Кметът на Стара Загора Живко Тодоров се оттегля като член на ИК на ГЕРБ

"Скъпи приятели, винаги съм бил човек, който може да носи отговорност. Затова се оттеглям като член на ИК на ГЕРБ", написа във фейсбук кметът на Стара Загора Живко Тодоров, цитиран от bTV.
"Ще дам енергията си и цялото си внимание на развитието на Стара Загора. Благодаря на всички колеги за съвместната работа и им пожелавам успех", написа още той.
Преди да влезе активно в политиката, Живко Тодоров натрупва опит като експерт по европейски проекти, което по-късно се оказва ключово за модернизацията на родния му град.
Политическият му път в ГЕРБ започва динамично – през 2009 г. той е избран за народен представител в 41-вото Народно събрание, където оглавява Комисията по външна политика и отбрана.
Само две години по-късно, едва на 30-годишна възраст, той печели първия си мандат като кмет на Стара Загора. През годините Живко Тодоров се утвърди като едно от най-авторитетните и харесвани лица на партията, печелейки четири поредни кметски избори, често още на първи тур.
В партийната структура той заемаше ключови позиции като областен координатор и член на Изпълнителната комисия на ГЕРБ, като името му често бе спрягано и за потенциален кандидат за лидерски позиции на национално ниво.
Оттеглянето му от ръководните органи на партията беляза кулминацията на неговата позиция за „деполитизация“ на кметската институция.
Живко Тодоров открито заяви несъгласието си с практиката кметовете да се използват за „лица“ на предизборни листи, подчертавайки, че неговият ангажимент е към гражданите на Стара Загора, а не към тяснопартийните интереси в парламентарните битки.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
Коментиран от #55
10:11 24.04.2026
2 хехе
10:11 24.04.2026
3 Ха с га де
10:12 24.04.2026
4 Хасковски каунь
10:12 24.04.2026
5 очаквано
10:13 24.04.2026
6 Сеги е момента
10:14 24.04.2026
7 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
В тази книга политологът Антон Тодоров вади мръсните им тайни. От първо лице. С документи и факти. Обективно, без да пести нищо. Връзките им с върхушката на БКП и Държавна сигурност, с банковия картел, с международни гангстери, с онази сенчеста част на обществото, която наричаме задкулисие. Рекет, доноси, контрабанда, трансфери на милиарди, източване на държавния резерв, показни арести, сливане на изпълнителна и съдебна власт... "Шайката ГЕРБ" е най-мрачната измама, известна като "български преход".
10:14 24.04.2026
8 логично
Коментиран от #40
10:15 24.04.2026
9 Последния Софиянец
10:18 24.04.2026
10 Следващият
10:18 24.04.2026
11 Устата
10:18 24.04.2026
12 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
Междувременно Баш изборжията във Варна - Дидо Дънката е в неизвестност от дни❗
Говори се , че не е в България‼️
Ама дали почивката му по случаЕност е СЪВПАДНАЛА с резултатите от изборите 🤔🤔🤔🤔
10:19 24.04.2026
13 Смех
10:22 24.04.2026
14 ясно виждащ
10:22 24.04.2026
15 Срам и Позор!!
Срамувам се, че такива позорни хора без култура и морал са били в политиката на България, а единия от тях е управлявал България 15 години и ни постави на последно място в ЕС по доходи и качество на живот!
10:23 24.04.2026
16 Закономерно
10:23 24.04.2026
17 Бяга като бълха от умряла лисица
10:23 24.04.2026
18 Пандев
10:23 24.04.2026
19 ГЕРБ са измамници!!
10:23 24.04.2026
20 Бай бай
Айде бойчо в пенсия стига толкова.
И всички гробари при радеф да помогат.
Коментиран от #43
10:24 24.04.2026
21 избирател
Коментиран от #56
10:24 24.04.2026
22 Мнение
10:24 24.04.2026
23 Стефан
10:24 24.04.2026
24 Нидей въ
Стига ни вече толкова години. Ходи си почивай, че да си починем и ние от теб!!
10:26 24.04.2026
25 А неговия началник е ...
10:26 24.04.2026
26 Фактите са такива
Когато повече хора гласуваха, контролираният вот тежи по-малко и ГЕРБ загуби.
Вотът „не подкрепям никого“ не сваля никого от власт.
Реалната Промяна дойде, когато гласът отиде за алтернатива, която изважда ГЕРБ от управлението.
Обединение срещу модела ГЕРБ
Разпокъсаната опозиция е подарък за Борисов. Когато партии и граждани се обединихя около ясна цел – край на модела на корупция и зависимости – резултатът се промени.
