Костадинов: Не виждам допирателни с партията на Румен Радев

7 Април, 2026 12:10

По думите му се наблюдава спад на избирателната активност

Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

"Наблюдава се спад на избирателната активност. Той идва от Румен Радев, от когото се очакваше да даде промяна, а той дава още от същото. Това разочарова много хора. Според мен това не е добре", коментира лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов в ефира на "Твоят ден" по NOVA NEWS.

"Разговорите за управление и мнозинство започват от тези, които спечелят изборите. Ако получим покана, ще разговаряме. Ние имаме нашите виждания и принципи, от които няма да отстъпим. Ние няма да влезем в безпринципна коалиция, само за да получим министерски кресла", заяви Костадинов.

"Не виждам допирателни с партията на Радев. В политиката трябва да се говори. По време на тази кампания, лидерските дебати изчезнаха. В хода на кампанията, гражданите трябва да виждат две неща – програмите на партиите и лидерите в дебат, за да могат да сравнят", добави още водачът на две листи на партията.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Да....

    38 49 Отговор
    Единственото спасение май е Възраждане
    Другото е - България след българите по доклада от ЕК

    Коментиран от #13

    12:12 07.04.2026

  • 2 Няма как да виждаш

    41 34 Отговор
    Все пак си лъжец и измамник!

    12:12 07.04.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Ггербб

    18 15 Отговор
    Допирателните са другаде

    12:17 07.04.2026

  • 5 оня с коня

    21 22 Отговор
    Е как ще те спаси възраждане,след като ще бъде на последно място в НС?Тежко ти и горко ако чакаш нещо да направи ЗА ТЕБЕ ПАРТИЯ- ИНВАЛИД:)

    12:21 07.04.2026

  • 6 Цомчо плюнката

    17 18 Отговор
    Ния сме най великите

    12:22 07.04.2026

  • 7 Електорат

    28 19 Отговор
    Този нарцис няма с никоя партия допирателни.
    Само приказки без покритие. В решителни гласувания винаги е бил на страната на ГЕРБ и новото време.
    Да не допуснем пак да бъдем излъгани.

    12:24 07.04.2026

  • 8 Анонимен

    19 16 Отговор
    За теб няма място там и ти излезна леке

    12:25 07.04.2026

  • 9 Хм...

    21 25 Отговор
    Масква? Каква друга допирателна искаш? Слугите на кремль се знаете отлично.

    Коментиран от #11, #19

    12:26 07.04.2026

  • 10 кобан

    17 16 Отговор
    Нормално, вашите допирателни са с ГЕРБ-ДПС.

    12:26 07.04.2026

  • 11 Лъжеца е

    10 9 Отговор

    До коментар #9 от "Хм...":

    дъно в едно общество.

    12:27 07.04.2026

  • 12 Браво

    20 31 Отговор
    Глас за Възраждане на 19 Април.

    12:27 07.04.2026

  • 13 Мдааааа

    25 19 Отговор

    До коментар #1 от "Да....":

    Гласуваш за Костя и Цончовците му и получаваш скрита коалицийка с с Двете Дебели и Угоени Туловища, простата Тиква Борисов и Пеевски.

    12:27 07.04.2026

  • 14 Григор

    22 15 Отговор
    "Не виждам допирателни с партията на Румен Радев".
    Жалко! А аз виждам. Вярно е,че има и различия, но имате и допирни точки. Костадинов трябва да е наясно,че с тотално отрицание на всичко,нищо не се постига. Постоянно да се говори "НЕ", "НЕ" и "НЕ" е път за никъде! Така ще губите избиратели. Казвате,че ще реализирате програмата си,когато дойдете на власт. Кога ще стане това? Радев предлага рационални неща,които са в интерес на цялото общество. Защо да не бъде подкрепен? Ама имали сте различия. И какво от това? Подкрепете го за каузите,които са полезни за целия народ. Тоталното отрицание е път за никъде!

    Коментиран от #22

    12:27 07.04.2026

  • 15 Даа

    15 9 Отговор
    Лоша работа, Костя, ще прилапа от твоите гласоподаватели. Руските слуги не сте безброй и борбата ще е за всеки глас.

