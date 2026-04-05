Валентин Радев за операциите срещу купения вот: Кого ли не изловиха, какво ли не направиха. За мен е пресилена PR акция
Валентин Радев за операциите срещу купения вот: Кого ли не изловиха, какво ли не направиха. За мен е пресилена PR акция

5 Април, 2026 16:23 1 808 67

Случаят "Петрохан" е срам за службите, заяви бившият вътрешен министър

Снимка: Bulgaria ON AIR
Снимка: Bulgaria ON AIR
Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Случаят "Петрохан" е срам за службите. Това заяви бившият вътрешен министър Валентин Радев в ефира на "Опорни хора".

Той разкритикува отговорните институции, че не предоставят допълнителна информация по случая с жертвите на "Петрохан" и "Околчица".

Остра критика към службите

"Попитахте ме дали са свързани - ами очевидно. След като мълчат и не казват нищо. За "Петрохан" няма пресконференция - елементарно нещо - няма повече факти ли? Защо четем по сайтовете неща, които би трябвало да излезе прокуратурата, заедно с МВР, и да добавят още малко информация, за да не тънем ние в недоумение. Поне да ни разкажат още нещо, да не ни оставят в ръцете на сайтове и информация от нерегламентирани канали", подчерта още Радев в ефира на Bulgaria ON AIR.
Купуването на гласове
Той коментира и действията на служебното правителство в борбата с купения вот.

"На пръв поглед, като че ли това правителство, специално министърът на вътрешните работи, в момента са много активни - кого ли не изловиха, какво ли не направиха. Това според мен е една пресилена PR акция", подчерта той.
Радев цитира думи на конституционалиста проф. Михаил Константинов, че очевидно има купен вот, но той се бори само с повишена избирателна активност.

"Това трябва да направим - МВР не може да помогне тук, тук трябва да помогнат партиите... А МВР какво прави в момента? Хваща кого ли не и то сега. Пак проф. Константинов да цитирам - той казва, че като се купува, се купува преди или след това. Непосредствено преди изборите се раздават пари, ако някъде го има. И след това - когато се знаят резултатите", допълни ексминистърът.

Според него е добре МВР да съсредоточи усилията си в справяне с войната на пътя.
Бившият вътрешен министър определи споразумението между България и Украйна като "лоша PR акция".

"Надявам се това да има някакъв политически отзвук, който не ни е известен - да му е било толкова нужно на Зеленски да отиде и нашата средно голяма България и да му каже, че ще помага и то по този начин и той да го използва за вътрешна консумация или политически. Дано да е имало нещо такова. Иначе на мен ми изглежда PR акция, не трябваше да го правят, ако няма такова нещо, а трябваше да го оставят на редовното правителство, което ще дойде само след няколко месеца", заключи Валентин Радев.


Подобни новини


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Ивка Бейбе

    18 3 Отговор
    Дубре, Вальо!😍😍😍

    16:28 05.04.2026

  • 4 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    16 24 Отговор
    За какъв КУПЕН ВОТ става дума , като още НЯМА ВОТ 🤔❓
    Все едно да направят операция срещу изнасилването на деПУТатКИ, щото някой имал мерак или може би щял да изнасили някоя бъдеща деПУТатКА❗

    Коментиран от #16, #44

    16:29 05.04.2026

  • 5 СЗО

    44 5 Отговор
    Нормален коментар от гербераст.

    16:32 05.04.2026

  • 6 АГАТ а Кристи

    40 3 Отговор
    Явно много боли...

    16:33 05.04.2026

  • 7 Дориана

    39 4 Отговор
    Няма нищо пресилено, ако и предишния Служебен министър не беше изпълнявал поръчките на Пеевски да си затваря очите за изборни нарушения нямаше да има скандално опорочени избори с откраднат вот на избирателите в полза на Борисов и Пеевски довели до коалиция Магнитски . Точно така трябва да се действа с твърда ръка срещу купуването и опорочаването на изборите. Трябва да има ежедневни повсеместни арести особено в малките населени места и ромските махали..

