ВСС отказа да освободи Борислав Сарафов въпреки решението на Конституционния съд

8 Април, 2026 13:23 3 592 87

Според Министерството на правосъдието, решението на КС е недвусмислено и слага край на правната неяснота

Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС) категорично отказа да освободи Борислав Сарафов от поста изпълняващ функциите (и.ф.) главен прокурор. Решението на кадровиците идва само ден след като Конституционният съд (КС) се произнесе, че временните ръководители в съдебната система не могат да заемат позициите си за неограничено време. Новината за отказа бе съобщена от заместник-министъра на правосъдието Таня Радуловска непосредствено след края на днешното заседание.

Очакваше се Прокурорската колегия да се съобрази с вчерашното тълкувателно решение на върховните съдии, което потвърди 6-месечния законов лимит за изпълняващите функциите председатели на върховните съдилища и главен прокурор. Този срок за Борислав Сарафов изтече още през лятото на 2025 година.

Според Министерството на правосъдието, решението на КС е недвусмислено и слага край на правната неяснота относно безсрочното оставане на върха на държавното обвинение. Магистратите от ВСС обаче са направили различен прочит на ситуацията и са запазили статуквото.

Още преди началото на заседанието Таня Радуловска подчерта, че кадровиците са длъжни да приложат постановлението на Конституционния съд незабавно. Тя уточни, че въпреки единодушното решение на съдиите, мнозинството в КС е преценило за достатъчно да обяви, че въведеното законово ограничение не противоречи на основния закон.

"Ако те не разчетат решението на КС по същия начин, по който го разчитат всички останали, в този случай ще се наложи отново ние да направим искане", категорична бе Таня Радуловска след вота на колегията.

Министерството на правосъдието вече даде заявка, че няма да се откаже от опитите си да отстрани временно изпълняващия функциите главен прокурор, което предвещава продължаване на институционалната криза между изпълнителната власт и прокуратурата.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 свинщина

    126 8 Отговор
    само народен съд ще ви оправи един път и завинаги

    Коментиран от #70

    13:26 08.04.2026

  • 2 АГАТ а Кристи

    70 3 Отговор
    Sfin Ята не разрешава

    13:28 08.04.2026

  • 3 Eлелементарно

    109 3 Отговор
    "Гарван гарвану око не вади!" Извод : ВСИЧКИ ТЕЗИ СА ЗАМЕСЕНИ И ТРЯБВА ДА БЪДАТ ИЗМЕТЕНИ !
    ( Независима съдебна власт ли ?! ... )

    13:28 08.04.2026

  • 4 ФАКТ

    23 65 Отговор
    Соросите искат да назначат лице с име Сорос Петроханов Фонтанелов-Мосадов(по баща) на мястото на Сарафов.

    Коментиран от #57

    13:28 08.04.2026

  • 5 Гоуст

    85 6 Отговор
    Този получава незаконно заплата да връща парите.

    13:29 08.04.2026

  • 6 Черва кой зне

    31 2 Отговор
    От кой мазен влак
    Ще замирише
    Нали правят проверки

    13:29 08.04.2026

  • 7 АХАХАХА

    18 19 Отговор
    Израел пак удари на камък в Прокуратурата. Анти-семитизъмммм

    13:29 08.04.2026

  • 8 Мислител

    75 11 Отговор
    Гласувайте ! Само това е пътят за отстраняването на деветото джудже и ортаците му !

    Коментиран от #17, #21

    13:29 08.04.2026

  • 9 Дедо

    79 7 Отговор
    Е такова запъване на този индивид в кабинета на главен прокурор е ясен показател как двете прасета на всяка цена ще го държат там за да ги пази .

    13:30 08.04.2026

  • 10 Сила

    59 7 Отговор
    Да разбирам ли , че всеки от нас може да си хареса пост , длъжност , държавна служба и да си се самоназначи и да си кюта там до пенсия...а може и след това !!!?

