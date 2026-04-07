Костадинов: Не виждам допирателни с партията на Румен Радев

"Наблюдава се спад на избирателната активност. Той идва от Румен Радев, от когото се очакваше да даде промяна, а той дава още от същото. Това разочарова много хора. Според мен това не е добре", коментира лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов в ефира на "Твоят ден" по NOVA NEWS.

"Разговорите за управление и мнозинство започват от тези, които спечелят изборите. Ако получим покана, ще разговаряме. Ние имаме нашите виждания и принципи, от които няма да отстъпим. Ние няма да влезем в безпринципна коалиция, само за да получим министерски кресла", заяви Костадинов.

"Не виждам допирателни с партията на Радев. В политиката трябва да се говори. По време на тази кампания, лидерските дебати изчезнаха. В хода на кампанията, гражданите трябва да виждат две неща – програмите на партиите и лидерите в дебат, за да могат да сравнят", добави още водачът на две листи на партията.