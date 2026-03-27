Съдът отказа да освободи предсрочно от затвора Евелин Банев-Брендо

Софийският градски съд отказа да освободи предсрочно от затвора осъдения за наркотрафик Евелин Банев-Брендо.
Делото беше образувано по предложение на началника на Софийския затвор Борислав Чорбански, който впоследствие беше отстранен от бившия вече правосъден министър Георги Георгиев. А по случая беше наредена и проверка, посочва NOVA.
Гергана Кюркчийска, прокурор от Софийска градска прокуратура (СГП), оспори така депозираното предложение от директора на затвора в София за предсрочното условно освобождаване на Евелин Банев – Брендо и отбеляза, че към днешна дата лицето е изтърпяло наказанието от 2 години 6 месеца и 5 дни. Тя се обърна към съдия Михов с молбата да остави без уважение молбата да предсрочно освобождаване на Брендо.
Припомняме, че на заседанието на първа инстанция на 20 февруари беше съобщено, че производството е било инициирано от тогавашния началник на Софийския затвор, който след това е бил временно отстранен. Упълномощен представител на настоящия началник оттегли искането в съдебната зала, поради което делото бе прекратено.
В края на юни 2024 г. Евелин Банев – Брендо се предаде в Софийския затвор. Той бе обявен за международно издирване през 2018 г. В края на май 2025 г. Евелин Банев – Брендо получи 10 години и половина затвор при първоначален строг режим. Това реши окончателно САС. Наказанието е с кумулираните присъди от Румъния и Италия. С това беше потвърдено решението на СГС.
