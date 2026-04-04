Костадин Ангелов: Крайно време е Радев да се позиционира – ляв ли е, десен ли е. Да намери себе си. Иначе лъжем хората
  Тема: Избори

4 Април, 2026 19:23 1 886 111

Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Тази седмица ГЕРБ представи управленската си програма до 2030 година. В нея от партията са записали, че настоящият данъчен модел ще бъде запазен. Това потвърди и водачът на листата на партията във Велико Търново проф. Костадин Ангелов в предаването „Офанзива с Любо Огнянов”.
„Дори възнамеряваме да намалим данъците. В Закона за корпоративното подоходно облагане въведохме изричен текст за инвеститори в иновативни технологии с научно-развойна дейност да имат по-ниски данъци”, обясни той.

Ангелов отговори на обвиненията на Румен Радев, че програмата на ГЕРБ е преписана. „Вероятно програмата на „Прогресивна България” е вдъхновена от Томислав Дончев през 2019 г. Ако вземете програмата на ГЕРБ от 2021 г. „България – следващото поколение”, ще видите, че голяма част от нея, дори 80% – съвпада с програмата на „Прогресивна България”, каза Ангелов.

„Крайно време е Радев да се позиционира – ляв ли е, десен ли е. Да намери себе си. Иначе лъжем хората”, допълни той.

По отношение на мерките, предприемани от служебния кабинет срещу кризата, Ангелов каза, че хората не ги усещат. „Сега бях в Ресен. Хората не вярват на правителството”, каза той.

„През 2020 г. - световна криза, затворени икономики. Ние тогава предприехме бързи и навременни мерки. И знаем как се прави това. Сега виждаме мимикрия на мерки. Хората дори не знаят, че има такива”, коментира той.

„Финансовият министър Клисурски каза: „Милиард и половина евро дефицит за първото тримесечие. Бюджетът е на автопилот”. Какво означава това? Вярно, че пилотът е в предизборна кампания. Ама това означава, че самолетът е на автопилот, няма пилот в държавата. Това е опасно”, каза Ангелов. Правителството се държало като „констататор”, а от него се очакват решения.

„Трябва да осигурим ниска цена на енергийните ресурси, да доведем инвеститори с развойно научна дейност. Трябва да имаме икономика с висока добавена стойност”, каза Ангелов.

От ГЕРБ залагат минимална работна заплата от 1 000 евро, а средната 2 500. „ГЕРБ е била пример за водене на тристранен диалог. Сядаме и се разбираме. Ще го направим чрез увеличаване на БВП”, каза Ангелов.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Даниел

    127 7 Отговор
    Ние всички знаем,че лъжете непрестанно,костадине!

    Коментиран от #35

    19:25 04.04.2026

  • 2 Левски

    106 7 Отговор
    Ами, ако е среден, какво ще правите, смешници.

    Коментиран от #61, #63

    19:26 04.04.2026

  • 3 Ами то вие

    82 3 Отговор
    политиците само лъжете хората бре...

    19:26 04.04.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 пенсионер от Варна

    17 50 Отговор
    него ли разбра !? - десен либерал е ! виж му лъжливата програма !

    19:26 04.04.2026

  • 6 Мюмю

    79 7 Отговор
    ти па кой си да му даваш наклон ве

    Коментиран от #37

    19:28 04.04.2026

  • 7 За теб

    81 1 Отговор
    е ясно - ляв , селяндур , фалшив , алчен , лъжец , заграбил милиони от Александровска , мазник около тези , от които има интерес и абсолютно и задължително затворник !

    19:29 04.04.2026

  • 8 Спиди

    71 0 Отговор
    Важно е че знаеме за теб,ти си твърде ляв с доктор професссссор Александър Оскар

    19:29 04.04.2026

  • 9 Жувотну

    35 0 Отговор
    Гал Папа наобратно

    19:29 04.04.2026

  • 10 Чапай

    54 4 Отговор
    Държи ви под напрежение,не знаете дали ваще врътки ще минат при него ли?Туй да не ти е ковид,тук игрите са други.

    19:30 04.04.2026

  • 11 аз да питам

    73 3 Отговор
    Интересно, Коцето досега що не е поискал Пеевски да се позиционира? Да не се притеснява нещо?

