Откриха вещи на изчезналата жена от село Ръжена, но от нея няма следа

Продължава издирването на изчезналата жена от село Ръжена. Доброволци са открили бастуна и едната ѝ чехла на жена в кална нива извън селото.
Следите сочат, че възрастната жена е обикаляла в района, след което се е насочила обратно към населеното място. Това насочва екипите към повторна проверка на всички необитаеми къщи, дворове и постройки в самото село.
В издирването участват полиция и десетки местни доброволци, преглеждат се и записите от охранителни камери в района. Акцията по издирването продължава. Сигнали се приемат на тел. 112.
1 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.
Думата е ЧЕХЪЛ...
Коментиран от #2
18:03 07.04.2026
2 Има
До коментар #1 от "Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.":в левротериторията !
18:15 07.04.2026
5 въпросче
19:25 07.04.2026