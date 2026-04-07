Освободен от гръцки затвор се напи и качи върху вагон на ГКПП "Кулата", удари го волтова дъга

7 Април, 2026 13:27

Пострадалият е с тежки изгаряния

Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Мъж пострада тежко, след като бе поразен от волтова дъга. Инцидентът е станал на ГКПП "Кулата", съобщава БНТ.

По първоначални данни двама български граждани отбелязали с обилно количество алкохол освобождаването си от гръцки затвор.

Малко след полунощ единият от тях се качил върху покрива на вагон, където го ударила волтова дъга. Пострадалият е с тежки изгаряния.

Той е настанен в реанимацията на болницата в Сандански. Предстои да бъде транспортиран в УМБАЛСМ "Н. И. Пирогов".


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Бойко Разбойко

    28 1 Отговор
    Ако беше в затвора щеше да е жив.

    Коментиран от #6, #10

    13:28 07.04.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 мъъъкааа

    17 1 Отговор
    Ах,тази непослушна и скандална волтова дъга! Трябва седи мирна,а не да удря хората.

    13:31 07.04.2026

  • 4 Тома

    37 3 Отговор
    А на бас че е бил циганин

    13:32 07.04.2026

  • 5 не го мъчете

    19 0 Отговор
    лошото е че и за донор не става

    13:35 07.04.2026

  • 6 жиб но ще

    8 0 Отговор

    До коментар #1 от "Бойко Разбойко":

    прегръща дебелия

    13:38 07.04.2026

  • 7 Чарлз Дарвин

    13 0 Отговор
    Излишните ще се самоизчистят

    13:45 07.04.2026

  • 8 Да е жив

    5 0 Отговор
    и здрав.

    14:10 07.04.2026

  • 9 Украински локомотив

    5 0 Отговор
    Защо сте снимали украински локомотив. Може би това е бил лошият късмет.

    14:12 07.04.2026

  • 10 Той

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Бойко Разбойко":

    ако се беше напил, баш как си требе.... и на вагона, нямаше да може, да се кАчи.

    15:30 07.04.2026

  • 11 Христо

    0 0 Отговор
    Мангалиииии

    17:44 07.04.2026

