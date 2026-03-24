Зарков: Време е за реални решения, не за обещания

„Трябва да извадим България от спиралата на безвремие. С голяма гордост поведох листата в Бургас, защото виждам хора, които са готови да ми помогнат.“. Това заяви председателят на БСП Крум Зарков пред симпатизанти в Карнобат.
Той подчерта, че БСП–Обединена левица е единственото различно на тези избори.
„Ако хората искат промяната, за която всички говорят, няма логика да гласуват за още от същото. Освен в спирала от избори, ще бъдем заключени в същите проблеми – обедняване, обезлюдяване, липса на перспективи, лоша инфраструктура. Политическите партии не се учат от грешките си и като общество настъпваме една и съща мотика.“, коментира председателят на БСП.
Според него не може да се сформира устойчиво и почтено управление, ако в самата кампания не бъде заявено какви са целите и с кого е възможно да бъдат постигнати.
„Аз ще управлявам сам“ са приказки под шипковия храст. Ние ще се опитаме да поправим тази грешка, като внесем в кампанията политическите въпроси за цените, горивата, храните. Само партия с ясна идеологическа визия може да се позиционира, за да реши проблемите радикално, а не чрез кръпки.“, категоричен е Крум Зарков.
Георги Първанов: Трябва да покажем истинското лице на българската левица
„Крум Зарков е моят лидер и дойдох тук да го подкрепя. Аз го разбирам повече от всеки друг.“, заяви президентът Георги Първанов (2002–2012).
„Помня времена, когато бяхме на границата на невъзможното да се преборим, но го постигнахме. Но сега се намираме в наистина трудна ситуация за България и за света. Трябва да покажем истинското лице на българската левица.“.
Според него никой не знае и не може да предположи какво ще се случи с войната.
„На нас ни приляга да прозвучи нашият глас против всяка война. Зарков го каза в Брюксел, в сърцето на Европа.“
Първанов попита и какво ще се случи, ако се съберат да управляват военнолюбците. И допълни: „БСП трябва да има достатъчно гласове, за да им се противопостави.“
Според Николай Тишев, председател на БСП–Бургас, ключов въпрос за левицата, който трябва да бъде поставен в кампанията, е и кой да плаща повече данъци в България – милионерът или този, който е на минимална работна заплата.
„Говорим като процент от приходите. Не може в цяла Западна Европа и в САЩ да има прогресивно подоходно облагане – богатите да плащат повече, а тук не.“. Като втора важна тема Тишев посочи съдебната система.
Крум Зарков и зам.-председателят на левицата Атанас Мерджанов посетиха и община Руен, където се срещнаха с граждани.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
3 си дзън
ботуш през 1944 да вземете властта. После станахте мутри-олигарси - най-долният клас капиталисти.
16:37 24.03.2026
4 Ветеран
Първанов е предател на електората на БСП!
16:45 24.03.2026
5 Кацамунски
6 Сетила се Мара
10 Напред другаре
До коментар #5 от "Кацамунски":Тяхната върхушка и с 1% пак ще има за захранка! Да му мислят тези с гайдите, дето гласуват вече за отрочетата на "великата бкп-бсп".
16:52 24.03.2026
13 АГАТ а Кристи
А процентно ПРИ ВАС са най-много милионерите
17:08 24.03.2026
15 Другарю,
До коментар #4 от "Ветеран":Иван Костов е от вашите, с червена партийна книжка !
СДС го създадохте вие - комунистите в лицето "другарите" Лилов, Луканов и още няколко другари, вкл. Жабата от Веселиново
Коментиран от #16
17:14 24.03.2026
16 Ветеран",
До коментар #15 от "Другарю,":Истината не мож я заличи с минуси
17:24 24.03.2026
17 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
СПА ХОТЕЛИТЕ НА СИНОВЕТЕ СИ В БЕЛЧИН
..... И НА МОРЕТО :)
ОЛИГАРХА СЕРГЕЙ ПАЗИ МИСИС ПЪРВА ЧАСТНА ЕВРЕЙСКА БАНКА :)
....
И ТУЙ НАТАТЪК В ЦОЦАЛИСТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ :)
17:34 24.03.2026
22 Дориана
До коментар #6 от "Сетила се Мара":БСП ОЛ падат надолу под 3 % . И да,точно тази партия въведе Плоския данък и върна хартиените бюлетини при Корнелия та да могат да фалшифицират и откраднат вота на избирателите заедно с ГЕРБ / СДС и ДПС Ново Начало. Те са предателска мафиотска олигархична партия , която е вредна за България.
17:48 24.03.2026
