Владимир Маринов, БСП-ОЛ: Държавата трябва да помогне хората да излязат от кризата
Владимир Маринов, БСП-ОЛ: Държавата трябва да помогне хората да излязат от кризата

5 Април, 2026 11:38 1 002 47

Маринов определи като „подигравка" предложената помощ от 20 евро за горива, както заради размера ѝ, така и заради трудния достъп до нея. Според него държавата разполага с реални механизми за влияние върху цените чрез ДДС и акцизи, но не ги използва.  

„Ситуацията с инфлацията е известна на обществото, но изглежда не и на правителството.“. Това заяви водачът на листата на „БСП – ОБЕДИНЕНА ЛЕВИЦА“ в Силистра Владимир Маринов в предаването „Говори сега“ по БНТ.
По думите му приоритетите на БСП-ОЛ са насочени в три ключови посоки – гарантиране на енергийните доставки, подкрепа за бизнеса и реална помощ за хората. „За близо 2 милиона души в България говорим за оцеляване, а не за развитие.“, подчерта той.
Маринов определи като „подигравка“ предложената помощ от 20 евро за горива, както заради размера ѝ, така и заради трудния достъп до нея. Според него държавата разполага с реални механизми за влияние върху цените чрез ДДС и акцизи, но не ги използва.
„Държавата трябва да вземе мерки, дори краткосрочни, за да помогне на хората да излязат от кризата.“, заяви той, като даде пример с практики в други европейски държави, насочени към транспорта и земеделието.
В тази връзка Маринов посочи, че БСП предлага конкретни мерки за подкрепа на земеделските производители, включително възстановяване на част от разходите за горива по фактури. „Ако не помогнем на сектора днес, след месец ще бъде късно.“, предупреди той.
По отношение на данъчната политика кандидатът за народен представител заяви, че е крайно време за въвеждане на прогресивно подоходно облагане. „Не е справедливо хората с ниски и високи доходи да се облагат по един и същи начин.“, подчерта Маринов, като уточни, че за ниските доходи се предвижда необлагаем минимум, а за средната класа няма да има промяна.
В контекста на демографската криза той изтъкна, че нейното решение минава през възстановяване на регионите: „За да останат младите хора, са нужни три неща – поминък, достъп до здравеопазване и достъп до образование.“
Маринов изрази и категорична позиция против добива на шистов газ: „Методът на добив е неприемлив – това е вкарване под високо налягане на вода, пясък и химикали в почвата, което носи сериозни рискове.“ Той предупреди и за опасност от модел, при който „някой печели милиарди, а България получава символични концесионни такси“.
В заключение Владимир Маринов призова за подкрепа към „БСП – ОБЕДИНЕНА ЛЕВИЦА“ с номер 5 - единствената лява, солидарна и справедлива политическа сила.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 12345699

    27 0 Отговор
    От такова помагане , за 36 години гледай докъде стгба държавата .Вашите от БСП да си дарят ВЕЦ и Фотовалтаиците в полза на държавата .Мухлюфци !

    11:40 05.04.2026

  • 2 Сталин

    26 0 Отговор
    Само му вижте мазната корумпирана муцуна на тоя негодник и чакайте да ви помогне ,тоя е полезен колкото торба с използвани тампони

    11:41 05.04.2026

  • 3 и той е

    23 0 Отговор
    И този е олигарх-червен!

    11:42 05.04.2026

  • 4 Сталин

    22 2 Отговор
    Ако искате да помогнете на хората веднага започвайте арести и разстрели на бандити ,корумпета и мутри и също арести на чуждите мародери които влачат злато мед цинк олово извън България

    11:44 05.04.2026

  • 5 Помагай ,

    13 0 Отговор
    бе ! То не е само "леж , па яж" !

    11:46 05.04.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Кажи

    21 0 Отговор
    на хората , че си зърнар и си свикнал само да лапаш от държавата !

    11:50 05.04.2026

  • 10 Маиндблоуинг

    13 1 Отговор
    Този е истински умник ще се опита да материализира парадокс тоест тези които са ни набутали в кризата управлявалите последните 36 години (без Жан Видеов) ще ни вадят от там.

    11:50 05.04.2026

  • 11 никой

    16 0 Отговор
    Този е наследникът на баща си по схемите с земедлски фондове,приватизации и всякакви подобни измами.
    Тясно свързан с Ахмет Доган и олигарсите.

