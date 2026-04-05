"Владимир Маринов, БСП-ОЛ: Държавата трябва да помогне хората да излязат от кризата"

„Ситуацията с инфлацията е известна на обществото, но изглежда не и на правителството.“. Това заяви водачът на листата на „БСП – ОБЕДИНЕНА ЛЕВИЦА“ в Силистра Владимир Маринов в предаването „Говори сега“ по БНТ.

По думите му приоритетите на БСП-ОЛ са насочени в три ключови посоки – гарантиране на енергийните доставки, подкрепа за бизнеса и реална помощ за хората. „За близо 2 милиона души в България говорим за оцеляване, а не за развитие.“, подчерта той.

Маринов определи като „подигравка“ предложената помощ от 20 евро за горива, както заради размера ѝ, така и заради трудния достъп до нея. Според него държавата разполага с реални механизми за влияние върху цените чрез ДДС и акцизи, но не ги използва.

„Държавата трябва да вземе мерки, дори краткосрочни, за да помогне на хората да излязат от кризата.“, заяви той, като даде пример с практики в други европейски държави, насочени към транспорта и земеделието.

В тази връзка Маринов посочи, че БСП предлага конкретни мерки за подкрепа на земеделските производители, включително възстановяване на част от разходите за горива по фактури. „Ако не помогнем на сектора днес, след месец ще бъде късно.“, предупреди той.

По отношение на данъчната политика кандидатът за народен представител заяви, че е крайно време за въвеждане на прогресивно подоходно облагане. „Не е справедливо хората с ниски и високи доходи да се облагат по един и същи начин.“, подчерта Маринов, като уточни, че за ниските доходи се предвижда необлагаем минимум, а за средната класа няма да има промяна.

В контекста на демографската криза той изтъкна, че нейното решение минава през възстановяване на регионите: „За да останат младите хора, са нужни три неща – поминък, достъп до здравеопазване и достъп до образование.“

Маринов изрази и категорична позиция против добива на шистов газ: „Методът на добив е неприемлив – това е вкарване под високо налягане на вода, пясък и химикали в почвата, което носи сериозни рискове.“ Той предупреди и за опасност от модел, при който „някой печели милиарди, а България получава символични концесионни такси“.

В заключение Владимир Маринов призова за подкрепа към „БСП – ОБЕДИНЕНА ЛЕВИЦА" с номер 5 - единствената лява, солидарна и справедлива политическа сила.

