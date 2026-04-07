Откриха вещи на изчезналата жена от село Ръжена, но от нея няма следа

Продължава издирването на изчезналата жена от село Ръжена. Доброволци са открили бастуна и едната ѝ чехла на жена в кална нива извън селото.

Следите сочат, че възрастната жена е обикаляла в района, след което се е насочила обратно към населеното място. Това насочва екипите към повторна проверка на всички необитаеми къщи, дворове и постройки в самото село.

В издирването участват полиция и десетки местни доброволци, преглеждат се и записите от охранителни камери в района. Акцията по издирването продължава. Сигнали се приемат на тел. 112.