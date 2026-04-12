Новини
България »
Венцислав Спирдонов с великденско послание към Велико Търново: „Нека сърцата ни са отворени за доброто“

12 Април, 2026 13:39 486 6

  • венцислав спирдонов-
  • великден-
  • послание

Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Председателят на Общинския съвет призовава за повече вяра, прошка и взаимопомощ в празничните дни и отправя пожелание за по-обединяващо бъдеще за града.

Велико Търново посрещна Възкресение Христово с призив за вяра и единение. Председателят на Великотърновския общински съвет Венцислав Спирдонов поздрави жителите на града. В посланието си той акцентира върху смисъла на Великден. Празникът според него е време за надежда, добро и духовна сила.

Спирдонов подчерта, че през Страстната седмица християните си припомнят пътя на Исус Христос. Той говори за страданията, които Христос понася „в името на всички нас“. По думите му именно тази мъдрост води вярващите вече повече от 2000 години.

В центъра на обръщението стои призивът към хората да отворят „сърцата и душите“ си за доброто. Спирдонов настоява то да не остава само празничен жест. Според него доброто трябва да се прави всеки ден. Да има повод, но да може и без повод.

Той изброява конкретни стъпки, които според него укрепват общността. Хората трябва да си помагат. Да прощават. Да даряват. Да обичат. Да вярват. Спирдонов обвързва тези действия с по-добър живот. Той посочва, че вярата е сила, която води напред.

В обръщението се подчертава и обществената страна на празника. Спирдонов заявява, че тези ценности сплотяват народа от векове. Според него следването им води до израстване. И като личности, и като общност.

Той насочва вниманието и към благодарността. В този „свят момент“ хората трябва да благодарят за това, което имат. И за това, което са постигнали. Посланието включва и молитва. Тя е за повече духовна сила и мъдрост.

Спирдонов изразява надежда идващите дни да бъдат по-добри за хората и за Велико Търново. Той ги описва като по-светли и по-обединяващи. Накрая председателят на Общинския съвет отправя лични пожелания. Празникът да бъде споделен с близките хора. Да има здраве и благословение.

Посланието завършва с традиционния великденски поздрав: „Христос воскресе! Воистину воскресе!“


България
Поставете оценка:
Оценка 1.7 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сталин

    4 2 Отговор
    Бандити и корумпета ни отправят послание за добро

    13:41 12.04.2026

  • 2 Изсмукано

    4 1 Отговор
    послание , не докосва "християнството" му !

    13:55 12.04.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Иван Грозни

    2 0 Отговор
    Колко хубаво казано, а в действителност обратното. Кое ви е като хората? Пътища, образование, здравеопазване, съдебна система, полиция и т.н.?

    Коментиран от #5

    14:02 12.04.2026

  • 5 Венци Спирта

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Иван Грозни":

    Тях...по-нататък. Има време. Спокойно.

    14:07 12.04.2026

  • 6 Нищо не споменава този за кражбата

    1 0 Отговор
    Спрете да крадете, лъжете и прелюбодействате

    14:19 12.04.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове