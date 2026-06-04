ЕК: България е на първо място в ЕС по разходи за правосъдие като дял от БВП

Европейската комисия представи днес годишната си оценка за състоянието на правосъдните системи в ЕС. България е на първо място по разходи за поддръжка на съдилищата като дял от БВП - близо 0,7 на сто. Нашата страна е в средата на класацията, когато тези разходи се разпределят на глава от населението.
Цитирано е проучване на "Евробарометър" за доверието в съдебната система, според което около 35 на сто от българските граждани одобряват работата на правосъдието. От тези, които не я одобряват, 61 на сто са посочили като основна причина политическата или икономическата намеса в работата на съдиите, а 52 на сто - статута на съдиите, който не им дава достатъчно независимост. По брой на съдиите България е на пето място в ЕС и на десето по брой на адвокатите, сочат данните.
За последното десетилетие (2014-2024 г.) броят на заведените граждански, административни и търговски дела в България не се променя значително. България е втора в ЕС след Швеция по бързина на решаването на административни дела - за по-малко от година. Нашата страна е сред държавите от ЕС с най-малък брой "висящи" такива дела.
За 2024 г. у нас се отчита нарастване на продължителността на делата за пране на пари и по този показател нашата страна изостава над средното в ЕС. Същевременно в последните години България е на първо място в ЕС по бързина в решаването на дела за корупция.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Защото
Коментиран от #8
16:17 04.06.2026
2 честен ционист
16:18 04.06.2026
3 Пари
16:19 04.06.2026
4 Хубаво броят Глявете !
Излизане от Ситуацията !
Няма !
С Кръгъл Инат !
Явно Нещата !
Не се Получават !
16:23 04.06.2026
5 Тити
16:24 04.06.2026
6 Гост
16:24 04.06.2026
7 Иван Грозни
16:26 04.06.2026
8 За Какво Да завеждаш Дело ?
До коментар #1 от "Защото":За да трошиш нерви надежди и средства ли !
Феодала !
Е Винаги !
Прав !
Защото си е Платил !
И Плаща !
16:26 04.06.2026
9 мда
16:27 04.06.2026
10 И НА ПЪРВО МЯСТО
16:32 04.06.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Павел Пенев
16:49 04.06.2026
13 наблюдател
16:50 04.06.2026
14 🦁ЩЩД🦁
16:52 04.06.2026
15 604
17:13 04.06.2026
16 Така
17:20 04.06.2026
17 ужасен
17:30 04.06.2026
18 Поддържането на корупцията е скъпо
17:42 04.06.2026