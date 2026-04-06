Хасан Адемов: Търси се начин за настаняване на двете деца от Ямбол на едно място

6 Април, 2026 15:58 640 5

Едното беше спасено от полицаи, след като увисна от осмия етаж

Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Двете деца от Ямбол са в две приемни семейства. Търси се начин за настаняването им на едно място. Това каза служебният социален министър Хасан Адемов по време на официалното представяне на информационната кампания „Приеми ме“, която насърчава приемната грижа.

Припомняме, че братчето беше спасено от полицаи, след като увисна от осмия етаж.

„Децата са в добро здраве. Изготвен е график за свиждане между двете деца”, обясни Адемов. В момента се проучва близката до децата среда – семейство и роднини. „Ако тези роднини и близки се съгласят децата да бъдат настанени при тях, това ще бъде мярката, която ще бъде предприета. По Закона за закрила на детето когато дете изпадне в кризисна ситуация, това е първата стъпка”, обясни служебният министър. При отказ от тяхна страна вече се работи и по намиране на едно приемно семейство, в което да бъдат настанени двете деца заедно, допълни той.

„Има приемно семейство, което е готово да приеме двете деца едновременно. Това е изключително важно, за да може да се запазят емоционалните връзки между тях”, заяви Адемов. Успоредно с търсенето на възможност за настаняване на децата се работи и с родителите за повишаване на техния родителски капацитет и подобряване на условията на живот в дома на семейството, каза още той.


Подобни новини


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 лоза

    1 1 Отговор
    Търси се....Скоро и ще се намери.Пица с моркови и краставици.

    16:01 06.04.2026

  • 2 Българин

    3 0 Отговор
    Боклуци! Нищо не правите като хората

    16:28 06.04.2026

  • 3 Норвежки джендърчо

    1 1 Отговор
    Чакам ги с нетърпение и двечките!

    16:40 06.04.2026

  • 4 Знайко

    4 0 Отговор
    Егати и "професионалиста" министър, това ли работи вече цяла седмица министър Адемов? Докато 1 млн пенсионери се чудят как да си купят кило агнешко за 20 евро. И как без обществен транспорт да отидат на 30 км от селото им в града за да си купят лекарства.

    В това министерство няма ли делегиране на задължения и правомощия към ниското ниво началници. Това трябва да е тяхна работа, министъра въобще не трябва да се занимава с такива дреболии. Работа на министъра е да назначи заместник министри, те да назначат по-ниското ниво началници. И след тона работа на министъра е да проверява тези, които е назначил. Дали съвество си вършат работата, или нищо ни вършат, или пък доли не крадат.

    16:44 06.04.2026

  • 5 Трябва Да !

    1 0 Отговор
    Настаните !

    Семействата !

    На !

    Едно Място !

    21:05 06.04.2026

