Вземете 50% отстъпка за хостинг от

КАТ е длъжен да съобщи при дерегистриране на автомобил
КАТ е длъжен да съобщи при дерегистриране на автомобил

8 Април, 2026

Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Съдът отмени наказателно постановление на “Пътна полиция”, с което жена е глобена, взета и е книжката и са и отрязани точки. Санкциите са били наложени, защото е карала автомобил, дерегистриран служебно заради неплатена вноска за застраховката “Гражданска отговорност”. В случая обаче съдът е категоричен - КАТ няма право да глобява шофьор, ако преди това той не е бил уведомен писмено, че автомобилът му е без валидна регистрация.

Случаят е от 18 декември миналата година, но пострадалата жена не желае самоличността и да се разкрива. “Спряха ме полицаи на пътя и казаха, че ще ми вземат книжката, защото бях забравила да си платя застраховката “Гражданската отговорност”. В колата беше възрастната ми майка, която се притесни. На следващия ден я приеха в болница заради това. Беше ми отнета книжката за 6 месеца, 10 точки от талона и бях глобена с 550 лв. Разбира се, че веднага платих застраховката”, разказа жената пред Нова ТВ вчера. Без книжка тя останала и без работа, тъй като не можела да кара служебния автомобил, а от ядове вдигнала кръвната захар.

“Имате 14-дневен срок след последната вноска, в който сте длъжни да подновите застраховката. След това от Гаранционния фонд подават информация към КАТ, с което автомобилът се сваля от регистрация, но оттам трябва официално да ви съобщят. Съгласно тълкувателно постановление на Върховния касационен и Върховния административен съд от 2022 г. не се налага санкция, ако нямате такова уведомление”, обясни адвокатът на жената Явор Чолаков. По думите му полицаите на пътя е трябвало не да наказват жената, а само да я уведомят, за да може да си поднови застраховката, но те очевидно не познават закона.

Чолаков предупреди още, че от 1 април санкцията за неплатена застраховка “Гражданска отговорност” вече е 1 година вземане на книжка и глобата (за по-демократично - б. р.) вече е 500 евро.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдaт премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Длъжни са от кат, но

    3 0 Отговор
    са толкоз мързеливи, че ако трябваше да прекопаят и напоят една малка нива, тя ще изсъхне за следващите сто години...

    11:13 08.04.2026

  • 2 Даниел

    0 0 Отговор
    Защо фонда от глобите не се използва за подпомагане на населението при растящи разходи на домакинствата ,а се позволява на кат,мат,пат и всякакви незнайни структури да си купуват коли и джипове за милиони????
    Тогава високите глоби ще имат смисъл за всички

    11:16 08.04.2026

  • 3 Да,бе

    2 0 Отговор
    МВР не служи на обществото,а на частния бизнес,здравеопазването стана търговия със здравето и живота на нацията...Пълен рестарт или ликвидация на държавата.

    11:16 08.04.2026

  • 4 Спекула

    1 0 Отговор
    Ако закръглиш с 1 цент цената в кварталното магазинче си спекулант , а ако обмениш лева в евро 1:1 си държава.... За кокошка няма прошка...

    11:21 08.04.2026

