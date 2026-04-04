Зарков от Пловдив-област: Справедлива България означава хората да могат да живеят и да се развиват в родните си места
Зарков от Пловдив-област: Справедлива България означава хората да могат да живеят и да се развиват в родните си места

4 Април, 2026 20:36 1 655 65

По думите на Зарков в момента много хора са принудени да напускат родните си места в търсене на реализация в големите градове, а оттам много често и в чужбина. „Невъзможно е да живееш здравословно заради храните, които ти се предлагат, заради липсата на здравеопазване. Децата не могат да се развиват по начин, по който дори техните родители са имали възможност.", каза лидерът на левицата

Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

„Ако не направим България справедлива, тя скоро ще се окаже невъзможна за хората, които живеят в нея.“. Това заяви председателят на БСП Крум Зарков на среща с граждани в Асеновград.

По неговите думи в момента много хора са принудени да напускат родните си места в търсене на реализация в големите градове, а оттам много често и в чужбина. „Невъзможно е да живееш здравословно заради храните, които ти се предлагат, заради липсата на здравеопазване. Децата не могат да се развиват по начин, по който дори техните родители са имали възможност.“, каза Зарков и добави: „Затова, като социалисти и българи, сме длъжни да направим тази справедлива България възможна!“

Водачът на листата на „БСП-ОБЕДИНЕНА ЛЕВИЦА“ в Пловдив-област Атанас Телчаров постави акцент върху регионалната политика. „Ние 35 години нямаме политика по развитие на нашите региони. Имаме само един развит регион - Софийският, който дотолкова се е развил, че вече пречи на самия себе си. Няма как да има силна държава без силни региони. Строежът на пътища не е регионална политика, тя е много по-дълбок въпрос.“, категоричен бе той.

По време на среща в Карлово бе поставена темата за предстоящото заседание на Общинския съвет в края на месеца, на което ще се реши дали да има референдум за въпроса с изграждането на завод за барут от фирмата „Рейнметал“ на територията на общината. По думите на присъстващите се обсъжда изграждането на производство с потенциално сериозно екологично въздействие.

Атанас Телчаров категорично заяви, че позицията на БСП е ясна и последователна и винаги се е съобразявала с мнението на хората: „БСП подкрепя провеждането на референдум. Убеден съм, че нашите общински съветници ще гласуват „за“, а партията ще застане зад решението, което гражданите вземат. Бъдете спокойни – ние сме на ваша страна.“

В рамките на деня председателят на БСП Зарков се срещна със социалисти и симпатизанти в Първомай и Пловдив, където бе посрещнат от водача на местната листа Татяна Дончева.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    18 2 Отговор
    Тук ще се заселят в кибуци Хазарите от Израел.

    Коментиран от #6

    20:38 04.04.2026

  • 2 Деди Сандо

    36 3 Отговор
    Най-справедливо ще е да не хванете и 2%, по пътя на Атака и ВМРО и ИТН, време е!!!

    Коментиран от #7, #16

    20:42 04.04.2026

  • 3 Стара чанта

    16 4 Отговор
    Батька, решението е - връщате Жителството. Поне в някоѝ неща Партийката ви има огромен опит !

    20:42 04.04.2026

  • 4 Скрий се бе мушмурок

    26 3 Отговор
    Предаде Нинова предаде и Радев.Веднъж предател цял живот предател

    20:43 04.04.2026

  • 5 Аре стига бе

    29 3 Отговор
    Зарков, изпадате от влакчето.....писна ни от другари с наивни обещания.

    20:44 04.04.2026

  • 6 Да, той това не го вдява

    8 2 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Малко повърхностно глада на живота
    Не е виновен
    Толкова може
    Нямаше време да придобие социален опит
    Разбира се, това не го оправдава
    Друг път да не ламти за власт
    като оня от младите дето само се набутва
    За тях няма прошка
    Ще се види
    Още малко остана да се напъват
    Пораженията преди тях бяха режисирани от властимащите след промените които имаха тази цел
    Няма ги истинските
    Отидоха си

    Коментиран от #15

    20:47 04.04.2026

  • 7 Единствено

    6 5 Отговор

    До коментар #2 от "Деди Сандо":

    Жалко за Атака !

