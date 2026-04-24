Киселова: Не става дума за политическо влияние за оттеглянето на Сарафов, а прокуратурата бяга пред вятъра на промяната

24 Април, 2026 09:52 1 091 32

  • наталия киселова-
  • политическо влияние-
  • борислав сарафов-
  • оттегляне-
  • прокуратура-
  • бягане

Бившият шеф на парламента посочи, че не очаква радикална промяна с избора на Ваня Стефанова за изпълняващ функциите главен прокурор, при положение, че тя заема мястото на Сарафов, а той се връща като зам.-главен прокурор. "По делата ще ги познаем", загатна Киселова.

Снимка: bTV
Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Не става дума за политическо влияние за оттеглянето на Борислав Сарафов, а прокуратурата бяга пред вятъра на промяната, без все още да има конституирано мнозинство в Народното събрание. Това заяви пред bTV конституционалистът и бивш председател на 51-ото Народно събрание доц. Наталия Киселова, цитирана от novini.bg.

Тя посочи, че не очаква радикална промяна с избора на Ваня Стефанова за изпълняващ функциите главен прокурор, при положение, че тя заема мястото на Сарафов, а той се връща като зам.-главен прокурор. "По делата ще ги познаем", загатна Киселова.

Според нея, след като има категоричен победител след изборите 24 часа след резултатите, Борислав Сарафов реши да си тръгне.

"Сарафов не се изплаши, а по-скоро не искаше да остане във фокуса на мнозинството", коментира бившият председател на парламента.
Киселова допълни, че отговорността е на Народното събрание да избере новите членове на ВСС. Ако избираем само административни ръководители, ще направи лошо впечатление, предупреди конституционалистът.
Наталия Киселова заяви още, че се надява председателят на БСП-Обединена левица Крум Зарков да получи вот на доверие, тъй като той не е виновен за срива на БСП.

Тя добави още, че е очаквала "Прогресивна България" да бъдат първи на избори, но не и с абсолютно мнозинство.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Провалена та кифла раздава становища

    20 0 Отговор
    Народа ви го каза вън от властта на бсп

    09:53 24.04.2026

  • 2 Ахахах

    2 8 Отговор
    След Туапсе, днес гори и рафинерията в Нижни Новгрод.

    09:56 24.04.2026

  • 3 Българин

    8 2 Отговор
    Каква е промяната? Същите олигарси, които навремето бяха с царя и Бойко, сега са с Радев. Докато той е на власт. И новият редовен главен прокурор пак ще бъде политически зависим.

    09:56 24.04.2026

  • 4 вкиснат оцет

    12 0 Отговор
    таз стринка що ни я показвате за пълнеж
    по добре някоя уж разголена кифла от харема на бат паф

    09:57 24.04.2026

  • 5 Дзак

    7 0 Отговор
    Ако беше е убеден в правотата си, нямаше да подаде оставка!

    10:01 24.04.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Абе , едни бягат

    15 0 Отговор
    А Киселата се опитва да се лепне за Прогресивна България след провала на БСП.

    10:05 24.04.2026

  • 8 Всички разумни хора

    6 3 Отговор
    че тези драми около ППДБ- да влезе ли Манол или да не влезе, от къде да влезе Кокора , кой да наследи Сарафов, кои да бъдат във ВСС и кой да избира бъдещия главен прокурор, да има ли договор между фракциите на ППДБ или да няма, имат ЕДНА ЦЕЛ- отвличане на вниманието на нацията от факта, че в същото време кабинетът на Гюро Михайлов РАЗЧИСТВА ПЪТЯ на Радев към властта! Тече ежедневно монтиране на верни фуражки на Радев на всички позиции в местната и централна власт, в медиите, в СЕМ- ген. Наплатанова, във всички агенции и служби и т.н.

    България е нацвъкана с пенсионирани фатмаци и зелени чорапи! Те ще ни управляват , те ще борят корупцията, те ще водят страната в технологичния и объркан нов свят?!
    Хора, които една зплата не с платили, един човек не са назначили, един данък не са платили през живота си!

    Скачайте пак по жълтите павета!

    10:06 24.04.2026

  • 9 Дзак

    8 0 Отговор

    До коментар #6 от "РЕАЛИСТ":

    Трябва да изхвърлят пост мутрите, настанени на топли местенца по медии и служби!

    10:10 24.04.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Даже БСП потопи

    7 0 Отговор
    Тази до кога ще имитира експерт?

    10:13 24.04.2026

  • 12 лоясалия кисел

    8 0 Отговор
    Гъци Гъци айде беги.

    10:13 24.04.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Мис Вимбет Пеевска-Борисова

    7 0 Отговор
    Бай Дилайла.

    10:15 24.04.2026

  • 15 Грозалия Плашимирова

    11 0 Отговор
    Моля ви, не слагайте подобни снимки на сайта си. И деца четат новините. Биха могли да имат смущения след виждането им.

    10:16 24.04.2026

  • 16 Куркузъбел

    11 0 Отговор
    Дърта пача...

    10:17 24.04.2026

  • 17 име

    4 3 Отговор
    По-важния въпрос е дали и до колко ПП, и най-вече ДБ, ще успеят да напълнят ВСС със copoсоиди, че ако може и copoсоид за главен прокурор да си сложат. Всички христо-ивановци, надежди-йорданови, атанас-славовци, че дори и крум зарков, са неолиберални copoсоидчета, които мога само да забъркват конституционни тюрлюгювечи, щото нямат опит като юристи.

    10:17 24.04.2026

  • 18 Тази

    1 8 Отговор
    рускиня е красива като руска принцеса!

    Коментиран от #28

    10:18 24.04.2026

  • 19 БГ Народ

    1 0 Отговор
    И.ф.гл."POKEMON"е менка с зам.гл."pokemon", и така до края на света..,.

    10:22 24.04.2026

  • 20 Край

    10 0 Отговор
    Защо се дава трибуна на преподавател по конституционно право който брутално прегази Конституцията. И снимка даже. Ако от право не разбирате - вкус малко нямате ли?

    10:23 24.04.2026

  • 21 Край

    8 0 Отговор
    Не всички грозни хора са умни. Някой са си само грозни.

    10:24 24.04.2026

  • 22 мнение

    8 0 Отговор
    Крайно време е телевизиите да я зачеркнат с дебел черен маркер от списъка за хора, които интервюират. Защото това е една тотално компрометирана леля.

    Коментиран от #24

    10:28 24.04.2026

  • 23 2838

    5 0 Отговор
    Това впиянчено корумпирано нещо на какво основание го разнасят по телевизиите? Да си види нейната партия - десетилетия корупция и упадък. Надявах се, като не влязоха в парламента да изчезнат, обаче това нещо ни го завират в лицата постоянно.

    10:29 24.04.2026

  • 24 Факт

    0 4 Отговор

    До коментар #22 от "мнение":

    Казва го завистлив, некадърен в връзкар!

    10:40 24.04.2026

  • 25 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    6 0 Отговор
    Ако, бабет, "Вятърът на промяната" задуха 90-та година❗
    Сега дойде ПРОМЯНАТА НА ВЯТЪРА‼️

    10:43 24.04.2026

  • 26 Пипи

    1 0 Отговор
    Празни приказки за наивници. Та нали майката кърмилница и на Боко, Шиши и Боташа е един и същ: старата ДС КГБ. Ще заметат под килима всичко. Само гледайте.

    10:48 24.04.2026

  • 27 Колко

    0 0 Отговор
    алчна и фалшива си тиии , ела ти няма ! Вредна и злобна досада !

    11:14 24.04.2026

  • 28 Булдог

    0 0 Отговор

    До коментар #18 от "Тази":

    По скоро ми прилича на фрау Шмеркула!

    11:42 24.04.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Дебелото

    1 0 Отговор
    не мирясва

    Коментиран от #31

    12:23 24.04.2026

  • 31 Дойче зеле

    1 0 Отговор

    До коментар #30 от "Дебелото":

    Тази и Пеевски са родени един за друг !!!!!!! Излъчване, морал......идилия

    13:27 24.04.2026

  • 32 Софийският аутсайдер

    1 0 Отговор
    Страдам за моята красавица любима ,че вече няма да я има не само в НС ,но и в ,,моето заведение" ,което също НИКОГА не го е имало...

    14:38 24.04.2026

