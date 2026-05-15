БАБХ иззе над 600 кг животински продукти без документи на ГКПП „Капитан Андреево“

15 Май, 2026 09:48 1 065 13

  • бабх-
  • животински продукти-
  • овча лой

Храните ще бъдат унищожени

Снимка: БАБХ
Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Над 600 кг животински продукти без документи са иззети на ГКПП „Капитан Андреево“ след съвместна проверка на инспектори от Българска агенция по безопасност на храните и служители на Агенция „Митници“.

При проверка на лек автомобил са открити 100 кг пилешко месо, съхранявано в найлонови пликове по 5 кг и без документи за произход и проследимост. Малко по-късно, при проверка на автобус, влизащ от Турция, са установени още 507,8 кг овча лой без необходимата документация. Продуктите били опаковани в кашони по 30 кг.

Цялото количество е иззето, а храните предстои да бъдат унищожени съгласно действащите изисквания за безопасност.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    3 6 Отговор
    "Цялото количество е иззето, а храните предстои да бъдат унищожени съгласно действащите изисквания за безопасност."

    За нуждите на армията.

    09:52 15.05.2026

  • 2 Мерко

    1 2 Отговор
    Луканка на промоция - "Фермата",но на справедлива цена!

    Коментиран от #4

    10:06 15.05.2026

  • 3 Другаря Роси

    5 2 Отговор
    И като ги иззе на кой ли ще ги продаде за луканчици а? 😀

    10:06 15.05.2026

  • 4 Хохо Бохо

    7 0 Отговор

    До коментар #2 от "Мерко":

    Любими са ми "Орехите" е няма такъв боклук на света, а съм обикалял доста. Просто няма толкова голям боклук, колкото и да търсите по магазините, дори и в най-скапаната страна. Тези са шампиони, луканка от всякакви боклуци правят и никой нищо не им казва, а народа купува.

    10:09 15.05.2026

  • 5 Вихрогон

    2 2 Отговор
    Тези БАБХ вече са първенци в Радевата чета!Реагират светкавично,ловят спекулантите и наблюдават всичко от самолета му,без разход на керосин!600 килограма,всичко вече е изядено,отчетено и чакаме
    още!Това само за топли принцеси в Парламента,за днес нестига!

    Коментиран от #11

    10:13 15.05.2026

  • 6 Знайко

    6 1 Отговор
    Да е жив и здрав Иван Христанов, че научи БАБХ как да си вършат работата. И че вдигна много високо летвата, която премиера Румен Радев трябва всеки ден да прескача.

    Радев, а с виртуалните овце, крави, кози ... какво става? Собствениците им синове и любовници на депутати, министри ... продължават ли да цицат държавни субсидии

    10:13 15.05.2026

  • 7 Весело

    5 0 Отговор
    Да ги конфискуват и дадат на парламента за да плюскат депутатски кюфтета по 25 цента.

    10:17 15.05.2026

  • 8 Лена

    1 1 Отговор
    За лично ползване,без документи,през Капитан Андреево може до един тон!Само трябва да се раздадат едни 10% авансово!

    10:17 15.05.2026

  • 9 променете закона

    8 0 Отговор
    Обявайте такива терористи които тровят народа с конкретика кои са и кои са фирмите.Нека всички ги знаем кои са и да не купуваме от техните фирми нищо.Що за държава да ги прикрива тия мафиоти!

    10:21 15.05.2026

  • 10 амат от еврозанци разбирачи

    7 0 Отговор
    Тъпунгери,какво сте пак недоволни от държавата.Заслужавате да си плюскате мършите.

    10:24 15.05.2026

  • 11 Какво казваш

    3 0 Отговор

    До коментар #5 от "Вихрогон":

    Прочетох ти писанието няколко пъти, какво искаш да кажеш?
    Подреждай си мислите първо

    10:47 15.05.2026

  • 12 Суджук гейт

    4 0 Отговор
    Отчитането пред Бойко свърши.

    10:47 15.05.2026

  • 13 Нищо

    0 1 Отговор
    работа !

    11:19 15.05.2026

