Дете пострада при катастрофа в центъра на Варна, единият от шофьорите бил дрогиран

Катастрофа е станала днес в центъра на Варна. Инцидентът е на кръстовището на ул. "Георги Бенковски" и бул. "Владислав Варненчик". Участъкът е затворен. На място има полицейски екип и линейка.

От ОД на МВР потвърдиха за Varna24.bg при катастрофата е пострадало дете. Единият от шофьорите е дал положителна проба за наркотични вещества.

Пострадалото дете е отведено в болнично заведение.

Установено е, че един от водачите преминава на червен светлинен сигнал. При направените тестове с техническо средство, единият е с отчетена положителна проба за наркотични вещества. А тези за алкохол са отрицателни.

Има материални щети по двата автомобила и съборена светофарна уредба.