    19:30 04.04.2026

  • 12 КРАЙНО ВРЕМЕ Е

    57 3 Отговор
    И ти да се позиционираш дали си пьодал.

    19:31 04.04.2026

  • 13 додо2026

    50 3 Отговор
    Крайно време е за раирани костюми! Не мога да се примиря
    с Боко с Прасе с тошко с копейки
    гласувай , 70%!

    19:32 04.04.2026

  • 14 нито едно от двете е

    13 32 Отговор
    той Просто е избрания за еднодневката на която го закачиха. Естествено все още не го знае

    19:35 04.04.2026

  • 15 Така Така

    19 5 Отговор
    Кво значение има бе кой ряв и кой секен всичките сте

    19:36 04.04.2026

  • 16 Файърфлай

    56 3 Отговор
    Добрите лекари,учители, инженери не са нито "леви",нито " десни".Те са професионалисти,макар че намаляват със страшна сила.Аз на тоя "лекар" и кръвното ми няма да му разреша да премери.

    19:36 04.04.2026

  • 17 Ивелин Михайлов

    56 3 Отговор
    Вие от 17 години лъжете хората бе гербари!🤬💀

    19:38 04.04.2026

  • 18 Бойко Българоубиец

    40 3 Отговор
    Хехе ми то аз винаги лъжа хората, ама те са стадо и затова винаги ми вярват 😏😏😏😏

    19:38 04.04.2026

  • 19 И тоя ли депутат?

    40 3 Отговор
    Що ще Костадинов в политиката? И куп още недомислия

    Коментиран от #75

    19:39 04.04.2026

  • 20 Палячо

    41 0 Отговор
    Като направиш Коалиция с между БСП и Герб каква Коалиция е? Лява, Дясна или КОРУПЦИОННА

    Коментиран от #108

    19:41 04.04.2026

  • 21 Дориана

    34 3 Отговор
    Това агресивно популистко поведение е типично за представителите на ГЕРБ/ СДС, които са изнервени, че властта им се изплъзва и заедно с това завладяната държава. Няма леви и десни в съвременната политика и те би трябвало да го знаят. Всички партии вече едновременно изпълняват леви и десни политики. Те каква политика изпълняваха на леви когато надуха в пъти заплатите на полицаите и като раздуваха щатовете в Администрацията. По- важния въпрос, който те умишлено прикриват е унищожението на корупцията и мафията довели да Завладяната държава.

    19:41 04.04.2026

  • 22 За теб

    35 3 Отговор
    сме наясно ,че много лъжеш!

    19:42 04.04.2026

  • 23 койдазнай

    32 3 Отговор
    Ма г-н Професоре,
    Те хората искат да бъдат лъгани! А ко не искаха, баце да беше от 20 години в затвора!

    19:43 04.04.2026

  • 24 ежко

    31 7 Отговор
    Няма такова нещо "ляв" и "десен".БСП като е "лява" е пълна с червени милионери, каква лява, какви 5 лева?Вие ГЕРБ като минавате за "десни",а раздавате пари наляво и на дясно, това дясно ли е?Радев е този ,който има реален шанс да ви смячка суратите,а ако ви вкара и по затворите, цял живот ще гласувам за него!

    Коментиран от #85

    19:43 04.04.2026

  • 25 ха ха

    29 3 Отговор
    типичен кадър на герб , където и да го поставят опосква всичко по добре от скакалците , ще увеличат брутния продукт като продадат човешките души на сатаната

    19:44 04.04.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Какво да се позиционира, ве пен...

    21 6 Отговор
    ...дел мазен?! Той си е при вас - част от мафиотските ви сглобки!

    19:45 04.04.2026

  • 28 Бай Ганю

    19 3 Отговор
    Ти недей му дава наклон науя на Радев!

    19:45 04.04.2026

  • 29 Ццц

    23 4 Отговор
    Цайс, тебе те знаем, че ни лъжеш още като неизвестно Джи пи по ковида.

