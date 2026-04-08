Наказаха зам.-шефката на Военно-окръжна прокуратура-София след отправени от нея заплахи

Наказаха зам.-шефката на Военно-окръжна прокуратура-София след отправени от нея заплахи

8 Април, 2026 19:45 4 486 76

Още рано тази сутрин наредих на колегите от СДВР да започнат оперативно-издирвателни мероприятия за изясняване на всички факти и обстоятелства по случая, написа във "Фейсбук" главният секретар на МВР Георги Кандев

Наказаха зам.-шефката на Военно-окръжна прокуратура-София след отправени от нея заплахи - 1
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Във връзка с публикувания вчера видеоклип, документиращ нарушение на Закона за движение по пътищата на ул. „Цар Самуил“ и ул. „Алабин“ в гр. София, при което е създадена реална опасност и пречка за движението на друг автомобил в еднопосочна улица, разпоредих незабавни действия. Това написа във "Фейсбук" главният секретар на МВР Георги Кандев.

"Още рано тази сутрин наредих на колегите от СДВР да започнат оперативно-издирвателни мероприятия за изясняване на всички факти и обстоятелства по случая. В резултат на бързата и професионална реакция, жената от видеозаписа беше установена, а свидетелят, заснел случилото се, даде подробни показания", допълва той.

От публикацията му става ясно, че зам.-шефката на Военно-окръжна прокуратура-София - Деница Иванова, е била санкционирана, съгласно действащото законодателство.

"Искам да бъда пределно ясен - законът е за всички. Той ще бъде прилаган еднакво и безкомпромисно - без значение от служебно положение, обществен статус или каквито и да било други обстоятелства", изтъква Георги Кандев.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Аре ве,

    59 3 Отговор
    софиянци,кажете за какво става дума?!

    Коментиран от #71

    19:48 08.04.2026

  • 2 хихи

    83 1 Отговор
    има вид да си пада по садо мазо

    Коментиран от #6, #12

    19:48 08.04.2026

  • 3 Е и? Е и?

    132 1 Отговор
    Тая е в системата. И този съвестен гражданин ще бъде смазан от системата. Даже му е рекла че ще му съсипе живота. Каквото му направи, Господ двойно на децата и да го даде. Амин

    Коментиран от #51

    19:49 08.04.2026

  • 4 И с какво я наказаха?

    166 1 Отговор
    Глоба 50 евро. В нормална държава щяха да я уволнят без право на пенсия.

    Коментиран от #7, #34

    19:50 08.04.2026

  • 5 Как?

    66 1 Отговор
    Със сто тояги на голо? Чии тояги?

    Коментиран от #10, #60

    19:51 08.04.2026

  • 6 Сила

    49 1 Отговор

    До коментар #2 от "хихи":

    Само кеш , пада си по кеш ...

    19:52 08.04.2026

  • 7 Ха ха ха

    101 0 Отговор

    До коментар #4 от "И с какво я наказаха?":

    В нормална държава, тая щеше да заработва на "червените фенери".

    19:52 08.04.2026

  • 8 Ценка

    91 2 Отговор
    Айде , още една овластена мутреса. Не напразно през първите години на партокрацията ,всички заможни бандити и политици набутаха отрочетата си да учат платено , а и на държавна най-бившите комунисти във юредически профили. Сега им берете цветовете и се радвате на корумпирани шарени калинки.

    19:52 08.04.2026

  • 9 ТИЯ СА ИМАТ ЗА БОГОПОМАЗАНИ

    97 1 Отговор
    зам.-шефката на Военно-окръжна прокуратура-София - Деница Иванова

    много ясно че няма обикновен човек да наруши закона

    само от ваще го нарушават, това всеки го знае

    във сащ тая вече щеше да е зад решетките защото не е обикновен човек а е служител на закона но го нарушава затова най тежкото наказание за такива

    19:53 08.04.2026

  • 10 Сила

    80 0 Отговор

    До коментар #5 от "Как?":

    Плашиш куче със салам ....как мислиш се е добрала до тоя пост ...?!? Колко "тояги" е счупила ...