    16:36 05.04.2026

  • 8 замазване на очи или отбиване на дейност

    10 23 Отговор
    щом крият за кои партии се купуват гласове значи всчко е парлама!!!

    Коментиран от #28

    16:38 05.04.2026

  • 9 Радев има предвид

    27 6 Отговор
    че службите заедно с прикриватурата са на подчинение на Шиши и затова толкова смело ги плюе. Няма как да не го е яд, че заради това че шефът му - Тиквата Борисов се е оставил на Шиши да го държи за топките, герберастията е е разпад и е серизоно застрашена.

    16:40 05.04.2026

  • 10 бай Митко

    29 6 Отговор
    Този и той мнение дава! 16-месечен министър беше, докато се ослуша за какво иде реч и го смениха с М.Маринов! Той въобще не е разбрал на какво е министър и сега седнал акъл да дава!

    16:41 05.04.2026

  • 11 Кака Пена

    26 3 Отговор
    Прав си Байо. Пресилена акция е. Трябваше само да ги посетят по домовете и по една ракийка да пийнат с тях. Даже трябва по лежерно, ракийката да ти я донесат вкъщи. С пликче към нея, да имаш за мезенце. Да, npoдажнuk cu драги.

    16:44 05.04.2026

  • 12 Пенка

    30 4 Отговор
    Глей си бомбите, от МВР не разбираш!
    Случаен човек, назначен на непонятна за него длъжност.
    Сега стана и експерт.
    Браво!

    16:44 05.04.2026

  • 13 Цако Даков

    26 5 Отговор
    След Румяна Бъчварова този е най-лесният вътрешен министър, но знае да дава оценки.

    16:44 05.04.2026

  • 14 Знаем те

    30 4 Отговор
    И като министър приказваше и вършеше само глупости!не си поумнял , но поръчките си ги изпълняваш и сега

    16:45 05.04.2026

  • 15 На теб

    27 5 Отговор
    дъртак, какво ти пречи акцията? За теб била пресилена. Притесняваш се за дебелетата. Отвратителен смръдляк

    16:45 05.04.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 павела митова

    19 6 Отговор
    мишкооооооо,мишко и в герб не те искат ,дори в листите на неизбираемо място те няма

    Коментиран от #67

    16:46 05.04.2026

  • 18 Горски

    14 6 Отговор
    Отново събраха оборота на магазинчетата и списъците с вересиите. Значи тоя път вота ще е честен и никой няма да може да обвини Пеевски, че го е купил. Този път резултатите ще са реални, така че да няма мрънкане след изборите. Всички трябва да разберат, че гласуването е право на всеки човек и ниКОЙ, ниКОЙ не може да те принуждава, да ти плаща, да те заплашва, наказва, купува, за да гласуваш за този или онзи, от който по някакъв начин си зависим в оцеляването си, било чрез работата ти, социални помощи, дърва за огрев или каквото и да било. През последните 30 години, особено при Борисов и Дебелото Д, тези уродливи явления станаха непоносими. Браво на министър Дечев и, ако питате народа точно такъв човек сме чакали от 35 гонини, човек с характер и нетърпимост, и непоносимост към мафията, пуснала отровните си пипала навсякъде, където се обърне човек. Дебелото Д дори и патриарх си купи и назначи, какво остава за останалите системи и учреждения в държавата.

    16:47 05.04.2026

  • 19 Последния Софиянец

    22 4 Отговор
    Мисирката на Пеевски пищи

    16:48 05.04.2026

  • 20 Точно

    4 19 Отговор
    Шарлатаните ПП и ДБ си правят ПР акция!

    Коментиран от #23

    16:48 05.04.2026

  • 21 Лелеееее

    18 3 Отговор
    Колко ги е страх тия. Няма да има Пазарджик 2

    16:49 05.04.2026

  • 22 "Крият за кои партии..."

    16 2 Отговор
    И като ти кажат за кои партии, какво ще направиш освен пак да плюеш. Търсиш нещо под вола ли?