    Коментиран от #15

    13:30 08.04.2026

  • 11 Сарафов до превратаджиите:

    15 6 Отговор
    Ако си за ДС, натисни плюс.
    Ако си за Моссад и "демокрацията" натисни минус.

    13:30 08.04.2026

  • 12 Кеефф

    26 33 Отговор
    Решението на КС не касае Сарафа! Спрете с манипулациите. То касае всеки назначен ВРИД клед приемането на закона!!!! Това ерезултата от некадърните Бойкикев, Натка, Славов и другите некадърни ППДБ "юристи"!

    13:30 08.04.2026

  • 13 Пращаш...

    57 11 Отговор
    Баретите,изхвърлят го от кабинета на пътя като мръсно коте и няма всс мсс.Така се постъпва с престъпници.

    Коментиран от #35

    13:31 08.04.2026

  • 14 Боко праните гащи

    40 6 Отговор
    А бе вие къде живеете бе? Квото каже дебелия тва става в държавицата

    13:31 08.04.2026

  • 15 Сорос

    10 2 Отговор

    До коментар #10 от "Сила":

    Ако аз те назнача като в "нормалните" държави - ДА.

    13:31 08.04.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Георги

    28 1 Отговор

    До коментар #8 от "Мислител":

    нали знаеш, че у нас, в съда е доказано и признато, че резултатите от изборите не отразяват реалния вот?

    13:34 08.04.2026

  • 18 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    42 4 Отговор
    Нищо лично, само факти❗
    ГешEF не беше ли заявил, че няма кой да го махне и над него е само Бог🤔
    А го ИЗРИТАХА за 24 часа от поста му❗

    СарафОF не беше ли заявил, че не иска да замести ГешЕF🤔
    A сега не могат да го помръднат от кабинета му❗

    Коментиран от #49

    13:34 08.04.2026

  • 19 И слагаме Теди Еврото

    20 13 Отговор
    Теди еврото става главен прокурор и пей сърце петроханско! За това е борбата нали соросчета цицелкови?

    Коментиран от #46

    13:35 08.04.2026

  • 20 Женя

    33 5 Отговор
    Тоя пък толкова да се натиска и инати за тази длъжност главен прокурор.......с топ не могат да го изкарат от там. Същия като Кошлука и Стефка. Абе всички капии на Пеефски са еднотипни .

    13:36 08.04.2026

  • 21 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    17 6 Отговор

    До коментар #8 от "Мислител":

    Ако твоят глас може да промени нещо-
    ще ти забранят да гласуваш
    или ще обявят гласа ти за невалиден ❗

    13:37 08.04.2026

  • 22 Хермес

    24 7 Отговор
    Ако този остане на поста , очаквайте че в следващите години Държавата непрекъснато ще бъде саботирана , политическия процес стопиран и много депутати от различни партии ще бъдат притискани и манипулирани със заплахи .

    13:39 08.04.2026

  • 23 Бойни кораби

    21 6 Отговор
    Този ще опорочава всички следващи избори , президентски, местни и парламентарни. Това е главата на мафията .

    13:40 08.04.2026

  • 24 Тома

    22 6 Отговор
    Сарафа е капото а ВСС са лейтенантите на мафията в България

    13:40 08.04.2026

  • 25 Петко Родопски

    16 6 Отговор
    На 9ти септември и Сарафов и ВСС всичко под ножа Идваме!

    13:43 08.04.2026

  • 26 Простотията няма граници

    14 2 Отговор
    Къде е това вчерашно тълкувателно решение на върховните съдии. До кога тази правна неграмотност. Окончателно се убедих, журналистите са не само тъпи но и прости и необразовани и пишат глупости непрекъснато и не проверяват това което пишат и не го разбират .

