Откриха вещи на изчезналата жена от село Ръжена, но от нея няма следа

7 Април, 2026 17:44 939 5

В издирването участват полиция и десетки местни доброволци

Светослава Ингилизова

Продължава издирването на изчезналата жена от село Ръжена. Доброволци са открили бастуна и едната ѝ чехла на жена в кална нива извън селото.

Следите сочат, че възрастната жена е обикаляла в района, след което се е насочила обратно към населеното място. Това насочва екипите към повторна проверка на всички необитаеми къщи, дворове и постройки в самото село.

В издирването участват полиция и десетки местни доброволци, преглеждат се и записите от охранителни камери в района. Акцията по издирването продължава. Сигнали се приемат на тел. 112.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    8 0 Отговор
    Няма дума "чехла" в българския език, освен в някои селски райони.
    Думата е ЧЕХЪЛ...

    Коментиран от #2

    18:03 07.04.2026

  • 2 Има

    0 2 Отговор

    До коментар #1 от "Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.":

    в левротериторията !

    18:15 07.04.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 въпросче

    0 0 Отговор
    Що триеешш бе, ти ли искаш да ѝ го мушнеш в чехлата?

    19:25 07.04.2026

