Издирвателна акция на полиция и доброволци за изчезналата 79-годишна жена от с. Ръжена

Доброволци, близки и роднини издирват изчезналата 79-годишна жена от село Ръжена Танка Колева Манова. Тя е в неизвестност от сутринта на 3 април. Около 35 души, както и такива със специализирана техника са тръгнали тази сутрин в западната посока извън селото в издирване на жената. Това съобщи кметът на селото Христо Ванеджиков, цитиран от БНР:

"Това е посоката, която последно ни е известна като нейния маршрут, от камерите в края на селото. Вчера покрихме тази площ, но си мислим, че вечерта тя е в състояние да промени местоположението си. Надяваме се на добро развитие."

Ванеджиков допълни, че по нареждане на полицията водата по канала, идваща от язовир Копринка се изпуска, тъй като има опасност жената да се движи по него.

"Последните дни имаше много сериозни валежи, а водата по канала не идва само от язовир Копринка. Няма да може да се източи напълно, но почти вече се вижда дъното на канала. Ще мине група, която да обходи отсечката по канала на изток от населеното място. От 3 април до днес няколко пъти са вдигани съоръженията, които събират отпадъци. Досега не сме намирали нищо под тях, освен боклуци", каза Христо Ванеджиков.

Кметът на село Ръжена призовава всички граждани, които имат някаква информация относно изчезналата жена да подадат веднага информация на телефон 112. Издирването ще продължи през целия ден, допълни още Ванеджиков.