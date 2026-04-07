Радев в Ботевград: Промяната изисква ясна воля, последователност и активна позиция от страна на обществото

Огромните загуби във водопроводната мрежа ще спрат, когато изчезнат никому неизвестните фирми, които предлагат да решат проблема на петорна цена. Това заяви лидерът на „Прогресивна България” Румен Радев на среща с граждани в Ботевград вчера вечерта, цитиран от novini.bg. На срещата Радев очерта ключови проблеми пред региона и посочи необходимите мерки за тяхното преодоляване.
По думите на бившия президент проблемът не е единствено инфраструктурен, а е пряко свързан с липсата на прозрачност, контрол и ефективност при провеждането на обществени поръчки и разходването на публични средства. И така се стига до отчитането на над 70% загуби във водопроводната мрежа.
„Не може за една и съща дейност да се плаща в пъти повече без ясна обосновка и това да остава без последствия”, посочи лидерът на „Прогресивна България. По думите му подобни практики имат пряко отражение върху качеството на живот, включително върху достъпа до основни услуги, инфраструктура и икономически възможности.
Румен Радев открои потенциала на Ботевград като индустриален и транспортен център, който обаче остава нереализиран, поради нерешени системни проблеми. „Ботевград има стратегическо географско положение и всички предпоставки за развитие, но липсата на адекватна инфраструктура и административният натиск възпрепятстват този процес“, допълни той. По думите му огромен публичен ресурс изтича и това се отразява върху всички сфери – образование, здравеопазване, социална политика и инфраструктура.
Трябва да създадем условия, при които хората да избират да живеят и работят тук, а не да бъдат принудени да търсят реализация другаде“, заяви Румен Радев.
В изказването си той подчерта необходимостта от цялостна промяна в управленския модел, което включва въвеждане на прозрачни процедури при обществените поръчки, ефективен контрол върху разходването на публични средства, ограничаване на корупционните практики, създаване на благоприятна среда за малкия и средния бизнес, както и активна политика за привличане на инвестиции.
Лидерът на „Прогресивна България” изтъкна необходимостта от възстановяване на справедливостта като основа за общественото развитие. „Без справедливост няма как да има устойчиво развитие. Гражданите очакват не обещания, а реални действия и резултати“, каза още той.
Президентът (2017 – 2026 г.) и лидер на „Прогресивна България“ призова гражданите и институциите за по-голяма отговорност и ангажираност, включително на парламентарните избори. „Промяната изисква ясна воля, последователност и активна позиция от страна на обществото. Само така можем да гарантираме, че публичният ресурс се използва в интерес на хората“, подчерта още Румен Радев.
По-късно Румен Радев наблюдава волейболен мач, в който домакинът „Балкан“ – Ботевград победи „Черно море“ с 80:79 точки.
1 Голям зор
11:23 07.04.2026
2 Фори
11:27 07.04.2026
3 БОЦ - ко
И стадо заспало,
Сякаж ПОРОЧНИ девици,
Предлагат НЕДОКОСНАТО тяло !
11:28 07.04.2026
4 Кукувица
5 Повече
11:33 07.04.2026
8 Фалшив
Той беше и е най- голямото зло..
Никаква алтернатива не е..
Никаква
11:36 07.04.2026
9 Ха Ха
Не гласувайте за русопутите, гробарите, шопарите и чалгарите!
Те са минало. Забравете ги тези дегенерати.
ха ха изяще им предизборните „кюфтета“ и гласувайта за ПП=ДБ
Не Америка, не Русия, а ЕВРОПА е нашето настояще.
ЕВРОПА е нашето бъдеще!.
Излезте и гласувайте.
Гласувайте за ПП-ДБ!
Бъдещето е наше!
11:36 07.04.2026
11 Да....
Защото са за България
Това явно е радикално за евроатлантика
11:37 07.04.2026
12 Гост
До коментар #1 от "Голям зор":На където са интересите на държавата. И НЯМА да бъде озаконена педофилията, трябва да свикнеш с това.
11:38 07.04.2026
13 Боруна Лом
До коментар #9 от "Ха Ха":УУУУУУ, ЯВНО СИ СЕ ВОЗИЛ В БЕЛИЯТ КЕМПЕР ДО ОКОЛЧИЦА?
11:39 07.04.2026
17 Светулка
До коментар #2 от "Фори":Откога М0CAД MИ6 и ЦPУ ги прекръстиха на KГБ?
11:45 07.04.2026
18 ПТП с електричка
До коментар #14 от "Гтп":Не лъжи, бе педроханец! Боташ Крадев и Мустафата от амасадата ви измислиха няколко месеца след цирка с юмручето пред резидентството, а НПО-партия станахте чак 2022-ра година.
