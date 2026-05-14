Радев за мерките за цените: По никакъв начин държавата няма да се меси на пазара

14 Май, 2026 15:51 1 922 57

  • румен радев-
  • мерки-
  • цени-
  • търговци

Ние сме в условията на свободна пазарна икономика, но държавата е длъжна да гарантира ясни регулации и контролни механизми, с акцент защита на българския потребител и производител

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

В Министерски съвет се провежда среща с ресорните министри, браншовите организации в сектор земеделие и храни, синдикатите, работодателите и регулаторите. Тя е по инициатива на министър-председателя Румен Радев и е свързана с действията на правителството срещу ръста на цените.

Срещата е важна, защото продължаващият ръст на цените на хранителните стоки и намаляващата покупателна способност се превръщат в истинско предизвикателство, което изисква адекватни и навременни мерки. Това заяви в началото на срещата премиерът Румен Радев.

"Когато говорим за цени на храни сме наясно, че те зависят от редица глобални фактори - цени на енергоносителите, на торовете, на електроенергията, транспортни застраховки, на които няма как да влияем. Те не са обект на днешната дискусия. Цените на хранителните стоки зависят от национални фактори - условията за развитие на родно производство, структура на веригите за доставки, коректни отношения между производител - търговец - потребител, наличието на нелоялни търговски практики. Зависят от наличието на ясни регулации и контролни механизми", добави Радев.

В Народното събрание вече са внесени важни законопроекти, които са разработени на основата успешни европейски политики, поясни още той. "Правителството също предприема съответни мерки. По никакъв начин държавата няма да се меси на пазара с оказване на цени и условия. Ние сме в условията на свободна пазарна икономика, но държавата е длъжна да гарантира ясни регулации и контролни механизми, с акцент защита на българския потребител и производител. Без тези регулации пазарът лесно се превръща в джунгла. Ние като нормална европейска държава трябва да имаме тези силни механизми", допълни премиерът Радев.

Стабилността на цените и наличието на свежи продукти на масата зависи от това дали ще имаме силно българско производство - като количество, като качество и разнообразие на продуктите. Доклади от Комисията за защита на конкуренцията и от МЗХ са силно тревожни. Ако продължаваме с този темп да намаляваме родното производство на мляко, месо и пресни плодове и зеленчуци - въпрос на време е да изчезнат от българската трапеза. Това е голям проблем. Считаме, че това е въпрос на хранителна сигурност и суверенитет, въпрос на национална сигурност, посочи още министър-председателят.

По думите му решението изисква както краткосрочни, така и дългосрочни мерки. "Стимулиране на кооперирането между производителите, подобряване на напояването, създаване на къси вериги на доставки и по-строг контрол върху качеството на храните", поясни той.

"Убеден съм, че с това начало, което поставяме днес, с всички мерки и програми, които ще разработваме с вас като една стратегия в сектор храни - ще дадат резултат. Ние сме длъжни да го постигнем в името на българските граждани, които очакват адекватни действия", допълни още Радев.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Българин

    24 9 Отговор
    Чудесно! Това очаквахме да се направи!

    15:53 14.05.2026

  • 2 честен ционист

    26 31 Отговор
    След мерките на радевисти, пазарът ще заприлича на този в Северна Корея, Куба, Либия, Мианмар, Иран и Саудитска Арабия.

    Коментиран от #4

    15:55 14.05.2026

  • 3 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    23 3 Отговор
    Първо вкарайте определение "Що е то СПЕКУЛА"❗
    Другото е слагане каруцата пред коня❗

    Коментиран от #48

    15:58 14.05.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 ДрайвингПлежър

    18 9 Отговор
    Ъммм...
    Определянето на справедлива цена (каквото и да е това) какво е?

    В самата етимология на "ясни регулации и контролни механизми" стои вече намесата на пазара бе Радев! Иначе той сам се регулира!

    другарЕ, казвам ви колкото повече го веете толкова повече ще мирише!

    Коментиран от #7

    15:58 14.05.2026

  • 6 в кратце

    10 3 Отговор
    Държавата трябва да се меси от Меси.Месенето е само на Лионел.

    16:01 14.05.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 няма да се меси

    14 10 Отговор
    А ТРЯБВА!!!!

