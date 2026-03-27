Съдът отказа да освободи предсрочно от затвора Евелин Банев-Брендо

27 Март, 2026 15:37 1 674 28

Делото беше образувано по предложение на началника на Софийския затвор Борислав Чорбански, който впоследствие беше отстранен от бившия вече правосъден министър Георги Георгиев. А по случая беше наредена и проверка

Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Софийският градски съд отказа да освободи предсрочно от затвора осъдения за наркотрафик Евелин Банев-Брендо.

Делото беше образувано по предложение на началника на Софийския затвор Борислав Чорбански, който впоследствие беше отстранен от бившия вече правосъден министър Георги Георгиев. А по случая беше наредена и проверка, посочва NOVA.

Гергана Кюркчийска, прокурор от Софийска градска прокуратура (СГП), оспори така депозираното предложение от директора на затвора в София за предсрочното условно освобождаване на Евелин Банев – Брендо и отбеляза, че към днешна дата лицето е изтърпяло наказанието от 2 години 6 месеца и 5 дни. Тя се обърна към съдия Михов с молбата да остави без уважение молбата да предсрочно освобождаване на Брендо.

Припомняме, че на заседанието на първа инстанция на 20 февруари беше съобщено, че производството е било инициирано от тогавашния началник на Софийския затвор, който след това е бил временно отстранен. Упълномощен представител на настоящия началник оттегли искането в съдебната зала, поради което делото бе прекратено.

В края на юни 2024 г. Евелин Банев – Брендо се предаде в Софийския затвор. Той бе обявен за международно издирване през 2018 г. В края на май 2025 г. Евелин Банев – Брендо получи 10 години и половина затвор при първоначален строг режим. Това реши окончателно САС. Наказанието е с кумулираните присъди от Румъния и Италия. С това беше потвърдено решението на СГС.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Мдааа

    28 0 Отговор
    Явно да му мислят тия, които му бяха обещали?

    15:40 27.03.2026

  • 2 Сила

    21 0 Отговор
    Срамота !!! Алчници ...вдигнали са мизата !!!

    15:41 27.03.2026

  • 3 Ура,,Ура

    30 0 Отговор
    Каква ли е била сумата предложена на началника на затвора, за да отправи подобно искане?

    Коментиран от #4

    15:42 27.03.2026

  • 4 Май доста голяма

    20 0 Отговор

    До коментар #3 от "Ура,,Ура":

    Щом останалото ресто не е убедило съда да го направи "поправен с добро поведение"!

    15:43 27.03.2026

  • 5 центавос

    25 1 Отговор
    къв е тоз напън да го освобождават след само 2г,сигур за изборите е обещал нещо

    15:45 27.03.2026

  • 6 Боруна Лом

    16 1 Отговор
    ЯВНО НЕ Е ДАЛ ДОСТАТЪЧНО!

    15:46 27.03.2026

  • 7 Що бре ?

    15 2 Отговор
    Пуснете го човечеца , има болежки . Нищо че ще продаде някой друг тон бело .

    15:47 27.03.2026

  • 8 ФАКТИ

    18 0 Отговор
    ДЪРЖАВА УПРАЛЯВАНА ОТ ПРЕСТЪПНИЦИ КОИТО ТРЯБВА ДА СА ПРИ НЕГО.

    15:55 27.03.2026

  • 9 Фют

    5 1 Отговор
    Ееееееее... Тъкмо се зарадвах, че пак ще има маймунджилъци като го освободят.

    15:58 27.03.2026

  • 10 Пан Зеленко

    8 6 Отговор
    Пуснете ми дилъра, че нямам качествен матрял!

    15:59 27.03.2026

  • 11 А защо?

    18 1 Отговор
    Защо всеки път мисирките го пишете с двете имена и прякора му, без да споменавате и дума, че е наркотрафикант? Защо просто не пишете наркотрафиканта Банев?

    Коментиран от #14, #17, #25

    16:02 27.03.2026

  • 12 койдазнай

    9 0 Отговор
    Брендо с трепет очакваше новината от килията си в хотел Регина, Зьолден.

    16:03 27.03.2026

  • 13 Гръм и мълнии

    8 0 Отговор
    Айде,начальника изгоря

    16:05 27.03.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Полколениe Z

    13 0 Отговор
    Тоя голям тарикат ве.10.5 г. излежал 2 и платил на Борислав Чорбански да го предложи за предсрочно освобождаване.Я да си наляга парцалоците още 8 г. и да не писка.А Борислав Чорбански да връща парите,че току виж го наПетроханчили и него!

    16:11 27.03.2026

  • 16 Фют

    0 1 Отговор
    Ааааааа!
    Ще викам вече, изпадам в истерия! Хахахаха!
    Какво е намислил?
    Знам само, че ще е много кефещо и готино и яко...

    16:17 27.03.2026

  • 17 Изтриха ми коментара

    6 1 Отговор

    До коментар #11 от "А защо?":

    Защото са мuсuрки е се нас💩ират, при споменаване на името му

    16:19 27.03.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Горски

    9 0 Отговор
    Мисля, че трябва да се канонизира за Светец! Така го представи адвокатът му. Пуснете го бе, той повече няма така да прави ! Ей, ще ги уморите тези момчета! Къде остана човечността? Как може такава несправедливост, такава жестокост? 20г Италия плюс 10г Румъния плюс 6г България са 36 години сумарно, в българското правосъдие математиката е паралелна на световната, давам му още една две години макс и е навън официално,ако изобщо е вътре физически ,защото и това е съмнително. Май-май е попривършил парите човекът.... Успял е някак си да купи администрацията на затвора, но явно няма за по-нагоре. Тези фалшиви евро са били предназначени за покупко-продажбата на гласове на предстоящите през април избори. Всички дебили в България, които се гласят да продадат своя глас за смешните 50-100 напълно фалшиви евра треябва да знаят, че хем нищо няма да могат да си купят с тия фалшиви пари, хем и много яко ще изгърмят и ще свършат по следствените арести, за да обясняват после от де ги имат тия фалшивите евра.

    16:30 27.03.2026

  • 20 Опааа

    11 0 Отговор
    Тоя не е лежал и 1 година от 10 и иска да излиза…?!? Много нагъл ве!

    16:32 27.03.2026

  • 21 Боруна Лом

    5 0 Отговор
    Няма Брендо-Няма Перемога!Пускайте го,че Зеления пигмей е в абстненция.

    16:34 27.03.2026

  • 22 Хахаха

    5 0 Отговор
    Борката Чорбански оттече!Пътник е!А къде е Сафаратурата?!

    16:35 27.03.2026

  • 23 тоя

    3 0 Отговор
    вчера нали уж се предаде и вече тръгнал да излиза да си харчи краденото...

    Коментиран от #24

    17:10 27.03.2026

  • 24 има пари

    4 0 Отговор

    До коментар #23 от "тоя":

    угажда си

    17:12 27.03.2026

  • 25 Бат Наско

    1 0 Отговор

    До коментар #11 от "А защо?":

    Боклука Баннв

    17:30 27.03.2026

  • 26 Абе

    3 0 Отговор
    безообразие, цели 2.5 г. излежал и вие не искате да го помилуйквате, вие хора ли сте, нямате ли човеколюбие....

    Коментиран от #27

    18:16 27.03.2026

  • 27 ся и тоя

    2 0 Отговор

    До коментар #26 от "Абе":

    като го пуснат ще направи някоя партия и ще влезе в парламентя при другите престъпници

    19:16 27.03.2026

  • 28 Божков и Радев да му мислят,

    2 0 Отговор
    неговите ортаци.

    21:23 27.03.2026

