отговор
    Алоооо, зеления Чорап!!! През последните 15г. колко служебни правителства имаше назначени от Вас, а??????????

    Коментиран от #46

    18:48 04.04.2026

  • 38 Са, за корупция в особено големи

    6 3 Отговор
    размери, за кражба и разхищение на държавни средства в България трябва да се разстрелва на Стадиона с вход свободен. Както в Китай.


    И разберете как нещата ще се подредят
    на място.

    18:48 04.04.2026

  • 39 Майора

    16 8 Отговор
    Защо никъде не казваш че твоята рожба -Партията на кеша и пудела с пачките- доведе страната до най високо ниво на корупция , заради която бившия лидер Петков подаде оставка!И същите тези искаха закриването на Марица изток! А колкото до корупцията има ли още по лошо от това че заради “Боташ” сте получили чрез Копринков 400 млн по данни на вестник “Уикенд”? И ако е така това говори много зле за вас!

    Коментиран от #43

    18:48 04.04.2026

  • 40 Гробар

    7 2 Отговор

    До коментар #30 от "плод-зеленчук":

    Мисли логично на базата на прогнозите. Плешо плюс герб първи вариант. Втори вариант Плешо ппдб и Шиши. Трети вариант виждаш ли?

    18:48 04.04.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Вие сте бунаци

    15 4 Отговор
    Радев е агент на КГБ. Как събра 500 хиляди евро дарения за партията? От Митрофановная естествено!

    18:49 04.04.2026

  • 43 Гробар

    1 9 Отговор

    До коментар #39 от "Майора":

    Не забравяй бустерите и клякането пред РСМ! Не забравяй обещаните на укронацистите реактори! Не забравяйте!

    Коментиран от #59

    18:51 04.04.2026

  • 44 Вън Мунчо!

    8 6 Отговор

    До коментар #4 от "Баце ЕООД":

    Баце е хитър, ще му скрои шапката на това недоразумение.Ще има следващи избори на които мунчо е аут.

    Коментиран от #49

    18:52 04.04.2026

  • 45 ЗЕЛЕНИЯ ЧОРАП СЪВСЕМ СЕ ИЗДЪНИ

    11 4 Отговор
    Мафиотският бос-БОТАШ е манте опаковка на локумни обещания. Изпитвам органическо отвръщение от мутрата му. надявам се и Вие господин читателю на мнения.

    18:52 04.04.2026

  • 46 Тотална

    9 6 Отговор

    До коментар #37 от "Антикомуне":

    загуба на време на всички български граждани , на плановете им , загуба и за България не само у нас , а и в международен мащаб ! За Ботош и подобни престъпления не ми се мисли ! Много са и НЕПРОСТИМИ !

    18:53 04.04.2026

  • 47 Политкоректен

    3 3 Отговор
    Вярно е.

    18:53 04.04.2026

  • 48 соклавс

    9 8 Отговор
    ГЕРБ ограби България. Милиарди ограбиха и държавата е в разруха. Тотална разруха. И със зааадника си е пълнил чекмеджето ГЕРБ циганина от Банкя и е накупил и всички мисири и мисирки. Трябва пълно въстание на българите за да се освободим от мафията ГЕРБ и свинята. Мина ни живота с тези разбойници от ГЕРБ. Всичко е в разруха. Слава на Господ Иисус Христос има шанс на изборите.

    Коментиран от #124

    18:54 04.04.2026

  • 49 Това е краят!

    7 8 Отговор

    До коментар #44 от "Вън Мунчо!":

    На Баце му скроиха.

    Коментиран от #58

    18:54 04.04.2026

  • 50 Анонимен

    4 3 Отговор

    До коментар #19 от "Ура,,Ура":

    За червените ли пишеш нещо си се объркал точно червените идат

    18:54 04.04.2026

  • 51 !!!?

    10 4 Отговор
    Когато гръм удари как ехото отговаря:
    Г. Димитров: Експроприация !
    Р. Радев: Конфискация !
    Г. Димитров: Кулаците са виновни !
    Р. Радев: Олигархията е виновна !...
    ...,а ехото отговаря: "Боташ", "Боташ", "Боташ"...е виновен !!!?

    18:54 04.04.2026

  • 52 Да бе да

    10 4 Отговор

    До коментар #6 от "Дориана":

    Аха,нови лица.Като Малена,чиито баща е участник и съден за далавери в нефтохим.Четете и в нета и ще разберете.

    18:55 04.04.2026

  • 53 Нехис

    13 4 Отговор
    Г-н Естонски, вие управлявахте 2.5г чрез служебните си мунчовци.
    Не само, че издигнахте корупцията на ново ниво, но и нищо не направихте за хората, освен хиперинфлация.