    12:28 07.04.2026

  • 16 как бре

    10 19 Отговор
    И двамата с Радев са ви поканили на Парада на Победата в Москва. Кремъл играе на сигурно.

    12:30 07.04.2026

  • 17 Някой

    23 10 Отговор
    Що бе, Костадинов. Какво ви е виновен президента за спадане на избирателната активност. Нали вие сте голяма работа. Вдигнете я. Ама то не е като да плюеш по опонентите си.

    Коментиран от #34

    12:30 07.04.2026

  • 18 Хаххаа

    19 13 Отговор
    Възраждане сте патерица на ГЕРБ.

    Коментиран от #25

    12:31 07.04.2026

  • 19 Ъхъ!!!

    11 19 Отговор

    До коментар #9 от "Хм...":

    Правилно! Допирателните им са Гундяев, Решетников и Митрофанова. Ама Костя се прави на ампе, белким мине номера!

    12:31 07.04.2026

  • 20 Дедо

    14 12 Отговор
    Копейкин затова пък досега показваш че вашата партия има множество допирателни с ГЕРБ и Борисов.

    12:31 07.04.2026

  • 21 Гласувайте за Радев

    8 13 Отговор
    Новия Орбан.

    12:31 07.04.2026

  • 22 оня с питон.я

    11 20 Отговор

    До коментар #14 от "Григор":

    Радев изобщо няма програма. Поне засега. На изборите съм в командировка в чужбина, но ще хвана такси и ще гласувам за Възраждане. А след изборите ако имат допирни точки ще се разберат с Радев. Но моето предположение е, че Радев ще направи правителство с герб.

    Коментиран от #26

    12:32 07.04.2026

  • 23 кое не ви е ясно

    9 11 Отговор
    Възраждане е пълната противоположност на Радевци.Радевци са със същата позиция както досега управлявалите.

    12:32 07.04.2026

  • 24 бой по тоя

    19 4 Отговор
    я кажи марешки как те наби навремето като се карахте за пари

    12:33 07.04.2026

  • 25 оня с питон.я

    3 3 Отговор

    До коментар #18 от "Хаххаа":

    За ппдб ли говориш?

    12:33 07.04.2026

  • 26 разбира се

    9 4 Отговор

    До коментар #22 от "оня с питон.я":

    Борисов е достатъчно умен за да подкрепи Радев да направи правителство и да го остави да се удави в собствения си червен популизъм. Народа бързо ще го свали.

    Коментиран от #35, #94

    12:33 07.04.2026

  • 27 Избори

    4 1 Отговор
    Костадинов: Не виждам допирателни с партията на Румен Радев
    "Всяка крива линия, успоредна на Партийната, е права линия !"

    12:34 07.04.2026

  • 28 Избори

    4 3 Отговор
    И обикновено дерибеите считат всички свои качества признак на висока култура, примерно изхождането между етажите на Москва.

    12:37 07.04.2026

  • 29 хихи

    2 2 Отговор
    и аз не виждам

    12:38 07.04.2026

  • 30 Двоумяща се капейка

    10 7 Отговор
    Ся, последно, ние за кого да викаме товариш Мутрофанова?

    12:38 07.04.2026

  • 31 Избори

    7 2 Отговор
    Костадинов: Не виждам допирателни с партията на Румен Радев
    Кратуната не ми е нито червена, нито синя,нито никаква
    Тя е празна

    12:40 07.04.2026

  • 32 Архимандрисандрит Бибиян

    3 1 Отговор
    И тоа и оня че ме зафанат за дупеорателнио орган.

    12:40 07.04.2026

  • 33 Българин

    4 4 Отговор
    Следващият аятолах.

    12:40 07.04.2026

  • 34 Коцето

    7 5 Отговор

    До коментар #17 от "Някой":

    може само палати да си вдига.

