Пламен Димитров: Държавата трябва да влияе върху пазара през регулаторите

11 Май, 2026 12:50 496 18

„Нашият пазар е изкривен и това го казва КЗК със своите данни и анализи, които публикува преди няколко месеца и които останаха във въздуха, без да бъдат предприети някакви действия. КЗК отчете, че има картел в млечния сектор, оттук нататък трябва действие. Първото, което той може да направи, е да наложи глоба в размер на 10% процента от годишния оборот на двете компании", посочи президентът на КНСБ

Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Държавата трябва да влияе върху пазара през регулаторите. Това заяви президентът на КНСБ Пламен Димитров в предаването „Твоят ден” по NOVA NEWS. Той коментира, че държавата разполага с ограничени инструменти за овладяване на инфлацията, но според синдикатите трябва да се обсъжда таван на надценките, а не на цените.
„Нашият пазар е изкривен и това го казва КЗК със своите данни и анализи, които публикува преди няколко месеца и които останаха във въздуха, без да бъдат предприети някакви действия. КЗК отчете, че има картел в млечния сектор, оттук нататък трябва действие. Първото, което той може да направи, е да наложи глоба в размер на 10% процента от годишния оборот на двете компании”, посочи той.
„Вторият анализ, който направиха на всички храни от малката потребителска кошница, също показва изкривявания. Там също трябва да има действия. КЗК констатира надценки между 60% и 130% в доставната и крайната цена в търговските вериги”, коментира президентът на КНСБ и призова за временна мярка, която да подпомогне пазара.

По отношение на доходите Димитров коментира, че те се движат с нелоши темпове, като ръстът на средните доходи за миналата година е 12-13%, но много бързо инфлацията ги изяжда. За бюджет 2026 той заяви, че там има много въпросителни. „Бюджетът се чака дотолкова, доколкото през него ще минат всички мерки, за които говорим”, посочи Димитров и допълни, че очакванията са да се подкрепят и бизнеса, и домакинствата, които са най-зле.

Той коментира още, че финансовото положение на държавата не е толкова катастрофално, но в дългосрочен план е тревожно. Според него основната причина за увеличения дефицит са авансовите плащания по Плана за възстановяване и устойчивост. По думите му обаче фискалният резерв е на прилично ниво.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гост

    7 0 Отговор
    Регулаторите са в комбина с картелите.

    12:56 11.05.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 хмммм

    9 0 Отговор
    Този като кърлеж се е впил в синдикатите и не пуска кокала.

    12:57 11.05.2026

  • 4 Сталин

    5 0 Отговор
    Тоя чukuджия е полезен колкото торба с използвани тампони

    12:57 11.05.2026

  • 5 Гост

    5 0 Отговор
    На запад е по-евтино защото има конкуренция, а в Мутреландия картели.

    Коментиран от #7

    12:57 11.05.2026

  • 6 Дървата

    2 0 Отговор
    Трябва да подпомага произвеждажтия, а не кухия ти профъфл да е на хранилката. Подкрепа са били вие сте си соц казионни.

    13:02 11.05.2026

  • 7 Сталин

    5 0 Отговор

    До коментар #5 от "Гост":

    В България всичко е картел,картел на телефоните,картел на тока,картел на водата ,картел на банките,картел на търговските вериги и КЗК са слепи от пачките пари които им залепили на очите

    13:02 11.05.2026

  • 8 ДЪРТ ДАСКАЛ

    3 0 Отговор
    Пламен Димитров, Димитър Манолов, Янка Такева и другите отраслови синдикални "дейци и ръководители" сами се избраха доживотно на сладки постове с големи заплати, участници в бордове , тихи и слугуващи на управляващите и уредиха цялата си рода също пожизнено!

    13:07 11.05.2026

  • 9 Даа!

    1 0 Отговор
    Не само веригите,но абсолютния монополист- Софийска вода/ Веолия Която е толкова "/Софийска"( езуитски трик,да си мислят г,ведата ,че е Софийска,тоест- на държавата),на практика чиста собственост на французите от десетилетия.Който пак искат поредно увеличаване на цената: 60% на кубик.Следва познатият номер,прилаган от години: Те искат,но КЕшВР, който винаги е " загрижен за народа" ще ги отреже,и ще реши: Увеличение , но само с 15%..В тези три изключително важни структури КЕшВР, КЗК и КЗП, трябва стъргане с желязно ренде.До кокал! Пълна подмяна на върха и три нива под него.Никакви премествания, в системата.Иначе,ще получим пак от същото.За мобилни оператори,изобщо не ми се коментира.Вършеят си безнаказано,от години.По голям ,скрит картел от тях няма.Парцелираха си държавата на три.Без грам шанс за потребителите.Поставен да избира между крокодил,кайман и алигатор.Уж има право на избор.

    13:20 11.05.2026

  • 10 Не мозе

    1 0 Отговор
    Да влияе.

    13:22 11.05.2026

  • 11 цървул

    2 0 Отговор
    Боко си замина и този огладня !! Това което се случва с цените не е от вчера БЕЕЕ-

    13:25 11.05.2026

  • 12 Някой

    2 0 Отговор
    Кви регулатори кви пет лева? - Армия пиявици. Нали има зайпарник, мин. съвет, пуска се министерска заповед и толкоз. А и от такива като вас г-н Димитров файда изобщо няма.

    13:30 11.05.2026

  • 13 Баш Майстора

    1 0 Отговор
    Е как кварталната фурна дето продава 50 хляба ще работи със същата надценка като хлебозавода?

    13:54 11.05.2026

  • 14 Анонимен

    3 0 Отговор
    Цените са високи защото бизнеса издържа цяла армия хрантутници като тоя на снимката

    13:56 11.05.2026

  • 15 Тома

    1 0 Отговор
    Каква глоба бе батко.Такива веднага ги закриваш за да знаят другите какво ги чака защото глобата е бълха ги е ухапала

    13:59 11.05.2026

  • 16 Геро

    1 0 Отговор
    Един болен човек със сладки бъртвежи за
    регулаторни, синдикати и нещото неречено цени и ценообразуване!

    14:24 11.05.2026

  • 17 зъб

    1 0 Отговор
    толкова време имаше през диктатурата на боко харам..да му е....но беше глухоням...и виеше като карпатски вълк когато прибираше пачковите благинки от намесника на всевишния...смешко...

    14:26 11.05.2026

