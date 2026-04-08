Кабинетът спря над 2 милиона евро за ВАС

Правителството отмени решението си от януари тази година, с което отпусна допълнително финансиране от 2 098 877 евро на Върховния административен съд (ВАС). Мотивът на Министерския съвет е, че прогнозираното драстично увеличение на делата, заради което бяха поискани парите, така и не се е случило на практика.
Средствата трябваше да послужат за назначаването на 16 нови съдии и 25 служители в администрацията на съда. Искането за милионния транш беше направено от Висшия съдебен съвет, базирано на очакванията на ръководството на ВАС за огромна натовареност през настоящата година.
Опасенията на върховните съдии бяха свързани с промените в Закона за държавната собственост, които влязоха в сила през септември 2025 година. Според тях всички спорове около отчуждаването на частни имоти за изграждането на национални обекти започнаха да се обжалват директно пред ВАС, а не пред местните административни съдилища.
Институциите очакваха това да блокира работата на магистратите, което наложи и спешното гласуване на допълнителен бюджет. Анализът на реалната ситуация към днешна дата обаче показва коренно различна картина.
Официалната статистика сочи, че от януари 2025 година до март 2026 година в цялата страна са образувани общо 112 дела по подобни казуси. Още по-категорични са данните след въвеждането на новите законови разпоредби – от септември миналата година до момента пред самия Върховен административен съд са постъпили едва 18 дела.
Това означава, че съдът гледа средно по две такива производства на месец. Тъй като решенията по тези казуси са окончателни и не подлежат на касационно обжалване, допълнително натрупване на дела не се очаква. На базата на тези числа правителството е взело решение, че поддържането на допълнителен щат от над 40 души е неоправдано и предвидените средства се оказват напълно непропорционални на реалната работа.
