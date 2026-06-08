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РИОСВ – София започва изпитания на ремонтирания котел в ТЕЦ „Бобов дол“

РИОСВ – София започва изпитания на ремонтирания котел в ТЕЦ „Бобов дол“

8 Юни, 2026 21:54, обновена 8 Юни, 2026 20:58 620 1

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Kаложената принудителна административна мярка спрямо съоръжението остава в сила

РИОСВ – София започва изпитания на ремонтирания котел в ТЕЦ „Бобов дол“ - 1
Снимка: РИОСВ
News.bg News.bg

Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) - София ще тества ефекта от извършените ремонтни дейности по Енергиен котел №2 в ТЕЦ "Бобов дол", като същевременно наложената принудителна административна мярка спрямо съоръжението остава в сила.

От екоинспекцията съобщиха, че след уведомление от оператора за приключили ремонтни дейности е взето решение за временно разпломбиране на котела с цел провеждане на контролирани предпускови изпитвания. От РИОСВ подчертават, че това не означава възобновяване на редовната експлоатация на съоръжението.

При извършена на 5 юни проверка в рамките на последващия контрол е установено, че са ремонтирани компрометирани участъци на димните вентилатори, газоходите и електрофилтъра на котела. Подменени са люкове и конструктивни елементи, а покривното пространство на котелния цех е почистено от натрупана въглищна прах. Извършени са и дейности по възстановяване на покривната конструкция и ограждащите стени на сградата.

Въз основа на тези констатации на 8 юни РИОСВ - София е извършила временно разпломбиране на съоръжението за провеждане на изпитвания и оценка на ефективността на извършените ремонти.

По време на разпалването и поетапното въвеждане в експлоатация на Енергиен котел №2 на площадката ще присъстват експерти на екоинспекцията, които ще осъществяват постоянен контрол върху процеса.

За наблюдение на въздействието върху околната среда ще бъде разположена мобилна автоматична измервателна станция на Изпълнителната агенция по околна среда. Тя ще извършва непрекъснати измервания на показателите за качеството на атмосферния въздух през целия период на временната експлоатация на котела.

От РИОСВ - София заявяват, че ще продължат засиления контрол върху дейността на дружеството и ще прилагат всички предвидени от закона мерки до окончателното решаване на съдебното производство по оспорването на заповедта за наложената принудителна административна мярка. До произнасянето на съда мярката остава в сила.

Данните за периода от 2019 г. насам показват хронично замърсяване и хроничен провал на контролните институции, смята "Грийнпийс"


България
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  • 1 Сатана Z

    1 0 Отговор
    На Адолф не са му трябвали вентилатори в комините, ама и зелените протестъри са били кът по негово време .

    21:12 08.06.2026

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