    18:55 04.04.2026

  • 54 Не си вижда гредата в своите очи

    12 5 Отговор
    И това го твърди мистър боТаш, или другаря копринов, дето офиса му е при кого,а?🤣🤣🤣

    18:55 04.04.2026

  • 55 Пружина

    5 3 Отговор
    Илияна Малинова Йотова..... Ти моя сънна артериална опора.... на съзвездната вена поклон и на вечна стpаст, спомен на камаcутрата поклон.....

    18:55 04.04.2026

  • 56 Гласът

    11 4 Отговор
    Корумпиран ПРЕДАТЕЛ.... Аферата Боташ...е татуирана на челото ти.... руски боклук

    18:56 04.04.2026

  • 57 Анонимен

    3 1 Отговор

    До коментар #10 от "и най бедни болнави измиращи в ес":

    Ама това са огромни лъжи за такива като теб невежи с тези лъжи едни са милионери от много години и лежат на държавата

    18:56 04.04.2026

  • 58 Вън Мунчо!

    9 4 Отговор

    До коментар #49 от "Това е краят!":

    Аха,пак ще си говорим на есенните избори.

    Коментиран от #64

    18:56 04.04.2026

  • 59 ИМАМ ДОБРА ПАМЕТ!

    7 6 Отговор

    До коментар #43 от "Гробар":

    Борисов ви поръча ваксините и бустерите от Урсула! А Кунчев подкокоросваше работодателите да притискат служителите си да се бодат или да напускат!

    18:56 04.04.2026

  • 60 Роки

    14 4 Отговор
    Боташко Крадев щял да бори олигархията с Копринков и други масони. Брей!

    18:57 04.04.2026

  • 61 Само да попитам

    7 2 Отговор
    А преди тези 15 г на кое място бяхме

    18:57 04.04.2026

  • 62 Пружина

    2 2 Отговор
    Илиана Малинова Йотова.... А за твоите чаровни устни.....

    приготвил съм им КРЕМ..... от ЧОВЕШКИ МЕХЛЕМ

    18:58 04.04.2026

  • 63 БЪЛГАРИН

    11 5 Отговор
    Орбан си отива,Путин вожда на "дивите северни племена" искат да натресат в ЕС фатмак Мунчо.
    Беден речник,визия на вол (извинявам се на животинчето),не може да се мери с олигарха Орбан.
    Като няма друг рашите са доволни и на тоя.

    18:58 04.04.2026

  • 64 ха ха ха

    4 6 Отговор

    До коментар #58 от "Вън Мунчо!":

    НЯМА ДА ИМА ЕСЕННИ ИЗБОРИ!

    Коментиран от #147

    18:58 04.04.2026

  • 65 Абсурдистан

    7 6 Отговор
    И кво бе мамник нещастен, ти намали корупцияна, като вкара ПП в управленшето. Това ли ти е приноса в борбата с корупцията?

    19:00 04.04.2026

  • 66 дикасе

    4 10 Отговор
    С крадените пари от ГЕРБ са наели армия от тролове и всяка статия за Радев се осссира от псетата на ГЕРБ. Много пари са радали за да се маскари Всичко което може да събори крадците. Не искат в затвора. Искат още да скубят българите. Под всяка статия се нааасират на ГЕРБ платените мекерета. Вижда се с просто око. Слава Богу напразно се хабят. Ще бъдат изритани от властта.

    Коментиран от #82

    19:00 04.04.2026

  • 67 избирател

    4 3 Отговор
    Не каза за АЕЦ Белене , анчи няма да гласувам за него ! Как може да копаме въглища , а златото не може да го копаме и викаме чужденци да го копат .Приказки от 1001 нощ

    19:01 04.04.2026

  • 68 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 69 На кой го говориш тия

    10 2 Отговор
    Гн Радев като и ти си от същия джинс на мафията.Червените боклуци потропа боташ боташ няма ли още кеш кеш .

    19:01 04.04.2026

  • 70 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 71 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 72 Смехоран

    3 2 Отговор

    До коментар #33 от "Напусни форума!":

    Алоооо,Корлуково,изпуснал си един пациент!!!Мисли се за господ.Ръси забрани.

    Коментиран от #79

    19:03 04.04.2026

  • 73 Ел Мунчо

    8 1 Отговор
    А последните 5 години кой управлява?

    19:05 04.04.2026

  • 74 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 75 Кольо

    8 4 Отговор
    Тоя много бързо се отрече от управлението си през служебните правителства. Айде няма нужда от поредния спасител.

    19:05 04.04.2026

  • 76 Божеството от амвона

    4 2 Отговор
    Този фотограф наясно ли е как се възприемат пропагандните му фотографии? Някои са го учили в училище.