    16:03 14.05.2026

  • 9 На Дедо

    23 17 Отговор
    Фатмаче?! Кога? Ще предоговорим договора с Боташ!!!

    Коментиран от #15, #42

    16:04 14.05.2026

  • 10 Стамболов

    13 12 Отговор
    Трябва да се гласува протекционистки закон -вносните хранителни стоки да се облагат с много високо мито, а българските с никакво или минимално. Това вече е правено и икономиката бележи рекордни нива.

    Коментиран от #14, #23, #57

    16:05 14.05.2026

  • 11 БОЦ - ко

    5 3 Отговор
    Комунист :

    Общата е твойто вдъхновение,
    А ти си нашето спасение !!!

    Коментиран от #19

    16:05 14.05.2026

  • 12 ЕДГАР КЕЙСИ

    14 9 Отговор
    ЧОРАПА "ВДИГНА БЕЛИЯ БАЙРАК" ЗА СПИРАНЕ .................. РАСТЕЖА НА ЦЕНИТЕ ................ ФАКТ !

    16:05 14.05.2026

  • 13 Ха сега де...

    23 5 Отговор
    "Радев за мерките за цените: По никакъв начин държавата няма да се меси на пазара"

    Е тогава за какво е цялата тази гюрултия? Значи за да се намираме на приказки и да имитираме някаква дейност ще си разтягаме разни локуми и ще се залъгваме, а всичко ще си върви както си е по подразбиране. После ще се оправдаваме, че видиш ли ами тя, държавата, няма право да се меси в ценообразуването, а това е територия на производители и търговци.

    16:05 14.05.2026

  • 14 ха, ха, ха...

    10 11 Отговор

    До коментар #10 от "Стамболов":

    Ти от Тръмп ли се учиш, той ще затрие САЩ също както Путин Русия.

    Коментиран от #17

    16:08 14.05.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 А бе,

    6 2 Отговор

    До коментар #7 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Ти явно си от Спартакус, щом като толкова явно се оцветяваш ...

    16:09 14.05.2026

  • 17 Не!

    9 5 Отговор

    До коментар #14 от "ха, ха, ха...":

    Не! Учи българска история, илитерате! За тази си политика Стамболов е наричан в Европа "Българския Бисмарк",

    16:10 14.05.2026

  • 18 ДрайвингПлежър

    6 2 Отговор

    До коментар #7 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    А би трябвало ;)
    ... иначе КООПА и Радев (или кой да е местния велможа към момента) да казва кви са цените на щанда

    Коментиран от #22

    16:12 14.05.2026

  • 19 Питане

    8 2 Отговор

    До коментар #11 от "БОЦ - ко":

    Демек "спасение" по ...урвен ски ?

    16:18 14.05.2026

  • 20 посоката е правилната

    8 8 Отговор
    Аргументите на опозицията бяха отново смешни.
    На принципа - всичко е прекално сложно и невъзможно да се контрилира.
    Да, ама е възможно да се контролира.
    Самият факт, че могат да те глобят дебело за спекула, би имал дисциплиниращ ефект. а глобят 3-4 нарушители и другите сами ще се контролират.

    Представте си 5 000 училища и още толкова ДГ и други подобни интитуции. 10 000 шефки крадат от бюджета и от заплатите на своите подчинени. Тъпчат всичко в джобовете си и в джобовете на кронитата си. Няма как да контролирате всичките 10 000 ефективно, но ако глобите дори само 10-20 от тях с по 10 заплати за подобни безобразия, ще видите как алчността на другите леко започва да спада и да се замества от страх от възмездие....

    16:20 14.05.2026

  • 21 Мишел

    18 7 Отговор
    Ако държавата не се меси при очевидна спекула , за какво ни е такава държава?

    16:24 14.05.2026

  • 22 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    7 7 Отговор

    До коментар #18 от "ДрайвингПлежър":

    И как е в идолът Ви САШт🤔❓
    Упс там до 21-а май дори бира НЕ можеш да си купиш свободно от свободния пазар🤔❗
    За дрога, няма да коментирам😉❗

    16:24 14.05.2026

  • 23 Как ще стане това

    9 9 Отговор

    До коментар #10 от "Стамболов":

    Нали сме в еврозоната. Ние нямаме свобода. Западните вериги са над беге закона. Те за това си правят с нас експерименти с българските клиенти , каквито например в Румъния няма !!!

