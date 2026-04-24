Кметът на Стара Загора Живко Тодоров се оттегля като член на ИК на ГЕРБ

"Скъпи приятели, винаги съм бил човек, който може да носи отговорност. Затова се оттеглям като член на ИК на ГЕРБ", написа във фейсбук кметът на Стара Загора Живко Тодоров, цитиран от bTV.

"Ще дам енергията си и цялото си внимание на развитието на Стара Загора. Благодаря на всички колеги за съвместната работа и им пожелавам успех", написа още той.

Преди да влезе активно в политиката, Живко Тодоров натрупва опит като експерт по европейски проекти, което по-късно се оказва ключово за модернизацията на родния му град.

Политическият му път в ГЕРБ започва динамично – през 2009 г. той е избран за народен представител в 41-вото Народно събрание, където оглавява Комисията по външна политика и отбрана.

Само две години по-късно, едва на 30-годишна възраст, той печели първия си мандат като кмет на Стара Загора. През годините Живко Тодоров се утвърди като едно от най-авторитетните и харесвани лица на партията, печелейки четири поредни кметски избори, често още на първи тур.

В партийната структура той заемаше ключови позиции като областен координатор и член на Изпълнителната комисия на ГЕРБ, като името му често бе спрягано и за потенциален кандидат за лидерски позиции на национално ниво.

Оттеглянето му от ръководните органи на партията беляза кулминацията на неговата позиция за „деполитизация“ на кметската институция.

Живко Тодоров открито заяви несъгласието си с практиката кметовете да се използват за „лица“ на предизборни листи, подчертавайки, че неговият ангажимент е към гражданите на Стара Загора, а не към тяснопартийните интереси в парламентарните битки.