    19:05 04.04.2026

  • 77 Пружина

    2 1 Отговор
    Илиана Малинова Йотова.... Ти още ли се подвизаваш в своите сарай?

    19:05 04.04.2026

  • 78 Момчил

    7 4 Отговор
    Ми при теб да не е нещо по различно ,Боташ какво е ,милион на ден да плаща народа за копринковия джоб

    19:06 04.04.2026

  • 79 1111

    6 4 Отговор

    До коментар #72 от "Смехоран":

    Вашия гуру-Лама Туту се мисли за Господ, но той може само да предполага, а Господ разполага!

    19:06 04.04.2026

  • 80 Склададжия

    3 3 Отговор
    При генерал Радев бях артелчик 15 години. Обеща ми Държавния резерв.

    19:07 04.04.2026

  • 81 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    5 7 Отговор
    Откакто Радев докара Кирчо от Канада държавата цъфна и завърза

    Коментиран от #126, #129

    19:07 04.04.2026

  • 82 Зъл пес

    7 2 Отговор

    До коментар #66 от "дикасе":

    Щот па вие години наредне се задавихте с името на Баце нали.Всяко изречение започвате с него.Така че сега ви боли за продажника мунчо,но ще търпите.

    19:08 04.04.2026

  • 83 Те са от последните 15 години

    5 1 Отговор
    С участието на Гергов и Пеевски. С техните хора ли ще бориш корупцията.

    19:08 04.04.2026

  • 84 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 85 рундьо

    5 2 Отговор
    боташ КОГА???

    19:10 04.04.2026

  • 86 Пружина

    2 2 Отговор
    Илияна Малинова Йотова, знам, че се вихриш нейде в полята.....
    може би си задрямала нейде в синевата....
    не забравяй Фея Моя, това от къде произлиза твойта синева...

    19:10 04.04.2026

  • 87 Фикри

    4 2 Отговор
    С любезното съдействие на ББ и ДП

    19:11 04.04.2026

  • 88 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 89 Анонимен

    6 3 Отговор
    Къде си тръгнал господине едва 70 депутата ще имаш даже и това ти е много Последните 5 години нали ТИ и шарлатаните управлявате А сега назначи и незаконните гюрови Господине с лъжите вии онези дъртите зад вас пътят ви дали е напред или е като на ИТН Невежите свършиха Интересува ме цени демокрация икономика развитие на държавата Явно вас това не ви касае

    19:12 04.04.2026

  • 90 Въшката

    8 3 Отговор
    е на челото му. Колко струва кампанията на този?

    Коментиран от #94

    19:14 04.04.2026

  • 91 Факти те

    4 1 Отговор
    През последните 15 години са управлявали ГЕРБ, ДБ , ПП, Атака , ДПС, Патриотите ,ИТН ,БСП и РАДЕВ.

    19:14 04.04.2026

  • 92 КОРУПЦИЯТА СЕ РАЖДА ОТ ДЯСНОТО

    3 4 Отговор
    ИМА ЛИ ПОНЯТИЕ "ГРЕХЪТ КАТО ЛОСТ" - ТОЕСТ НАЙ ГОРНИЯТ ЕЛИТ И НАЙ-ГОРНАТА МАФИЯ КОНТРОЛИРАТ ПОЛЗИТЕ СИ ЧРЕЗ ГРЯХ - ТОЕСТ ИМАТ НУЖДА ОТ ГРЕШНИЦИ НА КОИТО ДЪРЖАТ ДОСИЕТАТА - ДЕЛА НА ТРУПЧЕТА. Така точат здравната каса чрез кетъринг и лекарствата и всичко което може - предоставяно на болниците, ако болница се опъва, веднага я натискат с това - че са правили операции на хартия - на пациенти които не знаят, и други грехове. Затова няма и лекар в затворът. Но така е с всички фирми, партиите. Така който държи този лост, точи и всички субсидии и поръчки от държавата.. А дори се контролират всички политици и фирми по цял свят, и медии, с този лост. дясното - неолиберализмът - всички поръчки от държавата да са към частни фирми, води до гигантска корупция

    19:15 04.04.2026

  • 93 да си кажем право

    4 1 Отговор

    До коментар #6 от "Дориана":

    Сменяй транквилантите дето ги ползваш , че вече грам разсъдък не ти остана.

    19:15 04.04.2026

  • 94 тихо ся

    4 1 Отговор

    До коментар #90 от "Въшката":

    той не е с олигархията а ще я бори...

    19:16 04.04.2026

  • 95 зафир7685

    4 2 Отговор
    Е така е, но не смените ли главните секретари, шефовете на инспекторатите и вътрешния одит, директорите на дирекции и началник отделите, пак нищо няма да стане. Те са гръбнака.....