    19:53 08.04.2026

  • 11 Теслатъ

    75 1 Отговор
    В какво се заключава "санкционирането" й - а) мъмрене, б) строго мъмрене или в) много строго мъмрене!? -))))

    Коментиран от #18

    19:54 08.04.2026

  • 12 оня с коня

    46 0 Отговор

    До коментар #2 от "хихи":

    ами не е е случайно назначаването й на тази позиция много ясно че е от садо мазото

    и първо боя после секса

    19:54 08.04.2026

  • 13 Булпсихопатъ

    79 0 Отговор
    Законът трябва да е по строг за тези с "служебно положение и обществен статус"! За нормалните е ясно ,винаги законът ги мачка по пълна програма. Но ,за тези които са със служебно положение и публични личности и с по висок статут ,наказанията трябва да са публични и двойно по строги ,защото те трябва да са примерът за всички останали! Има ли несъгласни?

    19:57 08.04.2026

  • 14 Танаси

    75 0 Отговор
    Работя в Гърция и там много от хубавите къщи се изкупиха от прокорори и съдии, но там си траят.

    Коментиран от #15

    19:57 08.04.2026

  • 15 Аспровалта

    23 0 Отговор

    До коментар #14 от "Танаси":

    О Велопулос ще ги оправи всички.

    Коментиран от #22

    20:00 08.04.2026

  • 16 Тая

    78 0 Отговор
    перхидролка би трябвало никога повече да няма право да работи в системата ! Наглост , огромна простотия и елементарност .

    Коментиран от #17, #19

    20:00 08.04.2026

  • 17 Ам ако я махнат

    37 0 Отговор

    До коментар #16 от "Тая":

    Друга куротеошачка трябва да турнат на мястото и.

    20:02 08.04.2026

  • 18 Май, май

    27 0 Отговор

    До коментар #11 от "Теслатъ":

    По скоро строго мърморене.

    20:02 08.04.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Те с това

    31 0 Отговор
    Работно облекло като го сложат и се мислят за батман

    20:03 08.04.2026

  • 21 Ами ако я махнат

    33 0 Отговор
    Друга курутрошачка трябва да турнат на мястото и.

    20:03 08.04.2026

  • 22 Танаси

    29 1 Отговор

    До коментар #15 от "Аспровалта":

    Никой нищо не може да им направи, защото си плащат данъците, сметките и така нататък. Проверка за парите им може да се направи само в БГ, но това значи тия сами да се проверярат.

    20:06 08.04.2026

  • 23 Дойче зеле

    47 1 Отговор
    Уволнение без компромиси. Подобни човекоподобни във високи държавни функции не трябва да има !

    20:06 08.04.2026

  • 24 Това Доказва !

    37 12 Отговор
    Че Жените !

    Освен За Чистачки !

    И Миячки !

    За Нищо Друго !

    Не Стават !

    Коментиран от #43, #44, #46, #49

    20:07 08.04.2026

  • 25 Точно тая

    36 0 Отговор
    Да си обира крушите

    20:08 08.04.2026

  • 26 Хубава Ли ?

    22 0 Отговор
    Беше !

    Баничката ?

    20:08 08.04.2026

  • 27 Тиква

    28 1 Отговор
    Да вярваш и да доверяваш на такива подлеци, като тая, това е ситуация в България,еврусрулци.

    20:10 08.04.2026

  • 28 Aлфа Bълкът

    23 4 Отговор
    Оф тая как си плакала за шамарите, ама няма мъже вече.

    Коментиран от #38

    20:12 08.04.2026

  • 29 Гост

    28 1 Отговор
    Трябваше да я ушамари момчето тая пача

    20:15 08.04.2026

  • 30 Темидец

    31 1 Отговор
    Поредната помия с имунитет,как се наказва този тиняк? На сина на мама Ани в листите от БСПто божееееее.

    20:15 08.04.2026

  • 31 Браво

    42 0 Отговор
    Казаха я по закона за движение по пътищата.... А по закона за съдебната власт и злоупотреба със служебно положение, и етични норми .... куче влачи рейс...

