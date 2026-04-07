Радев в Ботевград: Промяната изисква ясна воля, последователност и активна позиция от страна на обществото
Радев в Ботевград: Промяната изисква ясна воля, последователност и активна позиция от страна на обществото

7 Април, 2026 11:25 1 444 68

Лидерът на „Прогресивна България" изтъкна необходимостта от възстановяване на справедливостта като основа за общественото развитие. „Без справедливост няма как да има устойчиво развитие. Гражданите очакват не обещания, а реални действия и резултати", каза още той.

Снимка: БГНЕС
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова

Огромните загуби във водопроводната мрежа ще спрат, когато изчезнат никому неизвестните фирми, които предлагат да решат проблема на петорна цена. Това заяви лидерът на „Прогресивна България” Румен Радев на среща с граждани в Ботевград вчера вечерта, цитиран от novini.bg. На срещата Радев очерта ключови проблеми пред региона и посочи необходимите мерки за тяхното преодоляване.

По думите на бившия президент проблемът не е единствено инфраструктурен, а е пряко свързан с липсата на прозрачност, контрол и ефективност при провеждането на обществени поръчки и разходването на публични средства. И така се стига до отчитането на над 70% загуби във водопроводната мрежа.

„Не може за една и съща дейност да се плаща в пъти повече без ясна обосновка и това да остава без последствия”, посочи лидерът на „Прогресивна България. По думите му подобни практики имат пряко отражение върху качеството на живот, включително върху достъпа до основни услуги, инфраструктура и икономически възможности.

Румен Радев открои потенциала на Ботевград като индустриален и транспортен център, който обаче остава нереализиран, поради нерешени системни проблеми. „Ботевград има стратегическо географско положение и всички предпоставки за развитие, но липсата на адекватна инфраструктура и административният натиск възпрепятстват този процес“, допълни той. По думите му огромен публичен ресурс изтича и това се отразява върху всички сфери – образование, здравеопазване, социална политика и инфраструктура.
Трябва да създадем условия, при които хората да избират да живеят и работят тук, а не да бъдат принудени да търсят реализация другаде“, заяви Румен Радев.

В изказването си той подчерта необходимостта от цялостна промяна в управленския модел, което включва въвеждане на прозрачни процедури при обществените поръчки, ефективен контрол върху разходването на публични средства, ограничаване на корупционните практики, създаване на благоприятна среда за малкия и средния бизнес, както и активна политика за привличане на инвестиции.

Лидерът на „Прогресивна България” изтъкна необходимостта от възстановяване на справедливостта като основа за общественото развитие. „Без справедливост няма как да има устойчиво развитие. Гражданите очакват не обещания, а реални действия и резултати“, каза още той.

Президентът (2017 – 2026 г.) и лидер на „Прогресивна България“ призова гражданите и институциите за по-голяма отговорност и ангажираност, включително на парламентарните избори. „Промяната изисква ясна воля, последователност и активна позиция от страна на обществото. Само така можем да гарантираме, че публичният ресурс се използва в интерес на хората“, подчерта още Румен Радев.

По-късно Румен Радев наблюдава волейболен мач, в който домакинът „Балкан“ – Ботевград победи „Черно море“ с 80:79 точки.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Голям зор

    32 20 Отговор
    Радев до сега не е излязал с ясна позиция накъде иска да се развива държавата.На изток или на запад,да посочи пример с една държава

    Коментиран от #6, #12, #38

    11:23 07.04.2026

  • 2 Фори

    25 21 Отговор
    Радев е агент на КГБ!

    Коментиран от #17

    11:27 07.04.2026

  • 3 БОЦ - ко

    22 2 Отговор
    Гнусни политици,
    И стадо заспало,
    Сякаж ПОРОЧНИ девици,
    Предлагат НЕДОКОСНАТО тяло !

    11:28 07.04.2026

  • 4 Кукувица

    42 6 Отговор
    Радев е кукувица. Винаги се опитва да се възползва от протестите без да ги е организирал или участвал в тях.

    11:29 07.04.2026

  • 5 Повече

    13 11 Отговор
    Повече евроатлантичност означава повече инфрлация, повече войни, повече сегментиране на обществото, повече разграждане на държавта - вие си мислете за кого искате да гласувате.