    19:16 04.04.2026

  • 96 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 97 ....

    1 2 Отговор

    До коментар #96 от "Недоразумение":

    Като започнат да ти се случват неприятности ще видиш...

    Коментиран от #101

    19:17 04.04.2026

  • 98 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 99 Факти те

    4 4 Отговор
    Радев е баща на Кики и Кокорчи които затвориха въглищните централи

    19:19 04.04.2026

  • 100 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 101 Недоразумение

    1 1 Отговор

    До коментар #97 от "....":

    Ще правиш Проклятието на лудата Лама?

    Коментиран от #103

    19:20 04.04.2026

  • 102 НЕОЛИБЕРАЛНО ДЯСНОТО

    3 1 Отговор
    Източна Европа затъна в блатото на дясното, и имаше опасност да избере отново социализмът, и затова я заключиха в НАТО и ги държат на системи с плановата икономика ЕС. Така решиха да спасяват и Украйна и Беларус, които прибягват до планова икономика все повече. Неолиберализмът е да има субсидии към частни фирми и държавни поръчки към частни фирми, частни изпълнители, концесии. Ляво е когато общината има свои майстори и всяка седмица правят ремонти, майсторски. Дясно - неолиберално е, когато чакаш да заплаче за голям ремонт и общината да отпусне много пари на някоя близка на партията на кметът фирма.

    19:20 04.04.2026

  • 103 ха ха ха

    0 1 Отговор

    До коментар #101 от "Недоразумение":

    По-добра съм от него!

    Коментиран от #108

    19:21 04.04.2026

  • 104 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 105 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 106 ЕДГАР КЕЙСИ

    5 4 Отговор
    ЗАЩО НЕ ВИЖДАМЕ ПЪЛНАТА ЗАЛА , А ......................... ГЛЕДАМЕ НА СЦЕНАТА (8) ДУШИ (ШАРЛАТАНИ) НА ЧОРАПА ........................... БАЛОНА СЕ ПУКА ДРУГАРЮ МУНЧО .......................... ПРОДЪНЕНАТА ГЕМИЯ НА ШАРЛАТАНИНА ПОТЪВА ......................... ФАКТ !

    Коментиран от #111

    19:23 04.04.2026

  • 107 Пружина

    1 3 Отговор
    Ако циганите бъдат разселени сред българското общество, търговията между българските партии и феoдалите на гeтата – цигaнските бaрони, които днес наричаме рoмски лидери, ще стане невъзможна. Рoмският лидер няма как да продаде гласовете им на съответната партия, защото не може да гарантира, че ония 2 семейства в „Младост” -3, 6-те семейства в „Надежда”, 5-те семейства в „Гевгeлийския квартал” и т.н. ще гласуват както той им каже. Ако не може да продаде гласовете им, той няма да получи мръcните пари на съответната партийна цeнтрала. И не само това. Гeтата са свъртaлища на нaркoтрафика и търговията с хора – виж карeтата за бизнеса на цар Киpо на 9-та страница. Ако бъдат разтурeни, ще рухнат и маршрyтите на чeрния бизнес, който минава през България и храни нейната кpиминализирана неoлиберална въpхушка.

    19:24 04.04.2026

  • 108 Деси Димитрова

    0 0 Отговор

    До коментар #103 от "ха ха ха":

    От кого си по добра ма?

    Коментиран от #114

    19:24 04.04.2026

  • 109 мунчо

    3 1 Отговор
    ще ви спася!

    19:24 04.04.2026

  • 110 Демокрация и капитализъм ти гарантира

    2 2 Отговор
    Социализмът в източна Европа щеше да е като днешен Китай още преди 20 години. Някакви умници, антикомунисти, умуват за Китай? Те били много напред защото били като една корпорация, казват те. Ако имаха демокрация, нямаше да имат план. Дори един план, камо ли планова икономика каквато имат. Може ли една партия да наложи план за дълго време, пък и какво й пука, важното е да е на власт като само обещава. Пък и едрият капитал е зад партиите, и ги сменява с нови обещачи. Ако няма планова икономика, ще решиш ли да правиш литий на загуба, да харчиш повече енергия от цената на продуктът. Литият е като едно ниво на фирма, но ключово, макар и губещо, то е основата за печалившите продукти и печеленето на пазари. Нефтохим когато продаваше на по-ниски цени от световните, тази разлика влизаше в джобът на собствениците - народът. Така евтината енергия прави евтини продукти за всички. И уж губещо, едно предприятие, прави печаливши другите предприятия на този собственик. Или социализмът и плановата икономика са като продукцията в кухнята на едно семейство, не целиш печалба - след като си и производител и потребител на този продукт. Демокрация и капитализъм ти гарантира и изцяло външно вмешателство.

