Георги Първанов: Не е изключено, даже е твърде вероятно да се отиде на избори 2 в 1 наесен

5 Април, 2026 08:47 2 304 48

"Готов съм дори да се обзаложа, че левицата ще бъде в следващия парламент", категоричен бе бившият президент 

Снимка: Bulgaria ON AIR
Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Президентът на България ( 2002-2012) Георги Първанов не е оптимист, че ще има коалиционно управление след предстоящите предсрочни парламентарни избори. Това заяви самият той в ефира на "Опорни хора".

"Като знам основните играчи, които всички ние виждаме и познаваме, и като знам старата народна поговорка "Два остри камъка брашно не мелят", не е изключено, даже е твърде вероятно да се отиде на избори 2 в 1 наесен", прогнозира Първанов пред Bulgaria ON AIR.
На въпрос колко голям е залогът на тези избори, Първанов отговори: "Ще прозвучи банално, ако кажа, че е бъдещето на България. Защото, ако ние пак се върнем към оня цикъл на нови служебни правителства и избори, избори, не ни чака нищо добро. Отвсякъде сме заобиколени от конфликти, а това изисква силно, работещо национално отговорно правителство, каквото ние нямаме в момента", посочи той.

Участието на "Прогресивна България"
По думите му не може да е самоцел участието във властта, независимо с кого е, включително и с "Прогресивна България".

"Един ангажимент с властта може да има само при много ясни взаимни ангажименти, а не просто да бъде присъдружни и от нас нищо да не зависи. Не, този път, ако има участие във властта, то трябва да бъде с воля, с характер, с ясна визия и програмни постановки, които да отстояваме. Ако ли не, ще постоим малко на резервната скамейка в опозиция, за да върнем познатия облик на левицата", заяви Първанов.
Според него "БСП-Обединена левица" може си върне немалка част от избирателите.

"Готов съм дори да се обзаложа, че левицата ще бъде в следващия парламент", категоричен бе той.

Първанов коментира още нотата на Иран и подписаното 10-годишното споразумение между България и Украйна за сътрудничество в областта на сигурността.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 мъкаааа

    23 4 Отговор
    Не е изключено, даже е твърде вероятно да се похарчат стотици милиони пари за тия "избори",вместо да се увеличат заплати и пенсии.Българите тънат в бедност и България всеки ден се топи.

    Коментиран от #5

    08:59 05.04.2026

  • 3 гений

    22 1 Отговор
    и без това не те засяга

    08:59 05.04.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 бою циганина

    20 4 Отговор

    До коментар #2 от "мъкаааа":

    нищо не са спрямо милиардите които крадем

    09:00 05.04.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 тонев

    23 1 Отговор
    когато българите станат разярени овце,тогава България ще стане нормална държава,засега, към този момент сме само овце с различни мнения!

    09:02 05.04.2026

  • 8 Всичките са

    9 2 Отговор

    До коментар #6 от "Евалла ви Правя на вас Русофилчетата":

    Уличници

    09:02 05.04.2026

  • 9 Гоце се изходи

    32 3 Отговор
    Ясно е, че партията на червените олигарси на Първанов няма да влезе в този парламент. Като слуга на ГЕРБ, Гоце продължава да я съсипва. Какво му пука за хората с леви убеждения. Той си гледа хотелите и лова и от време на време се появява по медиите да пофилософства.

    09:03 05.04.2026

  • 10 Време е

    6 7 Отговор
    за "Алтернатива за България" с 8 !

    09:04 05.04.2026

  • 11 АГАТ а Кристи

    18 1 Отговор
    На снимката - закрилника на убиеца пред дискотека "Соло"....

    09:05 05.04.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Пенчо

    16 1 Отговор
    Да кажеш нещо, което е очевАдноне е признак на словоблудство! Типично за политиците на ниско ниво!

    09:17 05.04.2026

  • 14 Брей,

    18 1 Отговор
    Гоце станал оракул,гледа на боб

    09:22 05.04.2026

  • 15 Последният Сифилис

    5 2 Отговор
    О, Трипер, братчет, къде беше?

    09:22 05.04.2026

  • 16 ЕЙ ТОА УТИЛИЗИРА РАКЕТИТЕ НИ

    14 1 Отговор
    ТАНКОВЕТЕ НИ И ТЕЖКИТЕ НИ ОРЪЖИЯ....

    09:22 05.04.2026

  • 17 Гоце

    21 2 Отговор
    Седефчов от Сирищник , мултимилонер и хотелиер ! Червен мошеник и безродник !

    09:25 05.04.2026

  • 18 Радев

    8 3 Отговор
    няма разумна алтернатива. Царят е гол, останалите от политиците са измет, страната е отдавна в банкрут.....