    20:47 04.04.2026

  • 8 колкото повече

    22 3 Отговор
    се напъва, толкова повече затъва. Милия

    20:49 04.04.2026

  • 9 Рашко столипиново

    18 3 Отговор
    Абе бати стига си дрънкал глупости, кажи ше имали кевабчета бира пликче с 50 еврака чи бат Дебелян туй обеща

    20:49 04.04.2026

  • 10 Хейт

    15 2 Отговор
    Справедливо няма повече да видите парламент.

    20:54 04.04.2026

  • 11 АГАТ а Кристи

    12 2 Отговор
    "Комунист - това звучи гордо" 😭😭😭
    А балъци и шарани да ги слушат с потекли лиги и провиснали ченета от удоволствие - още много има

    20:55 04.04.2026

  • 12 Баба Гошка

    14 2 Отговор
    Поредния смешник тръгнал да лови таралежи с голо дуппее. Ми добре. Надявай се някой да ти пусне гласа си, нещастен предателюю, съдружник на продължаваме предателствата. Малко мъже с топки останаха. Няма кой да ви нарри та едно хубаво и да отпаднете завинаги от политическата сцена

    20:59 04.04.2026

  • 13 Лозунги

    18 1 Отговор
    Зарков, прочети мнения на хората за теб. Касви родни места? Повечето са обезлюдени, БСП нищо свястно не направи за хората. Каката и нейните пудели срещу всеки Великден разнасяха козунаци и организираха "топъл обяд", идиотизъм бесепарски. Много хора оцеляват с помощ от децата си. Скрийте си лицемерните моцуни. От вас - нищо, нищо, нищо.

    21:01 04.04.2026

  • 14 Гост

    10 5 Отговор
    Много висока оценка давам на Крум Зарков, но това няма да възкреси БСП, трябваше да си направи негово БСП, а не да оглави партията на най- големите Иззедници...!

    Коментиран от #19

    21:02 04.04.2026

  • 15 Ееех,

    7 1 Отговор

    До коментар #6 от "Да, той това не го вдява":

    Защо си отиде, другарю Луканов, защо ???
    Толкова хубаво ни беше с теб, ДРУГАРЮ Луканов...
    Ами другарят Живков - няма равен в света... НЯМА !!!
    Братски сълзи за другарите 😭😭😭😭😭

    Коментиран от #17

    21:02 04.04.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 и Луканов не може да ги спаси

    4 1 Отговор

    До коментар #15 от "Ееех,":

    Ееех,
    00ОТГОВОР
    До коментар 6 от "Да, той това не го вдява":

    Защо си отиде, другарю Луканов, защо ???
    -;-
    Само Другара Сталин и нефта може да спаси червените ни кхмери.
    ама хората вече не са същите и не цепат басмата на пропадналиет комунисти!
    Тези от Разграбвацията , да отиват на бунището на историята.

    21:05 04.04.2026

  • 18 оня с коня

    12 5 Отговор
    Нелепо е след 10-ти Ноември някаква Партия да продължи да проповядва Социализъм и Комунизъм.Зарков обаче точно това прави,а Съпартийците му се надяват с подобни Прийоми отново да са в НС?А съдбата на Партията е Предначертана- ще се нареди до ВМРО и НДСВ.

    Коментиран от #22, #27

    21:07 04.04.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Върнете всички селяни на село

    8 3 Отговор
    А гражданите в града! Най-големите свинщини на село ги правят граждани.

    Коментиран от #24

    21:10 04.04.2026

  • 21 Изтърван

    8 0 Отговор
    Е влака. По много причини и общо взето няма тенденция към промяна. Селото загива, а доста са загинали, останали са индийци само.

    21:10 04.04.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 ЕДГАР КЕЙСИ

    11 1 Отговор
    КРУМЕ , ОФИЦИАЛНИТЕ ГОСТИ СА (5) ПЛЮС ТВОЙТА ОСОБА СТАВАТ (6) ........................ КОЛКО СА ОБЩО ПРИСЪСТВАЩИ В ЗАЛАТА ..................

    21:13 04.04.2026

  • 24 А дали софиянци да останат под 500 000

    2 1 Отговор

    До коментар #20 от "Върнете всички селяни на село":

    Върнете всички селяни на село
    00ОТГОВОР
    А гражданите в града! Най-големите свинщини на село ги правят граждани.
    -;-
    А дали и да не върнем Феодализма!

