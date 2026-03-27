Новини
България »
София »
Правосъдният министър освободи от длъжност началника на затвора в София

27 Март, 2026 16:41 1 752 8

  • правосъден министър-
  • освобождаване-
  • затвор-
  • началник-
  • софия

За изпълняващ функциите „началник на затвора-София“, със заповед на главния директор на ГДИН, е определен главен инспектор Росен Димчев, досегашен заместник на Борислав Чорбански

Правосъдният министър освободи от длъжност началника на затвора в София - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова

Министърът на правосъдието Андрей Янкулов освободи от длъжност старши комисар Борислав Чорбански, началник на затвора в София, след подадено заявление от негова страна, съобщават от пресцентъра на правосъдното министерство.
Подаването на оставката идва, след като дисциплинарното производство срещу него бе прекратено, поради липса на достатъчно доказателства за извършено дисциплинарно нарушение.
За изпълняващ функциите „началник на затвора-София“, със заповед на главния директор на ГДИН, е определен главен инспектор Росен Димчев, досегашен заместник на Чорбански.


София / България
Поставете оценка:
Оценка 4.8 от 18 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Да г У

    6 10 Отговор
    У министърътъ

    16:42 27.03.2026

  • 2 Сатана Z

    6 20 Отговор
    ППдофилите си подготвят техен човек да ги пази от похотливи пандизчии,които много обичат педофили.

    16:44 27.03.2026

  • 3 Ура,,Ура

    18 5 Отговор
    Правосъдният, земеделският и вътрешният министър показват нагледно защо са на тези постове и как трябва да работят всички. Браво.

    16:56 27.03.2026

  • 4 Боко праните гащи

    14 1 Отговор
    Еййй са Брендо кво ше праи

    17:01 27.03.2026

  • 5 Ник.А

    11 2 Отговор
    Дреме му на шапката...Той вече е богат човек, може да си позволи да не работи

    17:05 27.03.2026

  • 6 Цвете

    9 0 Отговор
    А " ОСВОБОДИХА " ЛИ БРЕНДО, ИЛИ ЧАКАТ ДА МИНАТ ИЗБОРИТЕ?

    17:27 27.03.2026

  • 7 Що го махат оттам

    3 1 Отговор
    Само преместване е достатъчно.

    17:42 27.03.2026

  • 8 Гост

    0 0 Отговор
    Човека е поискал да напусне, кво се дуете като пуяци, все едно кой знае кво сте направили!
    ТОЙ е напуснал, а вие СТЕ освободили газове!!! Нищо и не можете да направите, перкоФци, освен да душкате в стаята!!!

    21:42 27.03.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове