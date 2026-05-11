Пламен Димитров: Държавата трябва да влияе върху пазара през регулаторите

Държавата трябва да влияе върху пазара през регулаторите. Това заяви президентът на КНСБ Пламен Димитров в предаването „Твоят ден” по NOVA NEWS. Той коментира, че държавата разполага с ограничени инструменти за овладяване на инфлацията, но според синдикатите трябва да се обсъжда таван на надценките, а не на цените.

„Нашият пазар е изкривен и това го казва КЗК със своите данни и анализи, които публикува преди няколко месеца и които останаха във въздуха, без да бъдат предприети някакви действия. КЗК отчете, че има картел в млечния сектор, оттук нататък трябва действие. Първото, което той може да направи, е да наложи глоба в размер на 10% процента от годишния оборот на двете компании”, посочи той.

„Вторият анализ, който направиха на всички храни от малката потребителска кошница, също показва изкривявания. Там също трябва да има действия. КЗК констатира надценки между 60% и 130% в доставната и крайната цена в търговските вериги”, коментира президентът на КНСБ и призова за временна мярка, която да подпомогне пазара.

По отношение на доходите Димитров коментира, че те се движат с нелоши темпове, като ръстът на средните доходи за миналата година е 12-13%, но много бързо инфлацията ги изяжда. За бюджет 2026 той заяви, че там има много въпросителни. „Бюджетът се чака дотолкова, доколкото през него ще минат всички мерки, за които говорим”, посочи Димитров и допълни, че очакванията са да се подкрепят и бизнеса, и домакинствата, които са най-зле.

Той коментира още, че финансовото положение на държавата не е толкова катастрофално, но в дългосрочен план е тревожно. Според него основната причина за увеличения дефицит са авансовите плащания по Плана за възстановяване и устойчивост. По думите му обаче фискалният резерв е на прилично ниво.