    11:51 05.04.2026

  • 12 Другаре,

    18 0 Отговор
    Дайте да дадем

    11:52 05.04.2026

  • 13 Цвете

    15 0 Отговор
    ГЛЕДАХ ПРЕДАВАНЕТО, НО ТОЗИ ЧОВЕК ДИРЕКТНО НАПАДНА ППДБ И СКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОР С УКРАЙНА, А НИТО ДУМИЧКА ЗА ЕЖЕДНЕВНОТО ПЛАЩАНЕ ПО ПОЛОВИН МИЛИОН ЕВРО ЗАРАДИ " БОТАШ "? ИЛИ ТОВА Е ТЕМА ТАБУ. ГАРВАН НА ГАРВАН ОКО НЕВАДИ?

    Коментиран от #30, #32, #34, #35, #36

    11:57 05.04.2026

  • 14 Айше

    10 0 Отговор
    Ам кога това?
    Аз чакам пет години вече и няма помощ от държавата

    11:59 05.04.2026

  • 15 зрител

    19 0 Отговор
    Защо почти всички леви политици сте едни такива охранени и зурлести ?

    12:03 05.04.2026

  • 16 Държавата помага

    11 0 Отговор
    И то много. Ама само ако сте част от мафията.

    12:04 05.04.2026

  • 17 Нали бяхте на власт в сглобка

    14 0 Отговор
    И бяхте уж държавата. Що не помогнахте?

    12:05 05.04.2026

  • 18 Ъхъ!!!

    10 0 Отговор
    Държавата, демек всички ние, да ви даваме на вас богаташите и зърнарите, така ли?! Държавата трябва да подпомага само и единствено хора в неравностойно положение като инвалиди!!! Който е богат, здрав, способен трябва да работи!

    12:08 05.04.2026

  • 19 Тити

    13 0 Отговор
    Ама докато бяхте на софрата с мафиотите Герб и Дос нямаше криза докато смучете тлъстата субсидия шофьори охрана и коли

    12:09 05.04.2026

  • 20 123

    10 0 Отговор
    Искат да направят хората зависими от държавата. Затягат контрола и ограниченията на населението. Бавно, но сигурно вървим към дигитален концлагер.

    12:13 05.04.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 бръмбаров

    8 0 Отговор
    Държавата трябва да помогне хората с чекмеджета да излязат от кризата с скъпите горива
    като им осигури общ поръчки за ремонт на ремонта и саниране за наши хора

    12:23 05.04.2026

  • 24 Дон Кихот

    7 0 Отговор
    Свободата, Санчо, е сладко нещо. От сладкодумците властимеющи не я чакай – с обещанията ще си останеш. Сладките неща те за себе си ги пазят. Я гледай за година власт само какви търбуси правят. Теб най-много с някое позагнило морковче да те залъжат. Свободата, Санчо, сам трябва да си я вземеш...

    12:35 05.04.2026

  • 25 БЪЛГАРИН

    7 0 Отговор
    ТОЗИ КАК ГОВОРИ, НЕ ГО ЛИ СТЯГА МНОГО ЯКАТА, НЕ МУ ЛИЧИ ДА Е ПРИТЕСНЕН ЗА ПАРИ И ОЩЕ ПО-МАЛКО ЗА ХОРАТА, ПОРЕДЕН ЖАЛЪК ПОПУЛИСТ.

    12:35 05.04.2026

  • 26 Добре

    4 0 Отговор
    АМА ВЪРНЕТЕ ПАРИТЕ ДРУГАРКИ И ДРУГАРИ,ОТКРАДНАТИ ОТ ВАС.ТУКО- ВИЖ И СМЕ СЕ ОПРАВИЛИ.3838

    12:50 05.04.2026

  • 27 Даниел Немитов

    2 0 Отговор
    Егаси физиономията!? Шиши ряпа да яде!

    13:00 05.04.2026

  • 28 БеСоПОЛ

    5 0 Отговор
    Ред сълзи
    Ред сополи

    Коментиран от #38

    13:04 05.04.2026

  • 29 Ами сега?

    5 1 Отговор
    "Владимир Маринов, БСП-ОЛ: Държавата трябва да помогне хората да излязат от кризата"

    Кой е държавата и кой ще извади от джоба си пари "да спсява хората"? Парламента ли, президента ли, правителството ли или премиера? След 36 години наивно очакване "някой да се появи ей тъй, от нищото и да ни оправи" вече не е ли крайно време да започнем да наричаме нещата с истинските им имена, а не непрекъснато да говорим за нещо въображаемо? Иначе отговорността се размива, а този който трябва да я понесе се прави на дръж ми шапката. Държавата сме всички ние и никой няма да тръгне да ни спасява докато сами не тръгнем да се спасяваме от безотговорните, назначени от нас самите, длъжностни лица. Иначе на никого не му пука и вместо да става по добре ще става все по зле. Съвсем не е случайна поговорката: "Спасението на давещите се е в ръцете на самите давещи се."

    Коментиран от #33

    13:20 05.04.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 При 10 хиляди . + !

    2 0 Отговор
    При 10 хиляди . + !

    Ина Мен Инфлацията !

    Няма да ми е !

    Много Известна !

    Защо ?

    Продължавате !

    Да ни Дерете !

    Кожите ?

    13:42 05.04.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Добре Казано !

    3 0 Отговор

    До коментар #29 от "Ами сега?":

    Добре Казано !

    Но Какво Да направи Един !

    Безгласен , Крепостен Селянин ?

    Срещу Волята На !

    Феодала !

    Освен Да Му !

    Счупи !

    Главата !

    Ей Ги !

    Наредени са 240 !

    И Един Омбудсман !

    Президент !

    Прокурор !

    И Цяла Съдебная Система !

    Заедно С !

    Целия !

    Министерски Съвет !

    В Едно С Неговете Слуги !

    Коментиран от #39

    13:48 05.04.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Не да ги напада

    2 1 Отговор

    До коментар #13 от "Цвете":

    А директно на народен съд продажните марионетки , слагащи се на усрайната.....

    13:55 05.04.2026

  • 37 Знайко

    5 0 Отговор
    Държавата трябва да помага само на бедните, богатите могат сами без помоща на държавата да се справят с кризите.

    Пример: Депутатската заплата е над 5000 евро месечно, депутатите могат да се справят с кризата без държавата да им "помага".

    13:57 05.04.2026

  • 38 Знайки

    6 0 Отговор

    До коментар #28 от "БеСоПОЛ":

    Задава се голяма БСП трагедия, ще гледат парламента отвън.
    Бесепарите реват за депутатските заплати., не за бедните избиратели.

    Ало "жуналистите" спрете да наричате бесепарите социалисти, по делата им не си личи да са такива.

    14:02 05.04.2026

  • 39 ха, ха, ха...

    2 0 Отговор

    До коментар #33 от "Добре Казано !":

    Е нали ние си ги избираме? Никой не ни е натрапил някого насила, но само когато сме проявявали категорично несъгласие. Когато си мълчим и траем те си разиграват игричките, че даже сами си гласуват и закони които да ги оневиняват. После всичко било законно. Законно, но защото им позволяваме да си прокарват закони единствено в техен интерес. Кой ни е крив, че ги търпим толкова дълго? В нормалните държави който не върши работа или въви против интересите на гражданите го отсвирват още много преди да се е окопал във властта.

    14:09 05.04.2026

  • 40 Ъхъ!!!

    2 0 Отговор
    Егаси физиономията!?! Шиши сигурно много му завижда на тоя?!

    14:15 05.04.2026

  • 41 мъ да

    2 0 Отговор
    А хората кога ще се хванат на работа? Или много питам?

    14:39 05.04.2026

  • 42 гадател

    1 0 Отговор
    Само на вашите, но те са много малко.

    14:39 05.04.2026

  • 43 Никой

    4 0 Отговор
    БСП - ОЛ . Те направо си признават БСП - ОЛ ИГАРСИ .

    14:45 05.04.2026

  • 44 Юрий

    0 0 Отговор
    Че тя държавата ни наби в тази криза :)))))

    Коментиран от #46

    15:39 05.04.2026

  • 45 Тя им помага да влязат в кризата

    2 0 Отговор
    Ти искаш да им помага да излязат. Умиране има излизане няма.

    16:45 05.04.2026

  • 46 я па тоа

    2 0 Отговор

    До коментар #44 от "Юрий":

    Че кой ти е натиснал главата да живвеш в държава, за правилата в която не искаш да допринесеш с нищо? Само някой да дава, а ти единствено да лежиш пред телевизора или под сянката с клавиатурата в ръка. Хващай гората и... пей сърце!

    17:21 05.04.2026

  • 47 Пешо

    0 0 Отговор
    БСП Охранената Левица пак се кани да лапа .

    18:19 05.04.2026