    Коментиран от #21

    11:33 07.04.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Фалшив

    33 6 Отговор
    Зависим от дълбока държава..
    Той беше и е най- голямото зло..
    Никаква алтернатива не е..
    Никаква

    11:36 07.04.2026

  • 9 Ха Ха

    36 27 Отговор
    Нищо не приключва, докато не проключи по правилния начин.
    Не гласувайте за русопутите, гробарите, шопарите и чалгарите!
    Те са минало. Забравете ги тези дегенерати.
    ха ха изяще им предизборните „кюфтета“ и гласувайта за ПП=ДБ
    Не Америка, не Русия, а ЕВРОПА е нашето настояще.
    ЕВРОПА е нашето бъдеще!.
    Излезте и гласувайте.
    Гласувайте за ПП-ДБ!
    Бъдещето е наше!

    Коментиран от #13, #15

    11:36 07.04.2026

  • 10 Боруна Лом

    24 4 Отговор
    РАДЕВ С КОЛКО ПРОЦЕНТА ЩЕ ВРЪЩАШ ДАРЕНИЯТА?

    11:36 07.04.2026

  • 11 Да....

    12 4 Отговор
    Възраждане нарече радикални
    Защото са за България
    Това явно е радикално за евроатлантика

    11:37 07.04.2026

  • 12 Гост

    2 15 Отговор

    До коментар #1 от "Голям зор":

    На където са интересите на държавата. И НЯМА да бъде озаконена педофилията, трябва да свикнеш с това.

    11:38 07.04.2026

  • 13 Боруна Лом

    14 4 Отговор

    До коментар #9 от "Ха Ха":

    УУУУУУ, ЯВНО СИ СЕ ВОЗИЛ В БЕЛИЯТ КЕМПЕР ДО ОКОЛЧИЦА?

    11:39 07.04.2026

  • 14 Гтп

    10 17 Отговор
    Когато го беше нагазил Гешев, ПП му помогнаха тогава! И сега плюе срещу тях! Този човек ще се коалира с ГЕРБ! Не му вярвам за една секунда!

    Коментиран от #18

    11:40 07.04.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Бесен - Язовец

    12 6 Отговор
    Американския шпионин с същия като Тиквата обслужва чужди интереси. Да се чете внимателно говорил е за,, ОБЩЕСТВО " за кое общество, за неговото сороското!

    11:42 07.04.2026

  • 17 Светулка

    18 7 Отговор

    До коментар #2 от "Фори":

    Откога М0CAД MИ6 и ЦPУ ги прекръстиха на KГБ?

    11:45 07.04.2026

  • 18 ПТП с електричка

    23 4 Отговор

    До коментар #14 от "Гтп":

    Не лъжи, бе педроханец! Боташ Крадев и Мустафата от амасадата ви измислиха няколко месеца след цирка с юмручето пред резидентството, а НПО-партия станахте чак 2022-ра година.

    11:47 07.04.2026

  • 19 Община Каушево сме

    13 7 Отговор
    - И ние искаме да борим Олигархия. - Бате Румене, доведи я и при нас!

    11:49 07.04.2026

  • 20 Румен Решетников

    12 9 Отговор
    Бля, бля, бля, промяна, бля, бля, олигархията, бля, бля, бля!

    11:52 07.04.2026

  • 21 АГАТ а Кристи

    9 8 Отговор

    До коментар #5 от "Повече":

    "Повече" русизъм и путинизъм, "повече" Северна Корея, Беларус, Куба - не се замисляйте за кого да "гласувате" - ПОВЕЧЕ ЧЕРВЕНИ БЮЛЕТИНИ !!! - в тях е бъдещето

    11:53 07.04.2026

  • 22 Ъхъ!!!

    15 2 Отговор
    Общи приказки и алабализми от Чорапчо! Ама даже и за това не го бива.

    11:54 07.04.2026

  • 23 Ддд

    16 1 Отговор
    Бял-бля-бля. Общи приказки, и само лозунги излизат от устата на Радев.

    11:54 07.04.2026

  • 24 Дедовия

    13 1 Отговор
    Радев е абсолютен ЛЪЖЕЦ !!!

    11:58 07.04.2026

  • 25 Браво на Радев

    1 22 Отговор
    Ако има умен народ, България има шанс да смачка олигархията зад ПП, ДБ, ГЕРБ и ДПС!

    Коментиран от #29

    12:08 07.04.2026

  • 26 мунчо БО(га)ТАШ!

    12 3 Отговор
    ДРУГАРИ, ДАЙТ€ ДА ДАД€Т€, А м€н И Д€$И Н€ ни МИ$Л€Т€!
    $И$Т€МАТъ ни ДАРИ, ИМАМ€ $и БОООЛ ПАРИ!

    НА$ Ч€РВ€НОТО ЗНАМ€ РОДИНИ!
    НА$ Н€ Щ€ НИ УПЛАШИ $ЪДА!
    НИ€ $М€ ВЪВ В$ЯКА ДАЛАВ€РА,
    НИ€ $М€ ВЪВ В$ЯКА ДАЛАВ€РА,
    И ТАКА ДО КРАЯ НА $В€ТА!