    19:45 04.04.2026

  • 30 язовец

    28 3 Отговор
    Ангелов , не можеш да даваш наклон на Президента какво да прави .Връщайте заграбеното , докато още можете с добро .Държавата не ви е бащиния

    19:46 04.04.2026

  • 31 Стършели

    26 6 Отговор
    Радев е личност а не лява или дясна мижитурка!
    А има и Център, или не си на ясно с политологията Костадине?

    Коментиран от #44

    19:46 04.04.2026

  • 32 РЕАЛИСТ

    32 3 Отговор
    Този льльо ли ще нарежда на Радев. Бойко винаги ги събира по-глупави и от него, та да не му вземат мястото.

    19:47 04.04.2026

  • 33 Ти слузесто

    31 3 Отговор
    Жалко нищожество не си спирал да лъжеш хората

    19:47 04.04.2026

  • 34 Френолог

    24 3 Отговор
    По физиономията ще го познаете, по думите ще го разберете , какъв е този индивид.

    19:48 04.04.2026

  • 35 Прав си!

    28 1 Отговор

    До коментар #1 от "Даниел":

    Toва обратното Костадин Ангелов, вместо да е в затвора за кражби и съсипване на Александровска болница, си показва лакираните нокти и гримираните вежди по телевизията.

    19:50 04.04.2026

  • 36 Ха ха

    13 7 Отговор
    Той е десен с леви кремалски наклоности и боташ американски предате.

    19:51 04.04.2026

  • 37 Ами

    5 1 Отговор

    До коментар #6 от "Мюмю":

    Информирай се малко,преди да плюеш,без да знаеш.

    19:52 04.04.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Арт

    9 1 Отговор
    Ляв десничар е. Сега какво?

    19:54 04.04.2026

  • 40 Разбира се,

    7 9 Отговор
    че лъже. Ако се позиционира ще изгуби половината блеене на овцете.

    19:54 04.04.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 ШЕФА

    26 2 Отговор
    Вижте кой говори за лъжи,престъпника К.Ангелов обрал Александровска болница с 250 милиона и не е в затвора !!!!! Гьонсурат

    19:57 04.04.2026

  • 43 В.Г. З.ГЮТЕРЕНИ

    9 2 Отговор
    В МАЛКА.БЪЛГАРИЯ ДАНАКОЗАПЛАТАДЖИЙТЕ ОСНОВЕН ГОЛЯМ НАЦИОНСЛЕН ПРОБЛЕМ.
    Заплатите им от данъци от.5 хл евро нагоре.
    Големи различия ПРАФИРАЩИ. В ДОХОДИТЕ.

    19:58 04.04.2026

  • 44 Хайде стига

    5 7 Отговор

    До коментар #31 от "Стършели":

    Каква точно програма ще се изпълнява е важно.Например,пенсионерите искат високи пенсии, а бизнеса не иска данъците да се вдигат.На кого ще угажда?Външната политика също е важна.Кирчо и Кокорчо ни обещаваха с десни мерки,леви резултати,но излезе едно нищо.Та Р. Радев като техен баща,ни обещава още от същото.

    19:59 04.04.2026

  • 45 Марис

    17 0 Отговор
    Вие, че лъжите хората е ясно, няма спор !!

    20:01 04.04.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 ООО ПРОФЕСОРЧЕ

    23 0 Отговор
    ВИЕ КРАДЕТЕ 15 ГОДИНИ И НА ЛЯВО И НА ДЯСНО

    20:07 04.04.2026

  • 48 Данко Харсъзина

    0 18 Отговор
    ГЕРБ сцепиха Боташа. А това е само началото.

    Коментиран от #53

    20:08 04.04.2026

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 1111

    6 0 Отговор
    Не се присъединявайте към него като говорите в 1л., мн.ч.!
    Опитните политици не правят такива грешки!

    20:11 04.04.2026

  • 52 Минувач

    15 1 Отговор
    Прокуроа заедно със съдиите мафиоти отлита с двеста затова ревеш ! И троянският ви кон ИТН са 0,3% хихи

    20:12 04.04.2026

  • 53 Обратното се случи

    22 3 Отговор

    До коментар #48 от "Данко Харсъзина":

    В ГЕРБ цари хаос! Даже се чува рев в хаоса!;)

    20:12 04.04.2026

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Нехис

    6 6 Отговор
    Правителството се държало като „констататор”, а от него се очакват решения.