    12:40 07.04.2026

  • 35 хихи

    13 3 Отговор

    До коментар #26 от "разбира се":

    Грешиш!
    В такива клещи сме хванати от ЕС и ЕЦБ, че няма мърдане и Коцето да управлява. Слушкаш папкаш, неслушкаш глад и идва следващия който слушка..
    Пример Гърция. Направиха референдум и като им спряха парите заиграха по свирката на ЕЦБ..
    Православна християнска Гърция с едно намигване от ЕС призна еднополовите бракове.. Сладващите сме ние.... Македонски език, пренаписване на историята може и на химията все пак таблицата е на Менделеев

    Коментиран от #37, #45, #95

    12:43 07.04.2026

  • 36 Избори

    4 6 Отговор
    Костадинов:
    Много обичам да целувам таралежа на другарката Мутрофанова.
    Но така ме боде, че понякога се замислям, да я обичам или не!

    12:44 07.04.2026

  • 37 Майчице Свята

    3 2 Отговор

    До коментар #35 от "хихи":

    Най-оскъдни във фалшифицирането на Българската История са последователите на гръцкия проект на Евгени Булгарес. Това е една доктрина в която в общи линии не се познава в България и не знам защо не се изучава, но гръцкият проект на Евгени Булгарис, тоест идеята за възстановяване на Византия минава през пълното унищожение на Българската История и това е от втората половина на 18 век. Кой е Евгени Българис? За съжаление Евгени Българис е българин по произход, който пребивавайки в Атон в средата на 18 век е ректор на атонската академия, която е клон на Константинополската Патриаршия. Това което трябва да се знае за него че е познат по Европа и е имал лични контакти с Монарсите. Той предлага неговият проект на неговите едномишленици и те приемат неговите идеи за цялостно унищожаване на Българската История. Евгени Българик е погребан в Сант Петерсбург заедно с Руските царе!

    12:46 07.04.2026

  • 38 Даниел

    8 4 Отговор
    Копейка,ти нямаш грам срам към себе си и българския народ,как не спря да бръщолевиш глупости години наред,а избирателите ти не видяха нищо добро от теб!
    Дано никога повече нямаш възможност да говориш от парламентарната трибуна,с начина си на говорене тровиш политическата среда още повече,сбогом.

    12:47 07.04.2026

  • 39 Майчице Свята

    3 2 Отговор
    Евгени Българис напускайки Атон отива в Русия и Екатерина Велика го назначава като втори човек в руската църква на новопридобитите земи в съвременна Украйна където е Крим - Малорусия. Освен това става изключително влиятелен в Перебурската Академия на Науките, която е насъбрала доста историци от Прусия. И Евгени Българикус успява да включи Гръцкия Проект, заедно с Имперската политика на Екатерина Велика, така и Фалшификация на Историята

    Коментиран от #41

    12:47 07.04.2026

  • 40 Майчице Свята

    4 1 Отговор
    Кой е Евгени Българис? За съжаление Евгени Българис е българин по произход, който пребивавайки в Атон в средата на 18 век е ректор на атонската академия, която е клон на Константинополската Патриаршия. Това което трябва да се знае за него че е познат по Европа и е имал лични контакти с Монарсите. Той предлага неговият проект на неговите едномшленици и те приемат неговите идеи за цялостно унищожаване на Българската История. Евгени Българик е погребан в Сант Петерсбург заедно с Руските царе!

    12:48 07.04.2026

  • 41 хихи

    3 1 Отговор

    До коментар #39 от "Майчице Свята":

    Чукча писател, Чукча не читател...

    12:48 07.04.2026

  • 42 Майчице Свята

    2 0 Отговор
    Най-осърдни във фалшифицирането на Българската История са последователите на гръцкия проект на Евгени Булгарес. Това е една доктрина в която в общи линии не се познава в България и не знам защо не се изучава, но гръцкият проект на Евгени Булгарис, тоест идеята за възстановяване на Византия минава през пълното унищожение на Българската История и това е от втората половина на 18 век.

    12:48 07.04.2026

  • 43 Майчице Свята

    3 1 Отговор
    Евгени Български и Паисий Хилендарски живеят по едно и също време в Атон. Има една голяма манипулация в Българската История, че преди Паисий ние българите не сме имали История! България винаги е имала История, още повече че историята на Петър Богдан Башев 100 години преди Паисий възниква като реакция на реформите на патриарх Никон в Русия, с които той започва да унищожава българското влияние на българската история и започват да се пренаписват всички български книги и да се фалшифицират!