    12:10 07.04.2026

  • 27 мунчо БО(га)ТАШ!

    9 3 Отговор
    ДРУГАРИ, ГЛА$УВАЙТ€ ЗА М€Н, А$ $ЪМ МА $ОН И "ДЖ€НТЪЛМ€Н"!
    "БИВШ" ЧЛ€Н $ЪМ НА БКП И УШ€ НА ВКР!
    ЗАТОВА И $ТАНАХ натов$ки Г € Йрал,ЗАЩОТО В$ИЧКО $ЪМ ПР€ ДАЛ!
    ЗА ДА $ТАНА Р€ЗИД€НТ, Р€Ш€ТНИКОВ КО€-ЧТО $КАЗАЛ ЗА М€Н!
    И ПАРТИЯТА ЗА Д€$И М€ уЖ€НИ,Ч€ НИКОЙ НЕ ИСКА ДА Я ВЗ€М€!
    МОИ €К$П€РТИ $А : ГЪЛЪБЧ€ТО, КОПРИНКАТА , МИТКО-$М$а...
    ТУЙ $ "БО ТАШ" НАПРАВО Щ€ ВИ ХАР€$А....!
    ЗАЩОТО ПИПНА ЛИ ЦЯЛАТА ВЛА$Т, Щ€ ВИДИТ€ КАКВО € КАР МА ЗЪ П€ Д€ Р$Т!
    $ТИГА С ТИКВАТА ШИ-ШИ-$ВИНЯТА, И КАУНЯ ВЛИЗА В ИГРАТА!
    РУКИ В€РХ,В$Я ВЛА$Т $ОВ€ТАМ, МИЛИАРД€Р М€ И$КА Д€$А-"ОМ Л€ ТА"!

    12:10 07.04.2026

  • 28 Древен грък

    11 1 Отговор
    Избират тия дето лъжат най-много

    12:15 07.04.2026

  • 29 татко Гумен барба

    9 0 Отговор

    До коментар #25 от "Браво на Радев":

    на четири 0чи Ни каза, че първо ще е издои като крава. Пък после щял да е мачка

    Коментиран от #31

    12:19 07.04.2026

  • 30 Радев

    12 0 Отговор
    Никой няма да ви даде това което аз ще ви обещая!

    12:21 07.04.2026

  • 31 Тъпото не е

    1 11 Отговор

    До коментар #29 от "татко Гумен барба":

    че те ползват да се излагаш, а че не се сещаш, че това е твоето бъдеще! На Радев браво, че показва как олигархията зад ПП, ДБ, ГЕРБ и ДПС плаща за лъжи.

    Коментиран от #32

    12:22 07.04.2026

  • 32 на 19-Ти

    11 0 Отговор

    До коментар #31 от "Тъпото не е":

    ще разбереш кой се изложил. От алчност и жажда за власт сам ще се омаже

    Коментиран от #33

    12:27 07.04.2026

  • 33 На 19-ти

    0 6 Отговор

    До коментар #32 от "на 19-Ти":

    няма нищо общо с това, че някой е ударил дъното да се продава и мрази и да го ползва олигархията зад ПП, ДБ, ГЕРБ и ДПС за излагане по форумите.

    12:32 07.04.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 31 - и "Боташко"

    6 1 Отговор
    Абе, адвокатино на кремълската подлога и лакей на кремълския злодей! Ти този измамник, лъжец и коварен двуличник ли защитаваш бе, Боташко? Да, фатмакът от Славяново е побеснял, вчера се е държал повече от просташки с една журнолистка, с което силно се приближава по поведение на отколешния си авер, и аркадаш, благодарение на когото стана президент! За Боко тиквата става дума, сещаш се нали? Да, банкянската мутра предложи на балотажа посмъртно неизбираемата плевенска стругарка и партийна секретарка Цецка Цачева! Така беше наредено на Тиквата от Решетников, който наби канчето и на агент Сава, и на Нинова, но решаващата роля за първия мандат на Фатмака Радев е точно СИКаджийската мутра! Затова не вярвайте на фуражката, българи! Той ви лъже и ще ви измами, както измами цял народ с "вдигнатия юмрук" и "Мутри вън!". А "Боташ" е чудовищно национално предателство, заради което Зеленият чорап трябва директно да отиде в затвора! Там му е мястоот! Не вярвайте на измамника, българи! Той ви лъже! Той винаги и лъгал!