    16:49 05.04.2026

  • 23 Мата Хари

    13 4 Отговор

    До коментар #20 от "Точно":

    .....шубе ли ви е

    16:50 05.04.2026

  • 24 Разбира се

    11 7 Отговор
    че е симулация на дейност. Изловиха сума списъци с вересии. Жалка история!

    16:52 05.04.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    12 4 Отговор
    "Според него е добре МВР да съсредоточи усилията си в справяне с войната на пътя." Е да, ама не могат да се справят с войната на пътя, както Валентин Радев, когато беше вътрешен министър. Той даде мощно оръжие на катаджиите срещу нищо неподозиращите шофьори - фалшивите тестове за наркотици, които и до ден днешен устрелват невинни шофьори. А относно критиките към служебното правителство, то е ясно , че ще подлива в полза на ГЕРБ. Петрохан започна при ГЕРБ, Митов се скри, мълча и незнайния секретар!

    Коментиран от #30

    16:55 05.04.2026

  • 28 Стеф

    0 7 Отговор

    До коментар #8 от "замазване на очи или отбиване на дейност":

    Странно е ,че не одобрявате такъв коментар? Какво значи това?!? Че одобрявате да бъдат крити партиите, които купуват гласове!?!

    16:59 05.04.2026

  • 29 Селянин бръсне се с мотика

    9 3 Отговор
    Кефи ме как ИТН се опитват да докоснат обикновения българин с афиширането как контактуват с работническата класа в Гълъбово, а Павела е със сако на HERMES за 5-10к евро 😅 Тия бързи промени в енергийните закони, които прокарва, явно добре се отплащат 😅🤣😂

    Коментиран от #49

    17:00 05.04.2026

  • 30 Анонимен

    6 10 Отговор

    До коментар #27 от "4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣":

    Петрохан е започнало при Кировото правителство лъжци по сайтовете сте

    Коментиран от #34, #51

    17:04 05.04.2026

  • 31 Айде бе,

    12 1 Отговор
    А не беше ли пресилено фалшифицирането и купуването на избори десетилетия подред? На зла круша, зъл прът – е казал народа. Иначе няма никаква надежда да заживеем в нормална държава.

    Коментиран от #40

    17:09 05.04.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 боклук

    7 3 Отговор
    Всички вече разбраха, че педроханци имат главна роля в разкриване на няколко контрабандни фабрики за нелегални цигари от Граничната полиция и затова заплатиха! Държавата е малко хаотична и доста институции се занимават с функциите на другите! Например полицайте спасяват деца и домашни любимци висящи по терасите вместо пожарникарите, пожарникарите стават министър председатели, гранична полиция разкрива тайни фабрики за цигари вместо наионалната полиция, а тя на свой ред през това време е командирована да пази границата! Сменените директори на областните дирекции стояли резерв в Симеоново, но един депутат от Ново начало или Тошко Йорданов обясни, че наскори и те били изпратени да усилват охраната на Държавната граница! Радев стана политик! Само Йотова си е на мястото.

    17:17 05.04.2026

  • 34 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    9 2 Отговор

    До коментар #30 от "Анонимен":

    Може да си съчиняваш, колкото искаш! Шесторното убийство беше по времето на Митов и на неграмотния му секретар!

    Коментиран от #43, #56

    17:17 05.04.2026

  • 35 Мислител

    10 2 Отговор
    Троянските коне на мутрите ореваха сайта щото за първи път ги ловят мишоците им по гетата !

    17:17 05.04.2026

  • 36 78291

    10 3 Отговор
    Как може да има такива калинки на гроб,те да не си измислят тея залавяния,няма значение колко са затова вземат заплати да си вършат работата,ако всеки си гледа нещата ще тръгнат нещата в държавната

    17:18 05.04.2026

  • 37 ИТН

    12 1 Отговор
    0,2% на изборите хихи чао чалгаджии !

    Коментиран от #46

    17:19 05.04.2026

  • 38 Съвет

    7 2 Отговор
    Мутрата и Шиши да върнат милиардите от КТБ и магистралата и съдиите да отлитат ! Особено госпожата дето се е возила с Еврото !

    17:21 05.04.2026

  • 39 Този сериозно ли

    5 3 Отговор
    Според мен са ти платили да говориш безотговорно. Пресилена пиар реклама а при теб как беше. Просто гушкаш кеша и оставяш гетата, и а дирибеите да сплашват ромите, вие гледате сеир и сте доволни. Като не знаеш какво да кажеш поне замълчи, не дръзни българите. Ако до сега не си разбрал че беднотията и озлоблението е превзело всички значи си или идиот или през твоето време когато си бил министър си се облагодетствал

    17:22 05.04.2026

  • 40 боклук

    6 2 Отговор

    До коментар #31 от "Айде бе,":

    За добро или зло, правомощият на МВР не достигат да спре този позорен поход срещу демокрацията - изкупуването на изборния вот! Партиите, които управляват и ще управляват МВР са извършителите какво може да направи МВР, дори и да иска! Те имат имунинет и управляват, като техните съд и прокуратура са съучастници! Кирил Петков се принуди да помоли МВР да арестува Бойко Борисов, защото Следствието не желае да работи по неговите случаи! И стана една - бил репресиран за една нощ! Кмета на Варна половин година стоя запрян в каушите на следствието, но не мрънка толкова! Имамоглу, кмета на Истанбул е траен политически затворник, но никое ООН не реагира!

    Коментиран от #50

    17:23 05.04.2026

  • 41 Съвет

    7 2 Отговор
    Излезте и гласувайте българи и няма да ви се налага да слушате гробаджииските калинки !

    17:23 05.04.2026

  • 42 Ха ХаХа

    5 6 Отговор
    Кой хвана МВР за купуване на вота?
    Никой!
    Списъци. Пари и пр. не са никакви доказателства.
    Доказателство е Дал пари...Взел пари.
    Всичко е вятър и мъгла на един министър празнословец

    17:24 05.04.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 сулю и пулю

    6 1 Отговор

    До коментар #4 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Съдебната система ще бъде задръстена от дела.Та в коя държава арестуват днес "по подозрение"?Ами и в Нубия го няма това извращение.То е също като фалшивите тестове за алкохол и наркотици.Там нещата дори са по-зле защото година време стоиш без книжка.

    Коментиран от #45

    17:26 05.04.2026

  • 45 Налудник

    4 1 Отговор

    До коментар #44 от "сулю и пулю":

    В България по презумпция си "виновен до доказване на противното". Затова реформи в съдебната система е абсолютен приоритет. Или поне би трябвало.

    17:29 05.04.2026

  • 46 ЛОШО е

    1 2 Отговор

    До коментар #37 от "ИТН":

    Те си свършиха работата. Поредният златен пръст на ББ.

    Коментиран от #60

    17:30 05.04.2026

  • 47 този гербав

    7 1 Отговор
    анонимник има право да се обажда само ако е постигнал нещо повече от служ. правителство.Да слага наколенките и да ходи при бочко.

    17:32 05.04.2026

  • 48 Тиквата +Шиши =💩

    7 1 Отговор
    По време на избори всички Мишоци излизат от дупките си, защо ли ⁉️⁉️💩💩💩💩

    17:35 05.04.2026

  • 49 бай Спиро

    1 1 Отговор

    До коментар #29 от "Селянин бръсне се с мотика":

    Е, и таза добра.Че гола ли да ходи хубавата жена?Защо не се вгледате в тоалета на Плугчиева?И тя добре се носи.Така и трябва.

    17:40 05.04.2026

  • 50 Е да де,

    3 1 Отговор

    До коментар #40 от "боклук":

    Ама то никога не може да се стигне до какъвто и да е край ако не се постави някакво начало. Иначе е ужаси и мъки безкрай. Тази работа дори не е на МВР, а на самите граждани, но след като те единствено чакат някой друг да ги оправи и не предприемат нищо, поне това, че МВР е поело инициативата все е нещо.

