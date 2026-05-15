15 Май, 2026 05:59, обновена 15 Май, 2026 05:01 516 1

  • правителство-
  • парламентарен контрол

Парламентът ще обсъди промени в Закона за насърчаване на инвестициите и ще проведе първия парламентарен контрол към министри от кабинета Радев.

Парламентът ще проведе в петък първото гласуване на Закона за насърчаване на инвестициите. Основната цел на предложените промени е актуализиране на наименованията в редица нормативни актове, които са свързани с новата структура на изпълнителната власт.

Промените засягат Закона за предоставяне на финансови услуги от разстояние, Закона за медицинските изделия и Закона за потребителския кредит. В мотивите към законопроекта се посочва, че измененията имат предимно технически и административен характер.

Целта е да се осигури единна терминология в законодателството и да се отрази разширения ресурс на министерството, в който вече официално са включени и инвестициите.

След законодателната част депутатите ще проведат и редовния парламентарен контрол.

Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев ще отговаря на въпрос, свързан със случая на побой в габровския квартал „Митко Палаузов“.

Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков ще отговаря на въпроси за модернизацията на пътя Видин–Ботевград, ремонти на републикански пътища във Видинска област, както и очакваното пускане в експлоатация на главния път между Пампорово и Смолян.

Министърът на околната среда и водите Росица Карамфилова ще отговаря на въпроси, свързани с дейността на предприятието „Кроношпан България“ във Велико Търново и проект за изграждане на фотоволтаична централа в защитената зона „Пъстрина“ край Монтана.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Дороти

    0 0 Отговор
    Едно и също се повтаря, дъвче се, предъвква се и вече съвсем ясно е вече, че те няма какво да работят, а и не ги бива особено. Затова е най-добре да се разпусне НС и да се намалят държавните разходи на България. Нито рабрахме как ще овладеят инфлацията, нито какво е решението за да се намали външния дълг, който между впрочем е пораснал, но нито се влага в държавата, нито стига до хората, а те трябва да го изплащат. Ти да видиш.

    06:30 15.05.2026

