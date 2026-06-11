Дете пострада при катастрофа в центъра на Варна, единият от шофьорите бил дрогиран

Катастрофа е станала днес в центъра на Варна. Инцидентът е на кръстовището на ул. "Георги Бенковски" и бул. "Владислав Варненчик". Участъкът е затворен. На място има полицейски екип и линейка.
От ОД на МВР потвърдиха за Varna24.bg при катастрофата е пострадало дете. Единият от шофьорите е дал положителна проба за наркотични вещества.
Пострадалото дете е отведено в болнично заведение.
Установено е, че един от водачите преминава на червен светлинен сигнал. При направените тестове с техническо средство, единият е с отчетена положителна проба за наркотични вещества. А тези за алкохол са отрицателни.
Има материални щети по двата автомобила и съборена светофарна уредба.
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1 Важното е
15:24 11.06.2026
2 Циганин
15:25 11.06.2026
3 провинциалист
15:27 11.06.2026
4 Цвете
15:58 11.06.2026
5 ДрайвингПлежър
15:59 11.06.2026