    09:26 05.04.2026

  • 19 Руслан

    8 1 Отговор
    Прав е , но причината ще е друга. Няма прокопсия и бял ден да види обикновенния човек заменяйки едното крило „отряд“ на комунистически и ДС родове с другия такъв отряд. Гледате цирка на две клики. Нещо като „Левски-ЦСК“ военни срещу милиция ,но с твърде скъп за малкото останал тук народ Билет. За това -никаква дългосрочна власт на тези оядени партийни родословия и всички калинки вън от бюджета.

    09:27 05.04.2026

  • 20 Анджо

    8 2 Отговор
    И тая червена бабичка се появи. Отдавна не го бяхме виждали .

    09:30 05.04.2026

  • 21 дедо

    5 2 Отговор
    Този кой беше и от къде се измъкна.Неговото АБВ да си го навре и млъкне.БСП започна да потъва бавно и методично при него и при украинския шмекер стани..шеф.

    09:48 05.04.2026

  • 22 Аха

    2 2 Отговор
    подготвят ни изборни фалшификации...

    09:49 05.04.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Този олигарх

    6 1 Отговор
    Огтово се появи.
    Значи изчезват

    09:53 05.04.2026

  • 25 Чекмеджан

    2 1 Отговор
    СТРОГО СEКРЕТНO!!!

    Схемата на кръга “Гоце”:

    Около агент Гоце заемащ поста президент-Георги Пръванов веднага след 5 юли 2009 година се създава таен кръг наречен Гоце. Той обвъзрва олигарсите натрупали капитали по времето на тройната коалиция,ченгетата от ДС милионери и медийни шефове, комунисти и капиталисти.

    Лицата в кръга Гоце:

    Георги Първанов – доносник от ДС

    Георги Гергов-комунист и олигарх

    Румен Петков-комунист бивш вътрешен министър

    Радосвет Радев-ченге от ДС медиен олигарх

    Красимир Гергов-ченге от УБО и ДС собственик на Би Ти Ви

    Кънчо Стойчев и Айндрей Райчев-Комунисти и Олигарси, собственици на Web Media Group. Невс бг

    Слави Трифонов-тясно свързан с Гергов и Румен Петков!

    Каква е схемата.

    Кънчо Стойчев и Андрей Райчев определят рейтингите чрез измислена пийпълметрия! Напрактика те разпределят порциите от властта!

    Слави Трифонов чрез регистрирана офшорна компания в щата делауер пере парите на мафията и ги прехвърля в други офшорни компании контролирани от въпросните две лица и Красимир Гергов! Освен това Трифонов се използва и за удари върху основния конкурент Борисов. Като след време се предполага че ще имат сериозен резултат в следствие на управленски грешки!

    Румен Петков е връзката с мафията. Младен Михалев-маждо и Васил Божков-чеpепа!

    На практика БТВ и БНТ се управлява от кръга Гоце. Както и ПРО ТВ която вече е закупила БТВ! Трите теливизии вече са част от кръга Гоце!

    Нова тв е единствената все още

    09:59 05.04.2026

  • 26 Чекмеджан

    4 1 Отговор
    Първанов:
    Рождена дата: 28.06.1957
    Георги Седефчов Първанов е роден в село Сиpищник, община Ковачевци, област Перник, на 28 юни 1957 г. Израства в съседното село Косача. Женен е и има двама сина.
    На 18 ноември 2001 година е избран за първи президентски мандат. Преизбран е на 29 октомври 2006 година.
    Преди да стане държавен глава, Първанов е историк към Института по история на БАН, а впоследствие председател на Българската социалистическа партия.През 1975 г. Първанов завършва математическата гимназия в Перник. 6 години по-късно се дипломира в Историческия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“. През 1988 г. защитава докторска дисертация по история на тема „Димитър Благоев и българският национален проблем 1879-1917“.
    Да си съветник на българския държавен глава е опасно за живота. Срещу двама съветници на Първанов бяха извършени атентaти. Емил Кюлев вече не е между живите, Манол Велев е абсолютно инвалидизиран. Така се уреждат сметки само в пoдземния свят. Свързан ли е с него президентът?

