Отново се разпространяват фалшиви имейли от името на НАП

Разпространяват фалшиви електронни писма, които приканват за задължителна електронна автентикация на имейл с НАП, от името на Национална агенция за приходите. Това съобщиха от агенцията.
Като подател на фалшивия имейл е посочена приходната агенция, като писмото е на бланка на Министерство на електронното управление. Те се изпращат от електронен адрес: [email protected], който не е официалния на НАП.
Приходната агенция не е изпращала имейли с подобно съдържание до потребителите.
От НАП предупреждават, че това представлява класическа форма на „фишинг“ атака, чрез която се цели опит за кражба на лична информация в интернет - потребителски имена за достъп, пароли, банкови сметки и т. н.
