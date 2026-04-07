Властта и транспортният бранш обсъждат мерки заради поскъпването на горивата

7 Април, 2026 07:24 1 071 17

Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Продължава обсъждането на пакет от мерки за транспортните превозвачи заради ръста в цените на горивата. За днес е насрочена нова среща между бранша и представители на четири министерства. Разговорите ще се проведат в Министерството на транспорта.

По инициатива на транспортния министър Корман Исмаилов се очаква правителството да отпусне допълнителна субсидия за автобусни линии, които към момента са извън обхвата на подпомагането по Закона за автомобилните превози. Предвижда се и увеличение на средствата за компенсиране на ученическия транспорт.

Предложените мерки за бранша включват още двойно увеличаване на държавната помощ за тежкотоварния сектор – от 25 на 50 милиона евро. Предлага се и отлагане с няколко месеца на повишаването на екокомпонента в тол таксите за превозни средства над 3,5 тона и автобусите.

Обсъжда се и въвеждането на гаранционни механизми за разсрочване на лизинговите вноски на превозвачите, за да се намали финансовият натиск върху компаниите в сектора. Разработват се и спешни мерки за намаляване на административната тежест и съкращаване на сроковете за услугите на Агенция „Автомобилна администрация“. Това ще улесни работата на транспортните фирми и ще доведе до допълнителни икономии.


Подобни новини


  • 1 мда

    18 0 Отговор
    Намалете акциза и ще паднат

    07:25 07.04.2026

  • 2 ВЛАСТТА АЛА БАЛА

    18 0 Отговор
    И мерките им ала бала

    Коментиран от #5

    07:30 07.04.2026

  • 3 Добре

    12 0 Отговор
    ни насадиха с леврото !

    Коментиран от #13

    07:31 07.04.2026

  • 4 Няма горива

    8 1 Отговор
    След 2 месеца тази близкоизточната война ще докато рухне или САЩ или Иран(Русия Китай,КНДР) така че пак сме на потъващия хоперинфлационен кораб Запад голямото стригане на овцете започва първо спестяванията после и кредити за едната манджа ще се изконсумират

    07:31 07.04.2026

  • 5 Уточнение

    8 0 Отговор

    До коментар #2 от "ВЛАСТТА АЛА БАЛА":

    като Гюро !

    07:32 07.04.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 оня с коня

    2 6 Отговор
    Имаш ли готовност със Лични средства да попълниш появата на Финансова дупка в Хазната при намаляване на Акциза както предлагаш,за да не останат пенсионерите без пенсии,или предлагаш да теглим Заеми за по-лесно?

    Коментиран от #9

    07:41 07.04.2026

  • 8 Дичо

    10 1 Отговор
    Фирмите вече взимат мерки. Билета от 3 лева преди два месеца, сега 1.7 евро(3.32 лв). Чакат и помощ от държавата...

    07:44 07.04.2026

  • 9 Ние

    5 0 Отговор

    До коментар #7 от "оня с коня":

    сме родени да теглим !

    07:47 07.04.2026

  • 10 демократ

    0 2 Отговор
    Бизнеса да купува електрички

    07:57 07.04.2026

  • 11 Тежко ни с тези политици

    13 0 Отговор
    Реалните мерки са : сваляне (премахване) на акциза ,дерогация за внос на руски петрол ,газ и резервни части за АЕЦ а и да ни пуснат клипчетата с онези мисирки с лозунгите ЧАо руски нефт и сбогом Газпром ,а паузите пърцурян с прогнозите за цените и еврото.

    08:05 07.04.2026

  • 12 Последния Софиянец

    8 0 Отговор
    Транспортните фирми на Бойко Борисов получиха 50 млн и им е малко.Чрез Юнион Ивкони Бойко Борисов си купи Мазерати за 30 млн долара.

    08:06 07.04.2026

  • 13 Ами пак гласувайте за същите

    4 0 Отговор

    До коментар #3 от "Добре":

    престъпници от ГЕРБСДС, ППДБ, ДПС, АПС, БСП, ИТН и патериците им Възраждане и Величие.

    08:36 07.04.2026

  • 14 дядо дръмпир се събуди

    1 0 Отговор
    да ви дам данни за германия ,та малко да се усмихнете ,че не зареждате там...Високата цена на горивата става проблем за бензиностанциите – клиентите вече нямат пари за други нещаЗа шофьорите зареждането с гориво се превръща в тест за издръжливост. На Великден (5 април) бензиностанция в Ешборн (Хесен) таксуваше над три евро за литър. Тъжен рекорд! Но: Дори наемателите не се възползват от тези рекордни цени на горивата.

    Вместо това те се сблъскват с икономически предизвикателства, които дори могат да доведат до съкращения и съкратени работни часове.Цените на горивата застрашават препитанието
    Стивън Грьоблер, който управлява бензиностанция в Шарлотенбърг, се опитва да облекчи лошото настроение на клиентите с малки жестове. "Плодовите бонбони помагат срещу агресията", обяснява наемателят, който управлява бензиностанцията вече пет години, пред "Bild". Но сладките сладки не могат да компенсират горчивата финансова реалност. Поради повишените цени на горивата, клиентите вече зареждат с по-големи количества, но вече не купуват допълнителни продукти. Продажбите му на странични продукти вече са спаднали с 25 процента, обяснява той пред "Bild".

    Повече за настоящите цени на горивата: "Получавам 5 цента на литър!" Служител на бензиностанция от Есен обяснява дилемата с горивото

    Маржовете за наемателите на бензиностанции са изключително ниски. Горивото се събира изцяло от петролната компания, докато наемателите получават комисионна от 0.8 до 1.23 цента на литър

    08:43 07.04.2026

  • 15 дядо дръмпир ще лови риба

    1 0 Отговор
    Дизел в германия 2,75€ и бензин 2,63€...В бг чакам да стане 5€ бензина и тогава ще отида да напълня резервоара ,щото няма да чакам на опашка......ПС.Ако спрете да пълните една седмица и цените няма да се вдигат ,на горивата ,но кой съм аз да ви уча на тактика.....

    08:50 07.04.2026

  • 16 ще ги увеличат още

    0 0 Отговор
    и цигарите също . щом европа им казала . крадат и носят на киев . там има конфликт . няма от какво да изкарат пари . те са като македонците . устати и бедни . и просят .

    09:28 07.04.2026

  • 17 ООрана държава

    1 0 Отговор
    Зулусите на слафчо искат по 20 евро на всяко дете под 18 за да може тате да зареди майбаха

    09:53 07.04.2026