    13:43 08.04.2026

  • 27 факт

    17 8 Отговор
    Поведението на членовете на прокурорската колегия на ВСС осъществява състав на престъпление против правовия ред в държавата. Решенията на КС са задължителни за всички, и въпросните прокурори от ВСС не са изключение. Тук очевидно трябва ДАНС да се намесят, защото прокуратурата няма как да го направи. Нужно е разследване на всеки един член на прокурорската колегия - с кого е говорил и се е срещал в последните месеци, какво недекларирано имущество имат, сметки и имуто в чужбина, акции и т.н. Щом прокурорската колегия се държи като ОПГ, тя трябва да бъде разследвана като такава.

    13:44 08.04.2026

  • 28 Препоръка

    23 5 Отговор
    Да се провери имотното състояние на членовете на ВСС и техните семейства как са забогатели законно с авоари в чужбина, имоти, хотели, палати по морето с едната им заплата начело с председателя им.
    Ефектът ще е доказателство за "независимостта" им.

    13:44 08.04.2026

  • 29 Търновец

    10 5 Отговор
    Ново Учредително събрание и без Руски и Израелски лобисти, нова конституция горна камара на НС и нова столица

    Коментиран от #34

    13:47 08.04.2026

  • 30 Пончо

    5 1 Отговор
    А сега на къде?

    13:48 08.04.2026

  • 31 Виж сега,

    14 13 Отговор
    Тъпи и упорити са от ПП, ама гризнаха дръвцето.

    Коментиран от #42

    13:48 08.04.2026

  • 32 Мафия ни управлява

    16 5 Отговор
    Мафията около Борисов и Пеевски , явно няма да се предаде лесно !?

    13:50 08.04.2026

  • 33 Опорка

    8 1 Отговор
    Демокрация, разделение на властите, туй-онуй. Радвайте им се.

    13:50 08.04.2026

  • 34 И всички

    3 2 Отговор

    До коментар #29 от "Търновец":

    да са високи и синеоки!

    Коментиран от #45

    13:51 08.04.2026

  • 35 Азз

    14 6 Отговор

    До коментар #13 от "Пращаш...":

    Защо да пращат барети? - просто да махнат охраната от МВР - той народа знае как да го изхвърли, може и през балкона директно

    13:52 08.04.2026

  • 36 Те от

    15 2 Отговор
    ВСС не бяха ли с изтекъл мандат, пълен разпад на държавността

    13:54 08.04.2026

  • 37 праведен

    9 2 Отговор
    Сарафа е 9то джудже и се мисли за недосегаем и над закона.Когато си свърши работата господарите му ще го хвърлят на кучетата а по вероятно е да го намерят в някоя канавка самоубил се с 3 куршума.Който много знае не живее дълго.

    13:57 08.04.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Браво

    5 13 Отговор
    Много добро решение на ВСС.

    13:57 08.04.2026

  • 40 Васил

    7 5 Отговор
    Крайно време е ВСС да се лиши от парични средства както и съда!

    13:58 08.04.2026

  • 41 Хаха

    6 4 Отговор
    Радев, Доган, пуделите от Петрохан и цялата олигархия зад тях ще гризнат дръвцето.

    13:58 08.04.2026

  • 42 4567

    7 3 Отговор

    До коментар #31 от "Виж сега,":

    Що те да са го гризнали, гризем го всички? Или ти си от тези, които подават дръвцето?

    13:58 08.04.2026

  • 43 Архимандрисандрит Бибиян

    5 8 Отговор
    Брава, ВСС доказват каде са независими од Педроханските ДеБили и комунделите. Нов главпрок че си избереме коги си направиме правителство и че си го подбериме некой кой че ни слуша! Кой мо не аресва да оди да се простотестира. Фнетен ли сме?

