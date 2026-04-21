Христанов: Отношението към животните е мярка за цивилизоваността на обществото

Отношението към животните и околната среда е пряк показател за нивото на цивилизованост на едно общество. Това заяви министърът на земеделието и храните Иван Христанов по време на заседание на Консултативния съвет за овладяване популацията на безстопанствените кучета, което се проведе в МЗХ. В срещата участваха заместник-министърът на земеделието и храните Атанас Атанасов, представители на Българската агенция по безопасност на храните, Центъра за оценка на риска по хранителната верига, Българския ветеринарен съюз и организации за защита на животните.
Министър Христанов подчерта, че разкритите през последните месеци случаи на жестоко отношение към животни, поставят сериозни въпроси пред обществото и институциите. „Ако не можем да създадем устойчива среда и да гарантираме хуманно отношение към животните, трудно е да се наречем цивилизована държава“, заяви той. По думите му разкритията на контролните органи, включително за незаконни обекти и нехуманно третиране, изискват незабавни и координирани действия.
Той акцентира върху необходимостта от по-добра координация между институциите и прилагането на ефективни мерки както на национално, така и на местно ниво. Министърът отбеляза, че съществуват действащи механизми като Националната програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета, но е необходимо ясно идентифициране на проблемите и бързи решения. „Част от мерките изискват законодателни промени, а други могат да бъдат реализирани чрез по-добро взаимодействие между институциите“, посочи Христанов.
Заместник-министърът Атанас Атанасов припомни, че свикването на този Консултативен съвет е в изпълнение на поет ангажимент към сектора. Той подчерта, че Съветът обединява ключови институции и организации и подпомага държавната политика чрез обсъждане на конкретни мерки и предложения.
В рамките на заседанието бяха обсъдени резултатите от прилагането на програмата, необходимостта от по-ефективен контрол върху дейността на общините, ролята на доброволците, както и възможни промени в нормативната уредба.
Участниците се обединиха около необходимостта от интегриран и дългосрочен подход, който да гарантира устойчив контрол върху популацията, повишаване на отговорността на собствениците на домашни кучета и засилване на обществената ангажираност по темата. Подчертано беше, че ефективното изпълнение на мерките изисква както институционална ангажираност, така и активно участие на обществото, с цел постигане на трайни резултати.
1 така казваш
тука преобладават тоталните диваци
а общество ходи да търсиш на луната
18:14 21.04.2026
3 Звездоброец
До коментар #2 от "Сатана Z":Преди няколко години имаше клипове на бандитски нападения върху животновъди . Бандите бяха сформирани от ветеринари , полицаи и цигани . Използваха оръжие , отрови и винкели и тръби ...И никой не потърси отговорност от тези изверги ...А бай Рибан го спаси от тези изроди Народа . Само , че там работата е много трудна ...ще видим новата власт..
18:24 21.04.2026
17 Мълчание за обикновения българин
Подразбира се в контекста : Отношението към хората не е мярка за цивилизоваността на обществото.
Животът на човека и здравето му е без значение. Пренебрегва се обикновения човек и неговото здраве, обрзование, скъпите храни.заради еврото (както във всички страни въвели еврото), спокойствието му, че нама да е въвлече във война, суиурността му и на неговите деца в утрешния ден.
19:23 21.04.2026
