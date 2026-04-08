Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
България »
Всички градове »
Държавата оттегли номинациите за европейски прокурор, ще има нов подбор на кандидати

8 Април, 2026 14:19 1 030 9

Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова

Правителството отмени Решение № 50 от 21 януари 2026 г. на Министерския съвет за одобряване на три кандидатури за европейски прокурор от Република България - Димитър Беличев, Михаела Райдовска и Пламен Петков. Министърът на правосъдието ще уведоми за това специалния европейски орган по последваща селекция - Комитета по подбора по член 14, параграф 3 на Регламент (ЕС) 2017/1939 на Съвета за установяване на засилено сътрудничество за създаване на Европейска прокуратура за взетото решение.
С решението си от днес Министерският съвет възложи на министъра на правосъдието да организира нова процедура по подбор на кандидати за длъжността „европейски прокурор“ от Република България според ясно разписани правила. Те предвиждат подборът да се извърши от петчленна комисия, в която ще влязат един хабилитиран преподавател по наказателно право или наказателен процес; двама съдии от Наказателната колегия на Върховния касационен съд, определени от Общото събрание на ВКС; един прокурор от Върховната касационна прокуратура, определен от заместник-главен прокурор към ВКП; един адвокат с поне 12 години опит в областта на наказателното право, наказателния процес и правото на ЕС, определен от Висшия адвокатски съвет. В комисията без право на глас ще участва и определен от министъра на правосъдието представител, отлично владеещ английски език.

До оттеглянето на номинациите се стига след извършен цялостен и задълбочен анализ в Министерството на правосъдието, установил съществени и системни дефицити на националната процедура по подбор, проведена в периода октомври 2025 г. - януари 2026 г., които засягат както организацията, така и законосъобразността на процедурата. Това налага и провеждането на нова национална процедура при стриктно спазване на принципите на политическа неутралност, независимост, прозрачност, обективност, справедливост, равно третиране и основана на ясни, съпоставими, и публични критерии за оценка.

Установени са сериозни дефицити при формирането на националната седемчленна комисия за подбор на кандидатите за европейски прокурор, в която влизаха двама представители на Министерството на правосъдието, двама представители на прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет, двама представители на съдийската колегия на Висшия съдебен съвет и един представител на Юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“. Основен и непреодолим проблем е участието на четирима членове на ВСС, чиито мандати са изтекли на 3 октомври 2022 г., но в същото време са можели да формират мнозинство в националната комисия. Продължителното упражняване на правомощия извън срока на определения в Конституцията на Република България и Закона за съдебната власт мандат поставя под сериозно съмнение тяхната легитимност при вземане на толкова съществени кадрови решения, свързани с ключова институция в правосъдната система на ЕС.

Председателстването на комисията от представител на политическия кабинет на министъра на правосъдието - заместник-министър, както и участието на още един излъчен от министерството неин член, създава обосновано опасение от въздействие на представители на изпълнителната власт върху ключово за страната и европейския правов ред кадрово решение и поставя в риск независимостта на съдебната власт. На практика, единственият член с безспорен независим и политически неутрален статут е бил представителят на академичната общност, което означава, че комисията като цяло не е била в състояние да гарантира обективен и деполитизиран избор.

Подборът е проведен при липса на предварително приети и публично обявени правила с ясни и обективни критерии и методика за оценка на знанията и професионалните и нравствени качества на кандидатите. Това води до риск от непоследователност, непрозрачност и субективизъм в кадровата политика на Република България относно този изключително важен пост на правосъдната система на ЕС, компрометира равнопоставеността на участниците и лишава кандидатите от ефективно средство за обжалване, тъй като при липса на ясни критерии е невъзможно да се провери правилността на оценката.

Съществува реален риск европейският Комитет по подбора да отхвърли предложения списък на одобрените на национално ниво кандидати поради установените процедурни дефекти. Подобен акт би нанесъл сериозни репутационни щети на Република България и би довел до още по-голямо забавяне в избора на кандидат от България. Отмяната на решението от 21 януари 2026 г. и рестартирането на процедурата е акт на превантивна държавна отговорност, целящ изпращането на кандидати, подбрани след прозрачна, конкурентна, и деполитизирана процедура.


България
Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 31 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тъкмо

    16 14 Отговор
    Да изберат дроплата с джипа дето заплашва… ще ти стъжня живота!

    Коментиран от #9

    14:23 08.04.2026

  • 2 Зъл пес

    21 7 Отговор
    Е ясно е че ще си направите алабалата и с това.

    14:24 08.04.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Кокондрел по пеньоар

    25 3 Отговор
    Тоя път ще превзмемем и европрокуратурата!

    14:32 08.04.2026

  • 5 Никаква подкрепа за

    17 3 Отговор

    До коментар #3 от "Страната на npaceтата 🐷🐷":

    украинските циркове на Гошо Тъпото "боеца" от ОПГ ГЕРБ и компания ППедроханци+ДБили!

    14:44 08.04.2026

  • 6 Мая

    2 1 Отговор
    Ако редовно правителство оттегли номинациите, няма проблем, но тези преходни и Янкулов и Дечев направиха много незаконни неща, които пред обществото представят, като борба за справедливост.
    Янкулов вече се цели в европрокуратурата. Ако не го изберат, всички са мафия.
    Позор!

    Коментиран от #8

    15:26 08.04.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Трябва и Боташа да си даде номинациите

    0 1 Отговор

    До коментар #6 от "Мая":

    Мая
    21ОТГОВОР
    Ако редовно правителство оттегли номинациите, няма проблем
    -;-
    Явно след изборите и Боташа ще си даде заянките и негомите фхаворити ще излязат напред.

    Не става ли ясно, че не е важна кадърностто, а чий партиен член съм!

    Комунистите така си напълниха партията до 1 милион членове- сега на 19.04.2026 годита надали ще имат 3.8%

    16:15 08.04.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол