Кметът на Стара Загора Живко Тодоров се оттегля като член на ИК на ГЕРБ

24 Април, 2026 10:09 2 525 60

Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

"Скъпи приятели, винаги съм бил човек, който може да носи отговорност. Затова се оттеглям като член на ИК на ГЕРБ", написа във фейсбук кметът на Стара Загора Живко Тодоров, цитиран от bTV.

"Ще дам енергията си и цялото си внимание на развитието на Стара Загора. Благодаря на всички колеги за съвместната работа и им пожелавам успех", написа още той.

Преди да влезе активно в политиката, Живко Тодоров натрупва опит като експерт по европейски проекти, което по-късно се оказва ключово за модернизацията на родния му град.

Политическият му път в ГЕРБ започва динамично – през 2009 г. той е избран за народен представител в 41-вото Народно събрание, където оглавява Комисията по външна политика и отбрана.

Само две години по-късно, едва на 30-годишна възраст, той печели първия си мандат като кмет на Стара Загора. През годините Живко Тодоров се утвърди като едно от най-авторитетните и харесвани лица на партията, печелейки четири поредни кметски избори, често още на първи тур.

В партийната структура той заемаше ключови позиции като областен координатор и член на Изпълнителната комисия на ГЕРБ, като името му често бе спрягано и за потенциален кандидат за лидерски позиции на национално ниво.

Оттеглянето му от ръководните органи на партията беляза кулминацията на неговата позиция за „деполитизация“ на кметската институция.

Живко Тодоров открито заяви несъгласието си с практиката кметовете да се използват за „лица“ на предизборни листи, подчертавайки, че неговият ангажимент е към гражданите на Стара Загора, а не към тяснопартийните интереси в парламентарните битки.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    78 3 Отговор
    Плъшоците напускат потъващия кораб❗

    Коментиран от #55

    10:11 24.04.2026

  • 2 хехе

    72 3 Отговор
    поредния плъх бяга един по един та до един и накрая ще остане сал една тиква.

    10:11 24.04.2026

  • 3 Ха с га де

    30 0 Отговор
    Живко си тръгна, а Бекир стои...

    10:12 24.04.2026

  • 4 Хасковски каунь

    62 0 Отговор
    Бягат. Спасяват се.

    10:12 24.04.2026

  • 5 очаквано

    56 0 Отговор
    Така бързо вземат завоя, че си виждат стоповете.

    10:13 24.04.2026

  • 6 Сеги е момента

    48 1 Отговор
    Делаверите ще почват да излизат на светло.

    10:14 24.04.2026

  • 7 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    48 1 Отговор
    "Бойко Борисов, Росен, Цецо, Лиляна, Цветелина, Аню... Четири години те управляваха България и я повлякоха към дъното. Говореха за морал, а самите тънеха в пороци и корупция. Работеха и живееха като "шайка" - персони, обединени от престъпна цел."

    В тази книга политологът Антон Тодоров вади мръсните им тайни. От първо лице. С документи и факти. Обективно, без да пести нищо. Връзките им с върхушката на БКП и Държавна сигурност, с банковия картел, с международни гангстери, с онази сенчеста част на обществото, която наричаме задкулисие. Рекет, доноси, контрабанда, трансфери на милиарди, източване на държавния резерв, показни арести, сливане на изпълнителна и съдебна власт... "Шайката ГЕРБ" е най-мрачната измама, известна като "български преход".

    10:14 24.04.2026

  • 8 логично

    46 3 Отговор
    Вчера Георг Георгиев , днес Живко Тодоров . Българите са свестни хора и искат да живеят нормално .Няколко човека в държавата окупираха власта ,крадяха , корумпираха най вече себе си . Искаме нормална държава , толкова ли е трудно ? Затова , това вероятно ще е последния парламент на Герб и на Дпс

    Коментиран от #40

    10:15 24.04.2026

  • 9 Последния Софиянец

    43 1 Отговор
    Мишките напускат потъващият кораб.

    10:18 24.04.2026

  • 10 Следващият

    42 0 Отговор
    ще е Бургашкия кмет!

    10:18 24.04.2026

  • 11 Устата

    42 1 Отговор
    Не живеят като шайка , а като шейхове .Целият им живот е изнесен в чужбина , а парите вземат буквално от държавата , колкото си поискат .Затова нямаме държава , а територия . Съд , конфискация ,справедливост за българския народ . Само така ще тръгнем напред .

