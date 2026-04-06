Пожар в Свищов изпрати възрастна жена в болница

Пожар в Свищов изпрати възрастна жена в болница

6 Април, 2026 08:57 629 0

Спасени са три сгради, намиращи се в близост

Пожар в Свищов изпрати възрастна жена в болница - 1
Снимка: БГНЕС
מaria Атанасова Автор във Fakti.bg

Пожар в Свищов е изпратил възрастна жена в болница. Сигнал за инцидента е получен малко след 7:00 часа вчера. Горяла е къща на улица "Черни връх“.

На обаждането незабавно се е отзовал екип от Районната пожарна служба в Свищов. Огнеборците са открили в имота 89-годишна жена. Тя е изведена от къщата и е откарана в болница, като състоянието и се изяснява.

Въпреки бързата намеса на пожарникарите, пламъците са унищожили домашно имущество, прозорци, бяла, черна и компютърна техника, мебели. Има опушени стени, изгорял е и каратаван.

Спасени са три сгради, намиращи се в близост.

Първоначалният оглед на мястото на инцидента е показал, че той е предизвикан от късо съединение.


Свързани новини