    19:24 04.04.2026

  • 111 1111

    6 4 Отговор

    До коментар #106 от "ЕДГАР КЕЙСИ":

    Никой не стои на крака пред празна зала.

    Коментиран от #123

    19:25 04.04.2026

  • 112 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 113 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 114 Ти па коя си ма?

    0 0 Отговор

    До коментар #108 от "Деси Димитрова":

    Не се меси в чужди разговори!

    19:26 04.04.2026

  • 115 ПРОЧЕТЕТЕ

    5 0 Отговор
    ТОТОто в България? 28 август 2023 г. министърът на спорта Димитър Илиев официално сменя ръководството и поставя Тарлеков начело. Правителството на Николай Денков (кабинет „Денков–Габриел“)
    Министърът на спорта по това време е Димитър Илиев, излъчен от „Продължаваме промяната – Демократична България“. Това е редовното правителство, което управлява от юни 2023 г. Март месец миналата година, когато вече Продължаваме Промяната нямаха власт, Пеевски публично поиска смяната на ръководството при предишния голям скандал с играта „5 от 35“, когато се падна числото 41, което не би трябвало да съществува в този формат. Тогава е назначен досегашният шеф на тотото. Който сега е сменен от министър на спорта Димитър Илиев - същият който е назначил Тарелков - който е сменен от Пеевски. ................ 20, 25, 27, 29, 30, 46 числата - Тираж 24 - 29.03.2026: 1, 15, 25, 26, 33 .... 8, 11, 22, 23, 33 ... Колко процента от тегленията имат последователни числата, сега и за преди тотото да премине в ръцете на майката на Пеевски. 1980та да се провери. Сигурно е удобно така да се изплащат подкупите, и купените гласове, и пране на пари. Компютърът дава коя комбинация от числа не е пусната, и се изготвя такъв фиш. Топ ките които трябва да се паднат могат да преминат през дупката, другите не - с по-голям диаметър са. Съмнявате ли се дали търкащите се лотарии не служат за подкупи и за купуване на гласове, и пране на пари.

    19:27 04.04.2026

  • 116 ха ха ха

    0 0 Отговор

    До коментар #112 от "Наблюдател":

    Може пък ти да отидеш...

    19:28 04.04.2026

  • 117 Пружина

    1 1 Отговор
    За да не стане това всяка от казионните партии в България се е коалирала с една рoмска „партия”, състояща се от даден рoмски главaтар и неговата многобройна челяд: - БСП с РОМА, СДС с ДРОМ, ДПС с Евророма и „Справедливост” на циганoмохамеданина Мeхти Каcъмов, който си построи частна джaмия в Гaличе. заедно се договарят да излъжат българcкия народ, да се изгaврят с представителната дeмокрация, а рoмският „лидеp” да си построи още един пaлат в стил мутpaбарок. И двете страни в тази търговия еднакво ненавиждат българите, макар че едните се вoдят рoми, а другите – „бългaри”. Кaзионните пaртии знаят, че без рoмските глaсове никога няма да могат да се възпроизведат във властта на следващите избoри – просто никога няма да съберат достатъчно бългaрски гласове. Срещу услугата гарантират бeзнаказаност на рoмската преcтъпност. И двете страни еднакво мpазят и българския избиpател, и неговата дeмокрация. И двете страни имат еднакво желание да го дeрат.
    Отново да вземем за пример „Стoлипинoво”. Търгoвията започна през далечната 1998 г., когато тогавашният кмет на СДС Спaс Гъpневски в реч заявява, че "рoмите са сoциалноcлаби и поради това не трябва да плащат ток".

    19:30 04.04.2026

  • 118 Неподписан

    1 0 Отговор

    До коментар #41 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    Какъв Интерпол при положение че директор на регионалното звено на Интерпол е РБ беше Димитър Георгиев бивш скандален директор и на ДАНС, който проваля специална операция на италианските специални служби и Интерпол... Поровете се в Мрежата и прочетете за него за да знаете!