    21:14 04.04.2026

  • 25 Тоя

    8 1 Отговор
    като проповедник ли се изживява , вземайки хората за шарани ? Срама няма , нито респект към българския народ +

    21:14 04.04.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Каква справедливост при партокрацията

    5 0 Отговор
    „Ако не направим България справедлива...
    -;-
    Тоя си вярва , нали!

    21:18 04.04.2026

  • 29 Смятам, че си

    5 1 Отговор
    интелигентно момче. Само не разбирам, защо залагаш на куц кон. Едва ли вярваш в нещата, които говориш.

    21:24 04.04.2026

  • 30 Дик диверсанта

    1 2 Отговор
    От Пловдив е ясно, а от ромската махала в Сливен какво е казал?
    ГЕРБ и БСП последните дни обикалят само ромски махали.

    21:28 04.04.2026

  • 31 ЕДГАР КЕЙСИ

    6 2 Отговор
    В АСЕНОВГРАД ОБЩО (5) ДУШИ ЕЛЕКТОРАТ НА БСП ........................ ЧОРАПА УНИЩОЖИ "СТОЛЕТНИЦАТА" ........................... ТОЗИ ПЪТ БОЙКО НЕ Е ВИНОВЕН ........................... А ЧОРАПА ......................... ФАКТ !

    21:30 04.04.2026

  • 32 Венков

    4 1 Отговор
    Онзи ден дадох предизвестие за напускане на работното си място. До няколко месеца напускам Кoчината и няма да се върна повече никога тук. Да сepa на грoба на Хан Аспарух, дето създаде тази проклетия, да живеем и да се мъчим в нея!

    21:31 04.04.2026

  • 33 Началото е поставено

    7 0 Отговор
    Причина за повишение на цените няма. По тази причина цените се повишават без причина

    21:34 04.04.2026

  • 34 Горски

    3 2 Отговор
    Ами като се въргаляхте в кревата с крадците ГЕРБ докато разграбват България и правят подаръци на бандера фашистите в Украйна,мълчахте и си деляхте грабежа. Сега за изборите като идват, изведнъж за да излъжете хората сте учудени и против??? Кого лъжете бре некадърници??? Нямате 1 ден да сте работили, ама 20 милиона долара подарявате на надрусания наркоман Зеленски. Българите бачкат, а вие не стига че ви хранят и вас, ами и фашистите ни натресохме и тях да хрантутим.

    21:42 04.04.2026

  • 35 Има ли такава партия

    4 0 Отговор
    Детските физиономии вече не са на мода.
    Както и вечните лъжци.

    21:42 04.04.2026

  • 36 Озадачен

    10 0 Отговор
    Какви родни места бе, Зарков? Ти от Марс ли падаш? Хиляди села в България са мъртви след "прогресивното" ви управление от 1944 досега! Вече и малките градове са на командно дишане. Икономика след вас България вече няма! А земята е в лапите на едри латифундисти, все от вашата партия, та няма място вече хората и мъртвите си да погребват!

    21:44 04.04.2026

  • 37 Атака

    2 0 Отговор
    В град Филибе лидера на Атака Волен Сидеров анонсира новите превозни средства, които ще използва парламентарната група на партията. Това са стар модел двуколки, пригодени за трима депутати – двама пасажери и водач, като задвижването е с жива сила на ротационен принцип. Така лидерът на партията подчерта, че за целите на партията не само няма да бъдат използвани парламентарните лимузини, но и ще се пестят средства от гориво. Във Филибе Волен Сидеров не пропусна възможността да направи и политическо изказване:
    “Седефчобаба Първаноолу трябва незабавно да подаде оставка, а не да открива собствената си статуя! Същото се отнася и за Сюpгюн Дмитриевич Станишоолу. Обуването на потури е последния компромис който ние от Атака можем да направим!”

    21:58 04.04.2026

  • 38 Иван

    3 0 Отговор
    Тези вицове сме ги слушали

    21:59 04.04.2026

  • 39 Нехис

    4 0 Отговор
    Ми да се развиват, бе! Нивите тях чакат!
    Те какво искат - да ти дойде фирма в селото, на 100м от колибата ти и да ти дава 5000 заплата, а ти да стоиш на климатик, без да правиш нищо ли?

