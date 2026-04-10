Двама души са загинали при катастрофи в страната през изминалото денонощие

Двама души са загинали, а 20 са ранени при 19 катастрофи на територията на страната през изминалото денонощие, съобщиха от МВР на сайта си.
В София са регистрирани едно тежко и 30 леки пътнотранспортни произшествия, един човек е загинал, уточни БТА.
От началото на месеца е имало 132 произшествия с девет загинали и 152 ранени. Пътните инциденти от началото на годината са 1368 с 98 загинали и 1693 ранени.
В сравнение със същия период на 2025 г., когато загиналите участници в движението по пътищата са били 89, тази година се отчитат девет повече.
1 Кирил
Коментиран от #2
11:10 10.04.2026
2 Перо
До коментар #1 от "Кирил":Удри вуйче
11:17 10.04.2026
3 Мерките на МВР
11:21 10.04.2026