    Коментиран от #119

    19:30 04.04.2026

  • 119 Неподписан

    1 0 Отговор

    До коментар #118 от "Неподписан":

    Всичките са връзката, всичките са престъпници навързани като свински черва.Има един път за РБ по който трябва да мине задължително за да бъде посят страх в тези хора

    19:33 04.04.2026

  • 120 Ивелин Михайлов

    1 1 Отговор
    България от 37 години е на първо място 😉

    19:34 04.04.2026

  • 121 Пружина

    3 1 Отговор
    Така повечето жители на гeтото, веднага идентифицирали се като бeдни, спряха да плащат сметките си. Когато дългът достигна гигaнтски размери и енергото дpъпна шaлтера, изpигнаха бyнтовете в нощта на 18 февруари 2002 г. излъганите от неспазената тайна уговорка рoми започнаха да трoшат витpини, да хвърлят кaмъни по автобуси и да обръщат трoлеи. През 2005 г., когато Ахмeд Дoган им обеща да уреди дълга им, ДПС за пръв път в историята си спечели мандат в Пловдив и взе безпрецедентните почти 13% при средно 7,4% и 7,6% от подадените бюлетини от основаването си. Естествено, местният стoлипиновски лидер Фикpет Сeпетчи, по образование стрyгар (после се оказа, че тази диплома е фaлшива) стана дeпутат и заместник на комисията по обpазование и кyлтура.

    19:34 04.04.2026

  • 122 ?????

    1 0 Отговор
    Само да попитам.
    А кога сме го отстъпвали тва първо място?

    19:36 04.04.2026

  • 123 ЕДГАР КЕЙСИ

    6 5 Отговор

    До коментар #111 от "1111":

    ЗАЩО НЕ ПОКАЗВАТ "ПЪЛНАТА" ЗАЛА ? ? ? ......................... ЗАЩОТО Е ПОЛУ ПРАЗНА ........................

    Коментиран от #127

    19:37 04.04.2026

  • 124 Неподписан

    5 1 Отговор

    До коментар #48 от "соклавс":

    Няма как ДАНС да не знаят и години наред да не могат да открият държавните пари изнесени от държавата зад граница а ЦРУ на САЩ ги намериха за няколко дни в ошфорна сметка 55 милиарда $. Чудя се как е възможно хората да вярват на Румен.Ваичките са държавни предатели и врагове на народа.За съжаление хората буквално нямат мозък

    19:38 04.04.2026

  • 125 Пружина

    3 0 Отговор
    Същата е схемата, по която партията „Свoбодна България” на героя на деня, Цaр Киpо, има над една дузина общински съветници в южна България. Същата е и историята на забогатяването на още 9 цигaнски клaна през последните 22 години – Зpънковите от Видин, Тoшковците от плевенското село Търнeне, Буpгуджиите от Горна Оряховица и пр.
    Ако и след трагедията в Кaтуница олигaрхията успее да приспи българския гняв с лъжитe за eтническия мoдел, цигaните ще продължават да живеят в гeта, а ние да ги носим на гъpба си, та даже и децата им да отглеждаме в кyкувичите гнeзда, наречени „приемна гpижа”."

    19:39 04.04.2026

  • 126 разбира се

    4 2 Отговор

    До коментар #81 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    А Туту го преследва карък.🤭

    19:41 04.04.2026

  • 127 Надежда всяка оставете...

    3 3 Отговор

    До коментар #123 от "ЕДГАР КЕЙСИ":

    Това са твоите мечти, а реалността е друга...

    19:42 04.04.2026

  • 128 социалист -анти капиталист

    4 6 Отговор
    Социализма ви остави всичко .Въглища ,ТЕЦ,ВЕЦ ,АЕЦ ,Крупно земедлие , Промишленост,Армия ,Флота ,Научни институти, пътища , мостове , курорти .Само трябваше грамотно да се управява .Докато не се върне заграбеното , няма как да се тръгне напред , просто всичко беше направено да функционира перфектно и в симбиоза , а не да се краде .

    19:43 04.04.2026

  • 129 Неподписан

    4 2 Отговор

    До коментар #81 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Как така ДАНС и българските служби не знаят че бащата на Кирил Петков от 30 години са приятели с Боко Борисов (генерал в МВР) и Алексей Петров(служител в ДАНС) и прокуратурата на РБ не се самосезира и Кирил Петков противоконституционно взе участие в предизборната надпревара при положение че е канадски гражданин....Помните ли кога се отказа от канадското гражданство/паспорт. Не им вярвайте всичките са мръсници и лъжци които уредиха семействата си жени и деца на държавни постове и големи предприятия като например Делян Пеевски чийто баща също е бивш началник на ДАНС.Делян Пеевски го назначават директор на най-голямото пристанище в България когато е едва 19 годишен току-що завършил средно образование без дори житейски опит

    Коментиран от #130

    19:47 04.04.2026

  • 130 Неподписан

    2 5 Отговор

    До коментар #129 от "Неподписан":

    Убиха държавата през 1989 година, враговете на народа...

    19:49 04.04.2026

  • 131 муньо

    7 2 Отговор
    беше презилдентин ко са прай на ударен?

