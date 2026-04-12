Патриарх Даниил: Радостта от Възкресението не престава и до днес

Радостта от Възкресението не престава и до днес, каза българският патриарх и Софийски митрополит Даниил в своя поздрав преди богослужението за Второ Възкресение Христово в митрополитския катедрален храм „Св. великомъченица Неделя“.
Днес Българската православна църква празнува Великден – Възкресение Христово, наричан „Празник на празниците“.
На тази празнична литургия по традиция се четат текстове от Евангелието на различни езици, посветени на Възкресението на Божия Син – Иисус Христос. Така се напомня, че благата вест за Христовото Възкресение е била отнесена от апостолите до всички народи по света.
„Радваме се с изключителната радост от възкресението на Иисус Христос“, каза патриарх Даниил.
Патриархът обясни, че на днешния ден близките и последователите на Иисус Христос са били уплашени, в неизвестност за това какво се е случило и защо Христовият гроб е празен. Тогава Господ им се е явил с думите „Радуйте ся!“. „Тази радост не престава и до днес“, каза Софийският митрополит.
Патриархът обясни, че както мъчениците са живели в най-големите скърби с радостта от Възкресението, така и вярващите могат да живеят в този свят на скърби и отчаяние с радостта от чудото на Възкресението.
Според думите на патриарх Даниил, ако нямаме мир в сърцето, не можем да имаме връзка с Бог в сърцето.
1 Един
Коментиран от #8
16:15 12.04.2026
2 Архимандрисандрит Бибиян
Коментиран от #5
16:15 12.04.2026
3 Атеист
16:17 12.04.2026
4 Криете ли
Коментиран от #6
16:19 12.04.2026
5 Това е
До коментар #2 от "Архимандрисандрит Бибиян":Едно и също. Църквата, това православния народ, който носи Господ в душата си и го показва в леката си, ведно със служещите.
16:20 12.04.2026
6 Какво да стане?
До коментар #4 от "Криете ли":След като Господ се е възнесъл, на Петдесетница, върху апостолите слиза Светия Дух във вид на огънчета. Това е станало. И от тогава православните пазят този огън -символизиращ Божия Дух.
16:25 12.04.2026
7 Роза
16:25 12.04.2026
8 Сам си отговори
До коментар #1 от "Един":Силата на Богочовека Исус Хрустос е в смирението.
16:27 12.04.2026
9 Горски
Честито Възкресение Христово!
16:27 12.04.2026