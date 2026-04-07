Властта и транспортният бранш обсъждат мерки заради поскъпването на горивата

Продължава обсъждането на пакет от мерки за транспортните превозвачи заради ръста в цените на горивата. За днес е насрочена нова среща между бранша и представители на четири министерства. Разговорите ще се проведат в Министерството на транспорта.
По инициатива на транспортния министър Корман Исмаилов се очаква правителството да отпусне допълнителна субсидия за автобусни линии, които към момента са извън обхвата на подпомагането по Закона за автомобилните превози. Предвижда се и увеличение на средствата за компенсиране на ученическия транспорт.
Предложените мерки за бранша включват още двойно увеличаване на държавната помощ за тежкотоварния сектор – от 25 на 50 милиона евро. Предлага се и отлагане с няколко месеца на повишаването на екокомпонента в тол таксите за превозни средства над 3,5 тона и автобусите.
Обсъжда се и въвеждането на гаранционни механизми за разсрочване на лизинговите вноски на превозвачите, за да се намали финансовият натиск върху компаниите в сектора. Разработват се и спешни мерки за намаляване на административната тежест и съкращаване на сроковете за услугите на Агенция „Автомобилна администрация“. Това ще улесни работата на транспортните фирми и ще доведе до допълнителни икономии.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 мда
07:25 07.04.2026
2 ВЛАСТТА АЛА БАЛА
Коментиран от #5
07:30 07.04.2026
3 Добре
Коментиран от #13
07:31 07.04.2026
4 Няма горива
07:31 07.04.2026
5 Уточнение
До коментар #2 от "ВЛАСТТА АЛА БАЛА":като Гюро !
07:32 07.04.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 оня с коня
Коментиран от #9
07:41 07.04.2026
8 Дичо
07:44 07.04.2026
9 Ние
До коментар #7 от "оня с коня":сме родени да теглим !
07:47 07.04.2026
10 демократ
07:57 07.04.2026
11 Тежко ни с тези политици
08:05 07.04.2026
12 Последния Софиянец
08:06 07.04.2026
13 Ами пак гласувайте за същите
До коментар #3 от "Добре":престъпници от ГЕРБСДС, ППДБ, ДПС, АПС, БСП, ИТН и патериците им Възраждане и Величие.
08:36 07.04.2026
14 дядо дръмпир се събуди
Вместо това те се сблъскват с икономически предизвикателства, които дори могат да доведат до съкращения и съкратени работни часове.Цените на горивата застрашават препитанието
Стивън Грьоблер, който управлява бензиностанция в Шарлотенбърг, се опитва да облекчи лошото настроение на клиентите с малки жестове. "Плодовите бонбони помагат срещу агресията", обяснява наемателят, който управлява бензиностанцията вече пет години, пред "Bild". Но сладките сладки не могат да компенсират горчивата финансова реалност. Поради повишените цени на горивата, клиентите вече зареждат с по-големи количества, но вече не купуват допълнителни продукти. Продажбите му на странични продукти вече са спаднали с 25 процента, обяснява той пред "Bild".
Повече за настоящите цени на горивата: "Получавам 5 цента на литър!" Служител на бензиностанция от Есен обяснява дилемата с горивото
Маржовете за наемателите на бензиностанции са изключително ниски. Горивото се събира изцяло от петролната компания, докато наемателите получават комисионна от 0.8 до 1.23 цента на литър
08:43 07.04.2026
15 дядо дръмпир ще лови риба
08:50 07.04.2026
16 ще ги увеличат още
09:28 07.04.2026
17 ООрана държава
09:53 07.04.2026