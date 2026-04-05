Агенцията по безопасност на храните иззе близо половин тон храни и препарати на ГКПП "Калотина"

Близо половин тон храни и препарати за растителна защита иззеха инспектори от дирекция „Граничен контрол“ на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) на ГКПП „Калотина“. Проверката е извършена съвместно със служители на Агенция „Митници“ и "Гранична полиция". Това съобщиха от Агенцията по безопасност на храните на страницата си в Интернет.
При проверка на микробус с българска регистрация, влизащ от Сърбия, митническите служители са открили кайма, сирене, червен пипер и картофи без необходимите придружаващи документи. В същия автомобил са намерени и 12 опаковки с препарати, забранени за използване в Европейския съюз. За случая незабавно са уведомени инспектори от БАБХ. Продуктите са иззети и ще бъдат унищожени.
Контролът на Агенцията на граничните контролно-пропускателни пунктове е постоянен и защитава потребителите, като не допуска на територията на ЕС несъответстващи на изискванията и потенциално опасни храни, фуражи и препарати.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ненормалника Ив. Христанов
10:04 05.04.2026
2 половин тон храни и препарати
а не да ги унищожават
че уж правят нещо
Коментиран от #10
10:12 05.04.2026
3 Агенцията
10:15 05.04.2026
4 Анонимен
10:15 05.04.2026
5 Абе
10:23 05.04.2026
6 Гербер
10:25 05.04.2026
7 Ивелин Михайлов
10:26 05.04.2026
8 Ел Чичи
10:27 05.04.2026
9 Икономист
10:28 05.04.2026
10 На бедните да им увеличат пенсиите,
До коментар #2 от "половин тон храни и препарати":А не да им се подиграват с храни менте
Коментиран от #11
10:29 05.04.2026
11 Искаш да кажеш, че
До коментар #10 от "На бедните да им увеличат пенсиите,":трябва да се увеличат малките пенсии на тия които са се осигурявали на МРЗ, нямат пълен трудов стаж и не са били с ТЕЛК? Крайно несправедливо е за пенсионерите които си имат стаж и са се осигурявали на цялата си заплата.
11:04 05.04.2026
12 Всеки знае
12:08 05.04.2026
13 цигането Симо
Гладни са.И жената е гладна и на мене не дава.Дава на комшията за салам
17:24 05.04.2026
14 А сашу македонеца(шефът на ветринарите)
19:17 05.04.2026