    13:59 08.04.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Търновец

    2 1 Отговор

    До коментар #34 от "И всички":

    Не Ви разбирам, а какво общо има ново Учредително събрание с височината и цвета на очите?. Аз съм по майка трето поколение Търновец и като чета имената на хората подбрани за Учредително събрание да представляват Търново аз повечето не съм ги и чувал. Ако имаше избори щяхме да изберем нашия Стамболов

    Коментиран от #55

    14:01 08.04.2026

  • 46 Може

    1 0 Отговор

    До коментар #19 от "И слагаме Теди Еврото":

    да сложим и някакво левро !

    14:01 08.04.2026

  • 47 Трол

    4 8 Отговор
    Сарафов победа.

    14:03 08.04.2026

  • 48 Коментар

    7 6 Отговор
    Сарафов е престъпник, рецедевист и кокаинозависим, не е и.д. даже и за третата си любовница и второто извънбрачно дете. И за майка си е никой, защото е роден през сфинктера на Методиев Борисов

    14:04 08.04.2026

  • 49 Томи

    2 0 Отговор

    До коментар #18 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    И Цацара го беше казвал и Татара и Гешо!

    14:08 08.04.2026

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Даниел

    2 4 Отговор
    Явно ВСС са богове!

    14:10 08.04.2026

  • 52 Прокуратурата е ОПГ,

    11 4 Отговор
    Създадена от Двете Прасета!

    14:12 08.04.2026

  • 53 Гост

    12 4 Отговор
    Е няма такива мафиоти. Евросъюз, еврозони, бели държави, кухи думи без никакво значение. Двама свине щом си правят каквато искат, против всякакви закони, за какво ни е тоя Евросъюз

    14:12 08.04.2026

  • 54 ПеДроханец

    5 11 Отговор
    Много е нагъл този министър. Не е негова работа да се меси там. Отделно че е узурпатор и нелегитимен.

    14:14 08.04.2026

  • 55 Това за цвета на очите

    1 1 Отговор

    До коментар #45 от "Търновец":

    е вехт лаф.
    Употребих го в отговор на тези, малко абсурдни пожелания.
    Без руски лобисти. Това е невъзможно за коленопреклонно благодарния ни народ!
    А къде видя израелските?

    14:15 08.04.2026

  • 56 Гост

    8 6 Отговор
    Единият Б"О"К"Л"у"к борисоф пищеше как ни закарал, той лично, в сърцето на Европа. Ква Европа сме ние бе, бойко, нещастнико?! Ние сме по-зле от много африкански държави, особено правосъдно.

    14:17 08.04.2026

  • 57 1917

    7 13 Отговор

    До коментар #4 от "ФАКТ":

    Просто пплешивото министърче иска тази длъжност и ползва поста си само за лични користни цели.. Петроханец, геййобразен, плешшивко,, очиллатко, пплужек!

    14:21 08.04.2026

  • 58 Страната на npaceтата 🐷🐷

    11 5 Отговор
    Имаме преврат в прокуратурата и пълно неспазване на закона. Ако това не ви ядоса достатъчно, за да излезете на площада - не знам кое би могло. И ако някой си мисли, че това в момента не го касае - повярвайте ми, някой ден ще го усети лично върху себе си. Да продължим започнатото със сваляне на Правителството на 🐷🐷🐷

    СТИГА МИШКУВАНЕ в Прокуратурата !!!
    Днес, пред Съдебна палата.

    Коментиран от #61

    14:22 08.04.2026

  • 59 знаещ

    5 2 Отговор
    а бе хора вие как си ги представяте тези работи . ми то само като му прочетете фамилията Сарафов сиреч човек дето върти едни пари.а дето казваше дедо Тодор който има пари той решава.

    14:24 08.04.2026

  • 60 Отряд1

    6 4 Отговор
    Това, доколкото може да се предположи е УДАР по Конституцията! Това е удар по България.

    Изключение прави аргументът, че тълкуванието може да се приложи на по- късен етап!

    Не на протест, а на революция Ви каня!!!!

    14:33 08.04.2026

  • 61 Отряд 1

    3 2 Отговор

    До коментар #58 от "Страната на npaceтата 🐷🐷":

    Не на закона! На КОНСТИТУЦИЯТА!!!!

