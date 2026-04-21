Христанов: Отношението към животните е мярка за цивилизоваността на обществото

21 Април, 2026 18:10 998 19

  • иван христанов-
  • животни-
  • бабх

Той подчерта, че разкритите през последните месеци случаи на жестоко отношение към животни, поставят сериозни въпроси пред обществото и институциите

Христанов: Отношението към животните е мярка за цивилизоваността на обществото - 1
Снимка: МЗХ
Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Отношението към животните и околната среда е пряк показател за нивото на цивилизованост на едно общество. Това заяви министърът на земеделието и храните Иван Христанов по време на заседание на Консултативния съвет за овладяване популацията на безстопанствените кучета, което се проведе в МЗХ. В срещата участваха заместник-министърът на земеделието и храните Атанас Атанасов, представители на Българската агенция по безопасност на храните, Центъра за оценка на риска по хранителната верига, Българския ветеринарен съюз и организации за защита на животните.

Министър Христанов подчерта, че разкритите през последните месеци случаи на жестоко отношение към животни, поставят сериозни въпроси пред обществото и институциите. „Ако не можем да създадем устойчива среда и да гарантираме хуманно отношение към животните, трудно е да се наречем цивилизована държава“, заяви той. По думите му разкритията на контролните органи, включително за незаконни обекти и нехуманно третиране, изискват незабавни и координирани действия.

Той акцентира върху необходимостта от по-добра координация между институциите и прилагането на ефективни мерки както на национално, така и на местно ниво. Министърът отбеляза, че съществуват действащи механизми като Националната програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета, но е необходимо ясно идентифициране на проблемите и бързи решения. „Част от мерките изискват законодателни промени, а други могат да бъдат реализирани чрез по-добро взаимодействие между институциите“, посочи Христанов.

Заместник-министърът Атанас Атанасов припомни, че свикването на този Консултативен съвет е в изпълнение на поет ангажимент към сектора. Той подчерта, че Съветът обединява ключови институции и организации и подпомага държавната политика чрез обсъждане на конкретни мерки и предложения.

В рамките на заседанието бяха обсъдени резултатите от прилагането на програмата, необходимостта от по-ефективен контрол върху дейността на общините, ролята на доброволците, както и възможни промени в нормативната уредба.

Участниците се обединиха около необходимостта от интегриран и дългосрочен подход, който да гарантира устойчив контрол върху популацията, повишаване на отговорността на собствениците на домашни кучета и засилване на обществената ангажираност по темата. Подчертано беше, че ефективното изпълнение на мерките изисква както институционална ангажираност, така и активно участие на обществото, с цел постигане на трайни резултати.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 така казваш

    15 4 Отговор
    значи
    тука преобладават тоталните диваци
    а общество ходи да търсиш на луната

    18:14 21.04.2026

  • 2 Сатана Z

    30 2 Отговор
    А какво правим с отношението към хората ,които избиват стадата на бай Риба?

    Коментиран от #3

    18:15 21.04.2026

  • 3 Звездоброец

    24 0 Отговор

    До коментар #2 от "Сатана Z":

    Преди няколко години имаше клипове на бандитски нападения върху животновъди . Бандите бяха сформирани от ветеринари , полицаи и цигани . Използваха оръжие , отрови и винкели и тръби ...И никой не потърси отговорност от тези изверги ...А бай Рибан го спаси от тези изроди Народа . Само , че там работата е много трудна ...ще видим новата власт..

    18:24 21.04.2026

  • 4 Бай Рибанчо

    24 4 Отговор
    Видяхме те и тебе, €подлoга!

    18:24 21.04.2026

  • 5 Оффффф

    12 2 Отговор
    Аз всяка година правя курбан за здраве,храня колкото се може повече нуждаещи се и се оказва,че съм жесток

    Коментиран от #15

    18:25 21.04.2026

  • 6 Абе

    6 8 Отговор
    На земеделието и мвр да остават и да изчистят България

    18:27 21.04.2026

  • 7 илия

    24 1 Отговор
    По жестоко отношение от това да държите почти 2 години овцете на Бай Рибан затворени няма .Тръгнал да ми говори за кучета .

    18:28 21.04.2026

  • 8 Отношението

    19 3 Отговор
    към животните е мярка за цивилизоваността на обществото, когато не е поставеноа над отношенията към хората. Когато нараниш животно те съдят, а когато то те нарани нищо.

    18:31 21.04.2026

  • 9 ееееееееееее

    21 0 Отговор
    и когато 3 хиляди и петстотин овце, болни от "депутатска чума" , които преди да родят бяха 2 хиляди , та когато тези овце чуха онези прочувствени слова на един човечец с готини очилца те жално заблеяха , още запяха песента Заблеяло ми агънце ..... тъжно ......тъжно ......

    18:33 21.04.2026

  • 10 хмммм

    13 1 Отговор
    Тоз и тоя ще излезе кучешки фашист. Няма си работа...

    18:41 21.04.2026

  • 11 Сталин

    19 0 Отговор
    То в България права само имат сигани евреи и псета а българите кучета ги яли

    18:45 21.04.2026

  • 12 Ивелин Михайлов

    19 2 Отговор
    Затова ли излъга бай Рибан и после нареди да му изколят овцете бе лъжец нагъл?!

    18:46 21.04.2026

  • 13 Тити на Кака

    10 1 Отговор
    Ламите влизат ли в състава на животните или ги броим за духовни лица?

    18:51 21.04.2026

  • 14 Хо хо

    11 0 Отговор
    Скрий се бе нещастник преди да бъдеш уволнен от Мунчо. Освен да ръсиш простотик и антракс за друго не ставаш.

    19:00 21.04.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Мълчание за обикновения българин

    9 0 Отговор
    Този касва "Отношението към животните е мярка за цивилизоваността на обществото"
    Подразбира се в контекста : Отношението към хората не е мярка за цивилизоваността на обществото.
    Животът на човека и здравето му е без значение. Пренебрегва се обикновения човек и неговото здраве, обрзование, скъпите храни.заради еврото (както във всички страни въвели еврото), спокойствието му, че нама да е въвлече във война, суиурността му и на неговите деца в утрешния ден.

    19:23 21.04.2026

  • 18 Ако Имаш Предвид !

    7 0 Отговор
    Че Животните !

    Сме Ние !

    Имаш !

    Право !

    20:51 21.04.2026

  • 19 Според тоя фъфлек

    7 1 Отговор
    В България само кучетата са животни! Избиха где що сварят по къра и фермите, както заселниците избиха храната (бизоните) на ,, коренното население!

    21:19 21.04.2026