    16:28 14.05.2026

  • 24 Ми аз

    5 6 Отговор
    Затова ходя за гъби.

    16:31 14.05.2026

  • 25 ВСЯКО НЕЩО ПО РЕДА СИ

    6 7 Отговор
    Първо,сваляне на охраната на дебелаците.
    Второ,овладяване на хиперинфлацията.
    След това разследване на дебелаците,конфискация,съд и затвор.
    Това искаме да видим

    Коментиран от #27

    16:44 14.05.2026

  • 26 Този

    9 9 Отговор
    Последният високо образован премиер бе Иван Костов.Знаеше за какво става въпрос и не говореше глупости и популизми.След него само селяци,пожарникари и пр.учили недоучили.Е такива си избирате.

    Коментиран от #28, #30

    16:51 14.05.2026

  • 27 Спас

    6 3 Отговор

    До коментар #25 от "ВСЯКО НЕЩО ПО РЕДА СИ":

    Ще го видиш на куково лято.А тези пак ще са с охрана само дето медиите ще мълчат като ф-тки.За цените на тока и горивата да си чул нещо - нищо.Занимават ни цветанките само с зеленчуците и черешите.

    16:54 14.05.2026

  • 28 "умния" Костов

    8 7 Отговор

    До коментар #26 от "Този":

    съсипа държавата с приватизации и кражби.

    Коментиран от #29

    16:54 14.05.2026

  • 29 Този

    3 4 Отговор

    До коментар #28 от ""умния" Костов":

    А другите бяха мнаго добри нали.Онзи поне защитаваше независима държавата та затова го махнаха тия от запад и от изток.После дойдоха продажниците с изпраните пари.Но говориме поне само за образованието.

    16:58 14.05.2026

  • 30 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    3 2 Отговор

    До коментар #26 от "Този":

    В ни припомни по какво преподаваше Костов преди 1989-та и къде беше учил🤔❗
    А знаеш ли, че хариза БГА на цената на гарсониера в покрайнините🤔❓
    А знаеш ли, че е бил информиран месец преди ареста на мед. сестрите ни какво се готви в Либия, НО ГИ ОСТАВИ ТАМ 🤔❓
    А знаеш ли, че сисипа пенЦийките на пенЦионерите🤔❓
    Ох колко неща не знаеш или не искаш келешите ПО ПЕЙКИТЕ да научат🤔❗

    17:02 14.05.2026

  • 31 Избори

    8 3 Отговор
    Май на премиера не му е много ясно що е това пазарна икономика и как при нея става регулацията на цените на пазара по естествен път. Намесата на държавата в този процес не чрез правилните механизми, ще ни хвърли обратно в социализЪма. Следват петилетни планове, които ще изпълняваме за 3 години! А все се надявахме, че сме се отървали от онова безумие!

    Коментиран от #40

    17:05 14.05.2026

  • 32 Щом

    2 3 Отговор
    Сме ЕС еднакви субсидии и цени какво е това в Лидъл домат от Нидерландия -2 евра, а краставица от България- 1.50 евро контрол трябва браво на Г-н Радев

    17:05 14.05.2026

  • 33 сватята

    4 1 Отговор
    Премахване на посредниците.Какво пречи голям магазин да има снабдител или закупчик който да контактува единствено с производител?Или производителя директно да зарежда магазина всеки ден?И да питам какво означава понятието борса?Тук е магазин на едро.А по света е излагане на стока и наддаване за крайна цена.Обикновено борсите отварят в ранните часове.По тъмно.Тук на борсите цените се диктуват от мафиотите от години.Производител на домати защо да не може да отиде в Лидл например и да им ги продаде на едро?Не може!Ще го пречукат.Ще му запалят парника.Ще му отровят земята.Затова тук нищо не върви.

    17:14 14.05.2026

  • 34 Цените ще паднат!

    1 3 Отговор
    Наесен.

