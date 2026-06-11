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Дете пострада при катастрофа в центъра на Варна, единият от шофьорите бил дрогиран

Дете пострада при катастрофа в центъра на Варна, единият от шофьорите бил дрогиран

11 Юни, 2026 15:21 804 5

  • дрогиран шофьор-
  • катастрофа-
  • варна

Пострадалото дете е отведено в болнично заведение

Дете пострада при катастрофа в центъра на Варна, единият от шофьорите бил дрогиран - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Катастрофа е станала днес в центъра на Варна. Инцидентът е на кръстовището на ул. "Георги Бенковски" и бул. "Владислав Варненчик". Участъкът е затворен. На място има полицейски екип и линейка.

От ОД на МВР потвърдиха за Varna24.bg при катастрофата е пострадало дете. Единият от шофьорите е дал положителна проба за наркотични вещества.

Пострадалото дете е отведено в болнично заведение.

Установено е, че един от водачите преминава на червен светлинен сигнал. При направените тестове с техническо средство, единият е с отчетена положителна проба за наркотични вещества. А тези за алкохол са отрицателни.

Има материални щети по двата автомобила и съборена светофарна уредба.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Важното е

    10 0 Отговор
    Важното е, че авантаджиите с фуражки спряха да се крият по храстите, точно след знака 50км.... А, не. Чакай бе, още си се крият

    15:24 11.06.2026

  • 2 Циганин

    2 0 Отговор
    Аман от тези цигани, пак са се нацелили!

    15:25 11.06.2026

  • 3 провинциалист

    8 0 Отговор
    И тоя ли ще се окаже някоя евроатлантическа ценност като бангарангуващите по челопешко?

    15:27 11.06.2026

  • 4 Цвете

    3 0 Отговор
    НЕ СЕ РАЗБИРА, КОЙ ОТ ДВАМАТА ШОФЬОРИ Е С ПРОБАТА- ДРОГА? 🤷‍♀️🚔🤷‍♀️🚔🤷‍♀️

    15:58 11.06.2026

  • 5 ДрайвингПлежър

    0 1 Отговор
    Дрогиран според фалшивите тестове, които мръсната ченгесарска сган не иска да ползва щото знае, че ще остане без работа... а още по-печалното е, че много от фуражкаджиите наистина друсат, за разлика от мнозинството "хванати" от тестовете им...

    15:59 11.06.2026

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