    22:02 04.04.2026

  • 40 Атака

    1 1 Отговор
    (Ю.К) Така от Атака коментираха нововъведеното задължително изискване за облекло в новия български парламент и новия модел чaлми, специално изработени от моделиера Хaмза Ебaнгъз. Волен Сидеров допълни:
    “Ако носенето на потуpи ще ми даде правото да протестирам ежедневно пред Мeджлиса в Диаpбекир – ще го направя!”
    (Ю.К) Припомняме, че през 2006 г. лидерът на нaц’сиcтите смая половин (тогавашна) България с изказването си след президентските избори, като обяви загубата си “в битка на живот и смъpт” от Седефчoбаба Първанoолу като цитирам: “Голям успех за нас от Атака(!!!)”. Волен Сидерoв не даде отговор на въпроса и защо след като не е съгласен с политическите приоритети на страната, доведеният му син Димитър Стoянов е все още на заплата като потyрнаш

    22:02 04.04.2026

  • 41 Атака

    0 0 Отговор
    22:06 04.04.2026

  • 42 хмм

    3 1 Отговор
    Възстановете българското земеделие и животновъдство и хората ще се върнат по селата. Ограничете вноса на храни които могат да се произвеждат и в България. Не може да внасяме картофи от Франция и Германия. По какъв начин те ги произвеждат по- евтино от българските като добавим и транспорта?

    22:07 04.04.2026

  • 43 Атака

    0 0 Отговор
    22:10 04.04.2026

  • 44 Тоя с тия приказки

    3 2 Отговор
    май ще връща жителството и крепостничеството по време на соца.

    Коментиран от #48, #49, #50

    22:11 04.04.2026

  • 45 Атака

    0 0 Отговор
    22:16 04.04.2026

  • 46 Дедо

    5 0 Отговор
    Горкичкия хич не става за лидер . Изглежда неуверен , занемарен , не е оратор, няма харизма, един такъв с вид на продавач на прахосмукачки. И с тия очилца. Абе трагичен е.

    Коментиран от #47

    22:18 04.04.2026

  • 47 Мястото му беше при президента радев

    2 1 Отговор

    До коментар #46 от "Дедо":

    А на БСП последния шанс беше Корнелия Нинова но те от потресаваща глупост изтърваха тоя шанс. Може да не влязат в парламента и по добре. Трябва нова социалистическа партия и даже трябва комунистическа партия за България.

    22:36 04.04.2026

  • 48 Ще връщат

    3 2 Отговор

    До коментар #44 от "Тоя с тия приказки":

    Партийните секретари и еврокомисари което е едно и също. Най ми е интересно как ще приучат младичките пикльовци да си викат другари и да ходят по бригади. Само дето бригадите ще са за частни господари.

    22:43 04.04.2026

  • 49 Робовладелски строй сме

    4 0 Отговор

    До коментар #44 от "Тоя с тия приказки":

    Връщат робството драги.

    22:45 04.04.2026

  • 50 логично

    1 0 Отговор

    До коментар #44 от "Тоя с тия приказки":

    като няма бензин и дизел, всеки ще си стои в родното място и колкото се развие, развие. Зарков е случил по-добри времена и се е развил не в родното си място, а в Сорбоната. Ама тогава имаше бензин бол. А колко се е развил е една друга тема. Да си завършил Сорбоната и да напуснеш президентството само защото президентът е поискал да бъде питан народът дали да си смени паричната единица, не е нещо, което ще забравим. И Киселова няма да забравим. Някак много евроатлантическо ни идва поведението на уж лявата БСП.

    23:04 04.04.2026

  • 51 Студопор

    2 2 Отговор
    Половин България емигрира, тоя ще ми говори за развитие по родните места. То вече второ поколение българи се раждат извън България, той ми говори за родни места! Бягай играй!

    23:22 04.04.2026

  • 52 анонимен

    4 1 Отговор
    Справедлива България е БКП никога повече да не влезе в парламента.

    23:23 04.04.2026

  • 53 Перо

    5 0 Отговор
    Червената буржоазия от БСП беше патерица на всички партии от НС, без оглед на идеология, политика, позициониране! И какво направиха, едно голямо нищо! Поради пълната некадърност се хващат като удавник за сламка, да се залепят за партия носител, защото не могат да работят нищо!