    17:16 14.05.2026

  • 35 Горски

    3 2 Отговор
    Докато конкуренцията между прекупвачи и крайни търговци се изразява в гоненето на по-висока норма на печалба, за сметка на нормата на печалба при производителите и за сметка на крайния потребител. Затова по законов ред може да се нормира нормата на печалба на прекупвачите и на крайния търговец при хранителните стоки. Не е трудно. Може да се осреднят аналогичните норми на печалба в такива държави като Франция, Германия, Испания. Например норма на печалбата на прекупвачите и на крайните търговци при хранителните стоки в рамките на 3-5, максимум 7 % в зависимост от транспортните разходи и търсенето. Тогава пазарната икономика ще работи в тези рамки, а не в рамките на "пир по време на чума", на принципа на лакомията "Колкото повече - толкова повече."

    17:19 14.05.2026

  • 36 Дервишоглу

    3 6 Отговор
    Разбера се че няма да се меси, защото и да иска няма да може. А на мършите им било скъпо, ти да видиш. Ми нали гласувахте да сте в клуба на богатите бе. А при богатите едни седят на масата а всички останали са в чиниите пред тях на масата. Да ви е честито - 131 броя.

    17:25 14.05.2026

  • 37 Фатмака

    6 4 Отговор
    е ПРЕДАТЕЛ

    17:34 14.05.2026

  • 38 хмммм

    5 0 Отговор
    И как няма да се меси като ще се меси?

    17:43 14.05.2026

  • 39 Организация на трафикантите и пласьорите

    1 3 Отговор
    - България вече не е добро място за бизнес.... за измамници, мошеници и спекуланти.

    18:10 14.05.2026

  • 40 Интересно

    1 2 Отговор

    До коментар #31 от "Избори":

    Що, досегашната икономика много ли беше добра?
    Спекулиране с цени. Дране на потребители. Издевателстване. Безконтролно изнудване. Инфлация, инфлация, инфлация.......
    Докога?

    18:13 14.05.2026

  • 41 Дедо Радко

    8 1 Отговор
    май страда от раздвоение на личността. Щял да громи с глоби, а това не било намеса ва държавата. Набутаха термини, които и те не знаят какво означават като "справедливи цени" и не само.

    18:17 14.05.2026

  • 42 Факти

    5 1 Отговор

    До коментар #9 от "На Дедо":

    Ааа, Боташ не може да се пипа. Трябва 13 години да плащаме за скъпи втечнен газ + тлъста такса за ненужен капацитет. Как ще паднат цените с възможно най-скъпия газ? Радев ще глобява търговците в България и ще подарява милиарди на Боташ. Тъй щели да паднат цените... Радев много се наигра с това пълно мнозинство. Сега няма с кой да се оправдае. Цялата власт е в ръцете му, а на червените олигарси зад него не им дреме за цените. Те са мултимилионери.

    18:18 14.05.2026

  • 43 оня с коня

    4 2 Отговор
    Ето какво казва радев:"Държавата няма да се меси на Пазара с оказване на цени и Условия...".по-нататък обаче:"Сържавата е длъжна да гарантира РЕГУЛАЦИИ И КОНТРОЛНИ МЕХАНИЗМИ"...Излиза че Държавата хем няма да се меси,хем пък ще Контролира и Регулира?!Колкото до "Акцента" върху защитата на Бълг. Потребител и Производител - ЧТО ТАКОЕ ЭТО ?Ще забрани вноса та да върви Бълг продукция на пазара ли?Ще субсидира от празната хазна Бълг. Производител с цел да намали крайната си цена,пък той ще вземе парите и ще остави същите си цени като дори няма да каже Мерси?И тук възниква въпроса:С КАКЪВ АКЪЛ Дебилите които съвсем не са малко дадоха цялата власт в ръцете на Човек ,който Хал хабер си няма от Икономика,липса на Управленски Опит пък - Башка?

    18:23 14.05.2026

  • 44 Тот

    4 1 Отговор
    Да видим гърците.Компания за млечни продукти бе глобена с 1,7 млн. евро заради високи цени в Гърция.FAGE е получила глоба в размер на 1,7 млн. евро от независимия орган за наблюдение на пазара и цените в Гърция. Причината са установени прекалено високи цени и необоснована надценка при продажбата на млечни продукти.По време на проверката са анализирани 22 артикула на компанията, включително мляко и кашкавал.

