БАБХ бракува 859 кг био храни заради фалшиви срокове на годност

16 Май, 2026 08:15 1 120 14

Инспекцията е извършена след получена официална информация за необявени сулфити в нерафинирана кокосова захар

Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Общо 859 кг био храни от склад в София ще бъдат унищожени по разпореждане на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ). Причините са от манипулиране на срокове на годност и липса на проследимост до съхранение на продукти с изтекла годност заедно с годни.

Инспекцията е извършена след получена официална информация за необявени сулфити в нерафинирана кокосова захар чрез европейската Система за бързо предупреждение за храни и фуражи RASFF. Проверка в склада на фирмата - дистрибутор на продукта е установила, че нейната регистрация по Закона за храните е заличена, но тя продължава да оперира чрез свързано дружество с валидна регистрация.

Най-сериозното нарушение е манипулирането на сроковете на годност. При био хлорела на прах е установено разминаване между оригиналния срок (януари 2026 г.) и поставен нов етикет със срок до април 2027 г. Същата практика е констатирана и при био кокосов крем. При някои продукти срокове на годност са били заличавани механично с помощта на ацетон, четки и кърпи, след което върху опаковките са били поставяни нови етикети.

Намерени са био храни с изтекъл срок на годност, които не са обозначени като негодни и са съхранявани заедно с годни продукти. Инспекторите са открили още храни без етикети и идентификация, което прави невъзможно проследяването на техния произход. В част от случаите етикети са поставени само върху кашоните, докато индивидуалните опаковки вътре са без необходимата маркировка.

В разрез с изискванията биологични и конвенционални храни са съхранявани общо.

На фирмата – наемател на склада, е съставен акт за административно нарушение. Тя ще бъде подложена на засилен официален контрол. За случая ще бъде уведомен и органът за сертификация на биологични продукти.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 факт

    14 1 Отговор
    Страх ме хваща, когато чета такива материали. После се чудим защо хората мрат като мухи наесен. Кой знае какво ядем и за какво си даваме парите. В последно врене си вземам дребни неща от някой магазин кръстен на дървото "Бреза" и ми се струва, че са по-вкусни и естествени.

    08:32 16.05.2026

  • 2 БАБХ

    14 0 Отговор
    Лобито на глобалните хранителни вериги. Всичко е добро, освен българското!

    Коментиран от #3

    08:32 16.05.2026

  • 3 То и БАБХ

    9 0 Отговор

    До коментар #2 от "БАБХ":

    Не са , Бългрска" агенция много отдавна! За това са ,, добри"!

    08:36 16.05.2026

  • 4 Пич

    18 0 Отговор
    Индустриалните храни са измама, а био храните - най голямата измама !!! Зеленчуците на бабите край пътя - също!!! Дори бабите понякога ползват повече отрови и торове от индустриалците!!! Единственото спасение е да запретнеш ръкави и сам да си произведеш!!!

    Коментиран от #11

    08:41 16.05.2026

  • 5 инж технолог по хранене

    6 3 Отговор
    Другите храни не са ли биохрани?! Не са ли биологично израстнали и полезни за човешките тела? Каква е разликата в химическия им състав?

    08:46 16.05.2026

  • 6 Дзак

    6 0 Отговор
    Вероятно има начин за някои хранителни продукти да се провери и удостовери годност след обявения срок. Трябва да има такава процедура.

    09:31 16.05.2026

  • 7 Колкото повече

    6 2 Отговор
    Регулации и изисквания има, колкото повече някой се “грижи” за нас, толкова по зле ставаме - и ние и храната ни! И по-бедни - защото тия, грижовните, пара искат и то много!

    09:45 16.05.2026

  • 8 Факт

    4 0 Отговор
    Сулфитите понякога са полезни. В червеното вино например. Вероятно и за нерафинираната захар.

    09:53 16.05.2026

  • 9 Русенец

    5 0 Отговор
    Пак някой роден производител е пречил на вноса.

    10:24 16.05.2026

  • 10 Най после се

    8 0 Отговор
    активираха . Кой знае колко такива вредни храни сме изконсумирали за 30 години , заради бездействие на тези институции . За това се умножават болниците и са препълнени гробища.а . ЗАЩО по времето на БОКО нямаше такъв контрол .

    Коментиран от #12

    10:32 16.05.2026

  • 11 За да произведеш

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Пич":

    Много бурян трябва да оскубеш!

    Коментиран от #13

    11:51 16.05.2026

  • 12 тровят народа

    3 0 Отговор

    До коментар #10 от "Най после се":

    ЗА ПАРИ!!!

    12:58 16.05.2026

  • 13 ганчо

    2 0 Отговор

    До коментар #11 от "За да произведеш":

    е бизнесмен и олигарх или манекенка актриса и т.н.

    13:00 16.05.2026

  • 14 хмм

    2 0 Отговор
    ЕС трябва да приеме наредба за маркиране на срока върху опаковката по начин, който остава и не може да бъде премахнат. Например върху консервните кутии доскоро се поставяше срок с пресоване, но вече са преминали към отпечатване с мастило, което може да се изтрие.😏

    13:47 16.05.2026