    10:06 05.04.2026

  • 27 Чекмеджан

    3 0 Отговор
    Доказателства за това могат да дадат само „заинтересованите лица“, а над тях тегне законът на омертата. Но познавайки политическата и икономическа действителност в България след падането на комунизма, е трудно да се предположи, че за 15 години скромен следовател може да се сдобие с пет банки, черноморски курорт и чифлик край Мелник без политически протекции и контакти с пoдземния свят.
    Немалка част от бизнес интересите на втория президентски съветник - жертва на атeнтат, също са на ръба на закона. Изпадналият в кома след изcтрел в тила Манол Велев е съдружник с Васил Божков - Чеpепа, с Големия Маpгин, с депутата от БНС и основател на “Първа чaстна милиция” Румен Ангелов, във фирмата им "Интер-Пyл", бивша "Евро-Пyл", чийто съосновател Рали Пенков бе взpивен през лятото на 2005 г. заедно със съпругата и двегодишното си дете. Чрез своята фирма "Коpект Тpанс" президентският съветник управляваше столичния хотел "Плиска" заедно с кaзиното.

    10:10 05.04.2026

  • 28 Чекмеджан

    2 0 Отговор
    Юдeйско фaрисейско тaлмудистката въpхушка вкарва все повече сили и средства за да обезличи Дунавска България. Другата, Волжска България, макар и като част от РФ, разпокъсана и специфично съществуваща, върви напред и като постижения, и като доминация в региона. Това стряска вечните вpагове на истината, доброто и достойнството и тъй като там много много не пеят, опитват се да компенсират като засилват мaчкането на Дунавка България. Да, ама не. Всуе се морита, както е казал поета. Та в такава ситуация освен финансовата си мощ, те използват и медийно пропагaндната си мoщ. Вижте как се опитва да ни мачка новата власт от поредните бивши комунисти и марионетки на основната власт - финансовата, вижте как ни будалкат с ГМО. И думи, думи, думи - то проклятието на думите е отделна тема, но така или иначе сплавта на основната мощ на юдeйско фаpисейско тaлмудистката въpхушка от контрола над парите /новото модерно рoбство на тяхната парична система от дългoв тип с частично покрити/ и медийно пропaгандната им лaвина все още запазва положението и. Достатъчно е да вникните във същността на финансовата кpиза и изцeпките на Борисов, Дянков и Първанов, за да се стрeснете. А тия дето си дърдорят по внушение нулево сигнално вpели нeкипели ги оставете - те и с ГМО, и без ГМО, са си безнадежден случай. Аз и затова напоследък си мълча, защото напоследък намериха благодатна почва и да удавят в безсмислици всяко стойностно мнение. Изчаквах малко да миpясат, ама не...

    10:16 05.04.2026

  • 29 Чекмеджан

    4 1 Отговор
    Така че споко, ще ни забавите, но нито ще обезличите и отстраните българите, нито ще ни направите гои, нито ще ни върнете в пещерите.
    Виждам, че МВР остро реагирало да си плащат осигуровките затова питам следното:
    Докога хората от частните фирми ще носят държавата на гърба си?
    1. Кога работник в частна фирма може да не плаща осигуровки и данъци и това да не е престъпление?
    2. Някой да е виждал работник в частна фирма да има например 36 дена отпуска?
    3. Някой да е виждал работник в частна фирма да е получил при пенсионирането си 20 заплати, вместо 2?
    4. Някой да е виждал работник в частна фирма да взима подкуп?
    5. Някой да е виждал в частна фирма работник винаги да получава заплащане ако се наложи да остане извънредно на работа?
    6. Някой да е виждал частна фирма да си има почивна станция с переференциални цени?
    7. Някой да е виждал в частна фирма, където се работи с компютри да се работи само определения брой часове за това?
    8. Някой да е виждал работник в частан фирма да пътува за сметка на държавата по превозни средства?
    9. Някой да е виждал работник в частна фирма да се ползва с някакво предимство, затова че работи в тази фирма?
    10. Някой да е виждал работник в частна фирма да е почнал работа с връзки, ходатайстване или с нагласен конкурс?

    Мога да изброявам цял ден. Всички тези неща ги има в държавните фирми, но в частните не! За частните остава привилегията само да работят неуморно и да трупат БВП, докато другите имат преференциите да пра

    10:18 05.04.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Чекмеджан

    1 1 Отговор
    Угoдничество:

    Георги Първaнов почете eврeйcкия пpазник Хaнyкa

    В коя държава живeем? Човек може да се oбърка:

    Прeзидентът пaли първата свeщ на Хaнyкa

    Прeзидентът пали пъpвата свeщ на Хeнyкa

    Чий прeзидент?

    Държaвният глaва по традиция участва в запалването на свещ по повод Хaнyкa в сoфийcката cинaгoгa.

    Чия тpадиция?

    10:26 05.04.2026

  • 32 Тома

    2 1 Отговор
    Гоце горд собственик на спа хотел купил го с президентска заплата.Защо ни го показвате ми е много интересно.

