ГЕРБ с коментар за оттеглянето на Живко Тодоров: Приемаме го като личен акт на отговорност

24 Април, 2026 11:45 2 882 66

Той е един от най-успешните кметове на ГЕРБ и в съвместната ни работа сме направили много за Стара Загора, написаха още от партията на Бойко Борисов

Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Приемаме решението на Живко Тодоров като личен акт на отговорност. Той е един от най-успешните кметове на ГЕРБ и в съвместната ни работа сме направили много за Стара Загора.
ГЕРБ направи анализ къде сме сбъркали и какво трябва да подобрим в работата си.

Това публикуваха на страницата си в социалната мрежа от партия ГЕРБ, след като по-рано днес стана ясно ,че едно от знаковите лица на формацията- кметът на Стара Загора излиза от Изпълнителната комисия на ГЕРБ.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 На кой му пука

    65 3 Отговор
    Това е само началото...

    11:46 24.04.2026

  • 2 фен на сидеров

    41 3 Отговор
    шменти-капели отвсякъде ! стари номера !

    11:47 24.04.2026

  • 3 Сила

    43 8 Отговор
    Живко Тодоров и той като Тодор Живков последен разбра , че е "подал оставка"....

    11:49 24.04.2026

  • 4 Спасяват се

    61 1 Отговор
    По единично. Какво стана.

    11:49 24.04.2026

  • 5 Стенли

    64 3 Отговор
    Е какво има за коментар кораба потъва и плъховете бягат😁♿🚽

    11:49 24.04.2026

  • 6 Исторически факти

    21 10 Отговор
    Предател.. Ууууу. Комунист, Путинист- Ууууу

    11:51 24.04.2026

  • 7 Иван Грозни

    37 6 Отговор
    Безотговорната шайка ръси мъдрости.Значи оставате само най-безотговорните.

    11:52 24.04.2026

  • 8 Дориана

    46 5 Отговор
    Не само той и Борисов трябва да напусне Парламента и политиката. Народа в прав текст му каза на протестите , че той и Пеевски вече не са желани.

    11:52 24.04.2026

  • 9 Тонев

    59 4 Отговор
    Борисов и Пеевски са двама неуки случайници, издигнали се с измами и лъжи, с агресии и подли схеми!Срамувам се, че такива позорни хора без култура и морал са били в политиката на България, а единия от тях е управлявал България 15 години и ни постави на последно място в ЕС по доходи и качество на живот!

    Коментиран от #34

    11:53 24.04.2026

  • 10 Ура,,Ура

    43 3 Отговор
    Тези процеси на оставки в ГЕРБ ще продължи. Тежки месеци му предстоят на тулупа.

    11:54 24.04.2026

  • 11 Попов

    41 4 Отговор
    Наблюдавайте какво става в Новото начало .Всичко живо бяга от там , вече няма страх , рабраха ,че нямат гръб .Още не е излязло по медийте , но всички знаят какво става . Колкото до Герб , може и да оцелее като партия но Бойко ще бъде задържан и вероятно подсъдим

    11:54 24.04.2026

  • 12 Станислав

    35 3 Отговор
    "Бойко Борисов, Росен, Цецо, Лиляна, Цветелина, Аню... Четири години те управляваха България и я повлякоха към дъното. Говореха за морал, а самите тънеха в пороци и корупция. Работеха и живееха като "шайка" - персони, обединени от престъпна цел."В тази книга политологът Антон Тодоров вади мръсните им тайни. От първо лице. С документи и факти. Обективно, без да пести нищо. Връзките им с върхушката на БКП и Държавна сигурност, с банковия картел, с международни гангстери, с онази сенчеста част ..

    11:54 24.04.2026

  • 13 Стоянов

    36 7 Отговор
    Вчера Георг Георгиев , днес Живко Тодоров . Българите са свестни хора и искат да живеят нормално .Няколко човека в държавата окупираха власта ,крадяха , корумпираха най вече себе си . Искаме нормална държава , толкова ли е трудно ? Затова , това вероятно ще е последния парламент на Герб и на Дпс

    11:55 24.04.2026

  • 14 цвете гербер

    29 5 Отговор
    Мажем , кърпим , шпакловаме .Всичко вече е ясно.Унижението се сервира на час по лъжика , а когато дойде времето направо с черпака .Колко народ фалира , колко хора унижи чрез жените им . Много хора ще говорят !

    11:55 24.04.2026

  • 15 Ще си получат заслуженото

    27 8 Отговор
    дерибеите на герб деистват по примера на дерибеите на доган нагушиха се усетихана къде духа вятъра и вдигнаха платната всички са еднакви избират се по простотия

    11:55 24.04.2026

  • 16 мюсюлманин

    28 1 Отговор
    Същите процеси вървят в ДПС , но още не са публични , защото ДПС вече няма извън онези 21 депутата

    11:57 24.04.2026

  • 17 икономист

    29 1 Отговор
    Звънна ли на Урсула ? Нали много те подкрепят , ама даже не те потупаха по рамото след загубата

    12:00 24.04.2026

  • 18 Заралия

    37 2 Отговор
    Не познавате схемите на Живко. В момента му е много по-изгодно да е кмет с достъп до големия бюджет на Стара Загора. Погледнете какво върши от 1 година - оградил е всички зелени зони в СЗ и там една цяла зима не се случва нищо. Разкопава една улица 3 пъти за полагането на 3 тръби. Няколкото години градът беше тотално разкопан от една кърджалийската фирма. Откъде идват парите ли ... ?

    Коментиран от #37, #52

    12:00 24.04.2026

  • 19 звездите ми го говорят

    28 8 Отговор
    Принципите са си принципи, ама кокала е по-сладък! Скоро по места цели партийни структури на ГРОБ, ще се презапишат в Мунчовото ОПГ. Направо с партийните офиси ще се прехвърлят, само табелите ще сменят и готово.
    А буламурниците, които на тълпи гласуваха за новия месия, ще има да чакат възмездие за предишните...

    Коментиран от #28

    12:01 24.04.2026

  • 20 Стойков

    32 3 Отговор
    Само за благото на Старозагорци е затворил всички градски градинки и паркове с оглед усвояване на едни пари. А преди държа цялата централна част разкопана за да може една кърджалийска фирма отново да усвои едни пари. Браво Живко знаеш кой дава баницата!

    12:01 24.04.2026

  • 21 Един от най-корумпираните и крадливи

    26 6 Отговор
    кметове на ОПГ ГРАБ мести кражбите при Прогресивен Боташ. Толкоз за новия стар "спасител"!

    12:03 24.04.2026

  • 22 И вече никой не помни

    28 2 Отговор
    кога Банкята 2021-ва беше хванал гората, а тоя крадец Живко и другия голям крадец - бургаския кмет организираха ОПГ ГЕРБ сбирка на кметовете на шайката, на която яростно бранеха бащицата на корупцията и кражбите им.

    12:07 24.04.2026

  • 23 Той

    23 2 Отговор
    си е за затвора , вашия Живко !

    12:08 24.04.2026

  • 24 ккк

    7 7 Отговор
    така се прави след загуба , но и други трябвашре да се махнат - някои от върховете

    12:09 24.04.2026

  • 25 Оня

    14 2 Отговор
    черен като брикет нагъл милиционер , и той от Стара Загора , който е навъртял най - много километра с мощното служебно возило , съответно и огромни разходи за гориво , още ли ще си го държите за цвят и огромен масраф на народен гръб в Парламента ?

    12:15 24.04.2026

  • 26 Конспиратор

    3 6 Отговор
    💲ГЕРБ направи анализ къде сме сбъркали и какво трябва да подобрим в работата си.💲
    Кадровата герберска политика е слабото им място. Имаше съвместна манифестация с Р.Радев в Ст.Загора в началото на предизборната му кампания, а Ж.Тодоров (антиадаш на Тодор Живков :)) не е в списъка за кандидат президенти наесен в герберския списък.

    12:15 24.04.2026

  • 27 ООрана държава

    18 2 Отговор
    Разпад, ерозия, чао герб

    12:17 24.04.2026

  • 28 И на мен ми говорят

    6 2 Отговор

    До коментар #19 от "звездите ми го говорят":

    Не, друго ще стане. Казах го преди много време, но едва ли помните ...

    12:17 24.04.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Потъва кораба!

    11 2 Отговор
    На борда ще останат само поцелуйковци, милиционери и Мата Хари/този път русата/

    Коментиран от #56

    12:23 24.04.2026

  • 31 Пламен

    4 5 Отговор
    Клиентелистки партия. Предстои им разпад.
    Радевите да също клиентелистка партия

    Коментиран от #35

    12:24 24.04.2026

  • 32 И тоя...!

