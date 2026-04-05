Агенцията по безопасност на храните иззе близо половин тон храни и препарати на ГКПП "Калотина"

5 Април, 2026 09:52 1 475 14

  • бабх-
  • половин тон-
  • храни-
  • препарати-
  • гкпп калотина

Проверката е направена на микробус с българска регистрация, влизащ от Сърбия

Агенцията по безопасност на храните иззе близо половин тон храни и препарати на ГКПП "Калотина" - 1
Снимка: БАБХ
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Близо половин тон храни и препарати за растителна защита иззеха инспектори от дирекция „Граничен контрол“ на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) на ГКПП „Калотина“. Проверката е извършена съвместно със служители на Агенция „Митници“ и "Гранична полиция". Това съобщиха от Агенцията по безопасност на храните на страницата си в Интернет.
При проверка на микробус с българска регистрация, влизащ от Сърбия, митническите служители са открили кайма, сирене, червен пипер и картофи без необходимите придружаващи документи. В същия автомобил са намерени и 12 опаковки с препарати, забранени за използване в Европейския съюз. За случая незабавно са уведомени инспектори от БАБХ. Продуктите са иззети и ще бъдат унищожени.
Контролът на Агенцията на граничните контролно-пропускателни пунктове е постоянен и защитава потребителите, като не допуска на територията на ЕС несъответстващи на изискванията и потенциално опасни храни, фуражи и препарати.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ненормалника Ив. Христанов

    17 6 Отговор
    иска да ни остави без евтините "хранителни" боклуци, за да купуваме само прескъпите "хранителни" боклуци от чуждите вериги!

    10:04 05.04.2026

  • 2 половин тон храни и препарати

    9 5 Отговор
    да ги дарят на бедните
    а не да ги унищожават
    че уж правят нещо

    Коментиран от #10

    10:12 05.04.2026

  • 3 Агенцията

    9 2 Отговор
    ни npeeва, далаверата за великден.

    10:15 05.04.2026

  • 4 Анонимен

    18 1 Отговор
    12 броя препарати.Каква грандиозна ПР акция на лихваря от Джеткредит.

    10:15 05.04.2026

  • 5 Абе

    14 0 Отговор
    На пазара в Пирот не се оди с микрабус. По лекинко така с некое комби и да не се виждат разни денкове.

    10:23 05.04.2026

  • 6 Гербер

    3 6 Отговор
    ЩЕ УМОРЯТ НАРОДА ОТ ГЛАД! ИСКАМ ЕВТИНО МЕСО! НЕ МИ ПУКА ЗА СРОКА НА ГОДНОСТ! ВАЖНОТО Е ДА НАПЪЛНЯ ТУМБАКА!

    10:25 05.04.2026

  • 7 Ивелин Михайлов

    8 1 Отговор
    Сега разбрахте ли защо България е на 1во място по смъртност в света 😏

    10:26 05.04.2026

  • 8 Ел Чичи

    11 1 Отговор
    Пак гонят кокошкарите

    10:27 05.04.2026

  • 9 Икономист

    8 3 Отговор
    След месец ще има масов глад и празни магазини 😏😏😏

    10:28 05.04.2026

  • 10 На бедните да им увеличат пенсиите,

    13 1 Отговор

    До коментар #2 от "половин тон храни и препарати":

    А не да им се подиграват с храни менте

    Коментиран от #11

    10:29 05.04.2026

  • 11 Искаш да кажеш, че

    1 1 Отговор

    До коментар #10 от "На бедните да им увеличат пенсиите,":

    трябва да се увеличат малките пенсии на тия които са се осигурявали на МРЗ, нямат пълен трудов стаж и не са били с ТЕЛК? Крайно несправедливо е за пенсионерите които си имат стаж и са се осигурявали на цялата си заплата.

    11:04 05.04.2026

  • 12 Всеки знае

    5 1 Отговор
    Колко по вкусна е храната в Сърбия - и месото и сиренето, просто са много по-истински, като у нас преди клоаката ес. Сега ни тъпчат с ужасни, изкуствени боклуци, а нарочват естествената храна за вредна и не ни дават да стигнем до нея!

    12:08 05.04.2026

  • 13 цигането Симо

    1 1 Отговор
    Къде е салама дето са го гепили и ше го фърат.Земам го да нараним децата.
    Гладни са.И жената е гладна и на мене не дава.Дава на комшията за салам

    17:24 05.04.2026

  • 14 А сашу македонеца(шефът на ветринарите)

    0 0 Отговор
    Трезвен ли беше????

    19:17 05.04.2026

