От 10 до 13 април без синя и зелена зона в София

От 10 до 13 април в София ще може да се паркира безплатно в „синя“ и „зелена“ зона, съобщиха от Центъра за градска мобилност.

Зоните за почасово платено паркиране няма да работят от Разпети петък до втория ден на Възкресение Христово.

От Центъра за градска мобилност призоваха шофьорите да спазват общите правила за спиране и безопасност в града въпреки липсата на таксуване.