    Присъствието е задължително!

    14:34 08.04.2026

  • 62 Грета Тъпберг

    6 3 Отговор
    Мафията на Тиквата и Прасевски не пуска властта, закони, решения…..няма никакво значение. Правят си каквото искат.

    Коментиран от #79

    14:43 08.04.2026

  • 63 АЛО САРАФОВ

    6 2 Отговор
    ВИСШИЯ СЪЯЕТ В ПРОКОРОРСКАТА КОЛЕГИЯ СА ЗА СЪД ЩЕ ИМА ГРАЖДАНСКО НЕПОДЧИНЕНИЕ СТАВАШ СМЕШЕН И ЖАЛЪК.

    14:48 08.04.2026

  • 64 Абсурдистан

    10 2 Отговор
    Няма ли процедура, която да освободи и ВСС за неизпълнение на решение на съда?
    Ако няма, време е да бъде съставена! Същото важи и за ония баби от ЦИК!

    14:50 08.04.2026

  • 65 Синя София

    6 1 Отговор
    Мафията не се дава, щото Шиши и тиквата са с тях

    15:00 08.04.2026

  • 66 Отвратен

    7 1 Отговор
    НЯМА ТАКАВА ДЪРЖАВА В ЦЕЛИЯ СВЯТ ,МНОГО НАГЛИ , НЕЛЕГИТИМЕН , ВЗИМА ЗАПЛАТИ НА ГЪРБА НА ДАНЪКОПЛАТЦИ . ЯВНО ННЕЩАТА ЩЕ СТАНАТ ПО БОЛЕЗНЕН НАЧИН , АДМИРАЦИИ НА БОЕЦ.

    15:05 08.04.2026

  • 67 Хи хи хи

    2 0 Отговор
    Тия всички подлоги и хрантутници от ВСС са за КЕКС , КЕКС , КЕКС !!!!!

    15:13 08.04.2026

  • 68 Компетентен

    4 0 Отговор
    Една трета са от ГРОБ , втората от ДПС ......като се съберат тия юнаци и гласуват задно ......Сарафово става вечен !!!!!!!

    15:16 08.04.2026

  • 69 Пепи Еврото

    5 0 Отговор
    Имам компромат за Сарафа .......но ми трябва изчистване на неопетненото ми ИМЕ , вече съм Пепи! - долара !!!!!!!

    15:18 08.04.2026

  • 70 Сарафов се подиграва с всички!

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "свинщина":

    Лабаво е правителството. До сега МВР министъра пет пъти да бе изхвърлил барикадиралият се Сарафов!

    Коментиран от #71

    15:35 08.04.2026

  • 71 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 72 Горски

    4 1 Отговор
    Нали Филчев и Цацаров бяха черни овце в съдебното стадо! И каква промяна се получи, след тяхното освобождаване, нулева! Сега е Сарафов наред, после следващия. Политико-икономическата система е прогнила и корумпирана, още от създаването и от соц. адвокати по бракоразводни дела с нетрадиционна сексуална ориентация! Вътрешна зависимост от организираната криминална престъпност и външен слугинаж за осигуряване на статуквото от външна заплаха! За когото и да се гласува, организаторите на корпоративния и купен вот и техните партии, няма да бъдат засегнати, поради манталитет и липса на държавност и постоянен ред и сигурност, безброй дефекти на системата.

    15:40 08.04.2026

  • 73 късо име

    4 0 Отговор
    Дайте имената и снимките на тези БОКЛУци от прокурорската колегия цяла България да ги види, корумпираните

    15:48 08.04.2026

  • 74 Иван 1

    4 0 Отговор
    Тогава цялата колегия да се разпусне, защото не изпълнява задълженията си.

    15:50 08.04.2026

  • 75 Серсемин

    1 0 Отговор

    До коментар #71 от "Решение на казуса":

    Ми същите съдии ше земат решение да го циментират там на стола, като мумия. И така пак шаа прокурор, дори умрел.

