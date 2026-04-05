"Владимир Маринов, БСП-ОЛ: Държавата трябва да помогне хората да излязат от кризата"

„Ситуацията с инфлацията е известна на обществото, но изглежда не и на правителството.“. Това заяви водачът на листата на „БСП – ОБЕДИНЕНА ЛЕВИЦА“ в Силистра Владимир Маринов в предаването „Говори сега“ по БНТ.
По думите му приоритетите на БСП-ОЛ са насочени в три ключови посоки – гарантиране на енергийните доставки, подкрепа за бизнеса и реална помощ за хората. „За близо 2 милиона души в България говорим за оцеляване, а не за развитие.“, подчерта той.
Маринов определи като „подигравка“ предложената помощ от 20 евро за горива, както заради размера ѝ, така и заради трудния достъп до нея. Според него държавата разполага с реални механизми за влияние върху цените чрез ДДС и акцизи, но не ги използва.
„Държавата трябва да вземе мерки, дори краткосрочни, за да помогне на хората да излязат от кризата.“, заяви той, като даде пример с практики в други европейски държави, насочени към транспорта и земеделието.
В тази връзка Маринов посочи, че БСП предлага конкретни мерки за подкрепа на земеделските производители, включително възстановяване на част от разходите за горива по фактури. „Ако не помогнем на сектора днес, след месец ще бъде късно.“, предупреди той.
По отношение на данъчната политика кандидатът за народен представител заяви, че е крайно време за въвеждане на прогресивно подоходно облагане. „Не е справедливо хората с ниски и високи доходи да се облагат по един и същи начин.“, подчерта Маринов, като уточни, че за ниските доходи се предвижда необлагаем минимум, а за средната класа няма да има промяна.
В контекста на демографската криза той изтъкна, че нейното решение минава през възстановяване на регионите: „За да останат младите хора, са нужни три неща – поминък, достъп до здравеопазване и достъп до образование.“
Маринов изрази и категорична позиция против добива на шистов газ: „Методът на добив е неприемлив – това е вкарване под високо налягане на вода, пясък и химикали в почвата, което носи сериозни рискове.“ Той предупреди и за опасност от модел, при който „някой печели милиарди, а България получава символични концесионни такси“.
В заключение Владимир Маринов призова за подкрепа към „БСП – ОБЕДИНЕНА ЛЕВИЦА“ с номер 5 - единствената лява, солидарна и справедлива политическа сила.
Владимир Маринов, БСП-ОЛ: Държавата трябва да помогне хората да излязат от кризата
5 Април, 2026
Маринов определи като „подигравка“ предложената помощ от 20 евро за горива, както заради размера ѝ, така и заради трудния достъп до нея. Според него държавата разполага с реални механизми за влияние върху цените чрез ДДС и акцизи, но не ги използва.
„Ситуацията с инфлацията е известна на обществото, но изглежда не и на правителството.“. Това заяви водачът на листата на „БСП – ОБЕДИНЕНА ЛЕВИЦА“ в Силистра Владимир Маринов в предаването „Говори сега“ по БНТ.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
11 никой
Тясно свързан с Ахмет Доган и олигарсите.
11:51 05.04.2026
12 Другаре,
11:52 05.04.2026
13 Цвете
Коментиран от #30, #32, #34, #35, #36
11:57 05.04.2026
14 Айше
Аз чакам пет години вече и няма помощ от държавата
11:59 05.04.2026
15 зрител
23 бръмбаров
като им осигури общ поръчки за ремонт на ремонта и саниране за наши хора
12:23 05.04.2026
28 БеСоПОЛ
Ред сополи
Коментиран от #38
13:04 05.04.2026
29 Ами сега?
Кой е държавата и кой ще извади от джоба си пари "да спсява хората"? Парламента ли, президента ли, правителството ли или премиера? След 36 години наивно очакване "някой да се появи ей тъй, от нищото и да ни оправи" вече не е ли крайно време да започнем да наричаме нещата с истинските им имена, а не непрекъснато да говорим за нещо въображаемо? Иначе отговорността се размива, а този който трябва да я понесе се прави на дръж ми шапката. Държавата сме всички ние и никой няма да тръгне да ни спасява докато сами не тръгнем да се спасяваме от безотговорните, назначени от нас самите, длъжностни лица. Иначе на никого не му пука и вместо да става по добре ще става все по зле. Съвсем не е случайна поговорката: "Спасението на давещите се е в ръцете на самите давещи се."
Коментиран от #33
13:20 05.04.2026
31 При 10 хиляди . + !
Ина Мен Инфлацията !
Няма да ми е !
Много Известна !
Защо ?
Продължавате !
Да ни Дерете !
Кожите ?
13:42 05.04.2026
33 Добре Казано !
До коментар #29 от "Ами сега?":Добре Казано !
Но Какво Да направи Един !
Безгласен , Крепостен Селянин ?
Срещу Волята На !
Феодала !
Освен Да Му !
Счупи !
Главата !
Ей Ги !
Наредени са 240 !
И Един Омбудсман !
Президент !
Прокурор !
И Цяла Съдебная Система !
Заедно С !
Целия !
Министерски Съвет !
В Едно С Неговете Слуги !
Коментиран от #39
13:48 05.04.2026
36 Не да ги напада
До коментар #13 от "Цвете":А директно на народен съд продажните марионетки , слагащи се на усрайната.....
13:55 05.04.2026
37 Знайко
Пример: Депутатската заплата е над 5000 евро месечно, депутатите могат да се справят с кризата без държавата да им "помага".
13:57 05.04.2026
38 Знайки
До коментар #28 от "БеСоПОЛ":Задава се голяма БСП трагедия, ще гледат парламента отвън.
Бесепарите реват за депутатските заплати., не за бедните избиратели.
Ало "жуналистите" спрете да наричате бесепарите социалисти, по делата им не си личи да са такива.
14:02 05.04.2026
39 ха, ха, ха...
До коментар #33 от "Добре Казано !":Е нали ние си ги избираме? Никой не ни е натрапил някого насила, но само когато сме проявявали категорично несъгласие. Когато си мълчим и траем те си разиграват игричките, че даже сами си гласуват и закони които да ги оневиняват. После всичко било законно. Законно, но защото им позволяваме да си прокарват закони единствено в техен интерес. Кой ни е крив, че ги търпим толкова дълго? В нормалните държави който не върши работа или въви против интересите на гражданите го отсвирват още много преди да се е окопал във властта.
14:09 05.04.2026
46 я па тоа
До коментар #44 от "Юрий":Че кой ти е натиснал главата да живвеш в държава, за правилата в която не искаш да допринесеш с нищо? Само някой да дава, а ти единствено да лежиш пред телевизора или под сянката с клавиатурата в ръка. Хващай гората и... пей сърце!
17:21 05.04.2026
