БАБХ бракува 859 кг био храни заради фалшиви срокове на годност

Общо 859 кг био храни от склад в София ще бъдат унищожени по разпореждане на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ). Причините са от манипулиране на срокове на годност и липса на проследимост до съхранение на продукти с изтекла годност заедно с годни.
Инспекцията е извършена след получена официална информация за необявени сулфити в нерафинирана кокосова захар чрез европейската Система за бързо предупреждение за храни и фуражи RASFF. Проверка в склада на фирмата - дистрибутор на продукта е установила, че нейната регистрация по Закона за храните е заличена, но тя продължава да оперира чрез свързано дружество с валидна регистрация.
Най-сериозното нарушение е манипулирането на сроковете на годност. При био хлорела на прах е установено разминаване между оригиналния срок (януари 2026 г.) и поставен нов етикет със срок до април 2027 г. Същата практика е констатирана и при био кокосов крем. При някои продукти срокове на годност са били заличавани механично с помощта на ацетон, четки и кърпи, след което върху опаковките са били поставяни нови етикети.
Намерени са био храни с изтекъл срок на годност, които не са обозначени като негодни и са съхранявани заедно с годни продукти. Инспекторите са открили още храни без етикети и идентификация, което прави невъзможно проследяването на техния произход. В част от случаите етикети са поставени само върху кашоните, докато индивидуалните опаковки вътре са без необходимата маркировка.
В разрез с изискванията биологични и конвенционални храни са съхранявани общо.
На фирмата – наемател на склада, е съставен акт за административно нарушение. Тя ще бъде подложена на засилен официален контрол. За случая ще бъде уведомен и органът за сертификация на биологични продукти.
