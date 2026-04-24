Киселова: Не става дума за политическо влияние за оттеглянето на Сарафов, а прокуратурата бяга пред вятъра на промяната

Не става дума за политическо влияние за оттеглянето на Борислав Сарафов, а прокуратурата бяга пред вятъра на промяната, без все още да има конституирано мнозинство в Народното събрание. Това заяви пред bTV конституционалистът и бивш председател на 51-ото Народно събрание доц. Наталия Киселова, цитирана от novini.bg.

Тя посочи, че не очаква радикална промяна с избора на Ваня Стефанова за изпълняващ функциите главен прокурор, при положение, че тя заема мястото на Сарафов, а той се връща като зам.-главен прокурор. "По делата ще ги познаем", загатна Киселова.

Според нея, след като има категоричен победител след изборите 24 часа след резултатите, Борислав Сарафов реши да си тръгне.

"Сарафов не се изплаши, а по-скоро не искаше да остане във фокуса на мнозинството", коментира бившият председател на парламента.

Киселова допълни, че отговорността е на Народното събрание да избере новите членове на ВСС. Ако избираем само административни ръководители, ще направи лошо впечатление, предупреди конституционалистът.

Наталия Киселова заяви още, че се надява председателят на БСП-Обединена левица Крум Зарков да получи вот на доверие, тъй като той не е виновен за срива на БСП.

Тя добави още, че е очаквала "Прогресивна България" да бъдат първи на избори, но не и с абсолютно мнозинство.