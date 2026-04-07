Радев в Ботевград: Промяната изисква ясна воля, последователност и активна позиция от страна на обществото

Огромните загуби във водопроводната мрежа ще спрат, когато изчезнат никому неизвестните фирми, които предлагат да решат проблема на петорна цена. Това заяви лидерът на „Прогресивна България” Румен Радев на среща с граждани в Ботевград вчера вечерта, цитиран от novini.bg. На срещата Радев очерта ключови проблеми пред региона и посочи необходимите мерки за тяхното преодоляване.

По думите на бившия президент проблемът не е единствено инфраструктурен, а е пряко свързан с липсата на прозрачност, контрол и ефективност при провеждането на обществени поръчки и разходването на публични средства. И така се стига до отчитането на над 70% загуби във водопроводната мрежа.

„Не може за една и съща дейност да се плаща в пъти повече без ясна обосновка и това да остава без последствия”, посочи лидерът на „Прогресивна България. По думите му подобни практики имат пряко отражение върху качеството на живот, включително върху достъпа до основни услуги, инфраструктура и икономически възможности.

Румен Радев открои потенциала на Ботевград като индустриален и транспортен център, който обаче остава нереализиран, поради нерешени системни проблеми. „Ботевград има стратегическо географско положение и всички предпоставки за развитие, но липсата на адекватна инфраструктура и административният натиск възпрепятстват този процес“, допълни той. По думите му огромен публичен ресурс изтича и това се отразява върху всички сфери – образование, здравеопазване, социална политика и инфраструктура.

Трябва да създадем условия, при които хората да избират да живеят и работят тук, а не да бъдат принудени да търсят реализация другаде“, заяви Румен Радев.

В изказването си той подчерта необходимостта от цялостна промяна в управленския модел, което включва въвеждане на прозрачни процедури при обществените поръчки, ефективен контрол върху разходването на публични средства, ограничаване на корупционните практики, създаване на благоприятна среда за малкия и средния бизнес, както и активна политика за привличане на инвестиции.

Лидерът на „Прогресивна България” изтъкна необходимостта от възстановяване на справедливостта като основа за общественото развитие. „Без справедливост няма как да има устойчиво развитие. Гражданите очакват не обещания, а реални действия и резултати“, каза още той.

Президентът (2017 – 2026 г.) и лидер на „Прогресивна България“ призова гражданите и институциите за по-голяма отговорност и ангажираност, включително на парламентарните избори. „Промяната изисква ясна воля, последователност и активна позиция от страна на обществото. Само така можем да гарантираме, че публичният ресурс се използва в интерес на хората“, подчерта още Румен Радев.

По-късно Румен Радев наблюдава волейболен мач, в който домакинът „Балкан“ – Ботевград победи „Черно море“ с 80:79 точки.