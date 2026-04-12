Митрополит Антоний: Великден не бива да се свежда само до яйцата и козунаците

Възкресението на Христос е победа на живота над смъртта и надежда за спасение на човека. Това заяви западно- и средноевропейският митрополит Антоний в предаването „Защо“, като подчерта, че този ден не бива да се свежда само до яйцата и козунаците, а до вярата, саможертвата и възстановената връзка между Бога и човека.

По думите му именно Възкресението стои в центъра на живота на всеки православен християнин. Той напомни, че Христос е дошъл на земята, за да покаже на хората съвършения път, а чрез доброволната си жертва и своето Възкресение е дал отново възможност за вечен живот. Според митрополит Антоний Църквата продължава да проповядва това послание и днес, въпреки че в материалния свят хората често остават слепи за духовното.

В разговора митрополитът се спря и на Благодатния огън, който неведнъж е пренасял от Йерусалим. Той определи преживяването като чудо, което не може да бъде описано с думи, а само да бъде почувствано със сърцето. По думите му това е свидетелство, че Бог е с хората и ще бъде с тях во веки.

На въпрос за скептиците и споровете около природата на Благодатния огън митрополит Антоний заяви, че в първите минути той е светлина, която впоследствие се превръща в огън, и посочи, че на това чудо всяка година стават свидетели хиляди хора в Божи гроб. Според него мнозина са виждали как в първите минути хората държат ръцете и лицата си над пламъка, без да пострадат.

Коментирайки изпитанията пред съвременния свят - от пандемията до войната в Близкия изток, митрополит Антоний подчерта, че Църквата отговаря с още по-голяма молитва за мир. Според него днес злото все по-често се представя за добро, а това води до конфликти, разделение и страдание.

Затова, по думите му, обществото трябва да се върне към вечните ценности - любовта, смирението, доброто и съпричастността към страдащите.

Митрополит Антоний засегна и темата за агресията в българското училище, като изрази надежда предметът „Добродетели и религии“ да бъде въведен възможно най-скоро. Според него децата трябва да бъдат учени да различават доброто от злото, а Църквата може да бъде медиатор в този процес. По думите му предложената концепция дава възможност учениците да избират между християнство, ислям и етика, без това да води до разделение.

Митрополитът говори още и за българските общности в Западна и Централна Европа, които неговата епархия обхваща - от Будапеща до Лисабон. Той подчерта, че за сънародниците ни зад граница Великден се преживява със същата радост, но и с особена носталгия към родината.

По думите му именно църковните общини остават място, което събира българите в мир, любов и разбирателство.