Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
България »
София »
Кабинетът спря над 2 милиона евро за ВАС

8 Април, 2026 16:18 1 880 26

  • правителство-
  • пари-
  • финансиране-
  • вас

Средствата трябваше да послужат за назначаването на 16 нови съдии и 25 служители в администрацията на съда

Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Правителството отмени решението си от януари тази година, с което отпусна допълнително финансиране от 2 098 877 евро на Върховния административен съд (ВАС). Мотивът на Министерския съвет е, че прогнозираното драстично увеличение на делата, заради което бяха поискани парите, така и не се е случило на практика.

Средствата трябваше да послужат за назначаването на 16 нови съдии и 25 служители в администрацията на съда. Искането за милионния транш беше направено от Висшия съдебен съвет, базирано на очакванията на ръководството на ВАС за огромна натовареност през настоящата година.

Опасенията на върховните съдии бяха свързани с промените в Закона за държавната собственост, които влязоха в сила през септември 2025 година. Според тях всички спорове около отчуждаването на частни имоти за изграждането на национални обекти започнаха да се обжалват директно пред ВАС, а не пред местните административни съдилища.

Институциите очакваха това да блокира работата на магистратите, което наложи и спешното гласуване на допълнителен бюджет. Анализът на реалната ситуация към днешна дата обаче показва коренно различна картина.

Официалната статистика сочи, че от януари 2025 година до март 2026 година в цялата страна са образувани общо 112 дела по подобни казуси. Още по-категорични са данните след въвеждането на новите законови разпоредби – от септември миналата година до момента пред самия Върховен административен съд са постъпили едва 18 дела.

Това означава, че съдът гледа средно по две такива производства на месец. Тъй като решенията по тези казуси са окончателни и не подлежат на касационно обжалване, допълнително натрупване на дела не се очаква. На базата на тези числа правителството е взело решение, че поддържането на допълнителен щат от над 40 души е неоправдано и предвидените средства се оказват напълно непропорционални на реалната работа.


София / България
Поставете оценка:
Оценка 4.7 от 30 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ха така

    43 1 Отговор
    Няма резултати, няма евраци.

    Коментиран от #3

    16:21 08.04.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Те са си натрупали по банките

    26 2 Отговор

    До коментар #1 от "Ха така":

    Ха така
    10ОТГОВОР
    Няма резултати, няма евраци.
    -;-
    Муха ги ухапала с тези евраци

    16:24 08.04.2026

  • 4 Абе

    35 1 Отговор
    И никакви заплати със сикаджииската герберска мутра да събират пари за Баневи които са спечелели в Страсбург

    16:25 08.04.2026

  • 5 Браво

    30 1 Отговор
    за което !

    16:27 08.04.2026

  • 6 Народен

    44 2 Отговор
    Спрете и възнагражденията на ВСС за нищо правене и блокиране освобождаването на гл.прокурор.
    Каквото "правосъдие" раздават такива и заплати да получават.

    Коментиран от #8, #22

    16:27 08.04.2026

  • 7 Страната на npaceтата 🐷🐷

    30 0 Отговор
    Имаме преврат в прокуратурата и пълно неспазване на закона. Ако това не ви ядоса достатъчно, за да излезете на площада - не знам кое би могло. И ако някой си мисли, че това в момента не го касае - повярвайте ми, някой ден ще го усети лично върху себе си. Да продължим започнатото със сваляне на Правителството на 🐷🐷🐷

    СТИГА МИШКУВАНЕ в Прокуратурата !!!
    Днес, пред Съдебна палата. 18:30

    16:37 08.04.2026

  • 8 Всичко ще им

    21 0 Отговор

    До коментар #6 от "Народен":

    се спре стига на изборите да не се допускат индуси без образование, но влязат ли тези човекоподобни да гласуват всичко хубаво пропада и корупцията ще празнува !

    16:38 08.04.2026

  • 9 Наблюдател

    13 15 Отговор
    За месец и половина служебния кабинет свърши 100 пъти повече, от колкото Мунчо кРадев за 9 г. Президент и 2 години едноличен управник на България

    Коментиран от #12

    16:42 08.04.2026

  • 10 Хаха

    30 0 Отговор
    Браво само така, никакви пари за тези хрантутници слуги на Тиквата и Прасето.

    16:43 08.04.2026

  • 11 Хайде бе

    23 1 Отговор
    Всички пари трябва да им спрат, те брзтуй са незаконно заемащи длъжност д години над мандата им и отявлени схеми с правосъдието им е основната дейност

    16:47 08.04.2026

  • 12 Точно

    10 9 Отговор

    До коментар #9 от "Наблюдател":

    такива като теб не трябва да гласуват. Радев ли управляваше 9 години България? Много си пр. О ст, много.