    15:53 08.04.2026

  • 76 Серсемин

    0 0 Отговор
    Епа отстреляйте го! И него и теа дека са го назначиле.

    15:55 08.04.2026

  • 77 Злодеи под слънцето

    1 0 Отговор
    Ами тогава следва да бъдат арестувани и съдени всички, които нарушават Конституцията и законите. Все ще се намери прокурор, който да се заеме. Ако ли няма такъв, да помолим за помощ ЕС.

    16:13 08.04.2026

  • 78 Аман от пишман юристи

    0 3 Отговор
    Таня радуловска дасе върне във втори курс и да прочете пределите по време мяясто и време на правните норми. Материално правни и процесуални. Законът е з напред и обратно действие няма. Не може да има и орвен вакум. Освен това комегият на този съвет счита че това е прокурорът и не виждат сруг. След избирането на нов съвет вечв да си избират. Тези от ПП пак карат с внушенията. Дори да махнат Сарафов и да дойде анафов. Нали с техните аргументи следващите ще махнат техния човек 3 пъти по бързо. Наистина са прости и тъпи. Янаки Стоилов им го каза а той е автор на тази конституция и вчера го обясни. Тази ако е учила в НБУ или югозападния може и това да е чела

    Коментиран от #82

    16:26 08.04.2026

  • 79 тиририрам

    2 0 Отговор

    До коментар #62 от "Грета Тъпберг":

    Така българите ще намерят още една причина да гласуват на 19-ти!
    Макар че, цените в еврозоната са напълно достатъчни, за да им изпратят своите "благодарности"!😄

    17:20 08.04.2026

  • 80 Какъв Заговор !

    1 0 Отговор
    Какъв Заговор !

    Какво Нещо !

    Срещу Целия !

    Български Народ !

    И България !

    Коментиран от #81

    17:49 08.04.2026

  • 81 Явно !

    1 0 Отговор

    До коментар #80 от "Какъв Заговор !":

    Явно !

    Трябва Да Влезе !

    В Действие !

    Народния !

    Съд !

    Със Сопи !

    Лопати !

    И Кирки !

    17:51 08.04.2026

  • 82 Конституцията !

    2 0 Отговор

    До коментар #78 от "Аман от пишман юристи":

    Конституцията !

    Е Сбъркана !

    От Корен !

    Лишавайки Българския Народ !

    От Достъпа Му !

    До Конституционния Съд !

    Феодална !

    Конституция !

    Да Му Пи !

    --

    К !

    --

    А !

    --

    Я !

    На този !

    Янаки !

    Стоилов !

    Отгоре !

    И На Другите !

    Мекерета !

    Участвали !

    В !

    Списдването х!

    И !

    17:57 08.04.2026

  • 83 Баба Яга

    2 0 Отговор
    Ама защо не ги подведат под наказателна отговорост тая мафиотска колегия за нарушаване на закони и съдебни решения ?! Докога ще им се умилкват и ще се търпи това безобразие и беззаконие?!

    18:14 08.04.2026

  • 84 Мдаа

    0 0 Отговор
    Като се почне от Боян Магалинчев та до последната дупка всичко е крадец свише.

    20:14 08.04.2026

  • 85 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 86 Е ......ти свинщината

    0 0 Отговор
    Абе изнесете го тоя заедно със стола му ......бреййййййййй е ...ти наглеците и заедно с него и свинско тиквената шайка мошенгии....😡😡😡😡😡😡😡

    20:34 08.04.2026

  • 87 Хипотетично

    0 0 Отговор
    Ако утре тоя тюфлек вземе ,че пукне в кабинета си кво ще прайм??????? Ще махаме длъжността главен прокурор ли ?????? Ейййййй ама едни мастийкииии ...Ейййййй...............

    20:38 08.04.2026

