"Радев за мерките за цените: По никакъв начин държавата няма да се меси на пазара"

В Министерски съвет се провежда среща с ресорните министри, браншовите организации в сектор земеделие и храни, синдикатите, работодателите и регулаторите. Тя е по инициатива на министър-председателя Румен Радев и е свързана с действията на правителството срещу ръста на цените.

Срещата е важна, защото продължаващият ръст на цените на хранителните стоки и намаляващата покупателна способност се превръщат в истинско предизвикателство, което изисква адекватни и навременни мерки. Това заяви в началото на срещата премиерът Румен Радев.

"Когато говорим за цени на храни сме наясно, че те зависят от редица глобални фактори - цени на енергоносителите, на торовете, на електроенергията, транспортни застраховки, на които няма как да влияем. Те не са обект на днешната дискусия. Цените на хранителните стоки зависят от национални фактори - условията за развитие на родно производство, структура на веригите за доставки, коректни отношения между производител - търговец - потребител, наличието на нелоялни търговски практики. Зависят от наличието на ясни регулации и контролни механизми", добави Радев.

В Народното събрание вече са внесени важни законопроекти, които са разработени на основата успешни европейски политики, поясни още той. "Правителството също предприема съответни мерки. По никакъв начин държавата няма да се меси на пазара с оказване на цени и условия. Ние сме в условията на свободна пазарна икономика, но държавата е длъжна да гарантира ясни регулации и контролни механизми, с акцент защита на българския потребител и производител. Без тези регулации пазарът лесно се превръща в джунгла. Ние като нормална европейска държава трябва да имаме тези силни механизми", допълни премиерът Радев.

Стабилността на цените и наличието на свежи продукти на масата зависи от това дали ще имаме силно българско производство - като количество, като качество и разнообразие на продуктите. Доклади от Комисията за защита на конкуренцията и от МЗХ са силно тревожни. Ако продължаваме с този темп да намаляваме родното производство на мляко, месо и пресни плодове и зеленчуци - въпрос на време е да изчезнат от българската трапеза. Това е голям проблем. Считаме, че това е въпрос на хранителна сигурност и суверенитет, въпрос на национална сигурност, посочи още министър-председателят.

По думите му решението изисква както краткосрочни, така и дългосрочни мерки. "Стимулиране на кооперирането между производителите, подобряване на напояването, създаване на къси вериги на доставки и по-строг контрол върху качеството на храните", поясни той.

"Убеден съм, че с това начало, което поставяме днес, с всички мерки и програми, които ще разработваме с вас като една стратегия в сектор храни - ще дадат резултат. Ние сме длъжни да го постигнем в името на българските граждани, които очакват адекватни действия", допълни още Радев.