    10:18 24.04.2026

  • 12 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    31 1 Отговор
    Самолетните билети РЯЗКИ ПОСКЪПНАХА, а в полетите за Дубай няма места дори по колесниците❗
    Междувременно Баш изборжията във Варна - Дидо Дънката е в неизвестност от дни❗
    Говори се , че не е в България‼️
    Ама дали почивката му по случаЕност е СЪВПАДНАЛА с резултатите от изборите 🤔🤔🤔🤔

    10:19 24.04.2026

  • 13 Смех

    29 2 Отговор
    Плъшоците бегат от потъващия кораб. Капитана Боко се удави.

    10:22 24.04.2026

  • 14 ясно виждащ

    28 1 Отговор
    Наблюдавайте какво става в Новото начало .Всичко живо бяга от там , вече няма страх , рабраха ,че нямат гръб .Още не е излязло по медийте , но всички знаят какво става . Колкото до Герб , може и да оцелее като партия но Бойко ще бъде задържан и вероятно подсъдим

    10:22 24.04.2026

  • 15 Срам и Позор!!

    37 1 Отговор
    Борисов и Пеевски са двама неуки случайници, издигнали се с измами и лъжи, с агресии и подли схеми!
    Срамувам се, че такива позорни хора без култура и морал са били в политиката на България, а единия от тях е управлявал България 15 години и ни постави на последно място в ЕС по доходи и качество на живот!

    10:23 24.04.2026

  • 16 Закономерно

    25 1 Отговор
    Когато плъхът се свива, мишките бягат. Тази партия има едно лице и това лице стана противно с грешните си и слугински действия и с непокритото самочувствие на вечен бог.

    10:23 24.04.2026

  • 17 Бяга като бълха от умряла лисица

    25 1 Отговор
    Памперса се напълни и подаде. А като те монтирана като беше още мъжество пъпчив младеж не се опъваше. За Стара Загора много открадна, но нищо хубаво, красиво и запомнящо се.

    10:23 24.04.2026

  • 18 Пандев

    27 1 Отговор
    Един по един,утре и секретарките няма да ги има кафенце да ви направят Бойкооооо,да видиш кът забравяш от къде тръгна!!!

    10:23 24.04.2026

  • 19 ГЕРБ са измамници!!

    32 0 Отговор
    ГЕРБ е ПРОВАЛ, БЕДНОСТ, КОРУПЦИЯ!

    10:23 24.04.2026

  • 20 Бай бай

    22 2 Отговор
    Ххахахахах, ГРОБ се разпада!!
    Айде бойчо в пенсия стига толкова.

    И всички гробари при радеф да помогат.

    Коментиран от #43

    10:24 24.04.2026

  • 21 избирател

    11 17 Отговор
    Има много свестни хора в Герб , Живко Тодоров е един от тях , кмета на Бургас също , сещам се и за още . Въпроса е защо чак сега ?

    Коментиран от #56

    10:24 24.04.2026

  • 22 Мнение

    25 2 Отговор
    Психологията на Борисов - параноя, егоцентризъм, страх от загуба на власт. Той е човек със слабости и пороци, а не символ или митична фигура. Неговата склонност към злоупотреба с власт и диктатурата не е само политика, а система, която разрушава ценностите на обществото и морала на индивидите.

    10:24 24.04.2026

  • 23 Стефан

    27 2 Отговор
    айде сега, тичкай при чичо Румен да целуваш ръка!

    10:24 24.04.2026

  • 24 Нидей въ

    22 1 Отговор
    Нидей ва, живко, ни щем да ни отдаваш цялосто си внимание !!!
    Стига ни вече толкова години. Ходи си почивай, че да си починем и ние от теб!!

    10:26 24.04.2026

  • 25 А неговия началник е ...

    19 6 Отговор
    Най-лошото е, че началника на Борисов, Пеевски и Радев е един и същ.

    10:26 24.04.2026

  • 26 Фактите са такива

    16 5 Отговор
    Най-голямата сила на Бойко Борисов идваше от ниската избирателна активност.
    Когато повече хора гласуваха, контролираният вот тежи по-малко и ГЕРБ загуби.
    Вотът „не подкрепям никого“ не сваля никого от власт.
    Реалната Промяна дойде, когато гласът отиде за алтернатива, която изважда ГЕРБ от управлението.
    Обединение срещу модела ГЕРБ
    Разпокъсаната опозиция е подарък за Борисов. Когато партии и граждани се обединихя около ясна цел – край на модела на корупция и зависимости – резултатът се промени.

    Коментиран от #46

    10:26 24.04.2026

  • 27 Гербаджии жалки

    21 1 Отговор
    Разбирай:
    "Държавната баница свърши. Доскорошните й "готвачи", които ми хвърляха дебели парчета ъщо.
    Трябва да се концентрирам да изям колкото се може повече от местната....преди да ме изритат и мен..."
    Жалки....

    10:26 24.04.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 бай Бончо

    20 3 Отговор
    Бойко , трябваше да се учиш от социализма , и без друго дълго се опитваше да управляваш . При социализма имаше петилетки .Казава се че се строи магистрала например и се изпълнява в рамките на петилетката -5 години . Поне Хемус да беше направил ,че е срамота да вземате държавни пари в чували и да ги изнасяте .

    10:27 24.04.2026

  • 30 Пионерът Живко

    16 4 Отговор
    много хора очакват Мунчаки да се разправи с Лойко, направо да го занули. Особено след, като сменят главният прокурор. С голямото Д ще е по- трудно и сигурни ше се разберат по бизнесменски. За това, бая народ сега ше се преобуе на бързо. Бат Живко е просто един от първите.

    10:28 24.04.2026

  • 31 Защо

    18 1 Отговор
    Митко бургаската батка още се услушва.

    10:28 24.04.2026

  • 32 Колко познато

    19 2 Отговор
    Корабът потъва, плъховете бягат.

    10:28 24.04.2026

  • 33 Заралия

    25 1 Отговор
    Хубаво, само дето не живее вече в Стара Загора - управлява от София и се прибира в града само да реже ленти за откриване на нови ремонти, които не се знае кога ще започнат, а крайната им дата може да се изчисли по формулата Начална дата плюс безкрайност

    Коментиран от #50

    10:29 24.04.2026

  • 34 Пролет иде

    20 1 Отговор
    Липите се разлистват, герберите вехнат!!!

    10:29 24.04.2026

  • 35 въпросителна

    22 2 Отговор
    Вчера Герог Георгиев , избяга Дидо Дънката , днес Живко Тодоров , какво ли следва утре ?

    10:30 24.04.2026

  • 36 Хмм

    18 2 Отговор
    появата му до Радев не е била случайна на Трети март

    10:31 24.04.2026

  • 37 Не на факти

    19 2 Отговор
    Крадеца Боко накрая ще остане само със Севдето. Която ще му носи цветя в затвора.

    10:32 24.04.2026

  • 38 Гост

    14 2 Отговор
    Ше търси новата партия ли?

    10:32 24.04.2026

  • 39 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    19 1 Отговор
    Скоро Деница ХРачева и Тома Бибитков ще извадят старите си речи ❗

    Коментиран от #44

    10:34 24.04.2026

  • 40 Ами...

    7 12 Отговор

    До коментар #8 от "логично":

    Дали? Сега като потекат реките от пари към "Точния с парите" и цялата ПБ - Партия Боташ, ще се види какво значи окупиране на власт, кражби и корупция. Просто ни е бедна фантазията до какви размери ще стигне. ;)

    10:35 24.04.2026

  • 41 европиец

    17 0 Отговор
    Бойко няма да хвърли оставка , той държи Герб като предпазен щит , за да се защити чрез партията .Сега смениха Гл.Прокурор , скоро застъпва Въртешен министър , следва смяна на ВСС , ДАНС ,ДАТО и др.Следва сваляне на охраната , всемане на служебните коли и други изненади .Това важи и за Момчето . Работи се по план .

    10:35 24.04.2026

  • 42 демерджиев

    17 2 Отговор
    Гледайте Момчето как се е покрило

    10:37 24.04.2026

  • 43 Браво, бе!

    10 3 Отговор

    До коментар #20 от "Бай бай":

    Какво общо имат гробарите с прогресивното?

    10:38 24.04.2026

  • 44 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    16 1 Отговор

    До коментар #39 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    За поколението (00)клоZET:
    "ГЕРБ са полицейска партия и управляват с полицейски методи!"
    "Борисов е карикатура на диктатор!"
    След " Вятърът на промяната" дойде
    Промяната на вятъра❗
    А дали пак ще е навятъра🤔

    10:38 24.04.2026

  • 45 запознат

    16 3 Отговор
    Скоро ще излезе Барселона гейт и въпрос , откъде има толкова милиони да купува скъпа къща .Ще излизат и изнудвания , рекет и много други

    10:41 24.04.2026

  • 46 Друго мнение

    11 11 Отговор

    До коментар #26 от "Фактите са такива":

    Досегашната корупция ще ви се види като "джебчийска история" в сравнение с това, което идва. ;)
    Честито на печелившите, които пак са едни и същи като че ли. А народа отново и отново ще плати сметката. ;)

    Коментиран от #48

    10:41 24.04.2026

  • 47 дезинфектант

    9 2 Отговор
    Вдигна кръвно , това е ясно . Не му е ясно , че го унижават бавно и методично .Хубаво е чел Макиавели , ама трябваше и Адам Смит .

    10:44 24.04.2026

  • 48 Гост

    9 0 Отговор

    До коментар #46 от "Друго мнение":

    Ама то втори вариант не съществува. Това е единствения...

    10:54 24.04.2026

  • 49 Гост

    13 0 Отговор
    На мазната софра всеки може, ама под масата на никой не му се седи

    10:55 24.04.2026

  • 50 ДА ТАЯ ПРАВОЪГАЛНА ГЛАВА

    16 0 Отговор

    До коментар #33 от "Заралия":

    Е. ТИПИЧЕН ГЛАВАНАК.МРЪСОТИЯ И ПРАХУЛЯК И ДУПКИ В ЦЕЛИИИЯ ГРАД ИЗКРИВЕНАТА МАНТИНЕЛА НА НАДЛЕЗА ЗЗУ АХААА ДА ПАДНЕ НА ПЪТЯ НО ТАКА СИ СТОИ ПРЕЗ ВСИИИИЧКИИИТЕ МУ МАНДАТИ НА ТОЯ ... А СТРОУТЕЛСТВОТО В ГРАДИНКИ И ТЕРАСА СРЕЩУ ТЕРАСА , КОМИН СРЕШУ ТЕРАСА Е НОРМАЛНО И ПРОЦЪФТЯВА.....

    10:58 24.04.2026

  • 51 Скакалци налазиха ПБ

    15 0 Отговор
    ПомиЯр. Сега очаквам и кмета на Монтана да се изтипоса за прогресист.

    11:14 24.04.2026

  • 52 Хаха

    11 1 Отговор
    Това кметче и то е за затвора. Толкова пари потъват в старозагорските улици и парчета.

    11:33 24.04.2026

  • 53 Съвсем доскоро

    9 1 Отговор
    Живко Тодоров беше предствян като новия силен човек в ГЕРБ!
    Днес- оставка?!

    Кризата в ГЕРБ продължава и след изборите.
    Нещо, за което предупреждавахме ПРЕДИ изборите!
    Боци завлича и ГЕРБ със себе си. Защо и как писахме много пъти.

    Когато хората виждат, че лидерът не подава оставка след изборния крах, нито пък дясната му ръка Дончев, а дори и двамата се окопават, започват да напускат.

    11:39 24.04.2026

  • 54 Мишоците сменят потъващата гемия

    10 1 Отговор
    Тоя айдук Жеката още на 3-ти март беше ясен, че се е ориенитрал при новия шеф на олигарсите Муньо кРадев.

    11:47 24.04.2026

  • 55 Гого

    11 0 Отговор

    До коментар #1 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Живка е приятелю,не Живко дано ме разбра!

    Коментиран от #57

    11:49 24.04.2026

  • 56 герб = от боклук нагоре!

    12 1 Отговор

    До коментар #21 от "избирател":

    Жиката и бургашката батка са от най-крупните кметове крадци след Фандуца по разбираеми причини свързани с отпусканите милиарди да крадене през общинските бюджети.

    11:52 24.04.2026

  • 57 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    11 1 Отговор

    До коментар #55 от "Гого":

    Абе тя и БойкА има спомени от едно обучение на Витоша с превъзпитателна цел от един кмет ❗

    12:10 24.04.2026

  • 58 Почна се

    4 4 Отговор
    Бягайте от ГЕРБ, който крал,крал . ГЕРБ на бунището,където му е мястото.

    12:45 24.04.2026

  • 59 БАЩА МИ БОГ ДА ГУ ПРОСТИ

    3 0 Отговор
    КАзваше; НЯМА ДА Е СЕ ТАКА БОГАТИТЕ ДА СА БУГАТИ И СИЛНИТЕ ДА СА СИЛНИ НО БЕДНИТЕ СА ША СА ВИИИНАГИ БЕДНИ.....

    14:18 24.04.2026

  • 60 Ехеей

    0 0 Отговор
    Те умните затова СА умни първи бягат от глупавия си НАЧАЛНИК когато имат първа възможност ЕВАЛА МОМЦИ

    15:03 24.04.2026

