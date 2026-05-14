"Радев за мерките за цените: По никакъв начин държавата няма да се меси на пазара"

В Министерски съвет се провежда среща с ресорните министри, браншовите организации в сектор земеделие и храни, синдикатите, работодателите и регулаторите. Тя е по инициатива на министър-председателя Румен Радев и е свързана с действията на правителството срещу ръста на цените.
Срещата е важна, защото продължаващият ръст на цените на хранителните стоки и намаляващата покупателна способност се превръщат в истинско предизвикателство, което изисква адекватни и навременни мерки. Това заяви в началото на срещата премиерът Румен Радев.
"Когато говорим за цени на храни сме наясно, че те зависят от редица глобални фактори - цени на енергоносителите, на торовете, на електроенергията, транспортни застраховки, на които няма как да влияем. Те не са обект на днешната дискусия. Цените на хранителните стоки зависят от национални фактори - условията за развитие на родно производство, структура на веригите за доставки, коректни отношения между производител - търговец - потребител, наличието на нелоялни търговски практики. Зависят от наличието на ясни регулации и контролни механизми", добави Радев.
В Народното събрание вече са внесени важни законопроекти, които са разработени на основата успешни европейски политики, поясни още той. "Правителството също предприема съответни мерки. По никакъв начин държавата няма да се меси на пазара с оказване на цени и условия. Ние сме в условията на свободна пазарна икономика, но държавата е длъжна да гарантира ясни регулации и контролни механизми, с акцент защита на българския потребител и производител. Без тези регулации пазарът лесно се превръща в джунгла. Ние като нормална европейска държава трябва да имаме тези силни механизми", допълни премиерът Радев.
Стабилността на цените и наличието на свежи продукти на масата зависи от това дали ще имаме силно българско производство - като количество, като качество и разнообразие на продуктите. Доклади от Комисията за защита на конкуренцията и от МЗХ са силно тревожни. Ако продължаваме с този темп да намаляваме родното производство на мляко, месо и пресни плодове и зеленчуци - въпрос на време е да изчезнат от българската трапеза. Това е голям проблем. Считаме, че това е въпрос на хранителна сигурност и суверенитет, въпрос на национална сигурност, посочи още министър-председателят.
По думите му решението изисква както краткосрочни, така и дългосрочни мерки. "Стимулиране на кооперирането между производителите, подобряване на напояването, създаване на къси вериги на доставки и по-строг контрол върху качеството на храните", поясни той.
"Убеден съм, че с това начало, което поставяме днес, с всички мерки и програми, които ще разработваме с вас като една стратегия в сектор храни - ще дадат резултат. Ние сме длъжни да го постигнем в името на българските граждани, които очакват адекватни действия", допълни още Радев.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
3 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
Другото е слагане каруцата пред коня❗
Коментиран от #48
15:58 14.05.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 ДрайвингПлежър
Определянето на справедлива цена (каквото и да е това) какво е?
В самата етимология на "ясни регулации и контролни механизми" стои вече намесата на пазара бе Радев! Иначе той сам се регулира!
другарЕ, казвам ви колкото повече го веете толкова повече ще мирише!
Коментиран от #7
15:58 14.05.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
11 БОЦ - ко
Общата е твойто вдъхновение,
А ти си нашето спасение !!!
13 Ха сега де...
Е тогава за какво е цялата тази гюрултия? Значи за да се намираме на приказки и да имитираме някаква дейност ще си разтягаме разни локуми и ще се залъгваме, а всичко ще си върви както си е по подразбиране. После ще се оправдаваме, че видиш ли ами тя, държавата, няма право да се меси в ценообразуването, а това е територия на производители и търговци.
16:05 14.05.2026
14 ха, ха, ха...
До коментар #10 от "Стамболов":Ти от Тръмп ли се учиш, той ще затрие САЩ също както Путин Русия.
Коментиран от #17
16:08 14.05.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 А бе,
До коментар #7 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Ти явно си от Спартакус, щом като толкова явно се оцветяваш ...
16:09 14.05.2026
17 Не!
До коментар #14 от "ха, ха, ха...":Не! Учи българска история, илитерате! За тази си политика Стамболов е наричан в Европа "Българския Бисмарк",
16:10 14.05.2026
18 ДрайвингПлежър
До коментар #7 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":А би трябвало ;)
... иначе КООПА и Радев (или кой да е местния велможа към момента) да казва кви са цените на щанда
Коментиран от #22
16:12 14.05.2026
19 Питане
До коментар #11 от "БОЦ - ко":Демек "спасение" по ...урвен ски ?
16:18 14.05.2026
20 посоката е правилната
На принципа - всичко е прекално сложно и невъзможно да се контрилира.
Да, ама е възможно да се контролира.
Самият факт, че могат да те глобят дебело за спекула, би имал дисциплиниращ ефект. а глобят 3-4 нарушители и другите сами ще се контролират.
Представте си 5 000 училища и още толкова ДГ и други подобни интитуции. 10 000 шефки крадат от бюджета и от заплатите на своите подчинени. Тъпчат всичко в джобовете си и в джобовете на кронитата си. Няма как да контролирате всичките 10 000 ефективно, но ако глобите дори само 10-20 от тях с по 10 заплати за подобни безобразия, ще видите как алчността на другите леко започва да спада и да се замества от страх от възмездие....