    12 0 Отговор
    Като Гл.Прокурор усети дебелия и побърза да напусне потъващият кораб на Борисов...
    Повече коментари са излишни...!

    12:25 24.04.2026

  • 33 Другите

    12 0 Отговор
    ви дългогодишни кметове , минали милиарди през ръцете им и с всеизвестните им далаври с обществени поръчки и игри с фирми , какво чакат ? Да ги арестуват в общините , ли ?

    12:25 24.04.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 За ГЕРБ-ясно-такива са!

    11 0 Отговор

    До коментар #31 от "Пламен":

    Ама за Радевата партия,чакай поне да поемат управлението на държавата,че тогава квалификациите ,де...?!
    Може пък да излезнат свестни...знае ли човек?!

    12:31 24.04.2026

  • 36 хер ФЛИК

    8 1 Отговор
    Да приемем ли напускането като напускане на един пробит , продънен , компрометиран и потъващ корал с надпис ШАЙКА !?

    12:33 24.04.2026

  • 37 И още мисирки ООД

    6 0 Отговор

    До коментар #18 от "Заралия":

    Не само това, но и момчето Живко - машата на Бойко Борисов, направи най-уродливия център, който някой град е виждал,там потънаха милиони. А пред очите му и досега Иван Пилето - приятелят по белот на вожда, продължава да замърсява въздуха на Стара Загора с димящите комини на завода за олио,понеже от общо 5-те котела за горещо производство само 2 са на газ, останалите горят кюспе и градът е перманентно задимен, най-гъсто в долната си част. Инспекторите от РИОВС естествено пишат положителни протоколи след проверките,ако изобщо има такива!

    12:35 24.04.2026

  • 38 Удавена Риба

    12 1 Отговор
    Ха ! Интересно ! Та само преди 2 дни Живко беше на трибуната с баш вожда си бат Бойко и заедно говориха как ще продължат борбата /нищо , че се сгромолясаха/ , че са най-велики , че са си взели поуки , че ще става по-добри , най-добри , свръх добри !
    А сега....хоп.....АЗ НАПУСКАМ !

    12:37 24.04.2026

  • 39 Гласове от зайчарника в Банкя

    12 0 Отговор
    Бацо е известрн с това, че обича да ш..а най-верните си хора и да предава най-добрите си приятели😉

    12:38 24.04.2026

  • 40 Фибчо

    11 0 Отговор
    Би трябвало гербаджиите да ги е срам да ходят в парламента, но понеже Борисов каза, че били в "братоубийствена" война с ППДБ, демек братя, значи срам нямат!

    12:38 24.04.2026

  • 41 хихи

    5 1 Отговор
    Какво ще прави Живко Тодоров?...

    .. Ще прави много за..... себе си и за Радев....

    12:39 24.04.2026

  • 42 Само Питам

    7 0 Отговор
    И що така бе , Живко ?

    12:39 24.04.2026

  • 43 СВД

    7 2 Отговор
    Не видяхте ли как посреща и се движи с Радев по улиците на Стара Загора!? Направете си труда, не е сложно и ще видите, че в големи градове с кметове на Герб - Пловдив, Стара Загора, Бургас и други областни, Прогресивна България има по висок резултат от други места, където не са с кметове на Герб, или поне не толкова успешни, като тези! Ами кораба не потъва, но в платната духа друг вятър!

    12:40 24.04.2026

  • 44 КарабасБарабас

    7 2 Отговор
    Живко , ти знаеш ли отговора на въпроса - ЗАЩО гербера Антон Тодоров нарече ГЕРБ с недвусмислено-цветистата дума ШАЙКА ? Че дори и книга написа за това ! Защо ?
    Да не си го проумял чак сега и затова да напускаш ? Или има нещо друго ?

    Коментиран от #50

    12:41 24.04.2026

  • 45 ЕВАЛА

    2 6 Отговор
    ЕДИН КМЕТ С ЧЕСТ И ДОСТОЙНСТВО

    12:41 24.04.2026

  • 46 Павел

    12 3 Отговор
    Мутренската крадлива шайка се разпада. Това е добре за България.

    Коментиран от #51

    12:41 24.04.2026

  • 47 Смях и Сеир

    11 1 Отговор
    Ами то сега остава и сам Бойко да се разграничи от ГЕРБ и от себе си и да напусне ! Ха ха ха - веселба ! Той е способен на такива шизофренни постъпки / напомням как е бил комунист и после антикомунист.....мутра , а след това и полицай / . Така че , колко му е ? Очаквай неочакваното !

    12:44 24.04.2026

  • 48 Хе-хе

    11 1 Отговор
    Той Пеевски обърна табелата, че герберастите ли!? Помните ли Хамид Хамид как язвително коментира Радев, когато подаде оставка и влезе в изборната надпревара!? - Завалият! Завалият! - каза Хамид по адрес на Радев! А сега стават консенсусни!

    Коментиран от #54

    12:45 24.04.2026

  • 49 ЗЕЛЕН чук или ЗЕЛЕНЧУК

    9 1 Отговор
    И сега ? Бат Бойко ще стои сам като куче /по негови думи/ в Банкя ли ?

    12:46 24.04.2026

  • 50 Метресата от Барселона

    6 2 Отговор

    До коментар #44 от "КарабасБарабас":

    Абе стига с този ренегат Антон Тодоров. Всички помним как главатарят на "Шайката" от Банкя го прикотка и го направи депутат от ГЕРБ!

    Коментиран от #57

    12:46 24.04.2026

  • 51 насила дарител

    5 1 Отговор

    До коментар #46 от "Павел":

    Тя ШАЙКАТА може и да се отлюспва , но ако няма съд , присъда и затвор , ще е напълно безсмислено !

    12:48 24.04.2026

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 А сега ли?!

    4 0 Отговор

    До коментар #48 от "Хе-хе":

    А сега ще се счупят да го поздравяват за изборната победа...

    12:58 24.04.2026

  • 55 СЗО

    2 0 Отговор
    Отива да се избръсне за снимка под герба?

    13:16 24.04.2026

  • 56 Дзак

    0 0 Отговор

    До коментар #30 от "Потъва кораба!":

    А ти досега какво правеше?

    13:19 24.04.2026

  • 57 Шушу Мушу

    2 0 Отговор

    До коментар #50 от "Метресата от Барселона":

    Именно ! Защо ? Че и ШАЙКА. Това значи ли , че бойКО е един вид Али Баба ?

    13:25 24.04.2026

  • 58 БГ жител

    3 0 Отговор
    Най-успешния или най-послушния ? Всички евро проекти в града, завишени многократно и платени предварително, ги налапаха господарите му ! Все още не се знае и последната поръчка ( двете централни градини, навярно платена поръчка предварително) до кога ще я мотат ! А това са белите дробове на града !
    Кмета дрябва да се грижи за града и гражданите в него, а не за партията, всички паразити и мафиотски структури ! Ама за това се искат ТОПКИ !!! Нека един от най-древния град да остане най-красивия и да стане най-добър за живеене !

    Коментиран от #64

    13:28 24.04.2026

  • 59 66николаос

    5 0 Отговор
    Очаквам и Димитър Николов от Бургас да го последва.Не може с такъв ,,нарцис,,като ББ да съществуваш.Гербаджии трябва да разберат че с кражбите и прегръдките с Шиши вече е Край

    Коментиран от #62

    13:54 24.04.2026

  • 60 кумчо ВЪЛЧО

    3 0 Отговор
    Ако перифразираме песента на ЛЗ и Силвия Кацарова ще кажем - Потъва , големият кораб потъва !

    14:07 24.04.2026

  • 61 Бай онзи

    3 0 Отговор
    Време е за домино!!!

    14:09 24.04.2026

  • 62 Легнал ангеЛ

    3 0 Отговор

    До коментар #59 от "66николаос":

    Спомняте ли си какво каза Бб , ядосан от загубата в Пазарджик -
    Аз Делян го познавам от 20 години. РаботимЕ добре с него. Той се ВСЛУШВА , каквото му казвам , а аз ИЗПЪЛНЯВАМ , каквото той КАЖЕ !
    Честито !

    14:09 24.04.2026

  • 63 леле , КАКО !

    3 0 Отговор
    Как се наричат хората , който доброволно са станали подчинени и слуги на един отявлен ПРОСТАК и бай Ганьо ?

    14:11 24.04.2026

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 Пешо z

    0 0 Отговор
    Живко ,некъдърнико ще си платиш.

    14:54 24.04.2026

  • 66 Пешо z

    0 0 Отговор
    Боко слуга на Урсула, Живко слуга на Боко.Осем загубени години за града.

    14:56 24.04.2026

