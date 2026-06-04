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ЕК: България е на първо място в ЕС по разходи за правосъдие като дял от БВП

ЕК: България е на първо място в ЕС по разходи за правосъдие като дял от БВП

4 Юни, 2026 16:15 743 18

  • ек-
  • корупция-
  • правосъдие

Страната ни е на първо място в ЕС по бързина в решаването на дела за корупция

ЕК: България е на първо място в ЕС по разходи за правосъдие като дял от БВП - 1
Снимка: Shutterstock
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Европейската комисия представи днес годишната си оценка за състоянието на правосъдните системи в ЕС. България е на първо място по разходи за поддръжка на съдилищата като дял от БВП - близо 0,7 на сто. Нашата страна е в средата на класацията, когато тези разходи се разпределят на глава от населението.

Цитирано е проучване на "Евробарометър" за доверието в съдебната система, според което около 35 на сто от българските граждани одобряват работата на правосъдието. От тези, които не я одобряват, 61 на сто са посочили като основна причина политическата или икономическата намеса в работата на съдиите, а 52 на сто - статута на съдиите, който не им дава достатъчно независимост. По брой на съдиите България е на пето място в ЕС и на десето по брой на адвокатите, сочат данните.

За последното десетилетие (2014-2024 г.) броят на заведените граждански, административни и търговски дела в България не се променя значително. България е втора в ЕС след Швеция по бързина на решаването на административни дела - за по-малко от година. Нашата страна е сред държавите от ЕС с най-малък брой "висящи" такива дела.

За 2024 г. у нас се отчита нарастване на продължителността на делата за пране на пари и по този показател нашата страна изостава над средното в ЕС. Същевременно в последните години България е на първо място в ЕС по бързина в решаването на дела за корупция.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Защото

    10 0 Отговор
    няма дела !

    Коментиран от #8

    16:17 04.06.2026

  • 2 честен ционист

    11 0 Отговор
    Предполагам са били само 2 дела и са решили едното за Пепи Еврото с глоба и така по бързина сме първенци. Колко ли струва тоя водевил с Еврото като съдебни разходи?

    16:18 04.06.2026

  • 3 Пари

    13 0 Отговор
    на вятъра ! А състоянието ѝ е катастрофално !

    16:19 04.06.2026

  • 4 Хубаво броят Глявете !

    4 0 Отговор
    Но когато Главата Е Празна !

    Излизане от Ситуацията !

    Няма !

    С Кръгъл Инат !

    Явно Нещата !

    Не се Получават !

    16:23 04.06.2026

  • 5 Тити

    10 0 Отговор
    На първо място по разходи за правосъдие а правосъдие няма илинесамо за простолюдието.

    16:24 04.06.2026

  • 6 Гост

    14 0 Отговор
    Който си е имал вземане-даване с българското правосъдие знае каква пародия е. Плюя ви на правосъдието.

    16:24 04.06.2026

  • 7 Иван Грозни

    14 0 Отговор
    Най-вероятно най-корумпираните системи в страната с няколко/СЪДЕБНА,МВР,ЗДРАВЕ/.Но на първо място е съдебната.Няма ли правосъдие има корупция.Щом си платиш си оправдан без значение на престъплението.На тия баровци заплатите трябва да станат като на работниците.

    16:26 04.06.2026

  • 8 За Какво Да завеждаш Дело ?

    5 0 Отговор

    До коментар #1 от "Защото":

    За да трошиш нерви надежди и средства ли !

    Феодала !

    Е Винаги !

    Прав !

    Защото си е Платил !

    И Плаща !

    16:26 04.06.2026

  • 9 мда

    6 0 Отговор
    На чистачките в съда в пловдив раздават по няколко хиляди лева за дрехи на година. Не им дават дрехи , а пари.

    16:27 04.06.2026

  • 10 И НА ПЪРВО МЯСТО

    10 0 Отговор
    ПО БРОЙ ДЕПУТАТНИЦИ И МИЛИЦИОНЕРИ.

    16:32 04.06.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Павел Пенев

    9 0 Отговор
    Заплатите на съдии,прокурори,следователи и на ВСС и КС трябва да бъдат намалени с 50%. Освен това да се помисли,може ли един от изброените ако е некадърник, да си остане на столчето пожизнено?

    16:49 04.06.2026

  • 13 наблюдател

    5 0 Отговор
    Яденето и пиенето до посир.не приключи.Зега са в гърция и Испания-имоти и хубав живот!

    16:50 04.06.2026

  • 14 🦁ЩЩД🦁

    7 0 Отговор
    А казват,че затворите не достигат.Значи,разходите са за Висши Заплатки ! Впрочем,изхвърлете го това определение ""Висш" за съдилищата."Републикански" или "Централен" е много по-приемливо."Магистрат",брей голямата работа.Завършил някакво право и голям праз.Медицината и инженерното образование са Много по трудни.Но не сме се нарекли "Висши".

    16:52 04.06.2026

  • 15 604

    3 0 Отговор
    Е как не, раздават си и по 18та заплата за добре свършена работа!

    17:13 04.06.2026

  • 16 Така

    2 0 Отговор
    Е 20 000 заплата,5 000 за тогата и делата ги въртят 5-6 години, че и повече а бе ЛАПАЧИ

    17:20 04.06.2026

  • 17 ужасен

    1 0 Отговор
    Няма съдия и магистрати на високо ниво който да не е за затвора поне за десет години !!! Та те станаха милионери от това ,че пазят мафията , а ние чакаме правосъдие !!!!Просто на 100% трябва да се сменят всички ,заедно с чистачките за да станем бяла държава !

    17:30 04.06.2026

  • 18 Поддържането на корупцията е скъпо

    0 0 Отговор
    Защото е правова държава.

    17:42 04.06.2026

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