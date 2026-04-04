Костадин Ангелов: Крайно време е Радев да се позиционира – ляв ли е, десен ли е. Да намери себе си. Иначе лъжем хората

Тази седмица ГЕРБ представи управленската си програма до 2030 година. В нея от партията са записали, че настоящият данъчен модел ще бъде запазен. Това потвърди и водачът на листата на партията във Велико Търново проф. Костадин Ангелов в предаването „Офанзива с Любо Огнянов”.
„Дори възнамеряваме да намалим данъците. В Закона за корпоративното подоходно облагане въведохме изричен текст за инвеститори в иновативни технологии с научно-развойна дейност да имат по-ниски данъци”, обясни той.
Ангелов отговори на обвиненията на Румен Радев, че програмата на ГЕРБ е преписана. „Вероятно програмата на „Прогресивна България” е вдъхновена от Томислав Дончев през 2019 г. Ако вземете програмата на ГЕРБ от 2021 г. „България – следващото поколение”, ще видите, че голяма част от нея, дори 80% – съвпада с програмата на „Прогресивна България”, каза Ангелов.
„Крайно време е Радев да се позиционира – ляв ли е, десен ли е. Да намери себе си. Иначе лъжем хората”, допълни той.
По отношение на мерките, предприемани от служебния кабинет срещу кризата, Ангелов каза, че хората не ги усещат. „Сега бях в Ресен. Хората не вярват на правителството”, каза той.
„През 2020 г. - световна криза, затворени икономики. Ние тогава предприехме бързи и навременни мерки. И знаем как се прави това. Сега виждаме мимикрия на мерки. Хората дори не знаят, че има такива”, коментира той.
„Финансовият министър Клисурски каза: „Милиард и половина евро дефицит за първото тримесечие. Бюджетът е на автопилот”. Какво означава това? Вярно, че пилотът е в предизборна кампания. Ама това означава, че самолетът е на автопилот, няма пилот в държавата. Това е опасно”, каза Ангелов. Правителството се държало като „констататор”, а от него се очакват решения.
„Трябва да осигурим ниска цена на енергийните ресурси, да доведем инвеститори с развойно научна дейност. Трябва да имаме икономика с висока добавена стойност”, каза Ангелов.
От ГЕРБ залагат минимална работна заплата от 1 000 евро, а средната 2 500. „ГЕРБ е била пример за водене на тристранен диалог. Сядаме и се разбираме. Ще го направим чрез увеличаване на БВП”, каза Ангелов.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
19:25 04.04.2026
19:26 04.04.2026
19:28 04.04.2026
с Боко с Прасе с тошко с копейки
гласувай , 70%!
19:32 04.04.2026
23 койдазнай
Те хората искат да бъдат лъгани! А ко не искаха, баце да беше от 20 години в затвора!
19:43 04.04.2026
31 Стършели
А има и Център, или не си на ясно с политологията Костадине?
Коментиран от #44
19:46 04.04.2026
35 Прав си!
До коментар #1 от "Даниел":Toва обратното Костадин Ангелов, вместо да е в затвора за кражби и съсипване на Александровска болница, си показва лакираните нокти и гримираните вежди по телевизията.
19:50 04.04.2026
До коментар #6 от "Мюмю":Информирай се малко,преди да плюеш,без да знаеш.
19:52 04.04.2026
43 В.Г. З.ГЮТЕРЕНИ
Заплатите им от данъци от.5 хл евро нагоре.
Големи различия ПРАФИРАЩИ. В ДОХОДИТЕ.
19:58 04.04.2026
44 Хайде стига
До коментар #31 от "Стършели":Каква точно програма ще се изпълнява е важно.Например,пенсионерите искат високи пенсии, а бизнеса не иска данъците да се вдигат.На кого ще угажда?Външната политика също е важна.Кирчо и Кокорчо ни обещаваха с десни мерки,леви резултати,но излезе едно нищо.Та Р. Радев като техен баща,ни обещава още от същото.
19:59 04.04.2026
51 1111
Опитните политици не правят такива грешки!
20:11 04.04.2026
53 Обратното се случи
До коментар #48 от "Данко Харсъзина":В ГЕРБ цари хаос! Даже се чува рев в хаоса!;)
20:12 04.04.2026
55 Нехис
Кратко, точно и ясно.
Комунягите на Мунчо и Бсп са царе на констатациите и бъдещето време.
Другари, ние ЩЕ живеем по-добре......
20:15 04.04.2026
Всички знаем, че той /или тя/ е на левия бряг на 100 процента!
👈 🫂 ⬅️
20:15 04.04.2026
Ако реши - ще го направи, ако не реши - няма.
И в двата случая ГЕРБ ще ду@т супата...