    Коментиран от #13, #17

    16:50 08.04.2026

  • 13 Гyмен кРадев БОгаТАШа

    7 8 Отговор

    До коментар #12 от "Точно":

    "От 2 август 2022 г. до 6 юни 2023 г. Гълъб Донев изпълнява длъжността служебен министър-председател на България". В момента Гълъб Донев е водач в партията на Гергов, ТИМ, Черепа, Мултигруп, Митрофановна ...
    Това е един от периодите, в който мунчо кРадев безгранична власт и управлява ЕДНОЛИЧНО държавата, като цар, като Путлер, и какво направи през този период, като сумарно с другите служебни правителства той управлява еднолично две години ?!
    Нещо направи ли по въпроса с корупцията ?
    Нещо направи ли по въпроса с безграничната власт на главния Прокурор ?
    Нещо направи ли да пребори статуквото?
    Нещо направи ли да разбие мафиотския модел на Борисов-Пеевски ?
    НЕ! НЕ ! И НЕ !
    Дори напротив, "усещането" за корупция се засили, далавери за стотици милиони по Пътя на копринката, подписа заробващи договори от което България губи милиарди, не даде косъм да падне от мафиотите Борисов и Пеевски, дори назначаваше тяхни кадри.
    Както през 2020 г. "вдигнатия юмрук" мафията вади резервния кон, за да канализира в грешна посока народното недоволство и осуети разграждането на мафиотско-олигархичен модел на управление.

    Коментиран от #18

    16:58 08.04.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Рамбо

    4 11 Отговор
    Шарлатаните на Боташ от педофилската секта кр...ъв се...рат но искат техен прокурор. На това се вика завладяната държава. Шише и Боко са като ангели пред жълтопаветната секта на олигархията.

    17:00 08.04.2026

  • 17 Наблюдател

    4 6 Отговор

    До коментар #12 от "Точно":

    Посочил съм колко е управлявал. Трябва да се чете с разбиране.
    Радев управляваше 2 години напълно еднолично. Цялата власт беше в него. Смени всички шефове на ВСИКИ служби за сигурност, смени 9 600 човека в администрацията - все ключови и ръководни позиции.

    Коментиран от #20

    17:02 08.04.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Баба Яга

    12 1 Отговор
    Правилно! Допълнително да орежат с 25 % целия бюджет на далавераджийската система на тогите! Получават огромни заплати за нищоправене, грешно правосъдие или изобщо липсата му, за интриги и рушветчийство.

    17:03 08.04.2026

  • 20 ХурДоколенко

    1 8 Отговор

    До коментар #17 от "Наблюдател":

    Педофилите за месец назначиха толкова педофили, колкото никога не е било на тая про-рашистка територия.

    17:06 08.04.2026

  • 21 Синя София

    12 0 Отговор
    Така трябва, спрете парите и на ВСС,на Сарафов и всичко ще си дойде на мястото

    17:08 08.04.2026

  • 22 РЕАЛИСТ

    1 7 Отговор

    До коментар #6 от "Народен":

    Кво ша спрат, бе. Това незаконно правителство има още 10 дена срок на годност. После такива измекяри от ППДБ, ще гледат парламента през крив макарон.

    Коментиран от #24

    17:15 08.04.2026

  • 23 Йофко

    9 0 Отговор
    Ако спрат заплатите на всички с изтекъл срок, е добре за държавата.

    17:25 08.04.2026

  • 24 Алооо реалиста,

    1 3 Отговор

    До коментар #22 от "РЕАЛИСТ":

    ти от индийската махала ли си бе, я да те изпитам колко прави 1 + 1 в релси обърнато ?

    17:37 08.04.2026

  • 25 Браво

    0 0 Отговор
    Чудесно, така и трябва...., имали очаквания, ти да видиш....🤑🤮🤢😡🥵🤬

    18:46 08.04.2026

  • 26 Ако Институциите !

    2 0 Отговор
    Ако Институциите !

    Се Вършеха Работата !

    Според Постановеното От Закона !

    Нямяше Да Има !

    Нужда !

    Споровете !

    Да Се отнасят !

    До !

    Административния Съд !

    И Корумрираните Съдии Там !

    В Разрез Със Закона !

    Да постанавяват Решения !

    Противоречащи на Постановеното от !

    Българското Законодателство !

    И ВАС Нямаше да Има !

    Толкова !

    Много Работа !

    По Обжалването на техните Решения !


    Но !


    Корупцията !


    На Завладяната Държава !

    Няма !

    Край !

    19:49 08.04.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове