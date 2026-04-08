КАТ е длъжен да съобщи при дерегистриране на автомобил

Съдът отмени наказателно постановление на “Пътна полиция”, с което жена е глобена, взета и е книжката и са и отрязани точки. Санкциите са били наложени, защото е карала автомобил, дерегистриран служебно заради неплатена вноска за застраховката “Гражданска отговорност”. В случая обаче съдът е категоричен - КАТ няма право да глобява шофьор, ако преди това той не е бил уведомен писмено, че автомобилът му е без валидна регистрация.

Случаят е от 18 декември миналата година, но пострадалата жена не желае самоличността и да се разкрива. “Спряха ме полицаи на пътя и казаха, че ще ми вземат книжката, защото бях забравила да си платя застраховката “Гражданската отговорност”. В колата беше възрастната ми майка, която се притесни. На следващия ден я приеха в болница заради това. Беше ми отнета книжката за 6 месеца, 10 точки от талона и бях глобена с 550 лв. Разбира се, че веднага платих застраховката”, разказа жената пред Нова ТВ вчера. Без книжка тя останала и без работа, тъй като не можела да кара служебния автомобил, а от ядове вдигнала кръвната захар.

“Имате 14-дневен срок след последната вноска, в който сте длъжни да подновите застраховката. След това от Гаранционния фонд подават информация към КАТ, с което автомобилът се сваля от регистрация, но оттам трябва официално да ви съобщят. Съгласно тълкувателно постановление на Върховния касационен и Върховния административен съд от 2022 г. не се налага санкция, ако нямате такова уведомление”, обясни адвокатът на жената Явор Чолаков. По думите му полицаите на пътя е трябвало не да наказват жената, а само да я уведомят, за да може да си поднови застраховката, но те очевидно не познават закона.

Чолаков предупреди още, че от 1 април санкцията за неплатена застраховка “Гражданска отговорност” вече е 1 година вземане на книжка и глобата (за по-демократично - б. р.) вече е 500 евро.