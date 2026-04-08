ВСС отказа да освободи Борислав Сарафов въпреки решението на Конституционния съд

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС) категорично отказа да освободи Борислав Сарафов от поста изпълняващ функциите (и.ф.) главен прокурор. Решението на кадровиците идва само ден след като Конституционният съд (КС) се произнесе, че временните ръководители в съдебната система не могат да заемат позициите си за неограничено време. Новината за отказа бе съобщена от заместник-министъра на правосъдието Таня Радуловска непосредствено след края на днешното заседание.

Очакваше се Прокурорската колегия да се съобрази с вчерашното тълкувателно решение на върховните съдии, което потвърди 6-месечния законов лимит за изпълняващите функциите председатели на върховните съдилища и главен прокурор. Този срок за Борислав Сарафов изтече още през лятото на 2025 година.

Според Министерството на правосъдието, решението на КС е недвусмислено и слага край на правната неяснота относно безсрочното оставане на върха на държавното обвинение. Магистратите от ВСС обаче са направили различен прочит на ситуацията и са запазили статуквото.

Още преди началото на заседанието Таня Радуловска подчерта, че кадровиците са длъжни да приложат постановлението на Конституционния съд незабавно. Тя уточни, че въпреки единодушното решение на съдиите, мнозинството в КС е преценило за достатъчно да обяви, че въведеното законово ограничение не противоречи на основния закон.

"Ако те не разчетат решението на КС по същия начин, по който го разчитат всички останали, в този случай ще се наложи отново ние да направим искане", категорична бе Таня Радуловска след вота на колегията.

Министерството на правосъдието вече даде заявка, че няма да се откаже от опитите си да отстрани временно изпълняващия функциите главен прокурор, което предвещава продължаване на институционалната криза между изпълнителната власт и прокуратурата.