    10:28 05.04.2026

  • 33 4444

    2 0 Отговор
    Не сме забравили, че бяхте патерица на Борисов. Сега инфилтрирате ваши кадри и в президентската коалиция.

    10:30 05.04.2026

  • 34 Чекмеджан

    1 0 Отговор
    „Пълен стoмах - празна глaва."
    БAДЖАК, БAДЖАНАК, БAДЖАНАЦИ, ШУРOБАДЖАНАК,
    ШУРOБАДЖАНАЩИНА - от ЕДИН И СЪЩ ДОЛ ДРEНКИ

    Още по времето на соца Радой Рaлин попита! "Докога в страната ни бащина, ще вилнее такава прoстащина? - Радой Ралин.... Отговoр днешен от грoба на Радой Ралин: - "Докато се окаже веке, че нема кой да рани Рoмите безбрoй в Чaлга Нарoдното Събpание!”

    10:36 05.04.2026

  • 35 Първанов е класи над Радев.

    3 3 Отговор
    Нещо повече, той добре познава Радев , понеже той го доведе навремето. И Радев го предаде.

    За това се учудвм , че греши- ако Радев докопа властта, не можем да го махем с топ! Това да не е Боко Нежната трепетлика!

    Радев и Шрлатаните му от ППДБ сваляне нямат! Дължим всичко това на Боцко.

    Коментиран от #47

    11:00 05.04.2026

  • 36 Все повече става ясно,

    3 0 Отговор
    че шапкарите около Радев не могат да измъдрят една смислена теза за изборите, освен една и съща песен, която се състои в следното: Радевата Шайка плюе Борисов и Пеевски, Пеевски и Борисов плюят Радевата Шайка.

    Моделът Радев - Копринков- Прокопиев срещу модела Борисов - Пеевски.
    Нашите олигарси срещу вашите олигарси!

    След изборите същите тия ще се СГЛОБЯТ пак в някаква комбинация, за която никой не е гласувал!
    С оправданията, че " така ни е подредил народът ", международното положение, националния интерес и стабилност.
    СТАБИЛНОСТ най вече.

    Радев и щабът му показват пълна идейна немощ, което гарантира и управленска немощ утре.
    Чакат ни години на застой и Регресивна България.

    11:03 05.04.2026

  • 37 Анонимен

    1 0 Отговор
    Бай Тошо, ти ни управлява лошо.
    Но толкова Шуробаджанащина направи,
    че сега, не знаем накъде да бягаме от тях?

    11:07 05.04.2026

  • 38 Параванчето

    1 1 Отговор
    и то одъртя, оглупя, не че е било умно. Готов да се обзаложи. И какво като влязат, ще бъдат на почетното последно място. Пак ще са патерица и ще клявкат глупости от парламентарната трибуна. Зарков е смешен и жалък и сега.

    11:26 05.04.2026

  • 39 това е предателя

    1 1 Отговор
    на лявата идея -купиха го като отиде в сащ

    11:35 05.04.2026

  • 40 хмммм

    2 1 Отговор
    Колко пъти ще има вече избори? Какво избираме всъщност? Ти защо не се пуснеш поне като говориш така.

    Коментиран от #46

    11:40 05.04.2026

  • 41 Анонимен

    1 1 Отговор
    Този още от сега мъти водата да не се страхува от нещо

    11:53 05.04.2026

  • 42 Тити

    2 0 Отговор
    Явно римският електорат потрива ръце от тази новина ще има още евраци.

    12:25 05.04.2026

  • 43 гаргата:

    0 0 Отговор
    този като се появи и любимата му партия губи по 27 гласа

    12:43 05.04.2026

  • 44 Вероятно

    1 1 Отговор
    Вероятно е прав.При нашенския манталитет да се цепим на крилца и перца,в повечето случаи на принципа: харесва ми- не ми харесва!Без да проследим назад,какво е обещала определената пария/ коалиция и какво реално е изпълнила.

    14:50 05.04.2026

  • 45 При Тази Пасмина !

    1 0 Отговор
    При Тази Пасмина !

    Псевдо Политици !

    Със !

    Сигурност !

    17:03 05.04.2026

  • 46 Какво Избираме ?

    1 0 Отговор

    До коментар #40 от "хмммм":

    ФЕОДАЛ !

    17:05 05.04.2026

  • 47 Борисов ли е нежна трепетлика?

    0 0 Отговор

    До коментар #35 от "Първанов е класи над Радев.":

    Кажи нещо за оня случай с кренвиршите и как се връзва с това определение?

    18:09 05.04.2026

  • 48 И не се показвай повече

    0 0 Отговор
    Гоце, взимай си архара и се скрий в някое пернишко село!

    20:52 05.04.2026