20:17 04.04.2026
63 Непоръбен
До коментар #2 от "Левски":Непоръбен, среден добре ли е ?
20:25 04.04.2026
Радев отдавна се е позиционирал поне за теб - среден ! Иняма да те излъже!!!
20:34 04.04.2026
69 за колко ?
До коментар #57 от "Тц,тц,тц 😂😂😂":Е как за колко.!? - Та той вече ни оправя
20:43 04.04.2026
-Н€ ТАТИ, т€ $ митко $€(Х)кр€тарката И гълъбч€то дон€в ОТДАВНА $ТАНАХА Г€ ЙО В€(€вро-дж€н дъри) ,НА ГЪРБА НА НАРОДА....!
20:51 04.04.2026
73 Кой остави в ма милиони дългове
Няма нужда от коментар
20:54 04.04.2026
75 Да като москов дето
До коментар #19 от "И тоя ли депутат?":Всеки път едни шерпове скапани му събират подписи дано пак се набутва на топло
Това не са никакви лекари
Жалки подметки изкривени лаещи
21:00 04.04.2026
83 хаха
И аз се наричам центрист, ама и левите и десните ще сте съседи по легло в трудовите "организации". А метанът е скъп вече. Та ще видим какво ще ви правим.
Арбайт махт фрай цигойнър!
21:10 04.04.2026
85 Радеф
До коментар #24 от "ежко":Няма да мачкам сурата на никой. Просто ще изпратя синчетата ви в укрия да умират за отслабването на Русия, че украинците са на изчерпване. Там от 52 милиона останаха 15, тук за година ще ви намаля до 5-600 хиляди.
21:12 04.04.2026
Вие с Г-н Бприсов
и Вашата ОРДА
Които
ЗАРОБИХТЕ Народа ни
и ПОКОЛЕМНИЯТА им
с НАТ 120 МЛИАРДА Лева
Заеми
и
ПРЕВЪРНАХТЕ България
в "Евроатлантитцеска"
КОЛКОНИЯ
да ИЗЛЕТИТЕ
на БУНИШТЕТО На ИСТОРИЯТА!!!
21:21 04.04.2026
88 Абе герберистите не знаят ли чий е Крим
-;-
аз пък си знам че Боташа си и като Шитнкойна ПРОРУZZКИ
21:22 04.04.2026
90 Сега Герб ще се Сглоби с ПБ
До коментар #87 от "Скрий се":Скрий се
11ОТГОВОР
Този шопар каза ли през всичките избори когато баламосваха с Борисов и другите крадци, че ще са с Пеевски, не казаха, но се сляха.
-;-
Властта била сладка- така ми казаха
така че след 19.04,2026 до 1 месец и ГЕРБ и ПБ ще се сглобят.
Важното е да има далавера и да се хранят партизаните и ятаците.
21:25 04.04.2026
97 крайно време е да изхвърлим боклука
Крайно време е да се определят.
Ааа, те били център, ами тогава, защо да не може и Радев да е център?
22:24 04.04.2026
100 не-е
До коментар #98 от "Смешник":Каза: Руски е, какъв да бъде?
Радев е една подлога както каза Митрофанова. Въпроса е кой иска да бъде подлога и кой не.
23:21 04.04.2026
104 Да ти си прав
Данъци плоски намалени. Руски петрол
ТРЯБВА ДА Е БГ ЛЕВ НО ДОСЕГА НЕ КАЗАЛ ще имали и ще подкрепили за бг лев референдум.
НИЩО ОСВЕН
ЧЕ ГО ОВЪРТАТ ЗА САРАФОВ. И ТО Е НИЩО НЯКОЛКО ПОПРАВКИ В ЗАКОНА ЗА ВСС ГЛАВЕН ПРОКУРОР И ИНСПЕКТОРАТ - ВЪТРЕШЕН ОТДЕЛ НА СЪДЕБНАТА СИСТЕМА , СЛЕДСТВИЕТО ИМА ЗАДАЧА ДА РАЗСЛЕДВА САМО ВЪНШНИ СЛУЧАЙ В КОЙТО НЕ СА ЗАМЕСЕНИ УЧАСТНИЦИ В СЪДЕБНАТА СИСТЕМА. ЗДРАВНАТА ДИСТЕМА Е ОТ САЩ СИН КРЪСТ/СИН ЩИТ ЧИКАГО.
03:07 05.04.2026
108 Да допълня
До коментар #20 от "Палячо":Коалиция ГЕРБ-БСП, но К.Добрев е дясна ръка на Шиши , та и той е с тях и гледай за какво крадене става на въпрос !!! И това всичко става защото народа не му дреме !!! В Румъния вкараха сумати крадци в затвора !!!
09:25 05.04.2026
До коментар #110 от "Българин е":маа ти
11:00 05.04.2026