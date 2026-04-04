Костадин Ангелов: Крайно време е Радев да се позиционира – ляв ли е, десен ли е. Да намери себе си. Иначе лъжем хората

Тази седмица ГЕРБ представи управленската си програма до 2030 година. В нея от партията са записали, че настоящият данъчен модел ще бъде запазен. Това потвърди и водачът на листата на партията във Велико Търново проф. Костадин Ангелов в предаването „Офанзива с Любо Огнянов”.

„Дори възнамеряваме да намалим данъците. В Закона за корпоративното подоходно облагане въведохме изричен текст за инвеститори в иновативни технологии с научно-развойна дейност да имат по-ниски данъци”, обясни той.

Ангелов отговори на обвиненията на Румен Радев, че програмата на ГЕРБ е преписана. „Вероятно програмата на „Прогресивна България” е вдъхновена от Томислав Дончев през 2019 г. Ако вземете програмата на ГЕРБ от 2021 г. „България – следващото поколение”, ще видите, че голяма част от нея, дори 80% – съвпада с програмата на „Прогресивна България”, каза Ангелов.

„Крайно време е Радев да се позиционира – ляв ли е, десен ли е. Да намери себе си. Иначе лъжем хората”, допълни той.

По отношение на мерките, предприемани от служебния кабинет срещу кризата, Ангелов каза, че хората не ги усещат. „Сега бях в Ресен. Хората не вярват на правителството”, каза той.

„През 2020 г. - световна криза, затворени икономики. Ние тогава предприехме бързи и навременни мерки. И знаем как се прави това. Сега виждаме мимикрия на мерки. Хората дори не знаят, че има такива”, коментира той.

„Финансовият министър Клисурски каза: „Милиард и половина евро дефицит за първото тримесечие. Бюджетът е на автопилот”. Какво означава това? Вярно, че пилотът е в предизборна кампания. Ама това означава, че самолетът е на автопилот, няма пилот в държавата. Това е опасно”, каза Ангелов. Правителството се държало като „констататор”, а от него се очакват решения.

„Трябва да осигурим ниска цена на енергийните ресурси, да доведем инвеститори с развойно научна дейност. Трябва да имаме икономика с висока добавена стойност”, каза Ангелов.

От ГЕРБ залагат минимална работна заплата от 1 000 евро, а средната 2 500. „ГЕРБ е била пример за водене на тристранен диалог. Сядаме и се разбираме. Ще го направим чрез увеличаване на БВП”, каза Ангелов.