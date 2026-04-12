Патриарх Даниил: Радостта от Възкресението не престава и до днес

Патриарх Даниил: Радостта от Възкресението не престава и до днес

12 Април, 2026 16:11 376 9

  • патриарх даниил-
  • великден

Днес Българската православна църква празнува Великден – Възкресение Христово, наричан „Празник на празниците"

Патриарх Даниил: Радостта от Възкресението не престава и до днес - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Радостта от Възкресението не престава и до днес, каза българският патриарх и Софийски митрополит Даниил в своя поздрав преди богослужението за Второ Възкресение Христово в митрополитския катедрален храм „Св. великомъченица Неделя“.

Днес Българската православна църква празнува Великден – Възкресение Христово, наричан „Празник на празниците“.

На тази празнична литургия по традиция се четат текстове от Евангелието на различни езици, посветени на Възкресението на Божия Син – Иисус Христос. Така се напомня, че благата вест за Христовото Възкресение е била отнесена от апостолите до всички народи по света.

„Радваме се с изключителната радост от възкресението на Иисус Христос“, каза патриарх Даниил.

Патриархът обясни, че на днешния ден близките и последователите на Иисус Христос са били уплашени, в неизвестност за това какво се е случило и защо Христовият гроб е празен. Тогава Господ им се е явил с думите „Радуйте ся!“. „Тази радост не престава и до днес“, каза Софийският митрополит.

Патриархът обясни, че както мъчениците са живели в най-големите скърби с радостта от Възкресението, така и вярващите могат да живеят в този свят на скърби и отчаяние с радостта от чудото на Възкресението.

Според думите на патриарх Даниил, ако нямаме мир в сърцето, не можем да имаме връзка с Бог в сърцето.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Един

    2 2 Отговор
    Но въпросът кой е по-силен Христос, или Тор остава отворен.

    Коментиран от #8

    16:15 12.04.2026

  • 2 Архимандрисандрит Бибиян

    2 0 Отговор
    Не църквата празнува а православното ти паство

    Коментиран от #5

    16:15 12.04.2026

  • 3 Атеист

    1 0 Отговор
    Не ми дреме ама грам.

    16:17 12.04.2026

  • 4 Криете ли

    2 0 Отговор
    Какво стана с благодатния огън?

    Коментиран от #6

    16:19 12.04.2026

  • 5 Това е

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Архимандрисандрит Бибиян":

    Едно и също. Църквата, това православния народ, който носи Господ в душата си и го показва в леката си, ведно със служещите.

    16:20 12.04.2026

  • 6 Какво да стане?

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Криете ли":

    След като Господ се е възнесъл, на Петдесетница, върху апостолите слиза Светия Дух във вид на огънчета. Това е станало. И от тогава православните пазят този огън -символизиращ Божия Дух.

    16:25 12.04.2026

  • 7 Роза

    0 0 Отговор
    Велик ден е празник на пролетното пробуждане,той е повод човек да погледне вътре в себе си.Спомням си,че когато бях дете и боядисвахме яйца,родителите ми не ми казваха откъде произлиза този обичай-в онова атеистично време не се говореше за това. А сега за мен този празник не е повод за ядене и пиене,а повод да се огледаме около нас и да станем малко по-добри!

    16:25 12.04.2026

  • 8 Сам си отговори

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Един":

    Силата на Богочовека Исус Хрустос е в смирението.

    16:27 12.04.2026

  • 9 Горски

    1 0 Отговор
    Великден идва всяка година, но посланието му остава непроменено – че след всяко изпитание идва възраждане, че след всяка трудност има ново начало. В свят, който често ни изправя пред съмнения и предизвикателства, този ден ни дава повод да спрем, да поемем дъх и да си припомним кое е истински важно. Нека този Великден ви донесе спокойствие, увереност и нова енергия за всичко, което предстои.

    Честито Възкресение Христово!

    16:27 12.04.2026