    Кратко, точно и ясно.
    Комунягите на Мунчо и Бсп са царе на констатациите и бъдещето време.
    Другари, ние ЩЕ живеем по-добре......

    20:15 04.04.2026

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Тц,тц,тц 😂😂😂

    6 6 Отговор
    Сега Мунчо за колко дни😂 ще ни оправи?🤣🤣

    Коментиран от #69

    20:15 04.04.2026

  • 58 Хаха

    8 2 Отговор
    Кво и дреме на Костадинка какъв е Радев!?
    Всички знаем, че той /или тя/ е на левия бряг на 100 процента!
    👈 🫂 ⬅️

    20:15 04.04.2026

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    18 2 Отговор
    Доктор Ботоксов не може да казва на ГЕНЕРАЛА, че трябвало да се позиционира.
    Ако реши - ще го направи, ако не реши - няма.
    И в двата случая ГЕРБ ще ду@т супата...

    20:17 04.04.2026

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 Непоръбен

    9 0 Отговор

    До коментар #2 от "Левски":

    Непоръбен, среден добре ли е ?

    20:25 04.04.2026

  • 64 Шестопръстната Ръка

    6 0 Отговор
    Спомени от преди нядколко години.... Ходя... Ходя... и Ходейки за добро здраве гледам... спира потайно една кола за каране на трупове и от нея излиза "ШЕСТОПРЪСТАТА РЪКА" на Костадин Ангелов с инжекция в ръка и почна да ме гони, да ме набоде... Очите ми се втренчиха ... Косата ми настръхна и се наежи.. Мускулите ми заработиха... Костите ми започнаха да бягат по улиците, парковете... А тя след мен бягаше с насочена спринцофка да ме боцне. Накрая тя се измори от бягане и аз не инжектирания оживях след здравословно бягане!

    20:30 04.04.2026

  • 65 Пипи дългото чорапче

    14 2 Отговор
    Коце, какъвто лекар беше, такъв политик стана!
    Радев отдавна се е позиционирал поне за теб - среден ! Иняма да те излъже!!!

    20:34 04.04.2026

  • 66 Буци

    9 0 Отговор
    Коце, за теб знаем, че си на левия бряг.. Крайно ляв си.

    20:36 04.04.2026

  • 67 КацамуН

    5 0 Отговор
    Ляводесен руски слуга, по-скоро среден руски слуга.

    20:40 04.04.2026

  • 68 Шестопръстната Ръка

    4 0 Отговор
    "Шестопръсната ръка" със спринцовка в ръка плаче: Няма къде да я забиваме веке инжекцията! Народа бяга от нас! Моргите веке са празни! Ко да прайм? Оооо ето.... намерихме изхода - "100 млн. лева веке са изчезнали" и народа треба да ни ги плати!

    20:42 04.04.2026

  • 69 за колко ?

    0 0 Отговор

    До коментар #57 от "Тц,тц,тц 😂😂😂":

    Е как за колко.!? - Та той вече ни оправя

    20:43 04.04.2026

  • 70 КОЦЕ КОЦЕ

    10 2 Отговор
    КВИ ГЛУПОСТИ ГОВОРИШ ЗА ПРЕЗИДЕНТА МНОГО НИСКА ЛЯВА ТОПКА СИ.ЦЕЛУНИ РЪЧИЧКАТА НА БАНКЯТА ДЕТО ТЕ СПАСИ ОТ ЗАТВОРА НАЛИ ЗНАЕШ И АЗ ЗНАМ.

    20:44 04.04.2026

  • 71 ДОЧУТО

    2 5 Отговор
    -ТАТЕ,ТАТЕ, р"ум€н" БО(га)ТАШ ЛЯВ ЛИ € ,В СМИСЪЛ П€ Д€ Р. $Т ЛИ €?

    -Н€ ТАТИ, т€ $ митко $€(Х)кр€тарката И гълъбч€то дон€в ОТДАВНА $ТАНАХА Г€ ЙО В€(€вро-дж€н дъри) ,НА ГЪРБА НА НАРОДА....!