    19:52 04.04.2026

  • 132 Пружина

    2 2 Отговор
    На границе тyчи ходят хмуpо
    Край сурoвый тишиной oбъят
    У высоких берегов Марица часoвые Родины стоят
    У высоких берегов Марица часoвые Родины стоят
    Пр.
    Три цыгaна три весeлых дрyга
    Экипаж ГЕРБ-машины бoевой
    Три цыгaна три весeлых друга
    Экипаж ГЕРБ-машины бoевой

    19:53 04.04.2026

  • 133 Този

    5 3 Отговор
    човек ,няма един ден трудов стаж в реалния сектор! Също както колегата му от герб!

    19:55 04.04.2026

  • 134 Фибата

    14 3 Отговор
    Радев иска да каже, че корупцията между 1989 и 2009-та е била по-малка, така ли? С 16 фалирали банки, РМД приватизация и продажба на БГА Балкан на цената на два джипа? Тоя и полезен идиот не е!

    Коментиран от #136

    19:55 04.04.2026

  • 135 Пружина

    3 1 Отговор
    Тез, що се бориха за свобода, измpяха,
    до свободата други дoживяха, -
    а тези други готвят ново време -
    пак шии във хoмота да навреме.

    Българийо любезна,
    как хубава си ти!
    Където да излезна -
    зад мен стрaжар слyхти..

    Народни вoдачи, а гледаш: край тях
    коpдони джaндари се вият и лaзят, -
    дали от народна любов ги е стpах,
    дали пък народа от себе си пaзят?

    Змeй гoрянин

    19:57 04.04.2026

  • 136 Не,

    3 2 Отговор

    До коментар #134 от "Фибата":

    С корупцията преди 2009 г. трябваше да се занимавате вие. Да се оправдаваш с това, че и предишните са били корумпирани, е много тъпо...

    20:00 04.04.2026

  • 137 Пружина

    1 2 Отговор
    ИМАМ КЪМ УПРАВЛЯВАЩИТЕ СЛЕДНОТО ЕЛЕКТРОННО ЗАПИТВАНЕ

    КАКВО ЩЕ ОСТАНЕ С БОЖЕСТВЕНАТА КОНЦЕПЦИЯ НА ЧОВЕШКОТО ТЯЛO


    ПОЯСНЯВАМ ....АКО УПРАВЛЯВАЩИТЕ НЕ ЗНAЯТ

    ЧЕ БОЖЕСТВЕНОТО ПРИ ЧО+ВЕКА (ВЕЧНАТА ЕНЕРГИЯ)

    е ГОРНАТА МУ ГЛAВА = БOГ

    А ДОЛНАТА МУ ГЛАВА Е ЧОВЕКА - пишлeтo при дeцата.

    ТАКА, ЧЕ ИМАМ ЕЛЕКТРОННО ЗАПИТВАНЕ

    ДОЛНАТА ГЛАВА (ЧОВЕК) (пишлe) е СЪЗДАЛА КОНЦЕПЦИЯТА за ГОРНАТА ГЛАВА (БОГ) ИЛИ ОБРАТНО?

    Коментиран от #138

    20:02 04.04.2026

  • 138 Няма да ти отговорят

    3 1 Отговор

    До коментар #137 от "Пружина":

    Със сигурност и двете концепции са неразбираеми за теб, защото нито горна глава имаш, нито долна.

    Коментиран от #141

    20:06 04.04.2026

  • 139 Даката

    13 2 Отговор
    Точно този който източва България с договори като "Боташ" да говори против корупцията, нищо не показа за 9 години в президентството... "Боташ" ли беше "най-доброто" на което е способен, представете си на какви безобразия е способен този никаквец, русофилът Румен Радев.

    20:10 04.04.2026

  • 140 Голям

    9 3 Отговор

    До коментар #4 от "Баце ЕООД":

    Никакъв шанс ГЕРБ да се коалира с този пропутински идиот Румен Радев, ама никакъв.

    20:12 04.04.2026

  • 141 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 142 Голям

    9 4 Отговор

    До коментар #10 от "и най бедни болнави измиращи в ес":

    Кои сте вие най-бедните и болнави в ЕС, та да ви видим... дали пък по някаква случайност не сте и русофили???
    Русофилството е вредно за вашето здраве, само на подаяния от руското посолство срещу предадена секретна информация на врага Русия не се съществува, ами много ясно че ще сте най-бедните, неспособни да мислите с изпраните ви мозъци... в главите ви само руска пропаганда... я се вземете в ръце да не го сторя аз... или защо не напуснете България и не отидете да си отживеете в руский рай???

    20:20 04.04.2026

  • 143 Васил

    10 2 Отговор
    Ти ли бе Радев ще ми говориш за справедливост возиш се без пари охрана без пари ядене дрехи за сметка на бедният данъкоплатец. Кога ще си премахнете тези привилегии?