    20:21 08.04.2026

  • 32 А за заканата за убийство ,която

    28 0 Отговор
    Изтича , нещо ще направят ли , ще те убия или ще ти съсипя живота е едно и също само второто е по мъчително

    20:25 08.04.2026

  • 33 Плепса да е доволен

    31 0 Отговор
    Само наказаха? Ама заплата и привилегии, доплащания и екстри не губи.

    20:25 08.04.2026

  • 34 Плепса да е доволен

    28 0 Отговор

    До коментар #4 от "И с какво я наказаха?":

    Тези 50€ ги получава за половин час, докато е в почивка и пие кафе, и не само.

    20:27 08.04.2026

  • 35 Край

    40 1 Отговор
    Тази жена урони престижа на прокуратурата и трябва да бъде уволнена. Не просто глобена по ЗДП.

    Коментиран от #42

    20:27 08.04.2026

  • 36 Така е свикнала

    30 0 Отговор
    Поредната невъзпитана куха лейка! Бих я пратил на полето да работи! Това и е начинът на мислене - непоправимо е!

    20:29 08.04.2026

  • 37 Тони Монтана

    30 0 Отговор
    Сега това не е достатъчно.Има уронване на престижа на прокурорската гилдия.За тези заплахи, които е отправила уволнението е най-малкото което следва.Няма само с това да и се размине на госпожата.Ако обикновен човек я беше заплашил нея сега тя щеше да бъде в болница стресирана а човека в ареста.Така, че вън от системата иначе жалби от пострадалия човечец навсякъде.

    20:30 08.04.2026

  • 38 Некой

    13 6 Отговор

    До коментар #28 от "Aлфа Bълкът":

    Пич объркал си се.
    Мъжете не бият жени.
    Само комплексарите посягат.

    20:32 08.04.2026

  • 39 Много боклук , много нещо

    23 0 Отговор
    Жалко за България!

    20:33 08.04.2026

  • 40 Мнение

    15 0 Отговор
    Това ми харесва, както и санкциите на Божанов. Крайно време е да се знае, че законът е за всички.

    20:34 08.04.2026

  • 41 Тити

    20 0 Отговор
    В белите страни щеше да е на борсата за работа.

    20:36 08.04.2026

  • 42 Кажи честно ... 🤣

    19 0 Отговор

    До коментар #35 от "Край":

    "урони престижа на прокуратурата" - то един престиж, свят да ни завиди. 🤣🤣🤣🤣

    20:48 08.04.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Тити на Кака

    24 0 Отговор
    Превод на израза "Наказана по действащото законодателство": моментално е получила административно наказание по ЗДвП с глоба в размер до 25 евро и отнемане на до 7 контролни точки.
    Което е точно и еднозначно НИЩО.
    За такова поведение щатски прокурор моментално се изхвърля на улицата и започва дисциплинарна проверка по цялата му СЛУЖЕБНА дейност...
    България, сър!

    Коментиран от #69

    20:54 08.04.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Да, да

    20 0 Отговор
    Който не става за прокурор или за военен, става военен прокурор. Това е като военен полицай! Нонсенс.

    20:55 08.04.2026

  • 48 Точно

    7 0 Отговор
    Браво. Така се прави.

    20:55 08.04.2026

  • 49 Б.си бokлyka !

    8 0 Отговор

    До коментар #24 от "Това Доказва !":

    А ти за какво ставаш ма, napцал?

    Коментиран от #53

    20:56 08.04.2026

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Абсурдно

    15 0 Отговор

    До коментар #3 от "Е и? Е и?":

    Е,човек на закона,да го използва са саморазправа.Трябва на момента да бъде отстранена от длъжност и никога да не практикува тази професия…

    21:00 08.04.2026

  • 52 6135

    13 0 Отговор
    Мдааа.. пак замазване на очите на хората.
    Имайки предвид позициите, които заема въпросната дама, тя трябва да бъде наказана по поне три направления:
    Гражданско: за нарушение на правилата за движение по пътищата и за дребно хулиганство.
    Военно: Тя служи във военните структури и вероятно има чин. Тук трябва да бъде разследвана за поведение несъвместимо със служител на българската армия и военната прокуратура.
    Партийно: Като партиен член и кандидат народен представител трябва да бъде разследвана и вероятно отстранена от партийната листа.

    Това че е наказана само по направление 1 говори за активирана "спасителна кампания" и корупция в институциите и подрива нашето доверие (ако въобще е останало такова) в тях.

    21:05 08.04.2026

  • 53 Реалист

    4 2 Отговор

    До коментар #49 от "Б.си бokлyka !":

    Кажи ми 5 неща в които жените са по добри от мъжете ?? Хайде нека са три, че 5 е невъзможно ! Мода, фризьори , парфюми, инженери, учени, писатели, готвачи,спортисти , архитекти, строители итн итн да не изброявам повече. Едно единствено имате което искат мъжете и често злоупотребявате с него. Бъдете здрав/а !

    21:05 08.04.2026

  • 54 604

    7 0 Отговор
    парашууутискааа, що не и биете шута ве алоууу

    21:09 08.04.2026

  • 55 Тая

    17 0 Отговор
    Тая дори има офицерско звание и е първа категория труд. Получава облаги по Закона за съдебната власт и Закона за отбраната и Въоръжените сили. Затова си,, прескача сянката" както казват бабите на село.

    21:15 08.04.2026

  • 56 Край

    14 0 Отговор
    Военна прокуратура е един остатък от времето когато армията беше 120 хил. Сега е 20 хил но имат отделен съд и прокуратура. Скъпоплатени нищоправачи. Това едно. А отделно от това тази буля не става за чистачка камо ли за магистрат.

    21:25 08.04.2026

  • 57 Край

    10 0 Отговор
    Във Военно-окръжна прокуратура София работят 25 обвинители (при щат 26) и 41 (дори има бройка за 42) съдебни служители. Отделно в Апелативна има още 9 прокурори и 20 служители.

    Целият този човекоресурс е внесъл за последните три години - 19 обвинителни акта през 2020 г., 10 за цялата 2021 г. и 12 за м.г.. А през първото шестмесечие на тази година - "цели" 3 обвинителни акта. Ама да не решите, че това всичко са дела с дълги поредици от заседания, тежки пледоарии и пр. Напротив - от изредените числа за миналата година има 5 сключени споразумения и 7 преобразувания на наказателната отговорност в глоба (чл. 78а от НК).

    21:28 08.04.2026

  • 58 Мафията управлява държавата!

    12 0 Отговор
    Тая нагла, през нагла прокурорка трябва незабавно да бъде уволнена за злоупотреба и заплаха с власт! Дисциплинарното уволнение ще е добре за тая мафиотска Дека се мисли за недосегаема!

    21:31 08.04.2026

  • 59 Гост

    11 0 Отговор
    За какъв закон ми говорят. Тази ако има малко чест ще се омете от там. Но и прокурорите са най-корумпираните в цялата система и никой нищо не им прави. Защо не кажат от къде си е купила джипа!?

    Коментиран от #64

    21:32 08.04.2026

  • 60 Миме

    2 0 Отговор

    До коментар #5 от "Как?":

    на ромляните,а може и некой мигрант да се е облажил

    21:34 08.04.2026

  • 61 АНТИКОМУНИ$Т

    5 1 Отговор
    ЗНАМ ГИ вУ€нно -окръжна И вУ€нно ап€лативна проК У Ратура СОФИЯ, ПРЕЗ ГОДИНИТЕ ДАВАХ ДВАМА пАлковника и €дин нато-БКП Г € Йрал(р"ум€н" П€Д€рад€Ф(през 2015г.) ЗА ПР€$ТЪПЛ€НИЯ ПО $ЛУЖБА И ЗА ДОКУМЕНТНА ИЗМАМА , И ВИНАГИ Ч€РВ€НАТА $ ВО ЛОЧ Б€Ш€ ОПРАВДАВАНА!