    20:51 04.04.2026

  • 72 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 73 Кой остави в ма милиони дългове

    2 0 Отговор
    Той
    Няма нужда от коментар

    20:54 04.04.2026

  • 74 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 75 Да като москов дето

    6 0 Отговор

    До коментар #19 от "И тоя ли депутат?":

    Всеки път едни шерпове скапани му събират подписи дано пак се набутва на топло
    Това не са никакви лекари
    Жалки подметки изкривени лаещи

    21:00 04.04.2026

  • 76 хихи

    5 1 Отговор
    Българина няма избор!! Всички сте хванати за топките от ЕС и ЕЦБ...Каквото поискат това ще гласувате!!

    21:00 04.04.2026

  • 77 Каменов

    1 0 Отговор
    Крайно време е и герп да реши !!!

    21:03 04.04.2026

  • 78 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 79 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 80 Шестопръстната Ръка

    3 1 Отговор
    Добре де, Костадин Ангелов, ако се разболее някой на село в балкана, как ще звънна на хеликоптер да ме вземе? Има ли начин? Кой е и номера на хеликоптерния телефон? Примерно се намирам между животните в обoра и нещо ме заболи - примерно някоя кoза ме бoдне! Ако знам номера на телефона, ще звънна, че съм в обoра. Хеликоптера може ли да ме разпознае, като съм между животните? Въобще обяснете на животновъдите, как стои тази хеликоптерна медицина? Или след като ме разпознае всред животните, с каква летяща инжекция ще ме прасне, за да ме излекува? От там ли дойде и инжектирането на oвцете с oвча бoлест, та вeке ни oвце има, ни мляко има, ни oвче сирене има... по магазините само сирене с убийcтвено пaлмово маcло без инжекции има! Тия медицински хеликоптери дето ги купихте с парите народни, те ли откриха, че oвцете по планините хранешти се с зелена тревичка са бoлни?

    21:06 04.04.2026

  • 81 Хммм,

    3 8 Отговор
    То е ясно, че самия Радев няма никаква идея за развитието на държавата в следващите години, освен единствената му мечта да станем отново саелит на Москва, но за съжаление и всички останали не са по наясно от него по какъв път е най добре да вървим. Всички чертаят пътя на личната си изгода, но не това е доброто за народа. Коалицията Путин и коалицията Тръмп се оказаха с твърде много участници и привърженици.

    21:07 04.04.2026

  • 82 Змията радев

    3 3 Отговор
    Преструвам се на ляв, десен, среден, според случая. Но основната цел за която ще ме назначат от посолствоТО като натовски генерал е да направя България като аванпост във войната на ес срещу Русия. Като начало Барна и Бургас ще се превърнат в американски военноморски бази за целта. То и сега британските военни пускат морските дронове в Черно море от Варна, уж от неиндентифицирана база.

    21:07 04.04.2026

  • 83 хаха

    8 2 Отговор
    Абе ботоксов крадлив ШОПАР... Това че ти се наричаш "десен" не те прави такъв бе урУТ!

    И аз се наричам центрист, ама и левите и десните ще сте съседи по легло в трудовите "организации". А метанът е скъп вече. Та ще видим какво ще ви правим.

    Арбайт махт фрай цигойнър!

    21:10 04.04.2026

  • 84 Бай Хой

    9 2 Отговор
    Аааа ботокс ти жив ли си ве!?!?! Бравус ,като порцеланова кукла си ,евала ....

    21:11 04.04.2026

  • 85 Радеф

    4 3 Отговор

    До коментар #24 от "ежко":

    Няма да мачкам сурата на никой. Просто ще изпратя синчетата ви в укрия да умират за отслабването на Русия, че украинците са на изчерпване. Там от 52 милиона останаха 15, тук за година ще ви намаля до 5-600 хиляди.

    21:12 04.04.2026

  • 86 Маринов

    4 2 Отговор
    КРАЙНО ВРЕМЕ е
    Вие с Г-н Бприсов
    и Вашата ОРДА
    Които
    ЗАРОБИХТЕ Народа ни
    и ПОКОЛЕМНИЯТА им
    с НАТ 120 МЛИАРДА Лева
    Заеми
    и
    ПРЕВЪРНАХТЕ България
    в "Евроатлантитцеска"
    КОЛКОНИЯ
    да ИЗЛЕТИТЕ
    на БУНИШТЕТО На ИСТОРИЯТА!!!

