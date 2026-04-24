Киселова: Не става дума за политическо влияние за оттеглянето на Сарафов, а прокуратурата бяга пред вятъра на промяната

Не става дума за политическо влияние за оттеглянето на Борислав Сарафов, а прокуратурата бяга пред вятъра на промяната, без все още да има конституирано мнозинство в Народното събрание. Това заяви пред bTV конституционалистът и бивш председател на 51-ото Народно събрание доц. Наталия Киселова, цитирана от novini.bg.
Тя посочи, че не очаква радикална промяна с избора на Ваня Стефанова за изпълняващ функциите главен прокурор, при положение, че тя заема мястото на Сарафов, а той се връща като зам.-главен прокурор. "По делата ще ги познаем", загатна Киселова.
Според нея, след като има категоричен победител след изборите 24 часа след резултатите, Борислав Сарафов реши да си тръгне.
"Сарафов не се изплаши, а по-скоро не искаше да остане във фокуса на мнозинството", коментира бившият председател на парламента.
Киселова допълни, че отговорността е на Народното събрание да избере новите членове на ВСС. Ако избираем само административни ръководители, ще направи лошо впечатление, предупреди конституционалистът.
Наталия Киселова заяви още, че се надява председателят на БСП-Обединена левица Крум Зарков да получи вот на доверие, тъй като той не е виновен за срива на БСП.
Тя добави още, че е очаквала "Прогресивна България" да бъдат първи на избори, но не и с абсолютно мнозинство.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
4 вкиснат оцет
по добре някоя уж разголена кифла от харема на бат паф
09:57 24.04.2026
България е нацвъкана с пенсионирани фатмаци и зелени чорапи! Те ще ни управляват , те ще борят корупцията, те ще водят страната в технологичния и объркан нов свят?!
Хора, които една зплата не с платили, един човек не са назначили, един данък не са платили през живота си!
Скачайте пак по жълтите павета!
10:06 24.04.2026
До коментар #6 от "РЕАЛИСТ":Трябва да изхвърлят пост мутрите, настанени на топли местенца по медии и служби!
10:10 24.04.2026
24 Факт
До коментар #22 от "мнение":Казва го завистлив, некадърен в връзкар!
10:40 24.04.2026
25 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
Сега дойде ПРОМЯНАТА НА ВЯТЪРА‼️
10:43 24.04.2026
28 Булдог
До коментар #18 от "Тази":По скоро ми прилича на фрау Шмеркула!
11:42 24.04.2026
31 Дойче зеле
До коментар #30 от "Дебелото":Тази и Пеевски са родени един за друг !!!!!!! Излъчване, морал......идилия
13:27 24.04.2026