Коментиран от #46
10:26 24.04.2026
27 Гербаджии жалки
"Държавната баница свърши. Доскорошните й "готвачи", които ми хвърляха дебели парчета ъщо.
Трябва да се концентрирам да изям колкото се може повече от местната....преди да ме изритат и мен..."
Жалки....
10:26 24.04.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 бай Бончо
10:27 24.04.2026
30 Пионерът Живко
10:28 24.04.2026
31 Защо
10:28 24.04.2026
32 Колко познато
10:28 24.04.2026
33 Заралия
Коментиран от #50
10:29 24.04.2026
34 Пролет иде
10:29 24.04.2026
35 въпросителна
10:30 24.04.2026
36 Хмм
10:31 24.04.2026
37 Не на факти
10:32 24.04.2026
38 Гост
10:32 24.04.2026
39 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
Коментиран от #44
10:34 24.04.2026
40 Ами...
До коментар #8 от "логично":Дали? Сега като потекат реките от пари към "Точния с парите" и цялата ПБ - Партия Боташ, ще се види какво значи окупиране на власт, кражби и корупция. Просто ни е бедна фантазията до какви размери ще стигне. ;)
10:35 24.04.2026
41 европиец
10:35 24.04.2026
42 демерджиев
10:37 24.04.2026
43 Браво, бе!
До коментар #20 от "Бай бай":Какво общо имат гробарите с прогресивното?
10:38 24.04.2026
44 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #39 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":За поколението (00)клоZET:
"ГЕРБ са полицейска партия и управляват с полицейски методи!"
"Борисов е карикатура на диктатор!"
След " Вятърът на промяната" дойде
Промяната на вятъра❗
А дали пак ще е навятъра🤔
10:38 24.04.2026
45 запознат
10:41 24.04.2026
46 Друго мнение
До коментар #26 от "Фактите са такива":Досегашната корупция ще ви се види като "джебчийска история" в сравнение с това, което идва. ;)
Честито на печелившите, които пак са едни и същи като че ли. А народа отново и отново ще плати сметката. ;)
Коментиран от #48
10:41 24.04.2026
47 дезинфектант
10:44 24.04.2026
48 Гост
До коментар #46 от "Друго мнение":Ама то втори вариант не съществува. Това е единствения...
10:54 24.04.2026
49 Гост
10:55 24.04.2026
50 ДА ТАЯ ПРАВОЪГАЛНА ГЛАВА
До коментар #33 от "Заралия":Е. ТИПИЧЕН ГЛАВАНАК.МРЪСОТИЯ И ПРАХУЛЯК И ДУПКИ В ЦЕЛИИИЯ ГРАД ИЗКРИВЕНАТА МАНТИНЕЛА НА НАДЛЕЗА ЗЗУ АХААА ДА ПАДНЕ НА ПЪТЯ НО ТАКА СИ СТОИ ПРЕЗ ВСИИИИЧКИИИТЕ МУ МАНДАТИ НА ТОЯ ... А СТРОУТЕЛСТВОТО В ГРАДИНКИ И ТЕРАСА СРЕЩУ ТЕРАСА , КОМИН СРЕШУ ТЕРАСА Е НОРМАЛНО И ПРОЦЪФТЯВА.....
10:58 24.04.2026
51 Скакалци налазиха ПБ
11:14 24.04.2026
52 Хаха
11:33 24.04.2026
53 Съвсем доскоро
Днес- оставка?!
Кризата в ГЕРБ продължава и след изборите.
Нещо, за което предупреждавахме ПРЕДИ изборите!
Боци завлича и ГЕРБ със себе си. Защо и как писахме много пъти.
Когато хората виждат, че лидерът не подава оставка след изборния крах, нито пък дясната му ръка Дончев, а дори и двамата се окопават, започват да напускат.
11:39 24.04.2026
54 Мишоците сменят потъващата гемия
11:47 24.04.2026
55 Гого
До коментар #1 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Живка е приятелю,не Живко дано ме разбра!
Коментиран от #57
11:49 24.04.2026
56 герб = от боклук нагоре!
До коментар #21 от "избирател":Жиката и бургашката батка са от най-крупните кметове крадци след Фандуца по разбираеми причини свързани с отпусканите милиарди да крадене през общинските бюджети.
11:52 24.04.2026
57 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #55 от "Гого":Абе тя и БойкА има спомени от едно обучение на Витоша с превъзпитателна цел от един кмет ❗
12:10 24.04.2026
58 Почна се
12:45 24.04.2026
59 БАЩА МИ БОГ ДА ГУ ПРОСТИ
14:18 24.04.2026
60 Ехеей
15:03 24.04.2026