    21:21 04.04.2026

  • 87 Скрий се

    10 2 Отговор
    Този шопар каза ли през всичките избори когато баламосваха с Борисов и другите крадци, че ще са с Пеевски, не казаха, но се сляха. Леви или десни са герберските крадци които купуват, заплашват даже депутатите от другите партии вътре в НС, за да прокарвате антибългарските закони, тези които ви нарежда Пеевски и стотици мафиоти, които нямат и един ден трудов стаж, но имат милиони в България и чужбина.За да можете да крадете още, или за да не ви съдят за големите кражби се съюзявате даже с дявола. Вие най много време управлявахте и сте най много виновни за заграбването, за предателството, за принизяването на институциите с назначаване на некомпетентни, необразовани, но послушни калинки. Той е крадец и Вие сте крадци, за това се разбирате.

    Коментиран от #90

    21:22 04.04.2026

  • 88 Абе герберистите не знаят ли чий е Крим

    1 2 Отговор
    Костадин Ангелов: Крайно време е Радев да се позиционира – ляв ли е, десен ли е. Да намери себе си. Иначе лъжем хората
    -;-
    аз пък си знам че Боташа си и като Шитнкойна ПРОРУZZКИ

    21:22 04.04.2026

  • 89 иис

    2 2 Отговор
    Демоните на ИЗ изпълзяха за да задръстят ефира с недодяланите си постове. Много ни завиждат руснаците че въпреки Партията на Петроханците и Подлогата кРадев България върви напред.

    21:25 04.04.2026

  • 90 Сега Герб ще се Сглоби с ПБ

    1 4 Отговор

    До коментар #87 от "Скрий се":

    Скрий се
    11ОТГОВОР
    Този шопар каза ли през всичките избори когато баламосваха с Борисов и другите крадци, че ще са с Пеевски, не казаха, но се сляха.
    -;-
    Властта била сладка- така ми казаха

    така че след 19.04,2026 до 1 месец и ГЕРБ и ПБ ще се сглобят.
    Важното е да има далавера и да се хранят партизаните и ятаците.

    21:25 04.04.2026

  • 91 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 92 сноу

    4 3 Отговор
    Коце,коце...абе вземи ги забърши тия лиги ,че като потекат локви правят бе човек...Все пак пред името ти д-р стои...

    21:45 04.04.2026

  • 93 Зъл

    0 3 Отговор
    Гласувам за тези които увеличат парите за влизане в ДДС от 50 на 100 евро което гербаджиите намалиха

    21:55 04.04.2026

  • 94 Кръсник

    3 0 Отговор
    ПРОФ.АН ГЕЛОВ!

    22:08 04.04.2026

  • 95 Баба Йоца

    5 4 Отговор
    А ТИ ЛЯВ ИЛИ ДЕСЕН СИ ПРАВ ИЛИ ОБРАТЕН ???

    22:16 04.04.2026

  • 96 А ти от кои си бе мушморок?

    5 2 Отговор
    Само крадене и схеми.Всички сте за затвора.

    22:23 04.04.2026

  • 97 крайно време е да изхвърлим боклука

    4 1 Отговор
    Герб леви или десни са?
    Крайно време е да се определят.
    Ааа, те били център, ами тогава, защо да не може и Радев да е център?

    22:24 04.04.2026

  • 98 Смешник

    1 8 Отговор
    Не го харесвам но тук Ангелов е прав Радев трябва за каже с Русия ли е или е натовски генерал Иначе на въпроса чий е Крим отговаря Укрински е но в момента е руски

    Коментиран от #100

    22:36 04.04.2026

  • 99 Дзак

    5 0 Отговор
    И през такова нещо минахме. Студентски кооперации и фондации без данъци. Бюджета на дефицит, галопираща инфлация.

    23:01 04.04.2026

  • 100 не-е

    0 5 Отговор

    До коментар #98 от "Смешник":

    Каза: Руски е, какъв да бъде?
    Радев е една подлога както каза Митрофанова. Въпроса е кой иска да бъде подлога и кой не.