16:20 14.05.2026
22 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #18 от "ДрайвингПлежър":И как е в идолът Ви САШт🤔❓
Упс там до 21-а май дори бира НЕ можеш да си купиш свободно от свободния пазар🤔❗
За дрога, няма да коментирам😉❗
16:24 14.05.2026
23 Как ще стане това
До коментар #10 от "Стамболов":Нали сме в еврозоната. Ние нямаме свобода. Западните вериги са над беге закона. Те за това си правят с нас експерименти с българските клиенти , каквито например в Румъния няма !!!
16:28 14.05.2026
25 ВСЯКО НЕЩО ПО РЕДА СИ
Второ,овладяване на хиперинфлацията.
След това разследване на дебелаците,конфискация,съд и затвор.
Това искаме да видим
Коментиран от #27
16:44 14.05.2026
26 Този
Коментиран от #28, #30
16:51 14.05.2026
27 Спас
До коментар #25 от "ВСЯКО НЕЩО ПО РЕДА СИ":Ще го видиш на куково лято.А тези пак ще са с охрана само дето медиите ще мълчат като ф-тки.За цените на тока и горивата да си чул нещо - нищо.Занимават ни цветанките само с зеленчуците и черешите.
16:54 14.05.2026
28 "умния" Костов
До коментар #26 от "Този":съсипа държавата с приватизации и кражби.
Коментиран от #29
16:54 14.05.2026
29 Този
До коментар #28 от ""умния" Костов":А другите бяха мнаго добри нали.Онзи поне защитаваше независима държавата та затова го махнаха тия от запад и от изток.После дойдоха продажниците с изпраните пари.Но говориме поне само за образованието.
16:58 14.05.2026
30 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #26 от "Този":В ни припомни по какво преподаваше Костов преди 1989-та и къде беше учил🤔❗
А знаеш ли, че хариза БГА на цената на гарсониера в покрайнините🤔❓
А знаеш ли, че е бил информиран месец преди ареста на мед. сестрите ни какво се готви в Либия, НО ГИ ОСТАВИ ТАМ 🤔❓
А знаеш ли, че сисипа пенЦийките на пенЦионерите🤔❓
Ох колко неща не знаеш или не искаш келешите ПО ПЕЙКИТЕ да научат🤔❗
17:02 14.05.2026
40 Интересно
До коментар #31 от "Избори":Що, досегашната икономика много ли беше добра?
Спекулиране с цени. Дране на потребители. Издевателстване. Безконтролно изнудване. Инфлация, инфлация, инфлация.......
Докога?
18:13 14.05.2026
42 Факти
До коментар #9 от "На Дедо":Ааа, Боташ не може да се пипа. Трябва 13 години да плащаме за скъпи втечнен газ + тлъста такса за ненужен капацитет. Как ще паднат цените с възможно най-скъпия газ? Радев ще глобява търговците в България и ще подарява милиарди на Боташ. Тъй щели да паднат цените... Радев много се наигра с това пълно мнозинство. Сега няма с кой да се оправдае. Цялата власт е в ръцете му, а на червените олигарси зад него не им дреме за цените. Те са мултимилионери.
18:18 14.05.2026
48 точка
До коментар #3 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Това е същината. Само че американците изчегъртаха това понятие от наказателният кодекс. И срекулата и алчноста станаха Законни начини за забогатяване. И сега ми дрънкат за…… нелоялни практики. Впрочем също ненаказуеми.
19:46 14.05.2026
52 Този коментар е премахнат от модератор.
55 Шаран БГ
Поне внуците ми не са на тази територия........
Властимеющите и на тези парламентарни избори ни доказаха, че гласуването е безсмислено за обикновения български гражданин! Той не зане за кого гласува и защо гласува !!Полит.партиите / ОПГ/си ги гласят, както си искат. С и без преференции, отказват се, замазват очите на демоса и доказват, че идеята е една – да нсапълним собствения джоб – народа ......да се оправя кой как може !!
В една такава сбъркана държава властниците никога няма да се намесят по някакъв начин ,за да проконтролират или поне озаптят растежа на цените. Някой от господата, които говореха преди 7-8 месеца, че цените няма да се повишат...да се е самозастрелял, обесил, отровил, лишил от живот. НЯМА такова нещо !! Техните доходи са такива ,че те не усещат повишението на цените.
Мисля, че е много рано да даваме оценки за управлението на Р.Радев. След 7-8 месеца ще си проличи... кое, как, кой и защо !?
Коментиран от #56
22:23 14.05.2026
56 Ми да
До коментар #55 от "Шаран БГ":Системата си е като влак на релси. Няма завои по желание, наляво и надясно. Караш само по релсите. Единственото, което можеш да правиш, е да даваш газ за по-бързо или да натискаш спирачките. Винаги обаче си оставаш на релсите. Ако са искали да "регулират цените", това става без проблем в соца. Ама в капитализма е друга система и това НЕ става.
23:18 14.05.2026
57 Нема как да стане
До коментар #10 от "Стамболов":Урсула и Лагард управляват територията на Ганчо. Ама нали това искахте? Банани да има... Еми рупайте ги сега.
23:20 14.05.2026