    23:40 04.04.2026

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 СЛОНА

    1 1 Отговор
    НЯМА ДА ИМАТЕ МЯСТО В ПАРЛАМЕНТА,СЛЕД ПРИЕТО ВАШЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБИКНОВЕНИЯТ ЧОВЕК ДА НЕ СЕ ДВИЖИ С ЕЛЕКТРИЧЕКИ МПС ВТЪНАТА ЧАСТ НА ДЕНОНОЩИЕТОТРИКОЛКИ,ЧЕТРИКОЛКИ И ДР.

    00:05 05.04.2026

  • 56 Абе

    1 1 Отговор
    На този защо му отделят толкова внимание като няма как да влезе в парламента?Да отделят и на другите, които няма да влязат по толкова, защо на него?

    00:46 05.04.2026

  • 57 зарко

    1 1 Отговор
    връщай парите

    01:36 05.04.2026

  • 58 тоя да заминава

    0 0 Отговор
    в планета пайнер с микрофоня

    01:39 05.04.2026

  • 59 пичове

    3 0 Отговор
    тоя няма един работен ден и много му личи а тръгнал България да оправя...

    Коментиран от #61, #62

    01:42 05.04.2026

  • 60 Неподписан

    2 2 Отговор
    Имащите мозък участват в Зелената лотария на САЩ, чуят ли българска реч бягат надалеч в случай че искат да преуспеят в живота

    01:53 05.04.2026

  • 61 Неподписан

    1 4 Отговор

    До коментар #59 от "пичове":

    Имащите мозък участват в Зелената лотария на САЩ, чуят ли българска реч бягат надалеч в случай че искат да преуспеят в живота

    01:54 05.04.2026

  • 62 За пъстроцветни

    2 0 Отговор

    До коментар #59 от "пичове":

    не гласувам!!!

    03:21 05.04.2026

  • 63 КАЦАМУНСКИ И ТОЙ ОБИКАЛЯ

    1 0 Отговор
    МАХАЛИТЕ И ЛЪЖЕ НАРОДА КАТО БОКО , КОКОРЧО , ШИШО И .............. СИЕ ! МАФИЯТА ИСКА ПАК ДА НИ КРАДЕ ! НЯМАТ И НАМЕРЕНИЕ ДА РАБОТЯТ ЧЕСТНО !

    08:24 05.04.2026

  • 64 ааа

    1 0 Отговор
    Вие сте чао, така че...И слава богу - писна ни от вашите леви лъжи и десни олигарски. Как си купи апартамент на Дондуков, кацачун? Без трудов стжа? Щото аз не мога да си купя, а съм пред пенсия...

    09:56 05.04.2026

  • 65 Цитати

    0 1 Отговор
    „Ние живеехме в кооперацията на ъгъла на „Дондуков“ и „Бенковски“ от 20 години – разказва композиторът Икономов. – Когато дойдоха Крум Зарков и съпругата му да живеят в съседство, ние се зарадвахме, млади хора, учили по Франция, пък и ние не сме случайни – цяла България ни познава, хората плащат да ни гледат и слушат. Заркови се настаниха на етажа между нашите два апартамента – живеехме над тях, а студиото ни беше под тях. Преживяхме истински кошмар с тези хора!

    Принудихме се да си тръгнем оттам, от две години вече живеем в къща, далеч оттам. Те ни прогониха. Вместо да дойдат, да поговорим като хората, те пишеха заплашителни надписи с червено червило по стената между етажите. Изпращали сме сигнали до Пето районно управление на МВР, всичко прекратиха.


     Да, историята с котката е вярна. Пред очите ми Зарков я тресна няколко пъти в стената, опръска я с кръв. Бързо я занесохме в болница, направиха ѝ две операции, спасихме я. Изпратих в полицията описание на случая и снимки – нищо, никой не ни обърна никакво внимание. Аз даже съм пращал писмо на Корнелия Нинова, нямаше отговор. Не знам президентът как се е подлъгал… такива хора ли трябва да управляват държавата?! “, възмутен е Кирил Икономов.

    Независимо, че по случая дълго време се водеше полицейско разследване с множество доказателства случаят бе заметен под килима с любезното съдействие на Софийската районна прокуратура.

    Скандалното в случая е, че със Зарков по закон трябваше да се занимава Со

    09:59 05.04.2026

