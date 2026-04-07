Освободен от гръцки затвор се напи и качи върху вагон на ГКПП "Кулата", удари го волтова дъга

Мъж пострада тежко, след като бе поразен от волтова дъга. Инцидентът е станал на ГКПП "Кулата", съобщава БНТ.

По първоначални данни двама български граждани отбелязали с обилно количество алкохол освобождаването си от гръцки затвор.

Малко след полунощ единият от тях се качил върху покрива на вагон, където го ударила волтова дъга. Пострадалият е с тежки изгаряния.

Той е настанен в реанимацията на болницата в Сандански. Предстои да бъде транспортиран в УМБАЛСМ "Н. И. Пирогов".