    Коментиран от #37

    12:44 07.04.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Троленето е занимание

    1 9 Отговор

    До коментар #35 от "31 - и "Боташко"":

    за най пропадналата част в едно общество и се ползва от боклуци, лъжци и крадци като ПП, ДБ, ГЕРБ и ДПС! На Радев голямо браво, че ги изкарва и показва!

    Коментиран от #60

    12:46 07.04.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 льотчика

    5 2 Отговор
    да си иска на заем топките от генерал деси, и да направи дебат с кокорчо, ама не му стиска.Същото важи за дебелян и тиквоча.

    13:21 07.04.2026

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 4567

    2 0 Отговор
    Снимката от чие погребение е?

    13:28 07.04.2026

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Простокурин

    0 0 Отговор
    Как е възможно волейболен мач да завърши 80:79 точки? Това е бил някой фигурантски волейбол.

    14:01 07.04.2026

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Нехис

    0 0 Отговор

    До коментар #40 от "Така е":

    Вярно е.
    А друг умен не би дрънкал глупости за хора, които не познава.
    Още по-малко да не може да върже едно смислено изречение.

    14:25 07.04.2026

  • 59 Един Цар Мина !

    3 0 Отговор
    Един Цар Мина !

    Още Един !

    Не Ми Трябва !

    14:37 07.04.2026

  • 60 Защо Не Покаже !И Себе Си !

    2 0 Отговор

    До коментар #37 от "Троленето е занимание":

    Защо Не Покаже !

    И Себе Си !

    До Сега Нищо не е Направил !

    В Защита !

    На Правото В България !

    Или !

    Просто Е !

    Следващия !

    По !

    --

    Мя !

    --

    Р !

    Коментиран от #61

    14:41 07.04.2026

  • 61 Троленето е занимание

    0 2 Отговор

    До коментар #60 от "Защо Не Покаже !И Себе Си !":

    за най пропадналата част в едно общество и се ползва от боклуци, лъжци и крадци като ПП, ДБ, ГЕРБ и ДПС! На Радев голямо браво, че ги изкарва и показва!

    14:56 07.04.2026

  • 62 Избори

    2 1 Отговор
    От снимката горе навява някакъв ужас - още малко и "Хайл Путин!" Защо български народе подкрепяш един измамник, преоблякъл се в ролята на спасител от корупция, мафия, олигархия? Не четеш ли вестници, не разбра ли от кого идват парите за представленията му?

    Коментиран от #63

    15:07 07.04.2026

  • 63 Жалко е да ви гледа човек

    1 1 Отговор

    До коментар #62 от "Избори":

    как мафията ПП, ДБ, ГЕРБ и ДПС ви ползва глупави лъжи, защото сте евтини и глупави.

    15:15 07.04.2026

  • 64 куна

    2 1 Отговор
    Боташ Крадев се пъни много a да си каже за офисите бардаците".

    16:43 07.04.2026

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 ПАРТИЯ РЕГРЕСИВНА БЪЛГАРИЯ

    1 0 Отговор
    Този дебютант, лидер на секта РЕГРЕСИВНА БЪЛГАРИЯ НЕ ОСЪЗНАВА ЛИ ЧЕ ПРАВИ ВРЪЩАНЕ назад в развитието; упадък, България? Говори глупости.

    17:24 07.04.2026

  • 67 пенсионер от Варна

    1 0 Отговор
    не си моят избор !

    18:28 07.04.2026

  • 68 Горски

    1 0 Отговор
    Чуха ли съзаклятниците Гюров, Борисов и Пеевски, които ни превърнаха във втора Украйна с незаконен военен пакт? - НАТО се разпада, Рубио поиска премахване на американските бази от Европа; - Утопията за федерализиране на ЕС приключи. Съюзът се дезинтегрира в по-малки "оси на влияние", по модела Орбан - Фицо; - Еврозоната е в колапс; - Турция наби канчето на Зеленски; - Съвсем скоро, след фиаското в Залива, Израел остава без протекциите на Белия дом; - Тече двумесечният ултиматум, даден от Кремъл на Киев, за да предаде Донбас. Иначе - сухопътна и морска инвазия в Одеса; - Брюксел се самоубива енергийно, Путин спечели войната и на Източния, и на Западния фронт, където не изстреля нито един куршум; Неутралитет, референдум за излизане от ЕС, еврозоната и НАТО, двустранни военно-търговски съюзи с Русия, САЩ, Китай, Турция, Сърбия и останалите балкански държави, възстановяване на лева и армията - това вече не е екзотика, а историческа неизбежност, ако искаме България да оцелее в геополитическата турболенция.

    18:40 07.04.2026

