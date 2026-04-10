Двама души са загинали при катастрофи в страната през изминалото денонощие
  Тема: Войната на пътя

Двама души са загинали при катастрофи в страната през изминалото денонощие

10 Април, 2026 11:09 1 145 3

В София са регистрирани едно тежко и 30 леки пътнотранспортни произшествия, един човек е загинал

Снимка: БГНЕС
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Двама души са загинали, а 20 са ранени при 19 катастрофи на територията на страната през изминалото денонощие, съобщиха от МВР на сайта си.

В София са регистрирани едно тежко и 30 леки пътнотранспортни произшествия, един човек е загинал, уточни БТА.

От началото на месеца е имало 132 произшествия с девет загинали и 152 ранени. Пътните инциденти от началото на годината са 1368 с 98 загинали и 1693 ранени.

В сравнение със същия период на 2025 г., когато загиналите участници в движението по пътищата са били 89, тази година се отчитат девет повече.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Кирил

    3 2 Отговор
    Войната на селчовците бързащи към софията.

    Коментиран от #2

    11:10 10.04.2026

  • 2 Перо

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "Кирил":

    Удри вуйче

    11:17 10.04.2026

  • 3 Мерките на МВР

    9 1 Отговор
    работят отлично. Не е важно, че може да умрете, важно е да ви глобяват и да си пълнят гушите. Жалко подобие на държава. АБСУРДИСТАН... Внимавайте за кого ще гласувате!

    11:21 10.04.2026