    СПЕШНО: АНТИ-КОМУНИ$ТИЧ€$КА РЕВОЛЮЦИЯ! НОВА КОНСТИТУЦИЯ!
    ЛУСТРАЦИЯ! ЛУСТРАЦИЯ! ДА СПАСИМ БЪЛГАРСКАТА НАЦИЯ!
    НОВ НАРОДЕН СЪД, фат ма ка ОСЪДЕН ПРЪВ!
    81г. КОМУНИЗЪМ И К А Р М А З Ъ фат ма ци СТИГАТ! СТИГАТ!

    Коментиран от #68

    21:47 08.04.2026

  • 62 и как точно я санкционирахте

    11 0 Отговор
    с мъмрене
    хахахахаха
    дреме и на червената фуста
    тая е толко нагла щом направи това
    кой зная на кой местен влможа топли чаршафите

    Коментиран от #66

    21:47 08.04.2026

  • 63 ТЪЗ НАГЛА НАГЛА

    6 0 Отговор
    ПО НАГЛА
    ОТ НАС НАГЛИТЕ
    ЙОЖИ И РЕЛЕТО

    22:07 08.04.2026

  • 64 Гостът

    3 0 Отговор

    До коментар #59 от "Гост":

    От магазина,ти откъде мислиш че е.С нейната заплата ще го купи официално. Даже на лизинг.Не мож я барна за автомобила. И не той е проблема,а държането на стопанката му.

    22:11 08.04.2026

  • 65 Мдаааа

    6 0 Отговор
    Винаги съм се чудил , при положение че нямаме армия,колко дела има един военен прокурор на година ?

    Коментиран от #67, #76

    22:13 08.04.2026

  • 66 Мдаааа

    1 1 Отговор

    До коментар #62 от "и как точно я санкционирахте":

    Наказанието е такова каквото го определи КАТ , а ти какво предлагаш , да бъде изселена и имотите и конфискувани , или нещо като назидание за другите ...въже?!

    22:19 08.04.2026

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 дудуяба

    2 0 Отговор

    До коментар #61 от "АНТИКОМУНИ$Т":

    Няма нужда да се мъчиш. Имам малко въже подръка...

    22:47 08.04.2026

  • 69 Така е

    1 2 Отговор

    До коментар #45 от "Тити на Кака":

    Ама тук е руска губерния

    22:52 08.04.2026

  • 70 Пампаец

    2 0 Отговор
    Русо гладно няма !!! :-)))))

    23:07 08.04.2026

  • 71 гост

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Аре ве,":

    Тази руса фея влиза в насрещното и започва да заплашва ,че е прокурор, бързала и нямало да се върне. След заснемане на клип и призив който я познава да се обади и още няколко шофьора който са били свидетели , тя се върнала. Всеки се излага според възможностите си.

    Коментиран от #74

    23:15 08.04.2026

  • 72 да идва

    1 0 Отговор
    в оДбора на ЖуЖетата

    23:25 08.04.2026

  • 73 Някой си

    2 0 Отговор
    Тази верно ли не е уволнена завинаги?Народе трайте си още!и след изборите всичко ще си тече както досега.Не сме народ!Пфу!

    23:26 08.04.2026

  • 74 не е насрещно

    1 0 Отговор

    До коментар #71 от "гост":

    а еднопосочна улица.
    смятам че не го прави прЪв път ,

    Просто сега се е намерил смелчага

    За сега само МВР реагира
    трява и другата институция да реагира - но не с преместване или командировка

    Новговор , сър

    23:29 08.04.2026

  • 75 Будител

    1 0 Отговор
    Така е от зората на псевдодемокрацията . Прокурори , съдии , синовете им ...нагли , арогантни , корумпирани и безсрамни. Два пъти съм бил свидетел на обществени места , пиян съдия извади пистолет в дискотека , и син на прокурор беше се вързал с мутри и се изживяваше като мутра и той размахваше пистолет насам на там

    00:03 09.04.2026

  • 76 Будител

    1 0 Отговор

    До коментар #65 от "Мдаааа":

    Даже и военна полиция има. С всички привилегии на държавни служители ...смятайте колко хиляди са .

    00:11 09.04.2026

