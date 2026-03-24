Зарков: Време е за реални решения, не за обещания

Зарков: Време е за реални решения, не за обещания

24 Март, 2026 16:32 626 23

Според Георги Първанов никой не знае и не може да предположи какво ще се случи с войната

Зарков: Време е за реални решения, не за обещания - 1
Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

„Трябва да извадим България от спиралата на безвремие. С голяма гордост поведох листата в Бургас, защото виждам хора, които са готови да ми помогнат.“. Това заяви председателят на БСП Крум Зарков пред симпатизанти в Карнобат.

Той подчерта, че БСП–Обединена левица е единственото различно на тези избори.

„Ако хората искат промяната, за която всички говорят, няма логика да гласуват за още от същото. Освен в спирала от избори, ще бъдем заключени в същите проблеми – обедняване, обезлюдяване, липса на перспективи, лоша инфраструктура. Политическите партии не се учат от грешките си и като общество настъпваме една и съща мотика.“, коментира председателят на БСП.

Според него не може да се сформира устойчиво и почтено управление, ако в самата кампания не бъде заявено какви са целите и с кого е възможно да бъдат постигнати.

„Аз ще управлявам сам“ са приказки под шипковия храст. Ние ще се опитаме да поправим тази грешка, като внесем в кампанията политическите въпроси за цените, горивата, храните. Само партия с ясна идеологическа визия може да се позиционира, за да реши проблемите радикално, а не чрез кръпки.“, категоричен е Крум Зарков.

Георги Първанов: Трябва да покажем истинското лице на българската левица

„Крум Зарков е моят лидер и дойдох тук да го подкрепя. Аз го разбирам повече от всеки друг.“, заяви президентът Георги Първанов (2002–2012).

„Помня времена, когато бяхме на границата на невъзможното да се преборим, но го постигнахме. Но сега се намираме в наистина трудна ситуация за България и за света. Трябва да покажем истинското лице на българската левица.“.

Според него никой не знае и не може да предположи какво ще се случи с войната.

„На нас ни приляга да прозвучи нашият глас против всяка война. Зарков го каза в Брюксел, в сърцето на Европа.“

Първанов попита и какво ще се случи, ако се съберат да управляват военнолюбците. И допълни: „БСП трябва да има достатъчно гласове, за да им се противопостави.“

Според Николай Тишев, председател на БСП–Бургас, ключов въпрос за левицата, който трябва да бъде поставен в кампанията, е и кой да плаща повече данъци в България – милионерът или този, който е на минимална работна заплата.

„Говорим като процент от приходите. Не може в цяла Западна Европа и в САЩ да има прогресивно подоходно облагане – богатите да плащат повече, а тук не.“. Като втора важна тема Тишев посочи съдебната система.

Крум Зарков и зам.-председателят на левицата Атанас Мерджанов посетиха и община Руен, където се срещнаха с граждани.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 Красимир Петров

    13 0 Отговор
    Хахаха начело с агент Гоцев с двата 5 звездни хотела.

    16:36 24.03.2026

  • 2 Иван Попов

    13 0 Отговор
    БСП отече завинаги

    16:36 24.03.2026

  • 3 си дзън

    13 0 Отговор
    Ми то от времето на дедо Благоев само обещания бе Зарков. Добре, че беше руският
    ботуш през 1944 да вземете властта. После станахте мутри-олигарси - най-долният клас капиталисти.

    16:37 24.03.2026

  • 4 Ветеран

    9 0 Отговор
    Първанов сложи началото на унищожаването на БСП. След президентството си той си отцепи собствена партия от БСП. Той и Николай Добрев прОдадоха партията на Иван Костов СДС.
    Първанов е предател на електората на БСП!

    Коментиран от #15

    16:45 24.03.2026

  • 5 Кацамунски

    13 0 Отговор
    с дежурните заучени фрази и клишета ! Време било ? До сега де беше ? Винаги на хранилка !

    Коментиран от #10

    16:46 24.03.2026

  • 6 Сетила се Мара

    6 1 Отговор
    да се побара.Отдавна изпуснахте момента да се отречете от престъпното си минало като БКП/ДС и кармата ви застигна. Знаем за годините 1944-1948 и вместо да се покаете след 1990, вие сменихте само една буквичка от името си. Е рано или късно възмездието идва. Вече ви застигна и вас- 3,8% .

    Коментиран от #22

    16:51 24.03.2026

  • 7 Гоце

    10 0 Отговор
    Седефчов с хотелите и ти пера и той там !