11:47 07.04.2026
21 АГАТ а Кристи
До коментар #5 от "Повече":"Повече" русизъм и путинизъм, "повече" Северна Корея, Беларус, Куба - не се замисляйте за кого да "гласувате" - ПОВЕЧЕ ЧЕРВЕНИ БЮЛЕТИНИ !!! - в тях е бъдещето
11:53 07.04.2026
25 Браво на Радев
26 мунчо БО(га)ТАШ!
$И$Т€МАТъ ни ДАРИ, ИМАМ€ $и БОООЛ ПАРИ!
НА$ Ч€РВ€НОТО ЗНАМ€ РОДИНИ!
НА$ Н€ Щ€ НИ УПЛАШИ $ЪДА!
НИ€ $М€ ВЪВ В$ЯКА ДАЛАВ€РА,
НИ€ $М€ ВЪВ В$ЯКА ДАЛАВ€РА,
И ТАКА ДО КРАЯ НА $В€ТА!
12:10 07.04.2026
27 мунчо БО(га)ТАШ!
"БИВШ" ЧЛ€Н $ЪМ НА БКП И УШ€ НА ВКР!
ЗАТОВА И $ТАНАХ натов$ки Г € Йрал,ЗАЩОТО В$ИЧКО $ЪМ ПР€ ДАЛ!
ЗА ДА $ТАНА Р€ЗИД€НТ, Р€Ш€ТНИКОВ КО€-ЧТО $КАЗАЛ ЗА М€Н!
И ПАРТИЯТА ЗА Д€$И М€ уЖ€НИ,Ч€ НИКОЙ НЕ ИСКА ДА Я ВЗ€М€!
МОИ €К$П€РТИ $А : ГЪЛЪБЧ€ТО, КОПРИНКАТА , МИТКО-$М$а...
ТУЙ $ "БО ТАШ" НАПРАВО Щ€ ВИ ХАР€$А....!
ЗАЩОТО ПИПНА ЛИ ЦЯЛАТА ВЛА$Т, Щ€ ВИДИТ€ КАКВО € КАР МА ЗЪ П€ Д€ Р$Т!
$ТИГА С ТИКВАТА ШИ-ШИ-$ВИНЯТА, И КАУНЯ ВЛИЗА В ИГРАТА!
РУКИ В€РХ,В$Я ВЛА$Т $ОВ€ТАМ, МИЛИАРД€Р М€ И$КА Д€$А-"ОМ Л€ ТА"!
12:10 07.04.2026
29 татко Гумен барба
До коментар #25 от "Браво на Радев":на четири 0чи Ни каза, че първо ще е издои като крава. Пък после щял да е мачка
31 Тъпото не е
До коментар #29 от "татко Гумен барба":че те ползват да се излагаш, а че не се сещаш, че това е твоето бъдеще! На Радев браво, че показва как олигархията зад ПП, ДБ, ГЕРБ и ДПС плаща за лъжи.
32 на 19-Ти
До коментар #31 от "Тъпото не е":ще разбереш кой се изложил. От алчност и жажда за власт сам ще се омаже
33 На 19-ти
До коментар #32 от "на 19-Ти":няма нищо общо с това, че някой е ударил дъното да се продава и мрази и да го ползва олигархията зад ПП, ДБ, ГЕРБ и ДПС за излагане по форумите.
12:32 07.04.2026
35 31 - и "Боташко"
37 Троленето е занимание
До коментар #35 от "31 - и "Боташко"":за най пропадналата част в едно общество и се ползва от боклуци, лъжци и крадци като ПП, ДБ, ГЕРБ и ДПС! На Радев голямо браво, че ги изкарва и показва!
58 Нехис
До коментар #40 от "Така е":Вярно е.
А друг умен не би дрънкал глупости за хора, които не познава.
Още по-малко да не може да върже едно смислено изречение.
14:25 07.04.2026
59 Един Цар Мина !
Още Един !
Не Ми Трябва !
14:37 07.04.2026
60 Защо Не Покаже !И Себе Си !
До коментар #37 от "Троленето е занимание":Защо Не Покаже !
И Себе Си !
До Сега Нищо не е Направил !
В Защита !
На Правото В България !
Или !
Просто Е !
Следващия !
По !
--
Мя !
--
Р !
61 Троленето е занимание
До коментар #60 от "Защо Не Покаже !И Себе Си !":за най пропадналата част в едно общество и се ползва от боклуци, лъжци и крадци като ПП, ДБ, ГЕРБ и ДПС! На Радев голямо браво, че ги изкарва и показва!
14:56 07.04.2026
63 Жалко е да ви гледа човек
До коментар #62 от "Избори":как мафията ПП, ДБ, ГЕРБ и ДПС ви ползва глупави лъжи, защото сте евтини и глупави.
15:15 07.04.2026