    23:21 04.04.2026

  • 101 Вижда се

    4 0 Отговор
    Физиономия на лъжец-мушенник с връзка

    23:47 04.04.2026

  • 102 Пенсионерка

    4 0 Отговор
    За такива празнословци има поговорка: Седи, седи, пък рече на магарето” чуш”. С една дума нищо съществено, но държи да извие гласа.

    23:49 04.04.2026

  • 103 Преди избори се правят на леви и десни

    3 0 Отговор
    За пред плебеите след изборите се коалират гарван гарвану око не вади

    00:12 05.04.2026

  • 104 Да ти си прав

    0 0 Отговор
    В Център е. Защото по много позиции са леви , много са десни
    Данъци плоски намалени. Руски петрол
    ТРЯБВА ДА Е БГ ЛЕВ НО ДОСЕГА НЕ КАЗАЛ ще имали и ще подкрепили за бг лев референдум.
    НИЩО ОСВЕН
    ЧЕ ГО ОВЪРТАТ ЗА САРАФОВ. И ТО Е НИЩО НЯКОЛКО ПОПРАВКИ В ЗАКОНА ЗА ВСС ГЛАВЕН ПРОКУРОР И ИНСПЕКТОРАТ - ВЪТРЕШЕН ОТДЕЛ НА СЪДЕБНАТА СИСТЕМА , СЛЕДСТВИЕТО ИМА ЗАДАЧА ДА РАЗСЛЕДВА САМО ВЪНШНИ СЛУЧАЙ В КОЙТО НЕ СА ЗАМЕСЕНИ УЧАСТНИЦИ В СЪДЕБНАТА СИСТЕМА. ЗДРАВНАТА ДИСТЕМА Е ОТ САЩ СИН КРЪСТ/СИН ЩИТ ЧИКАГО.

    03:07 05.04.2026

  • 105 Георгиев

    1 1 Отговор
    Не ми го хвали Томислав Дончев. За това, че похарчи 1 млрд лева за електронно правителство, а такова няма, заедно с Боко трябва отдавна да са в затвора. ГЕРБ като имал такава програма, защо е лъгал и продължава да лъже хората? Иска се коалиция от 70% след изборите и да се почне от бюджета и веднага след приемането му - преработка на Наказателния кодекс, глава длъжностни престъпления. Най лесно е сроковете на наказанията да се удвоят, утроят; да обхванат всички власти. След това да се пристъпи към промени в НПК, за съкращаване на процедурите до крайното съдебно решение. И т.н. В затворите да започнат да влизат всякакви престъпници, не само кокошкари. Правят се огромни кражби чрез длъжностни престъпления, под прикритието на демокрацията. Чакаше се да преминат 35 години, да се промени самосъзнанието на хората, да свикнат, че това е норма и право на управляващите. И естествен стремеж на личностите за участие в управлението. Както писа Жельо Желев, демокрацията не е слободия и тя идва след тоталитаризма, но когато е узряла. Ако й е рано - обратно в тоталитаризма, докато й дойде времето. Това е.

    07:18 05.04.2026

  • 106 Между редовете

    1 0 Отговор
    Ангелов- аз съм пълен идиот и от нищо не разбирам, но и Радев трябва да го изкараме такъв

    08:23 05.04.2026

  • 107 Онзи

    0 1 Отговор
    Румен лъже от мтого време. И на гола кука лови разноцветни риби. Той за това мълчи и увъртъ

    09:22 05.04.2026

  • 108 Да допълня

    0 0 Отговор

    До коментар #20 от "Палячо":

    Коалиция ГЕРБ-БСП, но К.Добрев е дясна ръка на Шиши , та и той е с тях и гледай за какво крадене става на въпрос !!! И това всичко става защото народа не му дреме !!! В Румъния вкараха сумати крадци в затвора !!!

    09:25 05.04.2026

  • 109 Щом казва че ще намаляват данъците

    0 0 Отговор
    Значи работата отива на зле за Герб

    09:34 05.04.2026

  • 110 Българин е

    0 1 Отговор
    Ей много ви сърби.

    Коментиран от #111

    10:54 05.04.2026

  • 111 кат

    0 0 Отговор

    До коментар #110 от "Българин е":

    маа ти

    11:00 05.04.2026

