Митрополит Антоний: Великден не бива да се свежда само до яйцата и козунаците

12 Април, 2026 21:46, обновена 12 Април, 2026 20:50 573 19

  • митрополит антоний-
  • възкресение-
  • великден

Възкресението на Христос е победа на живота над смъртта и надежда за спасение на човека, подчерта духовникът

Митрополит Антоний: Великден не бива да се свежда само до яйцата и козунаците
Снимка: bTV
бТВ

Възкресението на Христос е победа на живота над смъртта и надежда за спасение на човека. Това заяви западно- и средноевропейският митрополит Антоний в предаването „Защо“, като подчерта, че този ден не бива да се свежда само до яйцата и козунаците, а до вярата, саможертвата и възстановената връзка между Бога и човека.

По думите му именно Възкресението стои в центъра на живота на всеки православен християнин. Той напомни, че Христос е дошъл на земята, за да покаже на хората съвършения път, а чрез доброволната си жертва и своето Възкресение е дал отново възможност за вечен живот. Според митрополит Антоний Църквата продължава да проповядва това послание и днес, въпреки че в материалния свят хората често остават слепи за духовното.

В разговора митрополитът се спря и на Благодатния огън, който неведнъж е пренасял от Йерусалим. Той определи преживяването като чудо, което не може да бъде описано с думи, а само да бъде почувствано със сърцето. По думите му това е свидетелство, че Бог е с хората и ще бъде с тях во веки.

На въпрос за скептиците и споровете около природата на Благодатния огън митрополит Антоний заяви, че в първите минути той е светлина, която впоследствие се превръща в огън, и посочи, че на това чудо всяка година стават свидетели хиляди хора в Божи гроб. Според него мнозина са виждали как в първите минути хората държат ръцете и лицата си над пламъка, без да пострадат.

Коментирайки изпитанията пред съвременния свят - от пандемията до войната в Близкия изток, митрополит Антоний подчерта, че Църквата отговаря с още по-голяма молитва за мир. Според него днес злото все по-често се представя за добро, а това води до конфликти, разделение и страдание.

Затова, по думите му, обществото трябва да се върне към вечните ценности - любовта, смирението, доброто и съпричастността към страдащите.

Митрополит Антоний засегна и темата за агресията в българското училище, като изрази надежда предметът „Добродетели и религии“ да бъде въведен възможно най-скоро. Според него децата трябва да бъдат учени да различават доброто от злото, а Църквата може да бъде медиатор в този процес. По думите му предложената концепция дава възможност учениците да избират между християнство, ислям и етика, без това да води до разделение.

Митрополитът говори още и за българските общности в Западна и Централна Европа, които неговата епархия обхваща - от Будапеща до Лисабон. Той подчерта, че за сънародниците ни зад граница Великден се преживява със същата радост, но и с особена носталгия към родината.

По думите му именно църковните общини остават място, което събира българите в мир, любов и разбирателство.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Е все пак

    6 1 Отговор
    Христос се е появил и е казал Тутуу. Това е светъл празник!

    20:53 12.04.2026

  • 3 Васил

    12 0 Отговор
    У нас Великден значи селяните да се изнесат от гетото София в посока по селата и Гърция това се повтаря всяка година.

    20:53 12.04.2026

  • 4 Реалността

    6 1 Отговор
    Мъаа ви корумпирана и доносниците парфюмирани

    20:55 12.04.2026

  • 5 Така си е

    6 1 Отговор
    Агнешкото и винцето са още по-важни!

    20:59 12.04.2026

  • 6 Киркилез

    5 0 Отговор
    Между другото се сещам за 5-6 ключови показателя по които може да се определи един циганин:

    1.Сини ли са му венците?
    2.Има ли кафеви кръгове/торбички/ под очите?
    3. как поднася ръцете си като ги грее на печка?
    4.как поднася лъжицата към устата си ядейки супа?
    5. Тактува ли с крак при всеки случай когато му пуснеш музика?
    6. Жълти ли са му петите?
    -май един от показателите ми се губи...както и да е...

    Този тест дава по моя преценка до 99,6% точност при разконспириране на цигански произход.

    21:01 12.04.2026

  • 7 Адо кво

    1 1 Отговор
    Че вечяряш с Данчо ментата

    21:06 12.04.2026

  • 8 Покрай

    2 1 Отговор
    Ако "чудесата" бяха подкрепени с факти, да лумнеш чело в мозайката, но като им видя доволните физиономии и свещите от едно евро и загубвам интерес от това действие. Денят е велик за БПЦ ООД, но за нас е почивен ден с моабет и семейни срещи.

    21:07 12.04.2026

  • 9 ВЕРНО БЕ !!!!!!

    3 0 Отговор
    Велик ден не се свежда само до яйца и козунаци попе !!!!!!! Поне един от вас да беше отишъл за благоденствени я огън да го вземе , ама много ви е мил живота да не го гръмнат , а не румънците които наеха Български самолет да ви го подаряват !!!!!!! Гледайте догодина как нашите божий служители ще се избият да се натискат за маста във самолета ....но сега няма желаещи !!!!!!

    21:09 12.04.2026

  • 10 Анести

    3 0 Отговор
    Това е достойният патриарх. Ерудиран, смирен и благ.

    21:11 12.04.2026

  • 11 СРАМ ЗА БЪЛГАРСКАТА ЦЪРКВА

    5 0 Отговор
    СРАМ ! ПИЛОТИТЕ ТЕЛЕФОНИРАХА НА НАШИТЕ ПОПОВЕ ДА ОТИДАТ ДА ВЗЕМАТ ОГЪНЯ ОТ ЛЕТИЩЕТО , МЕДИИТЕ МЪЛЧАТ , МНОГО УСЛОЖЛИВО !

    Коментиран от #12

    21:11 12.04.2026

  • 12 Каквито са управляващите

    4 0 Отговор

    До коментар #11 от "СРАМ ЗА БЪЛГАРСКАТА ЦЪРКВА":

    Такива са и поповете ни !!!

    21:14 12.04.2026

  • 13 Р Г В

    0 0 Отговор
    Митрополите защо спести истината за благодетния огън който пристигна в родината благодарение на един обикновен български гражданин пилот на частен самолет превозващ делегация на Румънската църква носеща огъняя от Израел. Те се вслушали в молбата му и кацнали на наше летище . А наште величия като Суппер Бой..... возеше с държавния самолет футболистите на Витоша- Бистрица , бившия прези.....Р.Р. си организираше също развлекателни пътувания до Европейски държави и коментираше въпроси които не касаеха правомощията му. Срам за тези кандидат управляващи които не можаха един полет да планират .



    организират един полет.

    21:15 12.04.2026

  • 14 Това какво общо има

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "си дзън":

    Със нашата църква ДЖЕН.......Р ????

    21:17 12.04.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Сатанас Единотнас

    1 0 Отговор
    Със морално пропадналия патриарх Сатанаил, точно до това се свежда великден.

    21:26 12.04.2026

  • 17 А какво е Великден

    1 0 Отговор
    Комунистите закова прозорците и вратите на църквите, а след това сложиха свои агенти. И така изгониха народа. А след 10 ноември първи тръгнаха по Великден и Коледа да се снимат.

    21:27 12.04.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Празеодим Теофилакт

    1 0 Отговор
    Оялите се тресящи се от лой телеса на българските свещеници с златни кръстове и лимузини, водят точно до това-великден да е само плюскане. Сатанаил злобния поглед,слугата на просия е начело на моралния упадък на бпц.

    21:31 12.04.2026