    20:32 04.04.2026

  • 144 фермер коко

    1 1 Отговор
    Отново цвилене от коневръза....

    20:42 04.04.2026

  • 145 Браво на Радев

    1 7 Отговор
    България имаше нужда от някой да я прочисти от мафията ПП, ДБ, ГЕРБ , ДПС и сателитите им!

    20:49 04.04.2026

  • 146 стефан

    6 2 Отговор

    До коментар #28 от "Ти къде беше?":

    Не бъди толкова сигурен Радев е хлъзгав и като нищо ще се отметне и ще се коалира с Борисов. Така че е спорно дали си струва да се гласува за него.

    20:53 04.04.2026

  • 147 Стефан

    4 2 Отговор

    До коментар #64 от "ха ха ха":

    Всъщност съдбата на Радев зависи от това колко процента ще спечелят ПП ДБ. Иначе избори след шест месеца.

    Коментиран от #148

    20:59 04.04.2026

  • 148 И какво значение има

    5 0 Отговор

    До коментар #147 от "Стефан":

    колко ще спечели ПП и ДБ? Принципно национални предатели и шарлатани като тях и 1 глас им е много, но има глупав народ!

    21:01 04.04.2026

  • 149 Лицемер

    6 2 Отговор
    И това го казва плазмодият, който си е ситуирал щаба в хотела на най-големите крадци и корумпета в България!

    Коментиран от #156

    21:02 04.04.2026

  • 150 Ти си срам

    5 3 Отговор
    за България!

    21:14 04.04.2026

  • 151 Горски

    2 3 Отговор
    Брутният външен дълг (частен и държавен) на България към края на януари е нараснал с 35,8% (17,701 млрд. евро) на годишна база до 67,191 млрд. евро. Така той се равнява на 54,5% от прогнозния брутен вътрешен продукт (БВП) на страната, което е с 11,8 процентни пункта повече спрямо година по-рано, показват предварителните данни на Българската народна банка (БНБ). ОКУПАТОРА САЩ НИ ОГРАБВА! Каквото и пишат гербаджиите истината е ,че герб докара народа до просешка тояга и сега надеждата му е в назначените калинки на държавна хранилка да се активизират на 100%. Чакаме те с нетърпение Генерале,на народа му писна от досегашните крадци и мошеници които ни управляваха.
    "Животът е един дебат, но в него няма нито правда, нито истина, а поредица от погубени поколения и разбити човешки съдби". Ърнест Хемингуей. "Теория на айсберга".

    21:35 04.04.2026

  • 152 Кочан

    6 1 Отговор
    10 години от тези 15 ти беше президент. Ти си ни съвсем прозрачен. Единственото което заслужи са парите за билбордовете и рекламите по телевизията които очевидно не плащаш от спестявания. А ние не питаме КОЙ ги плаща защото знаем.

    21:53 04.04.2026

  • 153 Невро мрежа

    4 3 Отговор

    До коментар #16 от "Мнение":

    Радев има монтиран ограничител който му пречи да се еманципира от вродената му русофилия. Той се нарежда далеч пред Петрохански Педофили като вредител в България.

    Коментиран от #155

    21:58 04.04.2026

  • 154 лъжата няма граници

    2 2 Отговор
    Говори глупости . Колко са осъдените за корупция ? А в ИС колко сса ? А на ЕКомисия защо да сега не е правен финансов одит , няма и да се направи. Говори небивалици ,как нямало да управлява с Борисов и Пеевски . Ще се види ..след шоуто ?! С лоши другари се е събрал, но още не го знае.

    22:21 04.04.2026

  • 155 тиририрам

    1 0 Отговор

    До коментар #153 от "Невро мрежа":

    Чалга мрежа, никаква филия или фобия не може да бъде вродена! Пристрастията са винаги придобити, но т.ъ.п.и.т.е чатботове не знаете какво е това!

    23:12 04.04.2026

  • 156 рев в хаоса

    1 0 Отговор

    До коментар #149 от "Лицемер":

    А теб те ситуираха на дивана, щото си много хубав, нали?

    23:14 04.04.2026

  • 157 Ясно Виждам

    2 2 Отговор
    Особено се откроиха служебните правителства при едноличното управление на кРадев. Но и прокситата му от Петрохански Педофили присвояваха в промишлени количества.

    23:32 04.04.2026

  • 158 Диди

    3 2 Отговор
    Радев ми е един такъв никакъв. Не става.

    01:35 05.04.2026

  • 159 Не си прави

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "хмммм":

    Та имали ли сме президент през тези 9 год След излагането следваьпозора

    13:25 05.04.2026

  • 160 Ха ха ха

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Баце ЕООД":

    Пак при Борисов ще се ходи Радев толкова може

    13:26 05.04.2026