    17:42 05.04.2026

  • 51 4567

    3 1 Отговор

    До коментар #30 от "Анонимен":

    Покупката е направена на 23 януари 2020 г. от фирмата на Фидос Искренов, бащата на Искра Фидосова. Според данните, цитирани от имотния регистър, цената е 96 000 лв. или 49 084 евро. Според 24 часа реалната цена е по-голяма.

    17:43 05.04.2026

  • 52 Севдалин

    4 2 Отговор
    Нещастник, патерица!

    17:50 05.04.2026

  • 53 Анонимен

    3 3 Отговор
    Ти си бита карта няма кой да те пита

    17:51 05.04.2026

  • 54 Любопитен

    4 1 Отговор
    Защо само ГЕРБ, ИТН и Пеевски реват за акциите срещу купувачите на гласове?

    18:09 05.04.2026

  • 55 Истината

    4 1 Отговор
    Пресилено било МВР да си върши работата? Ти къде дрема, другарю Радев? Гнусно е да се изказват "бивши" за ситуации, за които ако те бяха, а те са били на този пост, най-вероятно щяха по същият начин да обслужват нечии поръчки. По-добре се скрийте някъде и мълчете, щото и вашите гащЯ са нацапани..

    18:13 05.04.2026

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 РОСЕН МИЛЕНОВ

    2 1 Отговор
    Снима палата на МАФИЯТА НА ДОМУСЧИЕВ БОКО ЛОРЕР ЧЕРЕПА КОВАЧКИ ДОГАН ПРОКОПИЕВ И МНОГО ДРУГИ ОГРОМНИ ПАЛАТИ ГЛЕДАЙТЕ КАНАЛ 3...

    18:33 05.04.2026

  • 58 Никой

    3 1 Отговор
    Бил няколко месеца министър и - станал умен. Това е - то си личи че е "ръб", той го знае - съпругата му го знае - и ние го виждаме - не е нещо срамно. Но да дава мнение и по международни въпроси е вече непонятно.

    Изобщо е неясно - какво има като мозъчни клетки - така че - да се убедим - че е мъдрец.

    Човекът е "стиснал" идеята - че е много аналитичен - а не е.

    Коментиран от #63, #66

    18:41 05.04.2026

  • 59 за пореден път

    1 1 Отговор
    Рев в хаоса!

    18:46 05.04.2026

  • 60 Слава Богу

    1 1 Отговор

    До коментар #46 от "ЛОШО е":

    Протестите прекатиха и този слугинаж.

    18:49 05.04.2026

  • 61 Въпрос

    2 1 Отговор
    Какво казва този, че е по-добре да не се прави нищо. Да си остават Дебелака и толупа да си купуват циганските гласове колкото си искат?! На воля, без ниКОЙ да ги притеснява. Едва ли не, ако може МВР да им съдейства при купуването на гласове. Срамота. Не се накрадоха 36 години.

    19:12 05.04.2026

  • 62 виктория

    1 1 Отговор
    герберски парцал!!

    19:29 05.04.2026

  • 63 оня с коня

    0 1 Отговор

    До коментар #58 от "Никой":

    те на боко мишките са все такива!!

    19:31 05.04.2026

  • 64 Яд ли те дъртьо

    0 2 Отговор
    Ти освен да шпатловаш дебелите д ирници за друго не ставаш

    20:16 05.04.2026

  • 65 Да каже нещо за Сиела норма

    0 1 Отговор
    "Радев цитира думи на конституционалиста проф. Михаил Константинов, че очевидно има купен вот, но той се бори само с повишена избирателна активност"
    Математикът Мишель очевидно и от купени вотове разбира! Според този корифей, няма значение, че се нарушава закона, ама дайте да дадем!

    20:45 05.04.2026

  • 66 Този

    0 0 Отговор

    До коментар #58 от "Никой":

    само като разбра за няколко месеца какво става в мвр и си подаде оставката. Вероятно е съвестен, за разлика от другите...

    21:46 05.04.2026

  • 67 ама

    0 0 Отговор

    До коментар #17 от "павела митова":

    той отдавна е скъсал с герб !

    21:50 05.04.2026