    16:52 24.03.2026

  • 8 първанов

    6 0 Отговор
    най големия предател на лявата идея дето щял да въвежда религия в училище задължително после гергов във бсп то най добре да закриват партията предател коалиционер на гроб

    16:52 24.03.2026

  • 9 дааа

    6 0 Отговор
    време е 100 години само приказки кражба и нищонеправене

    16:52 24.03.2026

  • 10 Напред другаре

    3 0 Отговор

    До коментар #5 от "Кацамунски":

    Тяхната върхушка и с 1% пак ще има за захранка! Да му мислят тези с гайдите, дето гласуват вече за отрочетата на "великата бкп-бсп".

    16:52 24.03.2026

  • 11 Ти какво

    3 0 Отговор
    решил си, с гайдата?

    16:55 24.03.2026

  • 12 Долни чepвени бokлyци !

    7 1 Отговор
    С агент Гоце и румбата шадравана ще пребъдете ...

    16:58 24.03.2026

  • 13 АГАТ а Кристи

    6 1 Отговор
    Кой въведе ПЛОСКИЯ ДАНЪК бе, комуняги лъжливи ?
    А процентно ПРИ ВАС са най-много милионерите

    17:08 24.03.2026

  • 14 Зарков,

    4 0 Отговор
    Структурите номинираха теб, а ти разреши в листите да се подредят зафирки, добревци, таковци. Като те насадят на пачи яйца ще се усетиш ама ке ди платиш цената за тъпото кадруване. Много хора няма да гласуват за такова бесепе, че и гарнирано с едни тюфлеци. Жалко, радвахме си, че в НС ще има умен образован млад политик с екип от също такива хора. Самозачеркна се човек

    17:10 24.03.2026

  • 15 Другарю,

    6 1 Отговор

    До коментар #4 от "Ветеран":

    Иван Костов е от вашите, с червена партийна книжка !
    СДС го създадохте вие - комунистите в лицето "другарите" Лилов, Луканов и още няколко другари, вкл. Жабата от Веселиново

    Коментиран от #16

    17:14 24.03.2026

  • 16 Ветеран",

    2 0 Отговор

    До коментар #15 от "Другарю,":

    Истината не мож я заличи с минуси

    17:24 24.03.2026

  • 17 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    3 0 Отговор
    ОЛИГАРХА ПЪРВАНОВ ИЗЛЕЗЕ ДА ПАЗИ
    СПА ХОТЕЛИТЕ НА СИНОВЕТЕ СИ В БЕЛЧИН
    ..... И НА МОРЕТО :)
    ОЛИГАРХА СЕРГЕЙ ПАЗИ МИСИС ПЪРВА ЧАСТНА ЕВРЕЙСКА БАНКА :)
    ....
    И ТУЙ НАТАТЪК В ЦОЦАЛИСТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ :)

    17:34 24.03.2026

  • 18 Знаем го ние.

    2 1 Отговор
    Взел е реалното решение да изтреби всички котки в София. Обаче дори само с това не може да се справи.

    17:38 24.03.2026

  • 19 Дориана

    4 0 Отговор
    Зарков да е наясно, че не може де излъже българския народ с каквито и да е предизборни обещания , защото БСП ОЛ е партия , която отвътре е проядена от корупция и зависимости от Борисов и Пеевски. Тази партия ще получи наказателен вот и отпада от Парламента.няма място в него отново българските избиратели да гледат как БСП ОЛ гласуват заедно с ГЕРБ/ СДС и ДПС Ново Начало.

    17:42 24.03.2026

  • 20 някои

    0 2 Отговор
    този е другата месия след другаря радев които ще управи българия успех дерзоите братя българи

    17:44 24.03.2026

  • 21 Голяма

    1 0 Отговор
    победа за България ще е ако тези мекотели не влязат в парламента!

    17:46 24.03.2026

  • 22 Дориана

    2 0 Отговор

    До коментар #6 от "Сетила се Мара":

    БСП ОЛ падат надолу под 3 % . И да,точно тази партия въведе Плоския данък и върна хартиените бюлетини при Корнелия та да могат да фалшифицират и откраднат вота на избирателите заедно с ГЕРБ / СДС и ДПС Ново Начало. Те са предателска мафиотска олигархична партия , която е вредна за България.

    17:48 24.03.2026

  • 23 Горски

    1 0 Отговор
    Внук на ДС генерал и зоофоб. Коментарът е излишен, А би трябвало да имаш съмнения за следващия парламент. Ясно е какво ще се случи. БСП няма да влезе в парламента. Прогресивна България ще спечели изборите, но няма да има достатъчно депутати за да управлява сама. Най-вероятната коалиция е с ПП-ДБ. В този вариант мутрите ББ и Пеевски остават извън властта. Едва ли ще допуснат това. До вчера лъскаха обувките на Борисов днес пак искат да са в парламента. Няма как да стане другари измамници. И аз съм сигурен че БСП ще присъства в следващият парламент. Ще бъде представен от чистачката на парламентарните коридори баба Мара, дърта но предана социалистка. Ура, Другари! Хапчетата Зарков!

    17:55 24.03.2026

