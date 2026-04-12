Венцислав Спирдонов с великденско послание към Велико Търново: „Нека сърцата ни са отворени за доброто“

Председателят на Общинския съвет призовава за повече вяра, прошка и взаимопомощ в празничните дни и отправя пожелание за по-обединяващо бъдеще за града.

Велико Търново посрещна Възкресение Христово с призив за вяра и единение. Председателят на Великотърновския общински съвет Венцислав Спирдонов поздрави жителите на града. В посланието си той акцентира върху смисъла на Великден. Празникът според него е време за надежда, добро и духовна сила.

Спирдонов подчерта, че през Страстната седмица християните си припомнят пътя на Исус Христос. Той говори за страданията, които Христос понася „в името на всички нас“. По думите му именно тази мъдрост води вярващите вече повече от 2000 години.

В центъра на обръщението стои призивът към хората да отворят „сърцата и душите“ си за доброто. Спирдонов настоява то да не остава само празничен жест. Според него доброто трябва да се прави всеки ден. Да има повод, но да може и без повод.

Той изброява конкретни стъпки, които според него укрепват общността. Хората трябва да си помагат. Да прощават. Да даряват. Да обичат. Да вярват. Спирдонов обвързва тези действия с по-добър живот. Той посочва, че вярата е сила, която води напред.

В обръщението се подчертава и обществената страна на празника. Спирдонов заявява, че тези ценности сплотяват народа от векове. Според него следването им води до израстване. И като личности, и като общност.

Той насочва вниманието и към благодарността. В този „свят момент“ хората трябва да благодарят за това, което имат. И за това, което са постигнали. Посланието включва и молитва. Тя е за повече духовна сила и мъдрост.

Спирдонов изразява надежда идващите дни да бъдат по-добри за хората и за Велико Търново. Той ги описва като по-светли и по-обединяващи. Накрая председателят на Общинския съвет отправя лични пожелания. Празникът да бъде споделен с близките хора. Да има здраве и благословение.

Посланието завършва с традиционния великденски поздрав: „Христос воскресе! Воистину воскресе!“