    Паисий знаейки идеите на Евгени се обръща към него с думите "Ооо Неразумний Юроде, защо се срамиш да се наречеш Българин?" Не към някой друг, а именно към Идеологията на Евгени за извращение към Българската История изказва тези думи....

    12:49 07.04.2026

  • 44 Дик диверсанта

    2 2 Отговор
    Допирателната са Рос дебилите за които водите битка.

    12:53 07.04.2026

  • 45 Дик диверсанта

    1 4 Отговор

    До коментар #35 от "хихи":

    Най-важното е да не признаем официално съществуването на регистрираните от копейкин Рос дебили.

    12:56 07.04.2026

  • 46 Подлога

    3 4 Отговор
    Как да виждаш като си на каишка

    12:59 07.04.2026

  • 47 Българин

    0 4 Отговор
    13:03 07.04.2026

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Единствената

    5 5 Отговор
    опозиционна парламентарно представена партия в България,това е Възраждане! Кой разбрал,разбрал!

    13:05 07.04.2026

  • 51 Възраждане да имат предвид,

    3 1 Отговор
    че след изборите ще бъдат активно ухажвани о Радев с места във властта.
    Лесно могат да се подадат!
    Ако устоят на напъна, ще бъдат една от малкото опозиции на Радев!
    Другата са ДПС!

    ВСИЧКИ ОСТАНАЛИ ЛЕГНАХА НА Радев.

    13:09 07.04.2026

  • 52 Прегледах

    2 5 Отговор
    коментарите и установих,че всички които са против Възраждане са: на издръжка на НПОта;сорос о иди;предатели на страната/върли русофоби/;и такива,които не знаят за какво живеят! Само Възраждане,да се пукат душманите!!!

    Коментиран от #57

    13:09 07.04.2026

  • 53 Дядо от село

    5 3 Отговор
    Коцето направи милионите, смени жената и вече путин може да го пенсионира... Новото лице на путин в България е льотчика...

    13:12 07.04.2026

  • 54 Тиквата се подиграва с всички

    1 2 Отговор
    Президентът направи грешка като отхвърли възможността за коалиция с ПП-ДБ! "Възраждане" отказват коалиция и се държат като патерица на Борисов, което не ни изненадва! Така на ПБ не останаха варианти. С ДПС не може, остават ГЕРБ! Ако Радев не се отрече ог ГЕРБ, ще загуби много, защото хората не са глупави! Това ще свали и избирателната активност!

    Коментиран от #58, #91

    13:13 07.04.2026

  • 55 Отстрани

    4 1 Отговор
    Току що 5 краварски самолета танкери пак излетяха от гражданското летище София един след друг с изключени транспондери за да бомбят мирните хора на Иран.
    Запрянов, Гюров, нали знаете какво ви чака бе боклуци!????

    13:14 07.04.2026

  • 56 Ф.Котлевски

    1 3 Отговор
    Варненски демагог и лаладжия,кажи директно на българите,че си се прегърнал вече с лицето от Банкя.Не може да баламосваш хората,че си нещо различно и да подкрепяш политиката осигуряваща охраната на двама милионери,с пари смъкнати от гърба на обикновените,изнемогващи българи.Слизаш надолу в класацията,до момента в който ще се сгромолясаш в ямата за политическите отпадъци.

    13:15 07.04.2026

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Ами те ПП и ДБ

    3 2 Отговор

    До коментар #54 от "Тиквата се подиграва с всички":

    са същото като ГЕРБ, партия на другият кръг на олигархията, само, че значително по гнусни и вредни от ГЕРБ!

    Коментиран от #60, #62

    13:17 07.04.2026

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 Не, изобщо не са такива!

    1 1 Отговор

    До коментар #58 от "Ами те ПП и ДБ":

    А ВИЕ КАКВОТО СЕЕТЕ, ТОВА ЩЕ ПОЖЪНЕТЕ!

