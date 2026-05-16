Отново се разпространяват фалшиви имейли от името на НАП

16 Май, 2026 09:12 1 104 7

  • фалшиви-
  • имейли-
  • нап

Снимка: shutterstock
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Разпространяват фалшиви електронни писма, които приканват за задължителна електронна автентикация на имейл с НАП, от името на Национална агенция за приходите. Това съобщиха от агенцията.

Като подател на фалшивия имейл е посочена приходната агенция, като писмото е на бланка на Министерство на електронното управление. Те се изпращат от електронен адрес: [email protected], който не е официалния на НАП.

Приходната агенция не е изпращала имейли с подобно съдържание до потребителите.

От НАП предупреждават, че това представлява класическа форма на „фишинг“ атака, чрез която се цели опит за кражба на лична информация в интернет - потребителски имена за достъп, пароли, банкови сметки и т. н.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 Абе

    4 0 Отговор
    Язе като видим Нап и не получавам нищо.

    Коментиран от #4

    09:22 16.05.2026

  • 2 007 /агент/

    3 0 Отговор
    Що пък не. Кото има балъци, ще има и "работещи"

    09:39 16.05.2026

  • 3 кой мy дpeмe

    6 0 Отговор
    Язе като ме търси Нап и не получава нищо.

    09:39 16.05.2026

  • 4 Дедо

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "Абе":

    А язе и недавам нищо на НАП

    09:47 16.05.2026

  • 5 Да питам само

    7 0 Отговор
    Какво стана с онзи грандиозен теч на данни от НАП преди няколко години? Няма виновни, даже има наградени и повишени калинки, нали!

    10:03 16.05.2026

  • 6 то храната фалшива

    4 0 Отговор
    та едни имейли ли

    10:45 16.05.2026

  • 7 Въпрос

    0 0 Отговор
    Има ли нещо да не е фалшиво в България?

    13:34 16.05.2026