    18:27 14.05.2026

  • 45 Алоооу Рундйо

    3 1 Отговор
    Що гледаш на мяуу. Нещо тее бъз май.Голям борец си назначи двойна бройка правителства и администрации наместо икономии да правиш не си добря махай се

    19:18 14.05.2026

  • 46 Ми то е казано

    3 1 Отговор
    Ако не искаш да свършиш нещо назначавай комисия връз комисия замитай следи и приказвай това си ти Рундйо

    19:20 14.05.2026

  • 47 точка

    3 1 Отговор
    Нашият пазар НЕ е свободен а колониален. И туземците вече не могат да купят това което произвеждат. Това , според английското разбиране е напълно овладяна колония.

    19:40 14.05.2026

  • 48 точка

    2 1 Отговор

    До коментар #3 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Това е същината. Само че американците изчегъртаха това понятие от наказателният кодекс. И срекулата и алчноста станаха Законни начини за забогатяване. И сега ми дрънкат за…… нелоялни практики. Впрочем също ненаказуеми.

    19:46 14.05.2026

  • 49 Антипатичен .

    1 0 Отговор
    Лъжец номер 1 АУТ .

    19:57 14.05.2026

  • 50 Кой

    1 0 Отговор
    Ще повярва на тоз комунис .

    19:58 14.05.2026

  • 51 Пазарна икономика

    3 1 Отговор
    в мафиотска среда не вирее. Оставете високопарните идеи, фрази и обещания. Когато едно правителство не може да нахрани народа си се обръщаме към физиологията на човека . Време е управляващите да научат, че психиката и емоциите на човека се управляват не от мозъка , а от червата / доста неприятно, нали) и, че 90 % от серотонина т.н. хормон на щастието се създава именно в червата . От тук следва, че най- голямият враг на властимащите винаги е бил гладът и винаги са го разбирали по по- трудния начин.

    20:55 14.05.2026

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 До мутрите

    1 1 Отговор
    Колкото и да сте нагли свърши вашата,над 20г.ни ограбвахте.

    21:06 14.05.2026

  • 54 Хранителни добавки

    1 0 Отговор
    Не се месети г-н Радев , просто оставете прекупвачите да закръглят цената на доматите на 10 лева, Никой не възразява , всички чинно си плащат като добрсоъвестни граждани и умират на 60 години от недохранване и скапан живот. А пък може и на хранителни добавки да минем ,за да си набавяме необходимите вещества.

    21:45 14.05.2026

  • 55 Шаран БГ

    1 0 Отговор
    И аз като №21 "Мишел" се питам : За какво ми е такава държава ??
    Поне внуците ми не са на тази територия........
    Властимеющите и на тези парламентарни избори ни доказаха, че гласуването е безсмислено за обикновения български гражданин! Той не зане за кого гласува и защо гласува !!Полит.партиите / ОПГ/си ги гласят, както си искат. С и без преференции, отказват се, замазват очите на демоса и доказват, че идеята е една – да нсапълним собствения джоб – народа ......да се оправя кой как може !!
    В една такава сбъркана държава властниците никога няма да се намесят по някакъв начин ,за да проконтролират или поне озаптят растежа на цените. Някой от господата, които говореха преди 7-8 месеца, че цените няма да се повишат...да се е самозастрелял, обесил, отровил, лишил от живот. НЯМА такова нещо !! Техните доходи са такива ,че те не усещат повишението на цените.
    Мисля, че е много рано да даваме оценки за управлението на Р.Радев. След 7-8 месеца ще си проличи... кое, как, кой и защо !?

    Коментиран от #56

    22:23 14.05.2026

  • 56 Ми да

    1 0 Отговор

    До коментар #55 от "Шаран БГ":

    Системата си е като влак на релси. Няма завои по желание, наляво и надясно. Караш само по релсите. Единственото, което можеш да правиш, е да даваш газ за по-бързо или да натискаш спирачките. Винаги обаче си оставаш на релсите. Ако са искали да "регулират цените", това става без проблем в соца. Ама в капитализма е друга система и това НЕ става.

    23:18 14.05.2026

  • 57 Нема как да стане

    1 0 Отговор

    До коментар #10 от "Стамболов":

    Урсула и Лагард управляват територията на Ганчо. Ама нали това искахте? Банани да има... Еми рупайте ги сега.

    23:20 14.05.2026