    Коментиран от #61

    13:18 07.04.2026

  • 61 Не бе хич

    0 1 Отговор

    До коментар #60 от "Не, изобщо не са такива!":

    Те сите са глупави като теб и обичат пропаднали като кирчо и кокорчо да ги лъжат и крадат!

    Коментиран от #64

    13:19 07.04.2026

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 Чиба бе

    1 1 Отговор
    Още една къща с изглед към морето. За това се борите?

    13:22 07.04.2026

  • 64 Какво са открадли?

    2 2 Отговор

    До коментар #61 от "Не бе хич":

    Можеш ли да кажеш? Историята с пуделите и пачките беше съчинена от жълтите медии! От нея нищо не излезе!

    Коментиран от #67

    13:23 07.04.2026

  • 65 Лъжите

    1 2 Отговор

    До коментар #62 от "Признаваш ли?":

    само показват колко са гнусни и вредни ПП и ДБ. Благодаря ти. Хората трябва да виждат, как тези шарлатании плащат на глупаци, за да лъжат и крадат България!

    Коментиран от #71

    13:25 07.04.2026

  • 66 1111

    2 1 Отговор
    Щом Радев има намерение да се сглобява с тулупите, НЯМА ДА ГЛАСУВАМ ЗА НЕГО!

    Коментиран от #68

    13:25 07.04.2026

  • 67 Не бе хич

    2 2 Отговор

    До коментар #64 от "Какво са открадли?":

    Ти пудели, то пачки, то схеми, то раздаване на европейски субсидии на наши фирми, то чаталджа, то на ден по хиляда лъжи на онова гнусното нещо кирил петков, то крадеца асен василев съден за кражби, то тролеите по форумите. Няма по гнусно и вредно нещо от ПП и ДБ! Партия на мафията!

    13:27 07.04.2026

  • 68 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 69 Теслатъ

    0 1 Отговор
    Липсата на Единна Национална Доктрина за Бг. води до Хаос във Вътрешната и Външна политика на държавата!!! И тъй като такава не се очертава да имаме, ще продължим я караме на принципа на - Рибата, Рака и Орела, докато не разпарчетосаме държавата на София град и Софийска област, с още 2, максимум 3 области!

    13:30 07.04.2026

  • 70 звездите ми говорят

    0 1 Отговор
    Предизборно допирателната е губеща за Костя, но след изборите допирателната направо се слива с линията на Радев.

    13:30 07.04.2026

  • 71 Знаеш ли?

    2 2 Отговор

    До коментар #65 от "Лъжите":

    С бивши политически клоуни няма смисъл да споря. И без това ще ви вземат всички избиратели, ще ви оставя на злобата! 😄 Жалки сте като диванния разбирател. ПП-ДБ поне имат стабилно партийно ядро, а вие и това нямате. 😎

    Коментиран от #73

    13:30 07.04.2026

  • 72 НАПРОТИВ

    1 0 Отговор

    До коментар #68 от "Троленето":

    Пропадналите глупаци ви гледаме всеки ден в парламента и по новините!
    НИКЪДЕ ПО СВЕТА НЯМА ПО-ПРОПАДНАЛИ ИНДИВИДИ ОТ БЪЛГАРСКИТЕ ПОЛИТИЦИ И ПО-ГНУСЕН ПАРЛАМЕНТ!

    Коментиран от #74, #77

    13:32 07.04.2026

  • 73 Аз нбе споря с евтини глупаци

    2 2 Отговор

    До коментар #71 от "Знаеш ли?":

    изкарани от най гнусната партия на мафията ПП и ДБ, а просто осмивам глупаците продали си бъдещето на тази из мет вредна за България!

    Коментиран от #75, #82

    13:34 07.04.2026

  • 74 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 75 хе хе

    1 0 Отговор

    До коментар #73 от "Аз нбе споря с евтини глупаци":

    Имах други намерения, но сега ще гласувам за тях, защото си представих как те ще са в парламента, а вие ще се изприщите от ЗЛОБА, ЧЕ СТЕ ОТВЪН!

    Коментиран от #79

    13:35 07.04.2026

  • 76 ОБЕКТИВЕН

    1 1 Отговор
    Чакайте малко, съгласен съм, че "Възраждане" повече приказват и по-малко действат, ОК. За липсата на допирателни с Радев (поне на приказки) обаче е прав. Радев бил руски човек, ала-бала... Натовец и свързан с отвъдокеанските служби. Иначе какво излиза? В "Уест Пойнт" са балами, така ли? Хайде бе... Радев = повече НАТО, повече ЕС, повече евро, повече Украйна... Е, с по-мек наратив.

    13:36 07.04.2026

  • 77 Така е

    1 1 Отговор

    До коментар #72 от "НАПРОТИВ":

    Пропадналите глупаци, ползвани за парцали по форумите, от най вредната партия на мафията, лъжата и кражбата ПП и ДБ, ги гледаме денонощно по форумите и показват колко са гнусни ПП и ДБ и колко вредни за България!

    Коментиран от #80

    13:36 07.04.2026

  • 78 1111

    1 0 Отговор

    До коментар #74 от "Така е":

    Сушена мумийо, теб Господ те наказа точно с каквото заслужаваш!
    Гледай другите, щото вече и за гледане не ставаш!

    Коментиран от #81

    13:37 07.04.2026

  • 79 Всеки действа според интелекта си

    1 1 Отговор

    До коментар #75 от "хе хе":

    Глупака се радва на из мет като партията на мафията ПП и ДБ, а те му се радват на него, че е евтин и глупав докато лъжат и крадат!

    13:38 07.04.2026

  • 80 Още веднъж

    1 0 Отговор

    До коментар #77 от "Така е":

    Коментар 78, за да не се повтарям!🖕

    13:38 07.04.2026

  • 81 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 82 Говори за себе си!

    1 0 Отговор

    До коментар #73 от "Аз нбе споря с евтини глупаци":

    Измет си ти и всичките ти приближени - еротик телефонистки, таксидгжии, келнерки, далавераджии и изтривалки на мутрите!

    Коментиран от #84

    13:41 07.04.2026

  • 83 А сега

    1 0 Отговор

    До коментар #81 от "Така е":

    Смени си памперса, че вониш!

    Коментиран от #85

    13:42 07.04.2026

  • 84 Така е

    2 2 Отговор

    До коментар #82 от "Говори за себе си!":

    Троленето е приоритет само на пропаднали хора и затова партия на мафията ПП и ДБ ги ползва за лъжи и простотия, защото са евтини и глупави! Още едно потвърждение, каква гнус е ПП и ДБ. Благодаря ти!

    13:42 07.04.2026

  • 85 Нормално

    0 1 Отговор

    До коментар #83 от "А сега":

    Няма как лъжци и крадци като партията на мафията да те ползват за евтин глупак и да няма воня!

    Коментиран от #86

    13:43 07.04.2026

  • 86 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 87 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 88 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 89 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 90 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 91 Язък за прогреса!

    1 0 Отговор

    До коментар #54 от "Тиквата се подиграва с всички":

    Прогрес със зелени 🎃, които за 20 години не узряха не се прави!

    Коментиран от #101

    13:55 07.04.2026

  • 92 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 93 Простокурин

    0 0 Отговор
    Абе костя, русофилилизма не е ли допирен между вас двамата с фигуранта?

    14:03 07.04.2026

  • 94 НАБЛЮДАТЕЛ

    0 0 Отговор

    До коментар #26 от "разбира се":

    Борисов се опитва да прилага на Радев номерата, които приложи на ПП-ДБ с ротацията, но ако Радев има акъл, ще му откаже, защото САМО ГЛУПАЦИТЕ ПОВТАРЯТ ГРЕШКИТЕ НА ДРУГИТЕ!
    ГЕРБ СА ПРОКЪЛНАТИ, ВСИЧКИ ТРЯБВА ДА СТРАНЯТ ОТ ТЯХ!

    14:06 07.04.2026

  • 95 1111

    2 0 Отговор

    До коментар #35 от "хихи":

    БОРИСОВ ЗАСЛУЖАВА ДА БЪДЕ НАКАЗАН ЗА ЕВРОЗОНАТА И ЩЕ БЪДЕ!
    АКО РАДЕВ ИСКА ДА СЕ ПРИСЪЕДИНИ КЪМ НЕГО, ДА ЗАПОВЯДА!

    14:08 07.04.2026

  • 96 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 97 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 98 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 99 Какво Очакваш ?

    1 1 Отговор
    Какво Очакваш ?

    От Фуражка !

    С Миризливи !

    Чорапи ?

    14:24 07.04.2026

  • 100 Пламен

    0 1 Отговор
    Много маймуни станахте на руската хранилка

    14:25 07.04.2026

  • 101 Прогрес !

    1 1 Отговор

    До коментар #91 от "Язък за прогреса!":

    Прогрес !

    СЪС Зелени Чорапи !

    И Гуменетки !

    Не Се Прави !

    14:26 07.04.2026

  • 102 Избори

    0 3 Отговор
    Не може една марионетка на чуждо влияние да излезе на дебат с лидерите на останалите партии. Костадинов е прав, защото колкото и да не харесвам неговите кремълски пристрастия, той поне ги изразява открито. Докато Румен Радев се държи като шушумига и това с което заблуждава хората го е чул от някой друг, но нищо в неговите действия не го подкрепя. Ако някой може да каже поне едно действие на РР, с което е направил нещо добро за обществото /имам предвид за българското общество/, нека го посочи, защото аз не се сещам.

    14:38 07.04.2026

  • 103 Деций

    0 0 Отговор
    Естествено ,как ще виждаш,вие имате топли връзки с ГЕРБ и с Борисов!Още помня в старата сграда как се навеждахте един към друг,и какъв смях беше,и с Борисов и с Деса "тежката артилерия".Гласувамията Ви също са ясни ,съставянето или проваленето на кворума също според потребностите!Така ,че вие сте ясни,и дано повече от тези кито ви избираха да са прогледнали !

    15:32 07.04.2026

  • 104 ПРИЗИВ(Моля, разпространявайте!)

    1 1 Отговор
    След безпрецедентните протести и ясно изразеното желание на всички да се провеждат честни избори у нас, нефелните ни политици отново се готвят да се подиграват с народа. Всеки ден наблюдавам предизборите схватки и усещам все по-трудното им за прикриване лицемерие. Остават 12 дни до изборите и реших да протестирам по този начин, защото бавно и сигурно ме обзема гняв, с който някак трябва да се боря! Политиците ни са успяли перфектно да овладеят изборната технология, като накрая получават почти винаги подходящи за “сглобка” резултати, а вашата роля е само на движещата сила в механизъма. Троловете им са толкова нагли, че ви подхвърлят по форумите как “ако иборите нещо променяха, щяха да са забранени”. Истината е, че изборите могат да променят много неща, те ви тикат в онзи коловоз, в който промяната е почти невъзможна. Как точно го правят? Първо - предлагат ви социологически проучвания, с които да формират “правилно” нагласите ви и очакват вие да се насочите към това, което ви поднасят като сигурни кандидати за класиране в парламента. Второ – обработват ви с интриги през медиите, за да продължат да ви насочват в желаната посока. Трето – 3 дни след нощта на изборите “обработват” изборните резултати, докато изхвърлят неудобните от победителите с абсурдните “недостигащи 20 гласа” и накрая с останалите си правят сглобките, за които са се договорили. Много от вас осъзнават, че са мамени и отказват да гласуват, като ги оставят да повтарят този сценарий многократно.

    16:05 07.04.2026

  • 105 ПРИЗИВ(Моля, разпространявайте!)

    1 1 Отговор
    Мислите си че така ги наказвате, но така тарикатите дори по-лесно успяват да нагодят изборите към желаното от тях и нагло ви съобщават, че народът им е дал властта, следователно никой не може да я оспори!😡
    ДАЛИ ОБАЧЕ СТЕ ИЗБРАЛИ ПРАВИЛНАТА ФОРМА НА ПРОТЕСТ? СПОРЕД МЕН, НЕ!
    ПРЕДЛАГАМ ВИ, този път НЕПРИЯТНО да ги изненадаме! Нека им предложим 9 партиен парламент! Фрагментацията на парламента прави тънките им сметки невъзможни, нагласянето на изборните резултати – трудно, а също тества желанието им да работят, не за собствените си интереси, а за интересите на целокупния български народ.
    КАКВО ТРЯБВА ДА НАПРАВИМ? Нищо повече от това ДА УПРАЖНИМ КОНСТИТУЦИОННОТО СИ ПРАВО НА ИЗБОР! НЕКА ВСИЧКИ ГЛАСУВАМЕ! ВСИЧКИ! 100% ОТ ИМАЩИТЕ ПРАВО НА ГЛАС!
    Гласувайте за когото си изберете, дори социолозите да са ви казали, че няма шанс да влезе в Народното събрание! При 100% активност никой не знае кой ще бъде ПЪРВИ, кой ВТОРИ И кой ТРЕТИ! Кой ще мине бариерата и КОЙ НЕ! ОБЪРКАЙТЕ ГИ! УПЛАШЕТЕ ГИ! ПОКАЖЕТЕ ИМ КОЙ ДАВА ВЛАСТТА ПО КОНСТИТУЦИЯ! НАКАРАЙТЕ ГИ ДА ИЗПИТВАТ НЕСИГУРНОСТ ТАКА, КАКТО ТЕ ВАС! И НЕ СПИРАЙТЕ! ВИНАГИ СЕ ВЪЗПОЛЗВАЙТЕ ОТ ТОВА СИ ПРАВО И ИЗПЪЛНЕТЕ ТОЗИ ВАШ ДЪЛГ! ДЪЛЖИТЕ ГО КАКТО НА ТЕЗИ, КОИТО СЕ БОРИХА И НИ ЗАВЕЩАХА ТАЗИ ДЪРЖАВА, ТАКА И НА ТЕЗИ, НА КОИТО ЩЕ Я ОСТАВИМ!
    ГЛАСУВАЙТЕ! ДА ИМ ДАДЕМ ДОБЪР УРОК НА 19-ТИ АПРИЛ!✌️

    16:07 07.04.2026

  • 106 копейкин

    1 2 Отговор
    връщай парите бе!

    16:53 07.04.2026

  • 107 Дзак

    1 1 Отговор
    Хората са решили за кого ще гласуват. Макар медии като факти.цг да правят всичко възможно да ги откажат изобщо от гласуване!

    17:21 07.04.2026

  • 108 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 109 Копейкин,

    1 0 Отговор
    с муньо всичките ти точки са допирни, както и с дебелетата заедно сте срещу България

    17:36 07.04.2026

  • 110 Горски

    1 0 Отговор
    Чуха ли съзаклятниците Гюров, Борисов и Пеевски, които ни превърнаха във втора Украйна с незаконен военен пакт? - НАТО се разпада, Рубио поиска премахване на американските бази от Европа; - Утопията за федерализиране на ЕС приключи. Съюзът се дезинтегрира в по-малки "оси на влияние", по модела Орбан - Фицо; - Еврозоната е в колапс; - Турция наби канчето на Зеленски; - Съвсем скоро, след фиаското в Залива, Израел остава без протекциите на Белия дом; - Тече двумесечният ултиматум, даден от Кремъл на Киев, за да предаде Донбас. Иначе - сухопътна и морска инвазия в Одеса; - Брюксел се самоубива енергийно, Путин спечели войната и на Източния, и на Западния фронт, където не изстреля нито един куршум; Неутралитет, референдум за излизане от ЕС, еврозоната и НАТО, двустранни военно-търговски съюзи с Русия, САЩ, Китай, Турция, Сърбия и останалите балкански държави, възстановяване на лева и армията - това вече не е екзотика, а историческа неизбежност, ако искаме България да оцелее в геополитическата турболенция.

    Коментиран от #111

    18:38 07.04.2026

  • 111 Този коментар е премахнат от модератор.

